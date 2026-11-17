2026-11-17 16:52 FunTime旅遊比價
週末去新竹郊遊！新竹私房山水秘境懶人包
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：新竹推薦多個適合週末踏青的私房山水景點。
- 重點二：景點兼具親子遊樂、文青拍照與自然風景特色。
- 重點三：涵蓋竹北、香山、南寮、尖石到司馬庫斯等地。
之前曾經為大家介紹絕美新竹秘境，美到讓人嘆為觀止的療癒郊外景點，讓我們重新了解到這個位於台灣西北部的城市，本期小編又要來為大家推薦網美狂刷IG、部落客狂推薦的新竹景點排行榜，每一個都超好拍也超值得去，不僅富有教育意義，也非常適合週末踏青前往，一起來看看這幾個不去會後悔的新竹景點吧！
看詳細全文連結：【新竹景點推薦】網美搶著去！新竹13大必去景點
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蘑菇公園（公兒30公園）
想一秒進入超級瑪利歐的遊戲世界嗎？快來新竹的「公兒30公園」找紅蘑菇！這裡最吸睛的就是巨大的兩朵鮮紅蘑菇溜滑梯，配上黃色的樹洞，鮮豔的色彩，光是看著就讓人活力滿滿。繽紛的設計與遊樂設施真的很適合帶小朋友來這裡放放電。
小編小提醒：公園附近是住宅區，玩樂時需要注意音量喔
地址：新竹縣竹北市
開放時間：10:00-20:00
青青草原
青青草原有很多親子遊樂設施，包括北台灣最長的磨石子溜滑梯，不僅顏色繽紛，還有分適合不同年齡大小朋友的坡度，網子隧道也是青青草原的一個特色，很適合朋友、家人去踏青野餐，暑假還會有熱氣球嘉年華噢！
小編小提醒：青青草原較無遮蔽物，帶小朋友出遊一定要注意防曬，上下樓梯的時候也要注意腳步喔！
地址：新竹市香山區草原路
交通：台1線轉入元培街，於元培街148巷向右轉，進入香村路300巷後見草原路即抵達
江山藝改所
江山藝改所是文青最愛的老屋改建，位於新竹城隍廟附近的巷弄裡，將老屋改造成咖啡廳民宿，店內佈置用心，保留了原汁原味的老宅建築特色，復古傢俱、古董沙發椅和斑駁的窗戶，甚至是古早縫紉機、廢棄的軍用品、古董櫥櫃，彷彿走入時光隧道，回到五六零年代的感覺。平時還會不定時展出藝術家的創作，週末則是表演藝術的舞台或電影院，絕對是文青們最愛的新竹私房景點！
地址：新竹市東區興達街1號
營業時間：15:00-22:00（週末假日提早至14:00營業，無固定店休日，請至官網查詢）
南寮魚鱗天梯
近來在IG上竄紅的魚鱗天梯，位在新竹南寮漁港，是串聯國際風箏賽場綠地和海岸的階梯，一排排的台階設計成魚鱗狀，採用水泥塊取代消波塊，兼顧美觀與海岸保護的目的。階梯上的視野遼闊，可以看見整片大海，傍晚時分在這裡觀賞日落更是美麗！
地址：新竹市北區新港路
交通：台61線接台15線→榮濱路右轉南寮大道→右轉新港路直行即可抵達
日見森嵐
「日見森嵐」最吸引人的就是戶外的透明玻璃觀景台，連地板都是透明的。一眼望去一片綠油油的山景，沒有任何遮擋，不管是大太陽還是微霧繚繞，拍起來都超好看。想邊吃飯邊欣賞美景可以選擇戶外座位，視野十分開闊，就算怕高也可以坐在戶外的水泥椅上遠遠觀賞。
地址：新竹縣尖石鄉嘉樂村7鄰45號
營業時間：11:00-19:30
司馬庫斯
有「上帝的部落」之稱的司馬庫斯，是一個泰雅族部落，由於地處深山，交通不便，是全台最晚有電力送達的地區，不過也因此完整保留了原住民文化和山林最原始的樣貌，後來因為神木群的發現，而成為新竹重要的觀光景點之一，此外還有司立富瀑布、神祕谷瀑布、天空之城和夫妻樹等景點，等著大家來此尋幽訪勝！
地址：新竹縣尖石鄉玉峰村14鄰司馬庫斯2號
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精華 FAQ
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文章主打新竹的私房山水秘境與熱門打卡點，內容包含親子公園、海景階梯、老屋咖啡廳、山景觀景台，以及深山部落等多元類型，適合週末踏青。
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蘑菇公園與青青草原都很適合親子家庭前往，前者有大型蘑菇溜滑梯，後者有北台灣最長磨石子溜滑梯與遊樂設施，但都要注意安全與防曬。
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江山藝改所適合喜歡老屋與藝文氣息的人，南寮魚鱗天梯則有海景與夕陽，日見森嵐可拍透明玻璃觀景台，司馬庫斯則主打原民文化與山林秘境。
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