2026-11-17 09:00 卡娃思 / 開心趴趴走
七特色、三亮點【大溪中正公園】，置身園區中，就會輕易的放輕鬆放慢腳步，十足休憩氛圍！
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：大溪中正公園結合百年歷史、日治遺跡與自然生態。
- 重點二：園內有景觀電梯、崖線步道與共融遊戲場等設施。
- 重點三：公園鄰近大溪老街與大溪橋，適合串聯一日遊。
桃園大溪中正公園和大溪老街，是大溪輕鬆串聯一日遊的熱門景點。
- 交通方便，從台北出發，在捷運永寧站（板南頂埔線）旁「永寧轉運站」轉乘公車710、710A就可以輕鬆抵達，總車程時間約一個半小時。
- 這一條便捷的交通路線，從假日班車的長伴佔多數的乘客，即知是獲大台北地區長輩們喜愛的，最近幾個月搭乘多次，也來過幾次的卡娃思也漸漸的喜歡。
【大溪中正公園】
- 百年歷史的景觀公園，園區佔地約3.95公頃，位於桃園市大溪區大漢溪河階臺地上，東接大溪老街、下方連接巴洛克風格的大溪橋。
七大特色景觀💕
豐富的歷史是遺跡，融合了日治時期歷史遺跡、自然生態景觀與全新整建的親子遊憩設施，已登錄為桃園市文化景觀。
⒈大溪神社遺跡與超然亭：公園內保留了全桃園第一座大溪神社的石燈籠參道，參道盡頭的兩層樓涼亭「超然亭」即為昔日神社拜殿舊址。
⒉崖線步道與景觀電梯：450公尺長的崖線步道可，可居高臨下眺望大漢溪美景，從超然亭搭乘16公尺高的透明景觀電梯，可輕鬆往返大溪橋與公園平台。
⒊日治時期唐代相撲場：園區中央設有全台灣少見的實心檜木搭建唐代風格涼亭，置身其中感受當年相撲比賽的歷史風華。
⒋帆船遊戲場： 大船小船主題共融式遊戲場，以大溪八景「崁津歸帆」為靈感，設有透明旋轉溜滑梯、攀爬網與繩橋，適合不同年齡層孩童放電。
⒌生態景觀：設有陀螺廣場、銅像廣場及生態蓮花池，遍植百年樟樹與榕樹，兼具人文氣息與綠意。
⒍隱身在歷史建築日式木造建築裡的星巴克、木藝生態博物館
⒎周邊獨樹一幟的特色建築
①歷史悠久的⟪台灣基督長老教會大溪教會⟫
- 禮拜堂採用紅磚砌成，結合了西方哥德式尖塔與圓拱窗設計，在充滿傳統閩南與巴洛克街屋的大溪小鎮中顯得獨樹一幟。
- 教堂外觀融合了哥德式高聳尖塔、圓形鐘面與大溪在地紅磚建築特色，展現莊嚴典雅的氛圍，也是當地著名的文化與宗教地標。
②大溪國小運動中心
大溪中正公園，獲大多長輩喜愛的自然景觀的三大亮點🫠
- 滿園綠藝老樹參天，如老榕樹、樟樹、九芎。
- 眺望大溪橋與夕陽
- 景觀電梯
遊玩後心情
- 「大溪中正公園」旅遊的主題，卡娃思個人會定調為「生態旅遊」。
- 漫步在滿園綠意的園區，非常舒服，從五月到現在，生活在台北的我們在第一次造訪後，幾乎是一個月來一次，置身園區中，就會輕易的放輕鬆放慢腳步，專注地讓眼睛做足綠色spa，十足休憩氛圍，非常舒服輕鬆的健康促進。
精華 FAQ
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公園兼具百年歷史與自然景觀，保留大溪神社遺跡、超然亭、唐代風格涼亭，並有崖線步道、景觀電梯、共融式遊戲場與豐富老樹綠意。
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可先到捷運永寧站旁的永寧轉運站，再轉乘公車710或710A前往，車程約1個半小時，交通算便利，也很適合安排假日輕旅行。
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因為園區滿布老榕樹、樟樹與九芎等綠蔭，還能眺望大溪橋與夕陽，漫步其中很放鬆，讓人像在做綠色spa，兼具休憩與健康促進。
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