AI重點 文章重點整理： 重點一： 原本預約法蘭士·約瑟夫冰川，卻因天候不穩臨時取消。

原本預約法蘭士·約瑟夫冰川，卻因天候不穩臨時取消。 重點二： 工作人員協助改訂福克斯冰川，讓備案行程順利成行。

工作人員協助改訂福克斯冰川，讓備案行程順利成行。 重點三：自駕與彈性安排行程，成為完成冰川健行的關鍵。

有些旅行，不是所有事情都會按照原本的計畫進行。

這次來到紐西蘭南島，我最期待的行程就是冰川健行。除了能親自走上冰川，也是我人生第一次搭乘直升機。只是直到出發當天，我們都不知道這趟行程能不能順利成行。

如果也想安排這項體驗，可以先查看我整理的紐西蘭冰川健行完整攻略，裡面有三大冰川比較、行程價格、報名方式、穿著裝備與實際參加流程。





原本的目的地，並不是福克斯冰川

我們最初預約的是法蘭士·約瑟夫冰川。

出發前一天，冰川公司通知隔天天氣可能不穩定，但當時尚未正式取消，所以我們仍然抱著一點期待，按照計畫前往報到中心。

沒想到車子開到一半，就收到直升機停飛的通知。

冰川健行非常依賴天氣，只要山區出現低雲、強風或能見度不足，直升機就不能起飛。即使小鎮上沒有下雨，也不代表山上的飛行條件安全。

抵達報到中心後，工作人員主動幫忙聯絡附近的福克斯冰川。幸運的是，另一座山頭的天氣比較穩定，當天仍有直升機可以飛行，而且下一梯次剛好還有名額。

我們辦理退款後，立刻更改目的地，開車前往福克斯冰川。





旅行中的備案，也可能成為最難忘的回憶

法蘭士·約瑟夫冰川與福克斯冰川都位於紐西蘭南島西岸，兩個小鎮之間的車程大約半小時。也因為距離不遠，當其中一座冰川受到天氣影響時，還有機會詢問另一邊的活動狀況。

紐西蘭另一座熱門冰川是塔斯曼冰川，位置在南阿爾卑斯山另一側，通常會搭配庫克山行程一起安排。

三座冰川各有不同特色，但冰川健行不是預約成功就一定能參加。比起執著於非去哪一座不可，保留調整行程的彈性，反而更有機會完成這項體驗。

規劃紐西蘭自由行時，可以先把可能參加的冰川活動都整理起來，並在冰川小鎮多停留一晚。萬一天氣不適合飛行，還有時間改期或尋找替代方案。





自駕讓我們及時趕上另一座冰川

這次能臨時改去福克斯冰川，租車自駕是很重要的原因。

收到取消通知後，我們不需要等待接駁車或重新安排交通，只要確認福克斯冰川還有名額，就能立刻開車出發。最後抵達報到中心時，剛好趕上下一梯次。

如果想用自駕方式走訪南島西岸、庫克山與沿途小鎮，出發前可以參考紐西蘭租車攻略，了解車型、保險、取還車流程與當地自駕注意事項。

不過，臨時更換冰川前，記得先確認活動是否正常出發以及剩餘名額，避免直接開車抵達後才發現梯次已滿。









第一次搭直升機，飛向冰川

抵達福克斯冰川報到中心後，工作人員會先檢查護照、測量體重，再按照整架直升機的重量分配座位。

完成安全講解與服裝檢查後，我們搭乘接駁車前往機場。看見直升機停在眼前時，心裡同時有期待和一點緊張。直到螺旋槳開始轉動，才真正意識到，我們即將飛往山上的冰川。

直升機緩緩離開地面，腳下的小鎮逐漸縮小，視野也從森林、河谷一路延伸到遠方的雪山。福克斯冰川的單趟飛行時間大約只有五分鐘，還來不及感到害怕，眼前就已經出現大片白色冰層。





走進藍白色的冰川世界

直升機降落後，我們換上冰爪，跟著嚮導踏上冰川。

原本從遠處看似平整的白色冰面，實際走近後才發現有許多細節。陽光照進冰層時，部分冰壁會呈現淡淡的藍色；腳下則有深淺不一的裂隙，以及冰川移動後留下的紋理。

嚮導會走在前面確認路線，必要時也會重新整理冰面上的台階。大家沿著安全路徑緩慢前進，一邊適應穿著冰爪走路的方式，一邊欣賞周圍不斷變化的冰川景色。

這次雖然沒有去成原本預約的法蘭士·約瑟夫冰川，卻意外走進福克斯冰川。旅行中的計畫臨時改變，當下難免會感到失望，但只要願意調整方向，原本的備案也可能成為整趟旅程中最難忘的一天。

紐西蘭冰川健行完整文章：

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