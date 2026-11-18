2026-11-18 12:40 女子漾／編輯王廷羽
喝了真的能招好運？Threads瘋傳3款「轉運飲料」！50嵐、迷客夏、清心爆紅，連媽祖都賜聖杯
最近運氣不好，竟然連喝手搖飲都有轉運秘方？Threads近期掀起「轉運飲料」熱潮，網友分享50嵐、迷客夏、清心福全3款神秘喝法，有人聲稱喝完後工作業績順利達標，甚至連清心福全的「綠＋紅」都獲得媽祖擲筊聖杯！這篇女子漾整理網友瘋傳3大轉運飲料的完整點法，看看哪一杯最適合替自己討個好彩頭！
文章目錄
Threads轉運飲料爆紅！網友分享幸運經驗
Threads轉運飲料爆紅！網友分享幸運經驗
這波話題源自Threads網友討論如何擺脫低潮，沒想到留言區竟有人推薦喝手搖飲，甚至分享特定杯型、甜度與溫度的神秘組合，意外吸引大批網友跟風。有人表示喝完後工作業績順利達標，也有人分享只要遇到倒楣事，就會買杯熟悉的飲料轉換心情。隨著討論越來越熱烈，50嵐、迷客夏與清心福全也成為網友熱議的轉運飲料名單。
Threads轉運飲料爆紅！網友分享幸運經驗
Threads轉運飲料爆紅！網友分享幸運經驗
3款Threads轉運飲料點法推薦
3款Threads轉運飲料點法推薦
轉運飲料1. 50嵐／中杯波霸紅茶拿鐵、三分糖、溫飲
50嵐是這波轉運熱潮的熱門主角！網友分享，想嘗試這款幸運飲料，杯型、甜度與溫度都有指定組合，尤其強調要選擇中杯、三分糖、溫飲。還有上班族表示，原本工作不順，喝完後竟順利達成業績目標，讓這杯飲料迅速受到關注。
50嵐轉運飲料點法：中杯波霸紅茶拿鐵，三分糖、溫飲
轉運飲料2. 迷客夏／大正紅茶拿鐵加珍珠
迷客夏也有網友私藏的幸運配方！這次被點名的是「大正紅茶拿鐵+珍珠」，濃郁茶香搭配鮮奶與Q彈珍珠，成為不少人心情低落時的療癒選擇。甚至有網友分享，自己已經喝了8、9年，每次遇到不順心的事，就會買一杯安慰自己。
迷客夏轉運飲料點法：大正紅茶拿鐵加珍珠，甜度、溫度依個人喜好調整
轉運飲料3. 清心福全／綠+紅、無糖或三分糖、溫飲
清心福全這杯更有話題！近期Threads流傳將綠茶與紅茶混合的「綠+紅」喝法，沒想到品牌還將這款特殊組合正式納入菜單。根據清心福全11月18日發布的消息，品牌今年擔任台南塩埕天后宮建醮大典總主會，廟方特別針對這款轉運茶向媽祖擲筊請示，第一次便獲得聖杯，讓「綠+紅」多了「媽祖認證轉運茶」的趣味稱號。
清心福全轉運飲料點法：綠茶混合紅茶（綠+紅），無糖或三分糖、溫飲
轉運飲料真的有效？當成生活小儀式也不錯
轉運飲料真的有效？當成生活小儀式也不錯
雖然不少網友分享喝完飲料後迎來好消息，但目前沒有科學證據證明，特定飲品或甜度能夠改變運勢。這波轉運飲料更像是一種有趣的生活儀式，讓心情不好的日子多一點期待~下次遇到工作卡關、心情低落，不妨挑一杯喜歡的手搖飲，替自己加點好心情！
精華 FAQ
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討論焦點是網友在Threads分享喝特定手搖飲後變順利的經驗，並整理出50嵐、迷客夏、清心福全3款被認為有轉運感的點法，迅速引發跟風。
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50嵐推薦中杯波霸紅茶拿鐵、三分糖、溫飲；迷客夏則是大正紅茶拿鐵加珍珠，甜度與溫度可依個人喜好調整，主打療癒感與儀式感。
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因為網友流傳綠茶加紅茶的喝法後，清心福全還正式納入菜單，且廟方擲筊獲得聖杯，被稱為媽祖認證轉運茶；文章則強調這屬民俗話題，並無科學證據。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
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