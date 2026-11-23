AI重點 文章重點整理： 重點一： 阿里山林鐵迎來114週年，12月推出三大慶生活動。

阿里山林鐵迎來114週年，12月推出三大慶生活動。 重點二： 林鐵時光市集於12月12、13日在嘉義森林之歌登場。

林鐵時光市集於12月12、13日在嘉義森林之歌登場。 重點三：微醺雲端列車限定40位，12月24、25日開放預約。

邀您與阿里山林業鐵路一起慶祝114歲生日 12月主要三大活動接力登場！

【旅遊經 洪書瑱報導】







阿里山林鐵也就是大家所俗稱的阿里山小火車，回溯過往，於1912年12月25日，7節列車順利從嘉義北門站出發一路爬升，當天天氣晴朗，時光荏苒，今年將迎來114週年！不知您是否聽過阿里山小火車行駛在林間的聲音？是輪軌摩擦的規律節奏？還是山風、鳥鳴與傳唱的歌謠？今年，林鐵及文資處為邀您一起與阿里山小火車慶生，將舉辦「阿里山小火車Cheers！」系列活動，邀請鐵道迷與民眾一起搭乘林鐵時光機，一同慶賀百年林鐵生日快樂！





相關「阿里山小火車Cheers！」系列活動，三大活動包括：「林鐵時光市集」，將於12月12、13日上午10時至晚上6時，在嘉義市「森林之歌」熱鬧登場。另還有限定版遊程與重頭戲-「微醺雲端列車-山林交響曲」等。

一、「林鐵時光市集」：







時光市集海報







市集於12月12、13日上午10時至晚上6時，在嘉義市「森林之歌」熱鬧登場，活動集結山村特色飲食與在地手作，也規劃免費攀樹課程，透過互動式的教學提高孩子的興趣，能夠訓練身體協調性、培養自信心，享受大樹安穩的療癒力，此外，從周遭樹木結合的繪本故事與親子手作工作坊，具有寓教於樂的環境教育宣導。相關體驗課程6場次，共提供 100 位免費名額，活動採網路報名(網址：https://reurl.cc/RRZNG9)，大小朋友不妨一同前往體驗自然之美。

舞台節目卡司陣容精采堅強，邀請克里夫Cliff、民生電氣Mineletro INC.、高雄鼓道場、微笑姐姐、樂福哥哥輪番登場，以音樂、鼓樂與互動演出接續活動熱度，打造充滿活力與笑聲的周末聲音盛宴。

另，活動期間還安排林鐵及文資處吉祥物「林鐵鹿」粉絲簽名會，與現場大、小朋友近距離互動，更特別邀請人氣十足的高雄捷運蜜柑站長，以及臺中驛鐵道文化園區鐵鹿站長驚喜站台，三鐵「站長」難得齊聚，萌力全開、同台交流，共同展現臺灣鐵道文化的多元魅力。

二、限定遊程 一次收藏阿里山鐵道山林魅力：





「阿里山小火車Cheers！」系列活動推出限定版遊程，以鐵道為起點、山林為舞台、聲音為媒介，串聯串聯阿里山最具代表性的日出、雲海、晚霞、森林與鐵道，邀請旅客搭乘阿里山小火車，深入山林，在阿里山沿線自然景觀、原民文化、地方產業與歷史文化，體驗鐵道與地方文化交織的獨特旅程，讓百年林鐵不再只是載運木頭的工具，而是承載地方記憶與文化、敘事、轉變的重要里程碑！

三、重頭戲-「微醺雲端列車-山林交響曲」：







二萬平車站塔山、雲海景致(深海魚拍攝／林鐵及文資處提供)





於12月24、25日推出重頭戲──「微醺雲端列車-山林交響曲」，旅客將搭乘阿里山火車前往二萬平車站，在遼闊山林環境中享用大地餐席搭配限定酒款，從田地到餐桌，透由山林說菜認識在地食材與臺灣在地故事；同時感受森林鳥鳴與風聲，體驗聲音療癒與沉浸式自然體驗，放慢腳步森呼吸。微醺雲端列車-山林交響曲活動限額40位，採網路預約購票(網址：https://reurl.cc/OQZpbX)，各車站窗口現場不發售本遊程，即日起開放至額滿為止。











微醺雲端列車特別邀請水晶聲波演奏家許嫚烜，結合旅程與聲音樂章(風潮音樂提供)







微醺雲端列車海報



林鐵及文資處王昭堡處長表示，歲末年終邀請民眾走進城市中的森林場域搭乘林鐵時光列車，品嚐山村特色美食、尋找優質手作好物，從鐵道文化、特色列車遊程到節慶驚喜，走進山村林間，探索阿里山豐富而獨特的魅力，一起為林鐵114週年歡慶「Cheers」！



相關「阿里山小火車Cheers！」系列活動，包括：「林鐵時光市集」、「微醺雲端．山林交響曲」等內容訊息，可至阿里山林業鐵路及文化產管理處FB粉絲專頁(https://www.facebook.com/AlishanForestRailway.Taiwan/)或洽詢(05)2779843-#359蔡小姐查詢！









2026阿里山小火車Cheers活動

以上圖片：阿里山林業鐵路及文化資產管理處提供