2026-11-17 02:40 萍姐愛分享
少女心大爆發！ 起士公爵 Hello Kitty 聯名乳酪蛋糕｜超萌禮盒＋季節限定巴斯克開箱
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：起士公爵與 Hello Kitty 聯名推出超萌乳酪蛋糕。
- 重點二：蛋糕禮盒、提袋到內盒都充滿 Kitty 圖案巧思。
- 重點三：同步開箱季節限定烏龍水蜜桃熟成巴斯克。
Hello KITTY 迷注意！這次的聯名蛋糕真的太可愛啦！身為甜點控，看到這麼可愛的聯名蛋糕，真的很難不心動，這次起士公爵（CheeseDuke）攜手 Hello Kitty 推出聯名乳酪蛋糕，不只蛋糕上有超萌的 Hello Kitty 圖案，禮盒、提袋還有蛋糕底部的紙盒通通都是可愛的Kitty，光是包裝就讓人捨不得拆開！除了讓 Kitty 迷尖叫的聯名款外，這次還一起開箱了季節限定的「烏龍水蜜桃熟成巴斯克」，將台灣水蜜桃的清甜果香、台灣炭焙烏龍的茶香與濃郁乳酪結合，光聽口味就讓人好期待，一款是可愛度滿分的經典原味乳酪蛋糕，一款是充滿水果茶香的季節限定巴斯克，經典與季節限定，妳會選哪一款呢？！（2026.11.16-25冬季團購開跑中！）
起士公爵 Hello Kitty 聯名乳酪蛋糕 6吋
這次的Hello Kitty 聯名乳酪蛋糕，一次推出兩種可愛圖案：甜點款、蝴蝶結款，2款都超可愛！
我自己是選擇可愛的蝴蝶結款，粉紅色系的聯名包裝相當吸睛，搭配 Hello Kitty 圖案，光是拿來拍照就很有儀式感
打開禮盒後，真的會讓 Kitty 迷少女心大爆發，不只乳酪蛋糕上烙印著超可愛的 Hello Kitty 圖案，就連禮盒內部也藏著滿滿的 Kitty 圖案，從外到內都充滿巧思，每個小細節都讓人感受到聯名款的用心，真的可愛到捨不得吃！
把蛋糕拿起來後，竟然是Kitty的屁屁，讓人好驚喜！
不只是外型可愛，蛋糕本身也很講究
- 選用澳洲乳酪製作
- 僅使用乳酪、雞蛋與少量糖，不添加奶油、鮮奶油、麵粉與水
- 採用低溫水蒸氣蒸烤工法
- 經過 12 小時熟成，讓乳酪風味更加融合
起士公爵的乳酪蛋糕，除了可以退冰吃、常溫吃，也可以微波加熱吃，風味都不太一樣，我自己喜歡退冰吃跟加熱，退冰吃會有冰沙敢，乳酪質地輕盈，加熱吃反而乳酪香氣會更濃厚，也因為配方相對單純，可以吃到乳酪本身的風味
烏龍水蜜桃熟成巴斯克｜季節限定
除了 Hello Kitty 聯名乳酪蛋糕，另一款讓我很感興趣的就是「烏龍水蜜桃熟成巴斯克」，喜歡水果系、茶香系甜點的朋友，這款可以列入口袋名單！
將濃郁乳酪結合水蜜桃與烏龍茶，打造出不同於經典原味的風味層次
- 使用 100% 白蜜桃果泥
- 加入台灣水蜜桃乾
- 搭配台灣炭焙烏龍茶粉
- 結合濃郁乳酪與巴斯克蛋糕特色
切開後，會明顯看到台灣水蜜桃乾喔！
上層奶霜水蜜桃的清甜果香，搭配炭焙烏龍的溫潤茶韻，一入口滿滿茶香味，反而水蜜桃香氣比較不明顯，喜歡茶系甜點，這款真的蠻可以的
蛋糕保存方式與注意事項
需於 -18°C 以下冷凍保存，收到商品後，建議盡快放入冷凍庫，並留意包裝上的有效日期與退冰說明
萍姐 x 起士公爵冬季限時開團
- 團購期間：11/16-11/25止
- 這邊逛逛：https://cheeseduke-shop.bigordr.com/shop/cheeseduke-cheesedukeping
除了有超優惠的團購價外，滿額還有送好禮，喜歡吃乳酪蛋糕的朋友，絕對不能錯過喔！
一起看看影片吧！
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精華 FAQ
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主打超萌 Hello Kitty 造型與完整聯名包裝，包含禮盒、提袋、內盒到蛋糕本體都有 Kitty 元素，兼具拍照效果與送禮儀式感，讓粉絲很容易被吸引。
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蛋糕使用澳洲乳酪製作，只加入乳酪、雞蛋與少量糖，不含奶油、鮮奶油、麵粉與水，並以低溫水蒸氣蒸烤和 12 小時熟成，口感綿密且乳酪風味明顯。
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這款巴斯克結合 100% 白蜜桃果泥、台灣水蜜桃乾與炭焙烏龍茶粉，上層帶奶霜與果香，入口茶香更突出，適合喜歡茶系與水果系甜點的人。
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