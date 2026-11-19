AI重點 文章重點整理： 重點一： 易遊網統計日本溫泉飯店預訂量年增逾4成。

易遊網統計日本溫泉飯店預訂量年增逾4成。 重點二： 九州、東京近郊與北海道成3大熱門泡湯區。

九州、東京近郊與北海道成3大熱門泡湯區。 重點三：別府溫泉包辦前3名，主打高CP值與交通便利。

秋冬赴「日」泡湯 國人最愛3大日本溫泉區、日本十大熱銷溫泉飯店名單出爐！

【旅遊經 洪書瑱報導】

日本一直以來都是國人最愛旅遊的國度，隨著秋冬氣溫降低，赴日泡湯度假需求也隨之升溫，也帶動溫泉飯店訂房買氣成長。根據易遊網全球訂房銷售數據統計，今年日本溫泉飯店預訂量較去年同期成長逾4成，其中九州、東京近郊及北海道為3大熱門溫泉飯店預訂區域。易遊網同步公布「日本十大熱銷溫泉飯店」榜單，其中以九州別府溫泉鄉表現最為亮眼，一舉包辦前3名，除了擁有日本第一的湧泉量與多元泉質，九州往返台灣的航點選擇豐富、航班供給充足，也讓旅客更容易安排溫泉度假行程。此外，東京近郊結合富士山景觀的特色溫泉飯店，以及北海道冬季限定的雪景露天風呂，也各自展現強勁吸引力。根據易遊網觀察──「視覺療癒感」與「季節儀式感」目前是旅客選擇日本溫泉旅遊的重要考量。









易遊網公布最新「日本十大熱銷溫泉飯店」榜單







※. 別府溫泉強勢稱霸！直飛九州輕鬆轉乘，高CP值吸客──









據易遊網榜單分析，別府溫泉鄉憑藉便利交通、豐富泉質與高CP值，成為泡湯熱門首選







根據易遊網「日本十大熱銷溫泉飯店」榜單，九州別府溫泉飯店展現強勢買氣，前3名皆由該區飯店奪得。受惠於台灣直飛福岡、大分等九州航點選擇多元，往返交通便利，從福岡搭特快列車最快約2小時抵達，或從大分機場搭巴士只需約50分鐘車程；加上別府市區房價親民、生活機能便利，且擁有全日本第一的溫泉湧出量，更涵蓋日本十大泉質中7種，享有「溫泉界百貨公司」美譽，憑藉便利交通、豐富泉質與高CP值，成為近年九州溫泉度假的熱門首選。

此次上榜的3間別府溫泉飯店皆坐落於市中心，從別府車站步行即可抵達，每晚含稅最低2,320元起，不僅交通便利、住宿價格具競爭力，更各自以特色設施與差異化服務吸引不同客群。







第1名，「AMANEK別府YULA-RE」：







AMANEK別府YULA-RE，主打天然去角質「美人湯」，更在頂樓打造離地50公尺的「高空溫泉無邊際溫水泳池」，坐擁市景與海景。





第2名，「龜之井酒店 別府」：





為代表性親子地標，設有大浴場、露天溫泉與大坪數兒童遊戲區，其特色家庭房亦深受親子家庭客青睞。





第3名，「別府八湯 御宿野乃別府」：







別府八湯 御宿野乃別府，全館鋪設天然榻榻米，除了氣派的展望大浴場，更提供7間免費獨立個人湯屋，滿足注重隱私與沉浸式體驗的旅客。







※.東京近郊泡湯夯，富士山景觀加持，4間溫泉飯店入榜──



東京向來是國人赴日旅遊的熱門首選，隨著秋冬旅遊旺季到來，不少旅客也會將行程從市區觀光延伸至近郊，安排結合泡湯與自然景觀的度假之旅。本次榜單中，東京近郊共有4間溫泉飯店入榜，其中，擁有富士山景觀的溫泉飯店最受青睞，以河口湖地區最為熱門，搶佔3個席次；另一間則位於以悠久溫泉文化聞名的箱根，豐富多樣的泉質特色，亦吸引眾多旅客前往。易遊網觀察，富士山作為日本極具代表性的地標，不僅具備高度視覺吸引力，也是旅客拍照打卡、分享旅遊體驗的熱門題材，反映旅客選擇溫泉飯店時，除了重視泡湯品質，也日益看重景觀特色與社群分享價值。







◎. 河口湖入榜飯店──

一、「富士河口湖溫泉新世紀酒店」：









富士河口湖溫泉新世紀酒店，主打面湖客房能正面直擊富士山與湖景，天氣晴朗時更有機會捕捉逆富士（倒影）奇景。





二、「湖樂御宿富士吟景」：







湖樂御宿富士吟景，以其頂樓的無邊際露天溫泉「富士見之湯」聞名，溫泉池水與河口湖、富士山連成一線，彷彿泡在天地之間。





三、「富士之宿溫泉旅館 大池酒店」：





則以豐富的湯泉選擇與日式庭園見長，透過景觀湯屋與富士山景房型，能將富士山的四季變化盡收眼底。







◎.箱根入榜飯店──





●.「小田急山之酒店」：





結合蘆之湖景觀、庭園風光與特色「杜鵑之湯」美肌溫泉，部分指定房型亦可遠眺富士山，展現不同於河口湖的度假風情。









※.朝聖北海道冬日雪湯！登別、定山溪為人氣溫泉勝地──



北海道為日本冬季賞雪與泡湯熱門目的地，除了能欣賞銀白雪景、體驗冬季限定的滑雪與雪上活動，最具代表性的莫過於在漫天飛雪中享受露天溫泉，感受「頭頂飄雪、身泡暖湯」的冬日魅力。其中，登別溫泉鄉豐富的火山地熱資源與多元泉質聞名，定山溪溫泉鄉則坐落於山林溪谷之間，冬季銀白雪景環繞，兩大溫泉勝地各具特色，也成為北海道冬季泡湯度假的熱門選擇。「日本十大熱銷溫泉飯店」榜單中，登別與定山溪共有3間飯店入榜。







一、「登別Mahoroba酒店」：





擁有全日本最大規模露天溫泉設施，並引入4種泉質，讓旅客能在雪景庭園中享受天然硫磺泉。





二、「第一滝本館」：







「第一滝本館」，為登別百年老字號溫泉旅館，主打可遠眺「地獄谷」雪景的巨型溫泉大浴場。







「第一滝本館」為登別百年老字號溫泉旅館，主打可遠眺「地獄谷」雪景的溫泉大浴場。







三、「定山溪景酒店」：





緊鄰溪谷，讓旅客冬季泡湯時可將銀白雪景盡收眼底。

從九州別府的多元泉質、東京近郊的富士山景觀，到北海道的冬日雪湯，日本各地溫泉勝地各具魅力，值得一提的是──易遊網每週五均推出「飯店週五狂歡日」，可領取最高現折600元的限量折扣碼，有機會讓住宿安排更加精省，欲安排赴日溫泉之旅的民眾，不妨把握。相關優惠訊息可至易遊網官網查詢。

以上圖片：易遊網提供







