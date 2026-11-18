AI重點 文章重點整理： 重點一： 從捷運關渡站出發，一路走上陽明山二子坪。

從捷運關渡站出發，一路走上陽明山二子坪。 重點二： 沿途經過北藝大、親山步道與清水宮展望點。

沿途經過北藝大、親山步道與清水宮展望點。 重點三：全程約12.32公里、爬升966公尺，需預留體力。

週末想離開台北市區走進山林，不一定要開車前往郊外。搭捷運到關渡站，就能直接展開一趟從城市走上陽明山的長距離健行。

台北大縱走第一段從捷運關渡站出發，沿途會穿過大學校園、親山步道、山間聚落與陽明山森林，最後抵達二子坪遊客服務站。想先查看完整地圖、GPS路線與每個景點的位置，可以參考台北大縱走第一段完整健行攻略。

從關渡站出發，城市景色慢慢變成山林

這段路線最有趣的地方，是可以看見周遭景色逐漸改變。離開捷運關渡站後，先走進台北藝術大學，校園裡有許多藝術裝置，科技與藝術中心附近還能俯瞰北投一帶。

走到忠義山親山步道後，才算正式進入山徑。前面有一小段需要拉繩陡上，雖然距離不長，卻很快就會讓心跳加速。通過陡坡後，接下來的林間山路相對平緩，可以稍微調整呼吸，再繼續往陽明山前進。





清水宮的遼闊景色，是途中最驚喜的休息點

走到清天宮附近時，可以上廁所和補充飲用水。再往前走一小段，就會抵達視野更加開闊的清水宮。

清水宮前方幾乎沒有建築物遮擋，天氣晴朗時可以眺望台北盆地、淡水河、觀音山與台北101，甚至能看到飛機從遠方緩緩降落。現場有桌椅和飲水設備，很適合在這裡吃點東西、休息一下。

不過，清水宮並不是這段路線最辛苦部分的終點。離開後還要面對通往面天坪涼亭的連續上升石階，大約有1.5公里都是爬坡。走到後半段時，大腿幾乎只剩下機械式抬起的力氣，只能一步一步慢慢往上。

走進二子坪，終於迎來平緩的山林步道

抵達面天坪涼亭後，最吃體力的連續上坡終於告一段落。後面的道路逐漸變得平緩，沿途會經過梓園與二子坪遊憩區，周圍也從開闊展望轉變成安靜的山林景色。

最後一段二子坪步道是平坦好走的石子路，和前面的陡坡相比，走起來輕鬆許多。抵達二子坪遊客服務站時，回頭想想自己竟然從捷運關渡站一路走上陽明山，真的很有成就感。

這次實際行走約12.32公里，累計爬升約966公尺，我們包含休息和拍照共走了約4小時45分鐘。如果平常較少進行長距離健行，建議提早出發，並預留更多休息時間。

台北大縱走第一段交通與行前準備

起點是捷運紅線關渡站，終點二子坪遊客服務站可以搭乘108或108區公車前往陽明山總站，再轉車回到市區。山區公車收班時間較早，出發前記得查看最新時刻表，以免抵達終點後錯過末班車。

沿途雖然有清天宮、清水宮與二子坪可以補水，仍建議攜帶飲用水、行動糧、雨具與手套。夏天還要注意高溫和午後雷陣雨，最好選擇清晨出發。

如果從外縣市來台北健行，可以安排前一晚住在捷運紅線附近，並參考這份台北住宿整理，隔天前往關渡站會更加方便。

台北大縱走第一段完整文章：

想查看完整路線地圖、GPS軌跡、沿途補水位置、分段里程與更多實際健行照片，可以閱讀台北大縱走第一段－從捷運站走到陽明山上，健行攻略與沿路景點，了解交通方式、路線難度與實際行走心得。

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