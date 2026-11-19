AI重點 文章重點整理： 重點一： 文章推薦首訪中國大陸的6座特色城市。

文章推薦首訪中國大陸的6座特色城市。 重點二： 上海與杭州主打都會、江南慢遊體驗。

上海與杭州主打都會、江南慢遊體驗。 重點三：成都重慶西安北京各具美食與文化亮點。

【旅奇傳媒／編輯部報導】第一次去中國大陸，你最想遇見什麼風景？是在古老城牆下，親眼看看歷史留下的輪廓；還是在城市街角喝杯咖啡，等待夜色點亮天際線；又或是看著憨直的熊貓、悠閒逛茶館，讓假期隨著一頓美食慢慢展開？

每個城市都有獨特的魅力，這一次，隨著「美麗中華」的腳步，從繁華都會、千年古城到山水秘境，精選上海、杭州、成都、重慶、西安與桂林6座特色城市，從都會漫遊、熊貓、美食到歷史文化與自然山水，推薦你大陸城市旅行亮點。

▲「陸家嘴」氣派的天際線是遊訪上海不可錯過的名景之一。 圖：shutterstock／來源

01｜上海：走進「繁花」世界看繁華都會

如果嚮往繁華都會、喜歡逛街購物，也想一次感受歷史建築與現代天際線的對比，「上海」是值得列入首訪清單的城市。白天可漫步「外灘」，欣賞黃浦江兩岸不同時代的建築風貌；走進「豫園」，感受傳統園林與老城街區的韻味；喜歡文藝氛圍的旅人，則可探索「梧桐街區」、特色咖啡館與城市文化空間，從不同角度認識上海。

入夜後，「陸家嘴」高樓與「黃浦江夜景」點亮城市天際線，搭配本幫菜料理、特色餐館與購物商圈，讓旅程從白天延續到夜晚。上海的玩法相當多元，無論偏愛城市漫步、建築攝影、美食探索或購物休閒，都能依照個人興趣安排。

若是第一次前往，可先以市區景點為主，將行程集中在交通相對便利的區域，再視旅遊天數加入「迪士尼樂園」或周邊水鄉，讓都會旅行更有層次。

▲「西湖」湖光山色與江南人文風情，適合安排一趟慢旅行。 圖：shutterstock／來源

02｜杭州：走進江南風景享受慢步調

若希望旅程多一點悠閒，可來「杭州」。以「西湖」為核心，湖泊、山巒、古塔與園林交織成充滿詩意的風景，無論沿湖散步、搭船遊湖，或走訪周邊歷史文化景點，都能感受江南獨有的雅致氣息。

除此，也可依興趣探索「靈隱寺」、龍井茶文化等旅遊主題，或走進傳統街區，品嚐地方小吃、欣賞古典建築。相較於密集安排各式打卡景點，杭州更適合保留一些空白時間，坐下來喝杯茶、欣賞湖景，讓旅行回歸自在的節奏。

若有較充裕的天數，也能進一步規劃杭州與周邊江南水鄉的組合行程，從城市風景延伸至古鎮生活，感受不同層次的江南魅力。

▲從大熊貓到茶館文化，成都以自然生態與生活美學吸引旅人。 圖：shutterstock／來源

03｜成都：看熊貓、品川味，體驗慢日子

說到「成都」，許多人首先想到的就是大熊貓與麻辣鮮香的川菜。這座城市不只有知名的熊貓保育景點，也有豐富的飲食文化與悠閒的生活節奏，行程安排可從「成都大熊貓繁育研究基地」展開，近距離認識大熊貓的生活與保育環境。

接著走訪「寬窄巷子」等特色街區，欣賞傳統建築、逛特色店舖，再到茶館體驗當地人的休閒日常。喜歡美食的人，則可從火鍋、串串香、川味小吃到各式地方料理，展開一場味蕾探索。

如果旅遊天數較充裕，還可考慮延伸至「都江堰」、「青城山」等周邊景點，將城市文化與自然風景串聯。

▲重慶山城建築層層交錯，「洪崖洞」璀璨熱鬧夜景，展現鮮明城市個性。 圖：shutterstock／來源

04｜重慶：從晝到夜，走進立體山城

體驗8D魔幻立體山城「重慶」，最好的方式是依照地勢高低與光影變化規劃。白天可體驗穿樓輕軌與懸崖步道之間，感受垂直落差的建築奇觀；夜幕低垂行至人氣景點「洪崖洞」的吊腳樓群，欣賞萬家燈火交織的迷人夜景。

更不能錯過重慶美食，麻辣火鍋、重慶小麵與各式在地小吃，都讓人難忘。

▲走進西安古城，從歷史遺跡到唐風街景，展開一場跨越千年的文化探索。 圖：shutterstock／來源

05｜西安：穿越千年，感受古都魅力

作為中國大陸歷史文化名城之一，「西安」擁有豐富的歷史遺跡與文化景觀，從秦漢文明到盛唐風華，都能在旅途中探索過去。

最值得一去的「秦始皇帝陵博物院」，是以「秦始皇兵馬俑博物館」為基礎，以「秦始皇帝陵遺址公園」（驪山園）為依託的一座大型遺址博物院；也是以秦始皇帝陵及其眾多陪葬坑為主體，旅客可近距離感受「世界第八大奇蹟」兵馬俑的震撼。

「西安城牆」則保留古城的歷史輪廓，適合步行或依規定騎乘自行車，從不同角度欣賞城市風貌。若想感受盛唐文化氛圍，可安排「大雁塔」與「大唐不夜城」一帶，欣賞建築、燈光與夜間街景，沉浸式感受大唐盛世風華。

除此，西安的飲食文化也別具特色，肉夾饃、羊肉泡饃與 Biangbiang 麵都是必吃的特色美食。

▲冬雪覆上北京「長城」，蜿蜒城牆沿著銀白山稜延伸，展現雄偉而靜謐的冬日風景。 圖：shutterstock／來源

06｜北京：走進皇城，探索經典地標

從昔日皇城的恢弘殿宇到胡同的市井煙火，北京以深厚的底蘊，在古今交織間訴說著不同時代的故事。

第一次來到「北京」，可從「故宮博物院」展開旅程，走進「紫禁城」，欣賞宮殿建築、歷史文物與昔日皇家生活的文化印記。接著登上「八達嶺長城」或前往其他開放的長城景區，感受蜿蜒山脊間的壯闊景觀。若想了解皇家園林的設計之美，「頤和園」的湖光山色與古典建築也值得細細欣賞。

走進胡同街區，觀察老北京的街巷生活，品嚐北京烤鴨、炸醬麵及各式傳統小吃，能從飲食與街景中感受城市的文化特色。

若旅遊時間充裕，也可安排特色商圈或文創園區，體驗北京古典與現代並存的城市魅力。

▲冬遊故宮，雪映紅牆，猶如進入如詩畫境。 圖：shutterstock／來源

從第一站開始，發現美麗中華的多種風景，每座城市都有自己的魅力，第一次出發不必追求一次走遍所有熱門景點。可以先從最有興趣的旅行主題開始，再依照旅遊天數、交通安排與同行旅伴，挑選最適合的第一站。也建議以單一城市或相鄰區域為核心，避免短天數內安排過多跨城移動。

從城市街景到自然山水，從地方美食到文化探索，每一座城市都能帶來不同的旅行體驗。透過「美麗中華」蒐集目的地靈感，選好第一站、安排適合自己的旅程，讓第一次的大陸旅行即刻出發。

想知道更多大陸景點資訊，可查詢「海峽兩岸旅遊交流協會」網站或上「美麗中華」FB、IG、YT，開拓精彩獨到的旅遊視野。

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