AI重點 文章重點整理： 重點一： 青森冬季主打八甲田山樹冰、奧入瀨冰瀑等絕景。

青森冬季主打八甲田山樹冰、奧入瀨冰瀑等絕景。 重點二： 弘前公園冬日點燈以粉光營造櫻花滿開意象。

弘前公園冬日點燈以粉光營造櫻花滿開意象。 重點三：津輕鐵道暖爐列車可邊賞景邊吃魷魚聽民謠。

【旅奇傳媒/責任編輯-陳品樺】位於日本本州最北端的青森縣，以絕美自然景觀與深厚文化底蘊聞名，一年四季皆具迷人魅力。即將到來的冬、春季正是一覽青森縣絕景的最佳時機，搭配長榮航空「台北－青森」直飛航班至2027/03/27期間為每日飛航，僅需約3.5小時即可抵達，十分便利。以下推薦4大冬季玩法～

| 八甲田山樹冰健行

位於青森市南端的「八甲田山」，獨特的極寒氣候與青森冷杉相互作用，孕育「雪怪」奇景，每年1月至2月是觀賞「八甲田樹冰」的最佳時期。可以搭乘空中纜車直達山頂俯瞰銀白雪怪群，或是穿梭於樹冰林間感受滑雪奔馳的快感，並順道前往車程僅約10分鐘、擁有300年歷史的「酸之湯」名湯溫泉，體驗古色古香的千人風呂，釋放一身的寒氣與疲勞。

▲為新手友善的雪地健行路線，由嚮導帶領探索「樹冰」景觀。 圖：向日遊顧問有限公司／提供

而八甲田雪地健行主打沒有經驗也能空手出發！在專業嚮導帶領下安全地漫步於山頂雪原，近距離接觸壯觀的「樹冰」，深刻感受極寒大自然的獨特魅力。若遇到天候不佳、纜車停駛的情況，則調整為從「酸之湯」出發的雪鞋健行。

| 奧入瀨溪流奇幻冰瀑

▲入住飯店時可詢問是否有導覽行程，可近距離觀賞奧入瀨溪流的大自然冰雕藝術。 圖：向日遊顧問有限公司／提供

每年12月中旬至隔年3月上旬，位於「十和田八幡平國立公園」的「奧入瀨溪流」進入嚴冬，奔騰飛瀑在極寒氣候下凍結，凝結成巨型大自然冰雕藝術。參加導覽能深入被白雪覆蓋的溪谷，進行五感沉浸的秘境巡禮。夜間限定行程將為部分冰瀑打上絢爛色彩的燈光，呈現截然不同的奇幻神秘感。

| 弘前公園「冬日盛開的櫻花」

▲弘前公園冬季「冬日盛開的櫻花點燈」，利用粉色燈光將積雪變成櫻花。 圖：向日遊顧問有限公司／提供

▲弘前公園冬季「冬日盛開的櫻花點燈」，利用粉色燈光將積雪變成櫻花。 圖：向日遊顧問有限公司／提供

位於弘前市的「弘前公園」被譽為日本第一櫻花名所，園內約50種、2,600株櫻花於每年4月中旬至5月上旬盛開，每年吸引超過200萬人造訪。而12月上旬至隔年2月下旬「冬日盛開的櫻花」夜間點燈，將於外濠打上粉色燈光，使樹枝上的積雪宛如滿開粉櫻。

| 津輕鐵道暖爐列車

▲旅客可在溫暖的環境中邊品嚐青森在地美食，邊欣賞窗外雪景。 圖：向日遊顧問有限公司／提供

「津輕鐵道」全長約20公里，起自「五所川原站」至「中里站」。每年12月至隔年3月限定運行「暖爐列車」，一天僅行駛2～3個往返班次。復古木造車廂內燃起燒炭的鑄鐵暖爐，車廂瀰漫乘務員在爐火上現烤魷魚的濃郁香氣。乘客可一邊品嚐魷魚乾、喝地酒，一邊聆聽乘務員會演唱在地民謠。

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