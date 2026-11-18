AI重點 文章重點整理： 重點一： 札幌集結自然景點、歷史建築與夜景名所。

札幌集結自然景點、歷史建築與夜景名所。 重點二： 白色戀人公園、北海道神宮等景點最受歡迎。

白色戀人公園、北海道神宮等景點最受歡迎。 重點三：海鮮拉麵湯咖哩與購物商圈一次滿足。

位在日本北海道道央地區的札幌，是北海道最大的都市。這裡有許多知名的人氣景點、餐廳，更是進出北海道必經的觀光路線！這次小編整理了幾個札幌超人氣的景點、美食以及購物聖地，一起來看看有哪些札幌景點吧！

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札幌景點推薦

白色戀人公園觀光工廠

白色戀人公園觀光工廠。圖／klook

以北海道知名伴手禮「白色戀人」為主題的休閒觀光工廠，就位在地鐵「宮之澤站」附近。一進入園區，就能看見各種歐式庭園建築以及花草樹木，不同的節日還會有主題限定的造景及燈飾，不管怎麼拍都超好看！而工廠內除了可以參觀白色戀人的生產線之外，還可以預約DIY自製餅乾或是客製餅乾鐵盒等體驗。另外也有販售許多限定的甜點和伴手禮，有興趣的朋友可千萬別錯過～

交通：地鐵「宮之澤站」步行約7分鐘

開放時間：玫瑰花園10:00-18:00／白色戀人工廠10:00-17:30

工廠入場票價：

【高中生以上】1,200日圓

【4歲-初中生】600日圓

【3歲以下】免費

北海道廳舊本廳舍

北海道廳舊本廳舍。圖／adobe stock

「北海道廳舊本廳舍」為紅磚所建造的巴洛克風格建築，建於西元1888年，以「開拓使札幌本廳舍堂」為範本所建，曾經在西元1909年內部失火燒毀，現在保存下來的建築則是西元1968年依照原本樣貌重建的。建築最頂端設有特色的八角塔屋頂，外牆則嵌有象徵北海道開拓使的紅色五稜星徽章。館內保存了明治時期的手工波紋玻璃窗和防寒雙重門等細緻工藝，並展出豐富的北海道開拓歷史資料與地圖。大家可以到這裡逛逛、拍拍照～

交通：JR「札幌站」步行約10分鐘

開放時間：08:45-21:00（12月29日-1月3日休館）

門票：

【成人】300日圓

【大學生、高中生】200日圓

【國中生以下】免費

北海道神宮

北海道神宮。圖／adobe stock

到日本必走的行程之一就是參拜神社，「北海道神宮」是北海道歷史最悠久的神社。占地廣大，到處都圍繞著高聳的樹木，參道兩旁種滿了櫻花樹，每到4月至5月期間，就會化身為賞櫻名所，十分壯觀！同時北海道神宮有提供中文的籤詩，就算求籤也不用怕看不懂，超級貼心～另外，神宮內的六花亭有販售北海道神宮限定的判官造型點心，有機會一定要嚐嚐看唷！

交通：地鐵「圓山公園站」步行約15分鐘

開放時間：因應季節活動調整，詳情資訊請至官網查詢

AOAO SAPPORO札幌水族館

AOAO SAPPORO札幌水族館。圖／klook

想在札幌市中心安排一個不受天氣影響的景點，可以到「AOAO SAPPORO 札幌水族館」。水族館設於商業設施moyuk SAPPORO的4至6樓，以都市型水族館為特色，透過水生生物展示、觀察空間與互動內容，帶領大家認識海洋及河川生態。其中也有企鵝等人氣生物，很適合親子旅遊、情侶約會。由於地點鄰近狸小路商店街，參觀完後還可以直接接續逛街、吃美食～

交通：札幌市電至「狸小路站」，步行約1分鐘

開放時間：10:00-22:00（最後入館為21:00）

票價：

【高中以上】2,200日圓

【國中小】1,100日圓

【3歲以上】200日圓

藻岩山

藻岩山。圖／klook

如果想欣賞札幌夜景，以「日本新三大夜景」聞名的「藻岩山」絕對值得排進行程！可以搭乘藻岩山纜車，再轉乘迷你纜車登上山頂展望台，從高處欣賞札幌市區燈火與石狩灣遼闊景色。展望台中央還設有浪漫的「幸福之鐘」，是極具人氣的戀人聖地。這裡相較於市中心的展望設施，能一次看到更開闊的城市全景，天氣晴朗時尤其迷人。

小編小提醒：

出發前要留意纜車時間與天候狀況，遇到強風或設備檢查時，營運可能會有調整，可先至官網查詢

交通：札幌市電至「索道入口站」，轉乘免費接駁巴士至「山麓站」，再搭乘大纜車至「中腹站」後轉乘小纜車到「山頂站」

纜車開放時間：

【4-11月】10:30-22:00

【12-3月】11:00-22:00

纜車（大纜車+小纜車）票價：

【往返】成人2,100日圓；小孩1,050日圓

【單程】成人1,050日圓；小孩530日圓

札幌美食推薦

札幌中央批發市場

札幌中央批發市場。圖／IG,yyyinsanityyy

到北海道旅行，首要其中必吃的當然就是「海鮮」！札幌匯集了北海道各地的新鮮肉類與海鮮，也蘊含了比日本其他地方的產品更豐富的風味，雖然到處都可以吃到海鮮美食，但要嚐到鮮味就來「札幌中央批發市場」看看吧！在這裡有許多批發廠商可以比價，以合理的價錢買到當地的海產絕對沒問題！當然，在這裡可以吃到的丼飯也絕對超級鮮甜，絲毫不輸給函館朝市唷！

交通：JR「桑園站」步行約13分鐘／地鐵「二十四軒站」步行約13分鐘

麵屋彩未

麵屋彩未。圖／IG,ramen_assassin

想吃一碗道地的北海道拉麵，小編推薦可以將「麵屋彩未」列入你的拉麵清單！店內最經典的「味噌拉麵」，以濃郁卻清爽不膩的白味噌豚骨湯頭為基底，搭配點綴其上的現磨鮮生薑，拌入湯中更能勾勒出富有層次的甘甜與溫潤。麵條上選用彈牙吸湯的黃色捲麵，再配上帶有鍋氣香的炒豆芽菜與炙燒過的軟嫩叉燒，每口都讓人驚艷！

交通：地鐵東豐線「美園站」，步行約4分鐘

營業時間：

【週二至週四、週日】11:00-15:15

【週五至週六】11:00-15:15；17:00-19:30

週一公休，更多資訊可至官網查詢

スープカレーGARAKU

スープカレーGARAKU。圖／IG,daily_eat_trip

如果還想品嚐札幌另一家人氣湯咖哩，推薦到「スープカレーGARAKU」。店家完美融合了多種秘傳辛香料與日式鰹魚高湯，打造香氣濃郁、層次豐富的湯咖哩，菜單則有雞肉、豬肉與蔬菜等選擇，適合依照個人喜好搭配主食。招牌必點的「烤紅燒肉和蔬菜湯咖哩」，炙燒過的肥美豬五花肉質軟嫩入口即化，搭配北海道產的精選鮮甜蔬菜，跟濃郁湯咖哩融合後，真的會忍不住一下就整碗吃光光！

交通：地鐵「大通站」，步行約5分鐘

營業時間：

【午餐】11:30-15:30

【晚餐】17:00-21:00

不定期公休，出發前可先至官網查詢

Parfaiteria PaL

Parfaiteria PaL。圖／IG,allenlin0122

夜晚才會開的深夜甜點店，光聽就覺得超酷！晚上吃完晚餐或宵夜，想來點美味的甜點當作結尾？那麼你一定去這間「Parfaiteria PaL」，這邊的招牌就是販賣各式各樣的法式甜點「Parfait芭菲」，用水果、鮮奶油、蛋糕、果醬、巧克力等不同食材堆疊在高腳杯裡，以華麗的造型呈現，每一道都像是藝術品一樣。更特別的是有些口味還加入了酒精元素，讓甜點多了一份成熟的大人風味。無論是約會還是宵夜時光，都能在這裡感受到夜晚最甜的浪漫。

交通：地鐵「薄野站」步行約3分鐘

營業時間：18:00-00:00（週五、週六營業至02:00）

札幌購物推薦

狸小路商店街

狸小路商店街。圖／IG,furuhata862

在札幌，除了札幌車站以外，藥妝店激戰區自然是知名的「狸小路商店街」。整條商店街長達1公里，從1丁目到7丁目每段商店街大大小小的藥妝店超過十幾家，競爭激烈、比價比到手軟！這裡還有許多餐廳、藥妝店及土產店，傳統與新形態的商店都可以在這邊看到。

必逛推薦：唐吉訶德、狸屋（TANUKIYA）、松本清

交通：地鐵「大通站」步行約5分鐘

薄野不夜城

薄野不夜城。圖／IG,fufu.trip

薄野是日本札幌市中央區著名的歡樂街，與東京新宿的歌舞伎町及九州福岡的中洲被列為「日本三大紅樂街」；「薄野不夜城」十字路口的NIKKA威士忌「微醺國王」霓虹招牌相當具代表性。札幌市中心的購物區，多集中在JR車站經大通公園到薄野一帶，這裡有多達4,000家商店，有各式各樣的餐廳、居酒屋、酒吧、咖啡廳等，都開到非常晚，是來到札幌最棒的娛樂場所。雖然是不夜城，但近年治安變佳，商務人士和年輕人來來往往非常多，就算是女性也可以前往唷！

必逛推薦：COCONO SUSUKINO、NORBESA商場、唐吉軻德

交通：地鐵「薄野站」

札幌 Stellar Place

札幌 Stellar Place。圖／adobe stock

「札幌 Stellar Place」與JR札幌站直接連結，是札幌車站商圈非常方便的購物地點。館內集結超過200家品牌專門店，從流行服飾、美妝保養、生活雜貨到餐廳及咖啡廳都有，其中位於6樓的美食街更是有著多間北海道特色料理與異國美食。無論想買日本流行品牌、找伴手禮，或在觀光途中休息吃飯，都能一次滿足～

必逛推薦：Disney Store、evam eva、MARKS&WEB、THE NORTH FACE

交通：JR至「札幌站」，出站即可直接進入商場

營業時間：10:00-20:00（B1至6樓購物區）；11:00-23:00（6樓餐飲區）

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