童年回憶突然集體回歸！經典動畫《KERORO軍曹☆》與《櫻蘭高校男公關部》接連推出期間限定主題咖啡廳，讓粉絲重溫當年守在電視前追動畫的快樂時光。《KERORO軍曹☆》11月6日起進駐北中南三地，推出角色餐點、限定杯墊與生日特典；《櫻蘭高校男公關部》則迎來動畫20週年，11月19日起在台北、高雄打造華麗男公關部茶會。這篇女子漾整理兩大動漫主題餐廳亮點、限定周邊及活動資訊，粉絲快把握機會朝聖！

《KERORO軍曹☆》主題咖啡廳登場！北中南三地同步開跑

圖片來源：曼迪傳播提供

「侵略藍星」計畫又來了！陪伴無數人成長的《KERORO軍曹☆》推出期間限定主題Café，活動自11月6日至12月23日登場，分別進駐台北三創生活園區、高雄統一時代百貨，以及台中LaLaport，讓喜歡KERORO小隊的粉絲有機會再次與經典角色相聚。

圖片來源：曼迪傳播提供

這次咖啡廳以最新TV版角色造型打造主題空間，餐點也融入KERORO小隊的特色，推出主餐、聖代、甜點及飲品。點購不同品項還能獲得對應特典，包括主餐與聖代附贈角色軋型卡、甜點贈送貼紙，內用或外帶飲品則可獲得隨機杯墊，收藏控恐怕要忍不住全套蒐集！

圖片來源：曼迪傳播提供

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特典_享用甜點贈送專屬可愛貼紙。圖片來源：曼迪傳播提供

特典_享用主餐贈送專屬角色軋型卡。圖片來源：曼迪傳播提供

特典_品嚐聖代贈送對應角色軋型卡。圖片來源：曼迪傳播提供

消費滿800元送特典！12月9日KERORO生日還有驚喜

除了角色餐點，《KERORO軍曹☆》主題Café也安排多波限定活動，台北及高雄店單日消費滿800元，即可依活動階段獲得不同贈品，前期為主視覺A3海報，後期則是KERORO小隊貼紙。

特典_KERORO生日活動特典：生日紀念卡。圖片來源：曼迪傳播提供

特典_首週內用餐點贈前導視覺紀念卡。圖片來源：曼迪傳播提供

特典_後期滿額禮KERORO小隊貼紙.。圖片來源：曼迪傳播提供

最值得注意的是12月9日KERORO生日！當天於北中南三間店鋪購買任一道KERORO主餐、甜點或飲品，就能獲得生日紀念卡一張。另外，現場也推出角色周邊與兩款抽卡機收藏卡，分別為彩虹款、閃亮款，讓粉絲有更多收藏選擇。提醒粉絲，台中店僅提供飲品外帶及生日限定活動，滿額贈與首週紀念卡活動僅限台北、高雄店，所有贈品皆數量有限，送完為止。

《KERORO軍曹☆》周邊。圖片來源：曼迪傳播提供

《KERORO軍曹☆》周邊。圖片來源：曼迪傳播提供

《KERORO軍曹☆》周邊。圖片來源：曼迪傳播提供

《KERORO軍曹☆》主題Café活動資訊 活動日期：2026年11月6日至12月23日

台北店：三創生活園區7樓（台北市中正區市民大道三段2號）

高雄店：統一時代百貨高雄店B1（高雄市前鎮區中華五路789號）

台中店：LaLaport台中3樓（台中市東區進德路600號）

《櫻蘭高校男公關部》20週年回歸！華麗玫瑰茶會重現少女心

圖片來源：FANFANS CAFÉ提供

另一部讓少女心瞬間復活的經典動畫《櫻蘭高校男公關部》，今年迎來動畫播出20週年！FANFANS CAFÉ特別推出20週年聯名主題餐廳，11月19日起於台北西門店登場，高雄店則於11月20日接力開幕，活動一路延續至2027年1月。

這次餐廳將男公關部熟悉的玫瑰元素搬進現實世界，搭配角色立牌及華麗裝飾，營造彷彿走進櫻蘭高校第三音樂教室的夢幻氛圍。當年被須王環、鳳鏡夜、常陸院雙胞胎等角色迷倒的粉絲，終於有機會再次重溫這部經典少女動畫的魅力。

圖片來源：FANFANS CAFÉ提供

角色限定餐點、制服小卡必收！周邊滿額再送雷射票

《櫻蘭高校男公關部》聯名餐廳也準備多款角色主題料理，包含主餐、甜點與飲品，將男公關部成員的個性融入餐點設計，點購指定品項還能獲得限定角色特典。其中最讓粉絲期待的就是「制服小卡」！只要透過指定網站完成訂位、到店用餐，且單筆餐飲消費達低消門檻，即可獲得隨機制服小卡一張，共有7款設計。

滿額禮。圖片來源：FANFANS CAFÉ提供

預約禮。圖片來源：FANFANS CAFÉ提供

此外，現場也將販售20週年限定周邊，單筆商品消費滿1,299元，就能獲得雷射票一張，符合門檻可累贈，不過餐飲消費不列入周邊滿額贈計算，想收藏的粉絲記得留意活動規則。

圖片來源：FANFANS CAFÉ提供

圖片來源：FANFANS CAFÉ提供

圖片來源：FANFANS CAFÉ提供

《櫻蘭高校男公關部》20週年主題餐廳活動資訊 台北西門店 活動日期：2026年11月19日至2027年1月12日

地址：台北市萬華區昆明街92之1號5樓

高雄店 活動日期：2026年11月20日至2027年1月13日

地址：高雄市前金區大同二路23號1樓