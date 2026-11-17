少女心大爆發！ 起士公爵 Hello Kitty 聯名乳酪蛋糕｜超萌禮盒＋季節限定巴斯克開箱

AI重點 文章重點整理： 重點一： 起士公爵與 Hello Kitty 聯名推出超萌乳酪蛋糕。

起士公爵與 Hello Kitty 聯名推出超萌乳酪蛋糕。 重點二： 蛋糕禮盒、提袋到內盒都充滿 Kitty 圖案巧思。

蛋糕禮盒、提袋到內盒都充滿 Kitty 圖案巧思。 重點三：同步開箱季節限定烏龍水蜜桃熟成巴斯克。









起士公爵 Hello Kitty 聯名乳酪蛋糕 6吋

這次的Hello Kitty 聯名乳酪蛋糕，一次推出兩種可愛圖案：甜點款、蝴蝶結款，2款都超可愛！

我自己是選擇可愛的蝴蝶結款，粉紅色系的聯名包裝相當吸睛，搭配 Hello Kitty 圖案，光是拿來拍照就很有儀式感

打開禮盒後，真的會讓 Kitty 迷少女心大爆發，不只乳酪蛋糕上烙印著超可愛的 Hello Kitty 圖案，就連禮盒內部也藏著滿滿的 Kitty 圖案，從外到內都充滿巧思，每個小細節都讓人感受到聯名款的用心，真的可愛到捨不得吃！

把蛋糕拿起來後，竟然是Kitty的屁屁，讓人好驚喜！

不只是外型可愛，蛋糕本身也很講究

選用澳洲乳酪製作

僅使用乳酪、雞蛋與少量糖，不添加奶油、鮮奶油、麵粉與水

採用低溫水蒸氣蒸烤工法

經過 12 小時熟成，讓乳酪風味更加融合

起士公爵的乳酪蛋糕，除了可以退冰吃、常溫吃，也可以微波加熱吃，風味都不太一樣，我自己喜歡退冰吃跟加熱，退冰吃會有冰沙敢，乳酪質地輕盈，加熱吃反而乳酪香氣會更濃厚，也因為配方相對單純，可以吃到乳酪本身的風味

烏龍水蜜桃熟成巴斯克｜季節限定

除了 Hello Kitty 聯名乳酪蛋糕，另一款讓我很感興趣的就是「烏龍水蜜桃熟成巴斯克」，喜歡水果系、茶香系甜點的朋友，這款可以列入口袋名單！

將濃郁乳酪結合水蜜桃與烏龍茶，打造出不同於經典原味的風味層次

使用 100% 白蜜桃果泥

加入台灣水蜜桃乾

搭配台灣炭焙烏龍茶粉

結合濃郁乳酪與巴斯克蛋糕特色

切開後，會明顯看到台灣水蜜桃乾喔！

上層奶霜水蜜桃的清甜果香，搭配炭焙烏龍的溫潤茶韻，一入口滿滿茶香味，反而水蜜桃香氣比較不明顯，喜歡茶系甜點，這款真的蠻可以的

蛋糕保存方式與注意事項

需於 -18°C 以下冷凍保存，收到商品後，建議盡快放入冷凍庫，並留意包裝上的有效日期與退冰說明

萍姐 x 起士公爵冬季限時開團

除了有超優惠的團購價外，滿額還有送好禮，喜歡吃乳酪蛋糕的朋友，絕對不能錯過喔！

一起看看影片吧！

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