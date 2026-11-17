AI重點 文章重點整理： 重點一： 香港繽紛冬日巡禮將於2026/11/18至2027/01/05登場。

香港繽紛冬日巡禮將於2026/11/18至2027/01/05登場。 重點二： 中環尖沙咀銅鑼灣三大熱點同步打造冬日小鎮。

中環尖沙咀銅鑼灣三大熱點同步打造冬日小鎮。 重點三：多家旅行社推3天2夜自由行，含稅9,900元起。

【旅奇傳媒/編輯部報導】E-mail 一封接一封，工作永遠做不完，事情多到像座山，只想逃離辦公室，上班族不如暫時放下工作壓力，週五下班不用請假，直接週末快閃香港小旅行！香港距離近、航班多，語言溝通便利，是感受聖誕節日氛圍的最佳城市。

年度旗艦節慶盛事「香港繽紛冬日巡禮」，2026/11/18-2027/01/05盛大舉行。今年活動規模歷來最大，內容最豐富，首次將焦點活動「香港冬日小鎮」擴展至「中環」、「尖沙咀」及「銅鑼灣」三大旅遊熱點，並呈獻不同主題的光影表演，全城也推出十萬份冬日優惠，推動節慶購物消費。

年末壓軸登場的「跨年倒數煙花匯演」也會全面提升規模，送上精彩難忘的跨年盛典，進一步鞏固香港作為亞洲歡度冬日佳節首選目的地的地位。

▲「香港繽紛冬日巡禮」11/18登場，首度串聯「中環」、「尖沙咀」及「銅鑼灣」三大冬日小鎮。 圖：香港旅遊發展局／提供

「香港冬日小鎮．中環」- 以環球聖誕歷奇為主題 歷年最高22公尺戶外聖誕樹成冬日地標

中環「皇后像廣場花園」（Statue Square）今年會打造成以「環球聖誕歷奇」為主題的冬日小鎮，化身成歐陸風格火車站，旅客可與長達12公尺的經典蒸氣火車及可愛馴鹿、經典玩具熱氣球等聖誕裝飾盡情打卡。而歷年最高的22公尺戶外聖誕樹更將成為矚目冬日地標，深受大小朋友喜愛的聖誕老人亦將不時於小鎮内的聖誕郵局驚喜現身。

場內設有多間特色小木屋，營造「歐陸聖誕市集」氛圍，讓旅客盡情選購精選節日禮品、美食及飲品。場內亦特設聖誕珍藏市集，義賣歷年珍藏聖誕紀念品珍藏聖誕回憶，分享暖心祝福，收益將撥作慈善用途。

訪客除了可以到訪聖誕寄願站，亦可於明信片專區寫下節日祝福，向親友傳遞冬日祝福。配合遮打道璀璨燈飾及節慶佈置，整個中環核心商業區將洋溢濃厚佳節氣氛。

中環地標上演八幕沉浸式光影表演

活動期間，每晚19:00起「皇后像廣場花園」附近多座標誌性建築，包括中國銀行大廈、中銀大廈、終審法院大樓、香港大會堂高座、香港會所大廈、滙豐總行大廈、太子大廈、渣打銀行大廈及香港文華東方酒店的外牆將呈獻全新光影表演。

演出共有八幕，故事以經典蒸汽火車貫穿全場，帶領觀眾穿梭冰雪天地、玩具世界及糖果王國等奇幻場景，並途經「山頂纜車」等香港特色地標。表演期間，巨型聖誕樹及小鎮内的打卡裝置亦會隨光影與音樂節奏變換色彩、互相呼應，營造沉浸式的感官體驗。

▲「皇后像廣場花園」經典蒸汽火車光影表演（設計示意圖）。 圖：香港旅遊發展局／提供

「香港冬日小鎮．尖沙咀」- 從歡樂音樂會到夢幻極光 打造雙重冬日光影體驗

節日氣氛亦會在「維多利亞港」對岸的「尖沙咀」綻放，多個地標會上演不同主題的光影表演，精心打造以連串光影體驗為主軸的「香港冬日小鎮．尖沙咀」。

「尖沙咀鐘樓」及「香港文化中心」將化身光影舞台，上映洋溢歡樂氣氛的「冬日星光音樂會」。旅客可於文化中心觀景台欣賞匯演，屆時企鵝、松鼠等卡通動物朋友將逐一啟動神奇點唱機，將多首耳熟能詳的聖誕樂曲重新演繹成活力十足的流行舞曲、輕快熱鬧的搖擺爵士樂等，透過璀璨光影與動感音樂交織，為海濱注入節日動感。

遊人沿海濱漫步，可走進截然不同的浪漫光影世界，「香港藝術館」及「香港太空館」外牆將呈獻「極光幻境」。「香港藝術館」將披上夢幻絢麗的極光色彩，勾勒出醉人的北國風光；「香港太空館」則化身巨型水晶球，漫天雪花伴隨可愛馴鹿翩然飛舞。加上逾7,000盞燈球組成燈海，隨樂章變幻色彩，營造浪漫動人的冬日世界，讓大家在巨型水晶球下擁抱至愛，攜手許願。

▲保誠保險「香港冬日小鎮．尖沙咀」－香港太空館－極光幻境（設計示意圖）。 圖：香港旅遊發展局／提供

「香港冬日小鎮．銅鑼灣」- 可愛精靈施展冬日魔法 光影故事及燈海推高節日氛圍

「香港冬日小鎮．銅鑼灣」，以聖誕老人與六隻可愛精靈的奇幻相遇為靈感，將「銅鑼灣」變身成精靈村莊。活動期間，「蘭芳道」及「白沙道」兩幢大廈外牆將上演光影表演，呈現精靈們在聖誕工房內忙碌準備禮物的故事。「恩平道」及「希慎道」亦會亮起閃爍燈飾及節慶裝飾，為鬧市增添濃厚冬日氣氛。

「希慎道」將打造成全新鬧巿中的悠閒空間 – 全長40公尺戶外精靈酒吧，讓旅客一邊品嚐特調飲品，一邊共度歡樂的夜晚。遊客更可參加一系列銅鑼灣導賞團及本地樓上舖文化體驗，深入感受深厚的文化底蘊。

此外，「香港冬日小鎮．銅鑼灣」更將於十二月中初開始舉行「聖誕市集」及一連串聖誕工作坊，並推出多項零售及餐飲節慶禮遇。

作為「香港繽紛冬日巡禮」的壓軸盛事，「跨年倒數煙花匯演」將隆重登場，與旅客一同迎接新一年來臨，詳情稍後公佈。「香港繽紛冬日巡禮」官網匯集全城節慶熱點的節目及優惠，方便旅客輕鬆瀏覽。

▲「香港冬日小鎮．銅鑼灣」－「白沙道」光影表演（設計示意圖）。 圖：香港旅遊發展局／提供

冬季香港優惠行程 三天機加酒自由行含稅9,900元起

【香港過聖誕】行程

・易飛網：「香港航空」搭配「銅鑼灣利景酒店」三天兩夜四人一室自由行，每人含稅價9,900元起。再享「昂坪360纜車」標準車廂來回票，加價購優惠買一送一兩人只要NT$999元（原價一張票NT$1,250）。

・易遊網：「星宇航空」搭配「旺角帝盛酒店」兩天一夜二人一室自由行，加贈「昂坪360纜車」標準車廂來回票每人一張（原價一張票NT$1,250），每人含稅價9,999元起。

・可樂旅遊：「長榮航空」搭配「香港歷山酒店」海景房三天兩夜二人一室自由行，每人含稅價11,800元起。

【香港跨年】行程

・易遊網：市場獨家推出維港跨年煙火 VIP 席，安排由中環登船避開街道擁擠的人潮，專屬通道直達尖沙咀維港 VIP 看台，從絕佳角度欣賞跨年煙火。特別安排港島輕奢酒店，限定12/30出發，三天兩夜二人一室自由行，每人含稅價36,900元起。

・東南旅遊：高雄出發，安排海港城最佳觀賞區，近距離無遮擋欣賞維港跨年煙火，並贈送海港城港幣300元禮券。「長榮航空」搭配「香港歷山酒店」三天兩夜二人一室自由行，限定12/31出發，每人含稅價22,288元起。

【香港出發郵輪】行程

・百威旅遊：「皇家加勒比遊輪．海洋光譜號」香港套裝行程，12/10、12/17出發，含台港來回機票、一晚「香港馬哥孛羅香港酒店」或「香港喜來登酒店」（皆含早餐）、二晚「海洋光譜號」郵輪內側艙房，贈送酒店至香港啟德遊輪碼頭接送及香港啟德遊輪碼頭至機場快線九龍站接送，四天三夜二人一室自由行，每人含稅價35,900元起。

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