AI重點 文章重點整理： 重點一： 永信旅遊推出6大極光路線，橫跨歐洲與加拿大。

永信旅遊推出6大極光路線，橫跨歐洲與加拿大。 重點二： 行程結合玻璃屋、破冰船、冰川探秘等特色體驗。

行程結合玻璃屋、破冰船、冰川探秘等特色體驗。 重點三：除追光外也安排城市文化、美食與博物館探索。

【旅奇傳媒/編輯部報導】當綠色光帶掠過夜空，雪原、峽灣與森林也成了夢幻的光之舞台！深耕超過30年的「永信旅遊」，持續在極光產品上求新求變，以精心規劃的優質行程，將追光之旅延伸為更豐富的冬日探索，6大極光精選路線橫跨歐洲與加拿大。從芬蘭雪國童話、冰島冰火奇景、挪威峽灣漁村，到黃刀鎮與洛磯山脈，融合特色住宿、極地探險與城市文化，以多元玩法和細緻安排， 讓每一段追光旅程，都有超越期待的風景與體驗。

【歐洲】躺在玻璃屋看星空 峽灣出航追極光

★ 芬蘭極光10天｜把臥室搬到星空下 搭破冰船漂浮冰海上

追極光，也能從溫暖被窩開始！「【阿聯假期】N°RDIC 北歐極光旅人 帝王蟹玻璃屋破冰船探險10天」安排入住芬蘭「拉普蘭」的「Northern Lights Village」，配備加熱全景玻璃屋頂的小屋，遼闊夜空就在床前。

白天換上探險家的心情，體驗狗拉雪橇、馴鹿雪橇與雪地摩托車，感受不同速度的雪原風景；走進「聖誕老人村」，在聖誕老人郵政局寄出祝福，再以北極圈證書紀念跨越緯線的一刻。

更安排多項別出心裁的雪國體驗！搭乘北極特快車臥鋪，與極光同行；挑戰一生難忘的冬日體驗，登上破冰船，穿著特製防寒浮水衣漂浮冰海，從水面仰望北境天空；還有帝王蟹捕撈體驗，將雪國童話、鐵道旅行與極地冒險串成一趟豐富假期。

▲安排入住極光玻璃屋。 圖：永信旅遊／提供

★ 冰島、荷蘭10天｜走入藍冰洞 再轉身拜訪水鄉風車

「《極光行者》冰島ｘ荷蘭 夢幻藍湖 教堂山 冰河健行 藍冰洞探秘 羊角村風車村10天」引領旅人從地表走進冰川，親眼看見冰與火雕琢的島嶼。從首都「雷克雅維克」出發，沿「金環路線」探索地熱與地質景觀，再將鏡頭轉向「教堂山」，捕捉山形與天色交織的經典畫面。

南部沿線則由火山地貌、冰川與「傑谷沙龍冰河潟湖」接力登場，漂浮冰塊讓眼前景色時刻變換。穿戴安全裝備、套上冰爪，跟著專業引導踏上冰川，近看冰紋、裂隙與層次豐富的藍；深入「藍冰洞」，更像走進天然雕成的水晶展廳。

探險之後，讓「藍湖溫泉」的暖意舒緩身體，夜晚再期待極光為天空添色。旅程接續荷蘭「羊角村」與「風車村」，從冰島的遼闊荒野切換至多彩繽紛的水道、小橋與村落，10天收藏兩種截然不同的歐洲風情。

▲與世隔絕的「羅浮敦群島」美景，在 Threads 上掀起熱烈討論。 圖：shutterstock／來源

★ 挪威羅浮敦11天｜Threads 爆紅的羅浮敦群島 搭遊船駛向極光峽灣

因極光的震撼、空靈的美景，在 Threads 上掀起熱烈討論的「羅浮敦群島」，尖峭山峰直落海面、紅色漁屋沿岸排列，就在「【阿聯假期】《仙境傳說-極光版》挪威羅浮敦群島 極光遊船 滑雪體驗 捕蟹船 極光首都11天」的行程中！深入挪威北境，走訪歷史悠久的努斯峽灣漁村，看海港、木屋與群山構成層次鮮明的冬日景色。

在「極光首都－特羅姆瑟」，搭乘遊船，換個角度觀賞極光，還有刺激的越野滑雪體驗；搭乘快艇展開捕蟹 Safari，親身體驗北國漁獲文化，再以一席鮮甜豐盛的螃蟹大餐，品味極地海洋的獨特滋味。

行程另串聯「極地野生動物園」、「維京博物館」與「挪威前進號博物館」，從北境動物到極地探險故事，讓壯麗風景多了生態與歷史的視角，豐富追光旅程的深度。

▲乘坐狗拉雪橇，在一望無際的銀白森林中，彷彿闖進了童話世界。 圖：永信旅遊／提供

★ 英荷冰島10日｜白天探冰川 夜晚追光、看音樂劇

想追極光，又眷戀歐洲的藝術與美食？「冬季_華麗歐洲｜英荷冰島夢幻極光10日｜極光船、藍湖溫泉、藍冰洞、騎冰島馬、荷蘭藝術寶藏、倫敦經典魅力」，將自然探險與城市品味安排在同一趟旅程。

冰島安排住宿4晚，結合極光船體驗，白天前往「瓦特納冰川」、探索冬季「藍冰洞」，再於「藍湖溫泉」感受暖霧與黑色熔岩地景的鮮明對比。騎乘「冰島馬」則提供另一種遊覽節奏，在馬背上慢慢欣賞開闊風景。

轉往英、荷，旅程從自然壯景走進藝術殿堂：於「倫敦」安排西區音樂劇與「大英博物館」，荷蘭則走訪「庫勒慕勒美術館」，細看梵谷筆下的色彩與情感。

餐桌也別有風景！走進「阿姆斯特丹」由1488年古城門改建的特色餐廳，在燭光映照下，品味佳餚與古老建築交織的浪漫，還有冰島小龍蝦風味餐、香氣四溢的火烤龍蝦，以及獲英國《泰晤士報》讚賞的港式飲茶，輪番款待味蕾，為旅程添上令人回味的豐盛篇章。

▲在「世界極光之都」加拿大「黃刀鎮」觀賞極光。 圖：永信旅遊／提供

【美洲】加拿大黃刀鎮絕美極光 洛磯山收藏雪景

★ 溫哥華、西雅圖、黃刀鎮10天｜多城接力超好玩

減少轉機周折，把時間留給風景，「永信旅遊」安排中段直飛、來回節省8小時，「極星高照～溫哥華‧西雅圖‧黃刀鎮三晚～夢幻極光10天」給遊客最從容優雅的北國之旅！

前往追光旅人的熱門目的地「黃刀鎮」，夜晚來到極光營地，尖頂帳篷、火爐與熱飲，讓等待多了暖意。白天換上動感行程，狗拉雪橇與雪上摩托車讓遊客奔向雪地，感受北國冬季的活力。

旅程接續城市探索：在「溫哥華」走訪「史丹利公園」、「蓋士鎮」，品嚐加拿大冰酒；於「西雅圖」逛「派克市場」、造訪「太空針塔」與必訪的「星巴克創始店」。全程既有北境夜空的震撼，也有美加雙城的熱鬧日常，適合想讓追光假期更為多元的旅人。

▲雪上摩托車、狗拉雪橇等活動，體驗雪地疾行的暢快。 圖：永信旅遊／提供

★ 洛磯山、黃刀鎮12天｜雪山小鎮慢遊 冬季加拿大深度遊

「冰雪洛磯山脈，迷情露易絲湖‧夢幻黃刀鎮‧雪上摩托車‧狗拉雪橇‧極光之旅12天」將視野從天空延伸至群山，以「洛磯山」冬景搭配「黃刀鎮」追光，展開加拿大的冰雪長假。冬日「露易絲湖」換上銀白面貌，與四周山峰構成寧靜景致，是網友在社群上分享美圖的童話仙境。

來到「班夫」，沿著大街逛進餐廳與特色商店，重返韓劇《愛情怎麼翻譯》的浪漫場景，除了夜間極光，更安排雪上摩托車、狗拉雪橇，以及舊城、博物館等市區探索，從原住民族文化與地方歷史認識北方生活。

旅程再串聯「溫哥華」的「加拿大廣場」、「史丹利公園」與「蓋士鎮」，搭配冰酒品嚐，讓雪山、森林、城市與極光各有篇幅，適合希望一次深入體驗加拿大冬季風貌的旅人。

追逐極光不只是氣候的挑戰，更是一場對細節與專業的深度考驗。無論是貼心安排的溫暖木屋、特色美食，或是團隊的專業應變，「永信旅遊」用心打磨旅程中的每一處細節，只為在極光劃過夜空的那一刻，讓旅客從容沉浸於眼前的震撼，珍藏期待已久的夢幻一刻。

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