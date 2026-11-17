AI重點 文章重點整理： 重點一： 大臺南國際旅展11/20開幕，集結飯店、航空與日本主題館。

大臺南國際旅展11/20開幕，集結飯店、航空與日本主題館。 重點二： 台南10大星級飯店聯合促銷，餐券500元起、住宿券26折起。

台南10大星級飯店聯合促銷，餐券500元起、住宿券26折起。 重點三：日本多地官方觀光單位來台，熊本熊與舞台活動同場登場。

【旅奇傳媒/編輯部報導】由「臺南市旅行商業同業公會」主辦的「2026 TTF 大臺南國際旅展」11/20-11/23在「大臺南會展中心」盛大展出。今年集結臺南星級飯店餐券、住宿券區、日本主題館、旅行社、航空公司、國外觀光單位及縣市政府觀光品牌，推出年度最超值的旅展優惠，無論是國內小旅行、海外深度行程或是年底跨年假期的旅遊規劃，都能一次選購到位！

今年旅展亮點眾多，其中「日本主題館」特別吸睛，邀集多個日本地區觀光單位同台展出，帶來最即時的旅遊資訊與限定好禮。最令人期待的是，超人氣吉祥物「熊本熊」（Kumamon）將現身旅展會場，以限定見面會、舞台互動活動，帶給旅客滿滿驚喜。

此外，每年深受民眾期待的「臺南星級飯店餐券、住宿券」也將同台亮相。由台南大飯店、台南富信大飯店、台南維悅酒店、台南遠東香格里拉國際大飯店、安平福爾摩沙遊艇酒店、老爺行旅、南科贊美酒店、夏都城旅、臺南榮美金鬱金香酒店、禧榕軒大飯店等業者唯一指定參展，最低下殺折扣26折起。想購入超值餐券務必要把握這四天，無論是家庭聚餐、企業採購，或作為年終贈禮，都能以最實惠的價格一次入手。

今年旅展的「日本主題館」以最強陣容亮相，來自日本各地的官方觀光單位齊聚一堂，包括熊本縣、群馬縣、滋賀縣、仙台．宮城、山形市、宮城縣加美町、佐賀縣觀光聯盟、日本別府市／宇佐市、TOKYO TOWER 東京鐵塔、JR東日本福島事業本部＋會津若松市、日本福島縣、金澤市、日本福島縣白河市、尾花澤市觀光物產協會、千葉縣及山口縣等多個地區及單位，專程跨海來台宣傳。

展區將提供最新旅遊資訊、住宿與交通介紹、人氣景點亮點以及展場限定活動，能一次掌握日本多元且豐富的旅遊魅力，是日本旅遊愛好者必逛、必拍的亮點展區！

▲「2026 TTF 大臺南國際旅展」11/20-11/23在「大臺南會展中心」盛大展出（圖為資料照）。 圖：臺南市旅行商業同業公會／提供

▲今年「日本主題館」陣容堅強；台灣虎航首度參展，帶來南台灣出發國際航線優惠（圖為資料照）。 圖：臺南市旅行商業同業公會／提供

台灣虎航首度參展大臺南國際旅展 南台灣出發日韓越航線一次掌握

本屆「大臺南國際旅展」迎來全新亮點，「台灣虎航」首度參展，特別帶來南台灣出發的國際航線優惠，讓規劃海外旅遊更加便利。現場推出台南及高雄出發，前往日本、韓國、越南全航線優惠，提供旅客更多元的出國選擇。

此外，「台灣虎航」更與「熊本縣」共同設置展攤，規劃7個特色櫃位，包含熊本縣、熊本市、山鹿市、人吉市、上天草市、天草市及阿蘇市，集結熊本各地觀光資源與旅遊資訊，讓觀眾能深入認識日本熊本的多元魅力。

不論是想前往日本感受四季風情、走訪韓國熱門景點或是探索越南特色文化與美食，都能趁著旅展期間掌握最新航線資訊與優惠內容。歡迎把握難得機會，親臨「台灣虎航」展攤了解更多旅遊資訊，搶先規劃下一趟精彩的海外旅程！

星級飯店聯手祭優惠！餐券500元起、住宿券26折起

隨著年底尾牙、春節時段將至，各大飯店餐券優惠吸引目光。讓人失心瘋的「臺南星級飯店餐券」，包含台南大飯店、台南富信大飯店、台南維悅酒店、台南遠東香格里拉國際大飯店、安平福爾摩沙遊艇酒店、老爺行旅、南科贊美酒店、夏都城旅、臺南榮美金鬱金香酒店、禧榕軒大飯店等業者唯一指定參展，聯手年度促銷餐券／住宿券史上低優惠價快閃四天。

餐券優惠｜星級美食超值開吃

「台南大飯店」推出平日歐式自助餐券，午餐券6入優惠價6,600元、晚餐券6入7,200元，另有雙人早餐券5入4,000元。「禧榕軒大飯店」推出平日自助式午餐券6張4,650元、假日午餐券6張5,820元。

「福爾摩沙遊艇酒店」旗下「威尼斯餐廳」推出自助午晚餐券套組，12張套組優惠價12,900元、38張套組38,760元。「湖光餐廳」烤鴨券旅展價1,899元，優惠下殺72折，港式飲茶現金抵用券購買3,000元再送600元，另有星級年菜外帶組合，原價9,258元，旅展優惠價8,099元，外帶單品旅展價 85 折優惠； 除夕圍爐內用年菜桌席（22,888 元+10%），早鳥付清訂購享 95 折。

「夏都城旅安平館」推出城食百匯平日自助午餐饗食券900元起，以及「城旅軒」一鴨三吃饗食券2,088元，購買5張還可免費升等第四吃。「南科贊美酒店」推出虹橋港式飲茶四人套餐3,080元、平日早餐券2張500元及港式點心電子券套組500元等優惠。「台南老爺行旅」則推出年度壓軸優惠，平日半自助餐券只要580元。

「桃園大溪笠復威斯汀度假酒店」也推出「知味西餐廳」平日晚餐套票，原價19,536元，旅展優惠價10,600元，約54折，旅展加碼買10送2張，讓民眾以優惠價格享受星級美食。

住宿優惠｜星級住宿超值入手

「台南大飯店」推出平日雙人房2,200元起、三人房3,980元、家庭房3,280元及一泊二食5,280元起等優惠方案。「禧榕軒大飯店」推出超值雙人及四人住宿券，最低享26折起。「南科贊美酒店」則推出全館住宿及餐飲抵用券，11張只要10,000元。

「榮美酒店」（原榮美金鬱金香酒店）及「榮興金鬱金香酒店」推出通用住宿券，平日豪華雙人房及平日精緻四人房住宿券，旅展限定優惠價皆為3,300元，讓旅客能彈性選擇住宿地點。

「小鹿文娛」則推出20多間全台特色旅宿聯合套票，「島內遷徙套票」涵蓋台北、台中、台南、墾丁及花蓮等地，6張住宿券優惠價7,200元，平均每晚1,200元起；另有「台日輕奢套票」，可選擇台北6館、日本大阪「FAWN HOTEL」 及「富士山豪華露營」等住宿選項，6張住宿券優惠價10,800元，兩款套票皆加贈「FAWN 開玩通行證」1套。

「桃園大溪笠復威斯汀度假酒店」也推出平日住宿優惠，「悠饗慢旅」豪華客房一泊二食住宿券，旅展優惠價8,888元，原價24,946元，約36折；另有「三天兩夜」豪華客房平日住宿券，優惠價16,888元，原價45,636元，約37折。

休閒療程優惠｜度假放鬆一次滿足

除了住宿及餐飲，「桃園大溪笠復威斯汀度假酒店」也推出「天夢芳療 Valmont 單人券」，原價6,050元，旅展優惠價3,999元，約66折，旅展加碼買5送1張，享「Valmont 」90分鐘單人全身油壓療程1次，在旅展也能提前安排度假放鬆行程。

此外，「台南大飯店」更推出現場消費滿7,200元即可享有一次抽獎機會，住宿券、餐券等豐富好禮等著帶回家，消費越多、抽獎機會越多。

從星級美食到超值住宿，各大飯店聯手推出旅展限定優惠，邀請把握展期親臨現場選購，提前安排年末聚餐與新春假期！

熊本熊、各地人氣吉祥物現身旅展！四天舞台活動帶你玩遍日本

旅展規劃四天精彩舞台活動，11/20-11/23輪番登場，集結日本多個地方觀光單位，帶來豐富的觀光資訊介紹與特色文化展演。

活動內容包含盛大開幕式、日本「熊本城迎賓武將隊」登台演出，以及超人氣吉祥物「熊本熊」與各地特色吉祥物見面會，邀請觀眾近距離互動、合影留念。

此外，還安排山形市、福島縣、仙台・宮城、滋賀縣、熊本縣及會津幸運等地區觀光宣傳，並帶來充滿日本傳統文化特色的山鹿燈籠舞、會津藝妓舞蹈表演。四天活動精彩不間斷，透過舞台展演、吉祥物互動及觀光分享，感受日本各地多元魅力。

▲福島縣春天美不勝收，每年4月下旬會舉辦「芝櫻祭」。 圖：shutterstock／來源

日本主題館｜各地觀光單位齊聚，精彩旅日情報一次掌握

日本福島縣無論是春天欣賞浪漫櫻花、夏天親近大自然、秋天漫步紅葉美景，還是冬天享受雪景與溫泉，福島一年四季都有不同的旅行魅力！參加攤位活動，獲得可愛小禮物！來到「福島縣」攤位，不僅可以索取豐富的旅遊資訊，還能參加現場活動，有機會把可愛的小禮物帶回家喔！

日本福島縣南部的「白河地區」擁有令人驚豔的自然美景、充滿魅力的傳統文化，還有讓人一吃就愛上的在地美食！現場填問卷、轉扭蛋抽限定好禮，還能與超人氣吉祥物「白河汪」近距離合照！一次掌握白河拉麵、小峰城、雪割橋等在地美食與特色景點，從台灣出發，探索日本東北深度旅遊魅力，下一趟日本旅行就從白河開始！

日本東北的仙台市・宮城縣精彩登場，現場填寫問卷即可參加抽獎，追蹤官方 SNS 還能獲得精美小禮物！人氣吉祥物「飯糰丸」也將現身宣傳舞台，帶你認識日本東北豐富的觀光魅力與旅遊資訊，還有精彩活動等你參加，充滿魅力的「仙台・宮城」攤位，期待大家的蒞臨！

山形市帶來道地日本美食與傳統文化！現場限量販售連續兩屆榮獲餐車美食大賽冠軍的「山形芋煮」，以鬆軟芋頭搭配 A5級和牛燉煮，品嚐山形經典鄉土風味。

此外，特別邀請傳統木芥子娃娃工匠「志田楓」推出旅展限定款木芥子娃娃，融合傳統技藝與創意設計，邀請大家一同感受山形美食與日本傳統工藝的魅力！

金澤市再次參加「大臺南國際旅展」，帶來最新觀光情報與超過1,000份精美限定好禮！現場追蹤官方 FB 或 IG，即可獲得金澤限定不倒翁貼紙；填寫線上問卷還能參加抽獎，有機會將金箔書籤、食用金箔及金澤特色文創好物帶回家！

此外，搭乘台灣虎航「高雄－小松」直飛航線，就能從南台灣輕鬆出發，探索金澤古都風情與藝術魅力，開啟北陸深度旅遊！

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