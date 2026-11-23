AI重點 文章重點整理： 重點一： 達拉木馬獲歐盟地理標誌保護，成為瑞典首個手工藝GI產品。

達拉木馬獲歐盟地理標誌保護，成為瑞典首個手工藝GI產品。 重點二： 米其林二星餐廳Vyn躍升全球50佳第23名，展現斯科訥風味。

米其林二星餐廳Vyn躍升全球50佳第23名，展現斯科訥風味。 重點三：斯德哥爾摩諾貝爾燈光藝術節與六大聖誕市集吸引冬旅客。

【旅奇傳媒/編輯部報導】瑞典近期在傳統工藝、國際美食與冬季文化盛事上展現豐沛的軟實力與藝術生命力。從經典的「達拉木馬」正式獲得歐盟「地理標誌」保護、主廚丹尼爾‧柏林（Daniel Berlin）掌舵的米其林二星餐廳「Vyn」躍居2026全球50佳餐廳第23名，到適逢諾貝爾獎125週年、即將於12月登場的斯德哥爾摩「諾貝爾燈光藝術節」（Nobel Week Lights）與六大特色「聖誕市集」。瑞典正以兼具深厚歷史底氣與創新活力的多元面貌，Visit Sweden 誠摯邀請全球旅客開啟一趟難忘的北歐冬日探索之旅。

▲瑞典「達拉木馬」。 圖：Amanda Westerbom/imagebank.sweden.se／提供

瑞典經典木馬獲歐盟地理標誌保護

紅色的馬身、鮮豔的花紋，瑞典最具代表性的紀念品之一－「達拉木馬」（Dalahäst），由達拉納地區兩家歷史悠久的木馬製造商－Grannas A. Olsson Hemslöjd 和 Nils Olsson Dalahästar 共同提出申請，如今正式獲得歐盟「地理標誌」（Geographical Indications, GI）認證，擁有受到保護的「產地身分」。它成為首個獲得歐盟「手工藝品地理標誌」保護的瑞典產品。這項認證不僅肯定了「達拉納」（Dalarna）地區傳承數百年的傳統工藝，也讓消費者更容易辨識真正產自當地的達拉木馬。

達拉木馬的歷史可以追溯到數百年前。最初，瑞典達拉納地區「穆拉」（Mora）周邊村莊的居民用木頭雕刻小馬，作為送給孩子們的玩具。後來，當地傳統民間繪畫逐漸融入木馬裝飾，形成了今天人們熟悉的鮮豔色彩和花卉圖案。

其中最具代表性的，便是「庫爾比茨」（Kurbits）花紋，這種傳統裝飾藝術也常見於當地的傢俱和牆面繪畫。無論冬日飄雪還是夏日陽光明媚，位於瑞典中部達拉納地區、穆拉附近的「努斯奈斯」（Nusnäs）小鎮，始終延續著傳統木馬的手工製作工藝。

瑞典米其林二星餐廳 Vyn 躋身2026全球50佳餐廳

由瑞典知名主廚 Daniel Berlin 掌舵的米其林二星餐廳「Vyn」，在2026年「全球50最佳餐廳」榜單中躍升24個名次，排名第23位。這家位於瑞典南部「斯科訥」（Skåne）地區的餐廳，以當地時令食材及獨特的料理理念，讓「厄斯特倫」（Österlen）的飲食文化登上國際舞台。

「Vyn」坐落於瑞典南部斯科訥的厄斯特倫地區，鄰近「布蘭特維克」（Brantevik）漁村，面向波羅的海，以肥沃的農田、傳統漁村、蘋果果園和豐富的美食文化聞名。餐廳名稱「Vyn」在瑞典語中意為「風景」，正如其名，Daniel Berlin 的料理深受斯科納的自然風光和四季變化啟發，他堅持選用當地食材，結合野外採集、狩獵所得，並與周邊農場和食品生產者保持緊密合作，讓每一道菜都呈現出鮮明的地域特色。

除了美食，「厄斯特倫」還有綿延沙灘、田園風光、藝術畫廊，以及「錫姆裡斯港」（Simrishamn）、「希維克」（Kivik）等充滿魅力的海濱小鎮。無論是美食愛好者，還是喜歡自然與鄉村生活的旅行者，都能在這裡找到屬於自己的旅行樂趣。

▲「斯德哥爾摩」市政廳外的燈光作品《Together Forward》，為法國創意團隊 Les Ateliers BK 作品。 圖：Visit Sweden／提供

諾貝爾之光點亮斯德哥爾摩，19件光影藝術作品照亮冬日

2026/12/05-12/13，瑞典首都「斯德哥爾摩」將迎來一年一度的「諾貝爾燈光藝術節」（Nobel Week Lights）。19件大型光影藝術作品將點亮城市的街道、廣場及建築，讓旅客在欣賞藝術的同時，感受諾貝爾獎背後的科學發現、文學成就與和平理想。

來自瑞典及世界各地的藝術家、設計師和學生，以「諾貝爾獎」得主的成就為靈感，將科學、藝術與創意融入大型公共燈光裝置，讓人們以全新的視角探索斯德哥爾摩。

2026年適逢「諾貝爾獎」頒發125週年。今年的「諾貝爾燈光藝術節」將於12/05-12/13在「斯德哥爾摩」市中心及 Tensta 地區舉行，共展出19件作品。從橫跨城市夜空的鐳射光束，到可以與觀眾互動的巨型光影地毯，再到以海洋發光生物為靈感的藝術裝置，每件作品都以獨特的方式講述人類探索未知、不斷突破的故事。

▲瑞典「聖誕市集」。 圖：Göran Strand/imagebank.sweden.se／提供

瑞典六大特色聖誕市集

一杯熱騰騰的瑞典「聖誕香料熱紅酒」（Glögg），是「聖誕市集」不可或缺的經典滋味，但真正令人難忘的，往往是那些獨特的冬日體驗。

在瑞典，逛「聖誕市集」也可以結合一趟特別的冬季旅行：搭乘雪橇穿越雪地，走進玻璃工坊欣賞傳統工藝，或深入地下礦坑遺址，參加「聖露西亞節」慶典。如果喜歡更傳統的聖誕氣氛，也可以在斯德哥爾摩親手製作蠟燭，圍著聖誕樹唱歌跳舞，彷彿走進瑞典著名兒童文學作家阿斯特麗德‧林格倫筆下的童話世界。

以下為6個聖誕節相關的知名活動地點、時間、內容：

・呂勒奧（Luleå）｜12/05-12/06日在世界遺產小鎮與馴鹿共度聖誕

・斯德哥爾摩動物園島（Djurgården）的斯堪森露天博物館（Skansen）｜11/27-12月，穿越回1903年的傳統聖誕節

・厄斯特松德（Östersund）｜12/04-12/06搭乘復古火車、參加聖誕市集，開啟聖誕之旅

・瑞典南部斯莫蘭（Småland）｜11/21-12/20期間，每週五至週日開放；12/25-12/31每日開放，在「水晶王國」尋找聖誕禮物

・哥德堡裡瑟本遊樂園（Liseberg）｜11/14-12/30，在數百萬盞彩燈與雲霄飛車之間過聖誕

・達拉納（Falun）｜12/12-12/13，在世界遺產銅礦上方逛市集，深入地下慶祝聖露西亞節

其他，還包括「斯德哥爾摩老城區」（Gamla Stan）的「大廣場」（Stortorget），聖誕市集的歷史可以追溯到19世紀；在瑞典古城「錫格蒂納」（Sigtuna），降臨節慶祝活動沿著歷史悠久的主街展開；而在「哥得蘭島」（Gotland）的「維斯堡」（Visby），中世紀古城的街道與建築，則為聖誕增添了獨特的浪漫氛圍。

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