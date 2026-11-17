聖誕聚餐的甜點名單可以先存起來了！今年亞尼克把整整三顆布丁藏進巧克力生乳捲，Krispy Kreme讓聖誕老人、麋鹿變身甜甜圈，Lady M則端出適合送禮的藍色可麗捲餅禮盒。喜歡法式節慶感，還有LADURÉE巧克力倒數月曆與國王派，以及台灣主廚打造的新品牌1plus1。這篇女子漾整理5家甜點亮點、售價與預購資訊，交換禮物、派對分享都能提前準備！

亞尼克｜巧克力生乳捲包進三顆布丁，微苦可可搭焦糖香

布丁控今年聖誕節有新口味可以追！亞尼克繼原味、阿薩姆紅茶後，推出「特黑巧克力三顆布丁生乳捲」，將三顆統一布丁包進捲體，切開就能看見布丁與奶霜交疊的剖面。新品使用西非可可製作泡芙蛋糕，帶有深焙可可香與微苦風味，搭配布丁的甜味及焦糖香氣，適合喜歡巧克力、又捨不得放下布丁的人。限定販售期間為11月17日至12月27日。想揪朋友一起買，官網11月18日中午12點起推出48小時「絕配超殺」活動，須於A、B、C三區各選一件商品，每件399元，三件合計1,197元，品項涵蓋生乳捲、巴斯克、派塔等，共14款可搭配。喜歡拆驚喜，也能留意單盒392元的聖誕檔期「生乳捲盲盒」，口味包括特黑巧克力三顆布丁、宇治抹茶、香草布丁、原味及焦糖瑪奇朵，實際取得口味依盲盒結果為準。

亞尼克「特黑巧克力三顆布丁」拚人氣新登場 圖片來源：女子漾編輯拍攝

三顆布丁家族再添新成員，特黑巧克力三顆布丁香濃到讓人想獨享 圖片來源：女子漾編輯拍攝

-亞尼克YTM限定驚喜盲盒商品 圖片來源：女子漾編輯拍攝

1plus1｜兩位台灣主廚聯手，把義式聖誕麵包帶進節慶餐桌

想替聚會甜點換點口味，今年也能關注以潘那朵尼為亮點的新品牌「1plus1」。品牌由陳詩絜與賴卉雋兩位主廚共同創立，結合義大利發酵工藝與法式甜點背景，讓聖誕甜點名單多了義式選擇。品牌名稱呼應兩位主廚各自累積的專業，也寄託合作後激盪更多創意的期待。喜歡發酵麵包、想研究節慶甜點搭配的人可以先收入口袋名單，商品口味、售價與購買方式仍待品牌公布。

「經典米蘭」風味採2025年世界盃奪冠 圖片來源：1plus1提供

「荔枝玫瑰」荔枝的清甜、玫瑰的花香與覆盆子的微酸。圖片來源：1plus1提供

LADURÉE｜24格巧克力倒數月曆，國王派藏著幸運瓷偶

每天拆一格甜點，也是迎接聖誕節的小樂趣！LADURÉE今年攜手插畫藝術家Jacques Merle，以巴黎門店的節慶景色妝點「聖誕節倒數月曆」，書冊造型裡藏入24份巧克力驚喜。內容包括帶有焦糖餅乾香氣的Dulcey金黃巧克力脆岩、百香果焦糖牛奶巧克力球，以及節慶造型巧克力、迷你棉花糖小熊。倒數月曆目前限量販售，購買即贈「幸運可可片」。

「LADURÉE 2026 萬聖節馬卡龍禮盒」 NT1,980 圖片來源：LADURÉE

11/16 – 01/05 在台北 101 旗艦店首次限定開放「經典國王派」預購 圖片來源：LADURÉE

想把甜蜜延續到新年，還有台北101旗艦店限定預購的「經典國王派」。反轉千層酥皮包裹波本香草卡士達與杏仁奶油餡，再加入黑蘭姆酒香氣，每款附有品牌專屬造型幸運瓷偶與金色皇冠，切派時也多了一份尋找幸運的期待。經典國王派售價1,680元，預購期間為2026年11月16日至2027年1月5日，取貨期間為2026年12月1日至2027年1月15日。

LADY M｜深藍色可麗捲餅禮盒，新口味焦糖加入

交換禮物想找包裝漂亮、又方便分享的點心，LADY M「2026聖誕可麗捲餅禮盒」可以列入清單。深藍色盒身融入歐洲店鋪的建築線條，搭配聖誕限定提袋，送禮頗有節慶感。禮盒收錄榛果可可、香草、覆盆子，以及今年新登場的焦糖風味，以酥脆捲餅搭配滑順內餡，四款各3入、共12入，售價1,380元。官網預購期間為11月16日至11月30日，12月9日至12月18日可至下單時指定的門市取貨；每日預購數量有限，售完可能提前結束。

聖誕可麗捲餅禮盒四款口味各3入、共12入，另隨附限定提袋 圖片來源：LADY M

Krispy Kreme｜開心果聖誕樹、焦糖麋鹿報到，禮盒299元起

今年聖誕餐桌可以直接擺上一隊甜甜圈！Krispy Kreme於11月19日至2027年1月6日推出四款聖誕造型，單顆均為60元。「莓好聖誕老人」包入草莓餡，以白巧克力、草莓淋醬與棉花糖呈現紅帽白鬍子的模樣；「巧克力雪人」則在白巧克力外衣裡藏入巧克力卡士達。喜歡堅果香可以選「開心果聖誕樹」，搭配KitKat巧克力與星星糖片；「焦糖麋鹿」則以蝴蝶餅乾當鹿角，帶來焦糖甜香與餅乾鹹香。聚會分享可選「佳節甜聚禮盒」，6入299元，內含3顆聖誕甜甜圈與3顆指定綜合口味；12入499元，內含3顆聖誕甜甜圈與9顆指定綜合口味。

Krispy Kreme 聖誕 圖片來源：女子漾編輯拍攝

Krispy Kreme 聖誕 圖片來源：女子漾編輯拍攝

想拿上市優惠，須於11月18日以前加入「Krispy Kreme TW」LINE官方帳號，並於11月19日至21日憑新品券購買指定禮盒，即贈相同入數的原味糖霜甜甜圈一盒。每券限用一次、每次限贈一盒，數量有限，且不得與其他優惠併用，票券及外送平台不適用。

聖誕套餐。圖片來源：女子漾編輯拍攝

12月1日起另有「甜甜圈派對組」，12入原味糖霜搭配派對架549元、12入綜合口味搭配派對架599元，12月31日前購買再贈插卡組，適合想自己布置聖誕甜點桌的人。