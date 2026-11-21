AI重點 文章重點整理： 重點一： 國泰航空攜手3大旅遊平台推香港機加酒優惠。

國泰航空攜手3大旅遊平台推香港機加酒優惠。 重點二： 即日起至2026/12/02，精選行程最優7折起。

即日起至2026/12/02，精選行程最優7折起。 重點三：主打港式美食、酒吧、冬日節慶與貴賓室體驗。

【旅奇傳媒/編輯部報導】迎接年末旅遊季，國泰航空攜手「易遊網」、「易飛旅遊」及「Trip.com」，推出「下班飛香港，年末犒賞 Chill」機加酒自由行優惠。即日起至2026/12/02，精選香港機加酒行程最優7折起，邀請辛苦一整年的上班族暫時放下忙碌工作，揪三五好友來趟說走就走的香港小旅行，從暖胃美食、質感酒吧、舊城街巷到冬日節慶，開啟一場全方位放鬆的感官犒賞體驗。

▲「下班飛香港，年末犒賞 Chill」機加酒7折起優惠，開啟上班族感官犒賞輕旅行。 圖：國泰航空／提供

香港機加酒優惠 下班輕鬆飛香港

活動期間，旅客可透過「易遊網」預訂「香港機加酒3天2夜」行程，享香港 eSIM 加購 TWD 1 起、指定「香港機場快線」折扣及機場接送優惠；「易飛旅遊」推出「香港冬日追光機加酒」，指定商品最低 7 折起，並加碼抽最高整單免費名額；「Trip.com 」則提供香港自由行機加酒靈活搭配，預訂國泰航空機加酒專案可享「Trip Coins」回饋。

從下班後說走就走的短途飛躍，到安排一趟悠閒的年末假期，香港豐富的味覺體驗與冬日燈彩，能讓上班族迅速切換到度假模式。這個冬天，不妨以一頓暖胃港式美食開啟旅程，走進舊城街巷感受當代與歷史交織的城市脈動，再以璀璨夜色與限定特調為夜晚劃下完美句點。

▲入夜後的香港更加精采，從蟬聯冠軍的「Bar Leone」，到人氣酒吧「 Argo」、「Montana」及「Gokan」，品味世界級調酒與創意風味，開啟一場令人回味的香港微醺之旅。【※ 禁止酒駕；未滿十八歲禁止飲酒。】 圖：國泰航空／提供

暖胃也暖心 相約香港感受冬日犒賞

忙碌了一整年，是時候好好犒賞自己與好友。年末相約香港，圍著熱氣蒸騰的港式打邊爐，在一桌熱騰騰的美食與談笑間釋放壓力，暖胃也暖心，為年末劃下最療癒的句點。

飽餐之後，不妨漫步於「舊城中環」，穿梭百年建築、藝術壁畫與特色選物店之間，感受新舊交融的城市魅力。夜幕低垂，香港精彩的夜生活才正要開始。跟著《香港宵夜地圖》探索近80個餐飲品牌、逾100間門市，從米其林推薦餐廳、名廚主理餐廳到地道宵夜，更有晚上21:00後專屬優惠，感受香港越夜越精彩的餐飲魅力。

延續夜晚行程，還可走進中上環特色酒吧，品嚐以香港在地食材與歷史人文為靈感調製的「舊城限定特調」，或造訪「Bar Leone」、「Argo」、「Montana」及「Gokan」等人氣酒吧，品味世界級調酒與創意風味，以微醺時光細味香港夜晚的迷人風貌。

同時，年度盛事「香港繽紛冬日巡禮」也隨之登場，展現香港化身「亞洲閃亮之都」的迷人魅力。遍布「中環」、「尖沙咀」及「銅鑼灣」的三大冬日小鎮，以璀璨燈飾、節慶裝置及沉浸式光影體驗點亮城市。其中坐落中環核心地帶的「冬日小鎮．中環」，更以高達22公尺的巨型聖誕樹、特色小屋等節慶布置，營造濃厚佳節氛圍。旅客可漫步於熱氣球航站及聖誕列車站之間，投入香港流光溢彩的冬日景致，感受年末限定的浪漫節慶氣息。

▲搭乘國泰航空前往香港，符合資格的旅客可於香港國際機場享用國泰航空貴賓室「玉衡堂」，在優雅靜謐的空間中感受無微不至的精緻服務。 圖：國泰航空／提供

從啟程到返程 國泰航空打造舒適香港旅程

年末犒賞不只從抵達香港後開始，旅程本身也可以是一種精緻的享受。從桃園國際機場出發，符合資格的旅客可於登機前享用國泰航空貴賓室，在 Solo Chair 獨立座椅享受專屬放鬆時刻，或於「風味坊」品嚐現做雲吞麵、擔擔麵及台灣牛肉麵，再到「悠然吧」享用招牌 Cathay Delight 及多款特調飲品，在起飛前放慢步調，讓香港旅程從此優雅展開。

回程自香港國際機場出發時，符合資格的旅客亦可享用國泰航空貴賓室，包括「玉衡堂」（The Pier, Business）與重新設計的「逸連堂」（The Bridge），在舒適雅緻的空間享用餐飲、稍作休憩，為返程保留一段從容時光。國泰航空以細緻貼心的服務陪伴旅客展開旅程，讓年末的香港犒賞輕旅行，從飛行開始便多了一分優雅與舒適。

國泰航空邀請旅客把握年末時光，暫時放下忙碌工作，與三五好友安排一趟香港輕旅行，從暖胃也暖心的港式美食開始，漫步特色街區、探索多元餐飲，再走入香港冬日節慶氛圍，為辛苦一整年的自己安排一趟恰到好處的犒賞之旅。更多資訊請參閱：https://chillinhk.discoverhongkong.com/tc/。

【禁止酒駕；飲酒過量，有害（礙）健康。未滿十八歲禁止飲酒】

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