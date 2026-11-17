2026-11-17 18:56 VVN 小安
高雄⊹鳳山 心悅食茶⊹ ⋆˚超有質感的台式餐廳 | 聚餐新選擇
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：高雄鳳山心悅食茶主打質感台式餐廳，適合聚餐。
- 重點二：餐點擺盤精緻份量實在，雞湯可免費續用。
- 重點三：招牌菜含排骨蛋炒飯、石鍋蝦飯與豆乳雞翅。
📍高雄．鳳山➩🥂心悅食茶
鳳山超有質感的台式餐廳推薦🌿
餐點擺盤精緻、份量實在！
很適合家族聚餐、朋友聚會一起來吃飯🍽️
ო雞湯 免費的，可以續(但我覺得味道很淡😅)
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ო蔥爆溫玉菲力骰子牛
牛肉超軟嫩，拌上溫泉蛋超級療癒
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ო台式排骨蛋炒飯
超巨大的排骨，嫩又入味～ 不輸鼎泰豐🔥
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ო石鍋胡椒香蝦飯
熱騰騰上桌會「滋～」作響，鍋巴香脆、胡椒＋蒜片香到炸
蝦子還貼心去殼超方便🫶🏻
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ო紅麴豆乳雞翅
外酥內嫩，每口都保有肉汁，咬下去會噴汁的那種🤤
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ო樹子炒水蓮
清脆爽口的水蓮平衡整桌油香，剛剛好🌱
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📝整體味道好、擺盤美，但價位稍高一些
聚餐活動想來點精緻台菜，還是蠻值得來嚐嚐的～
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🍴心悅食茶
📍高雄市三民區澄清路466號
⌚11:30–23:00
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精華 FAQ
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這家店主打高質感的台式餐廳風格，餐點看起來精緻、環境適合聚餐，無論是家族聚會或朋友吃飯，都能提供較有儀式感的用餐體驗。
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文中提到的推薦菜色包括蔥爆溫玉菲力骰子牛、台式排骨蛋炒飯、石鍋胡椒香蝦飯、紅麴豆乳雞翅與樹子炒水蓮，每道都各有特色。
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整體評價偏正面，作者認為餐點味道不錯、擺盤也美觀，雞湯還可免費續，但也提到價位稍高，較適合想吃精緻台菜的聚餐場合。
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