AI重點 文章重點整理： 重點一： 大里遊客中心完成廁所翻新，提升東北角旅遊服務品質。

大里遊客中心完成廁所翻新，提升東北角旅遊服務品質。 重點二： 新增無障礙、性別友善親子與穆斯林淨下設施。

新增無障礙、性別友善親子與穆斯林淨下設施。 重點三：配合草嶺古道芒花季，推出限定小旅行與秋芒行程。

【旅奇傳媒/編輯部報導】為提升東北角及宜蘭海岸地區旅遊服務品質，交通部觀光署東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處（簡稱東北角管理處）日前在「大里遊客中心」舉辦「宜蘭風土・五星慢旅」友善服務設施優化記者會。此次透過公共廁所全面翻新及服務機能升級，導入無障礙設施、性別友善親子廁所及穆斯林淨下設施，以「友善、平權、共融」為核心，打造更舒適、便利且具國際友善特色的旅遊環境。

▲為提升東北角及宜蘭海岸地區旅遊服務品質，公共廁所全面翻新及服務機能升級。 圖：東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處／提供

公共廁所是旅遊服務的重要一環，也是展現觀光品質的關鍵細節；本次改善工程從不同族群的使用需求出發，優化整體空間配置與設施機能，提升長者、身心障礙者及親子家庭的使用便利性。其中，性別友善親子廁所讓不同性別的家長皆能自在陪伴幼兒，穆斯林淨下設施則回應國際旅客的文化需求，展現東北角推動多元友善與平權旅遊的具體成果。

▲梗枋國小太鼓隊精彩演出。 圖：東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處／提供

▲大里國小高蹺團帶來精彩演出。 圖：東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處／提供

啟用活動結合宜蘭在地文化與風土特色，除透過啟用儀式及設施導覽呈現改善成果外，更邀請梗枋國小太鼓隊及大里國小高蹺團帶來精彩演出。「宜蘭風土・五星慢旅」風土茶會則以宜蘭特色物產為基底，結合職人創意開發精緻茶點，透過在地美食與藝文展演，展現宜蘭獨特的風土魅力，讓旅遊服務升級延伸至更具地方特色與溫度的款待體驗。

▲「宜蘭風土・五星慢旅」風土茶會。 圖：東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處／提供

適逢「草嶺古道芒花季」，「大里遊客中心」以嶄新的友善服務設施迎接秋季賞芒旅客，串聯周邊自然景觀與地方文化，提升大里地區旅遊服務品質。未來將持續完善公共服務設施，打造更友善、便利的旅遊環境，方便國內外旅客走訪東北角及宜蘭海岸，感受山海美景與在地文化交織的慢旅魅力。

另外，為迎接秋芒，東北角管理處也推出兩條芒花季限定特色小旅行：「秋芒漫步・草嶺古道一日遊」由專車接駁搭配專人導覽，帶領旅客漫步百年古道、欣賞秋日芒花美景，沿途品嚐經典福隆便當，感受山海交織的自然風光與人文底蘊。「山海雙享・古道秋芒與溫泉湯旅二日遊」則規劃福隆及礁溪兩種住宿選擇，串聯草嶺古道健行、田寮洋生態體驗與溫泉住宿，讓旅客從山林探索延伸至海岸慢旅，享受更豐富的東北角深度旅遊體驗。

即日起可先將行程加入秋季旅遊清單，並至線上平台預訂，部分梯次另提供早鳥優惠及芒花季限定紀念品，請把握秋日限定美景，揪親友一起走進「草嶺古道」，展開一場兼具自然、生態與療癒休憩的秋芒之旅！

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