少女心大爆發！ 起士公爵 Hello Kitty 聯名乳酪蛋糕｜超萌禮盒＋季節限定巴斯克開箱

2026-11-17 02:40 萍姐愛分享

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：起士公爵與 Hello Kitty 聯名推出超萌乳酪蛋糕。
  • 重點二：蛋糕禮盒、提袋到內盒都充滿 Kitty 圖案巧思。
  • 重點三：同步開箱季節限定烏龍水蜜桃熟成巴斯克。



Hello KITTY 迷注意！這次的聯名蛋糕真的太可愛啦！身為甜點控，看到這麼可愛的聯名蛋糕，真的很難不心動，這次起士公爵（CheeseDuke）攜手 Hello Kitty 推出聯名乳酪蛋糕，不只蛋糕上有超萌的 Hello Kitty 圖案，禮盒、提袋還有蛋糕底部的紙盒通通都是可愛的Kitty，光是包裝就讓人捨不得拆開！除了讓 Kitty 迷尖叫的聯名款外，這次還一起開箱了季節限定的「烏龍水蜜桃熟成巴斯克」，將台灣水蜜桃的清甜果香、台灣炭焙烏龍的茶香與濃郁乳酪結合，光聽口味就讓人好期待，一款是可愛度滿分的經典原味乳酪蛋糕，一款是充滿水果茶香的季節限定巴斯克，經典與季節限定，妳會選哪一款呢？！（2026.11.16-25冬季團購開跑中！）


起士公爵 Hello Kitty 聯名乳酪蛋糕 6吋

這次的Hello Kitty 聯名乳酪蛋糕，一次推出兩種可愛圖案：甜點款、蝴蝶結款，2款都超可愛！


我自己是選擇可愛的蝴蝶結款，粉紅色系的聯名包裝相當吸睛，搭配 Hello Kitty 圖案，光是拿來拍照就很有儀式感


打開禮盒後，真的會讓 Kitty 迷少女心大爆發，不只乳酪蛋糕上烙印著超可愛的 Hello Kitty 圖案，就連禮盒內部也藏著滿滿的 Kitty 圖案，從外到內都充滿巧思，每個小細節都讓人感受到聯名款的用心，真的可愛到捨不得吃！


把蛋糕拿起來後，竟然是Kitty的屁屁，讓人好驚喜！


不只是外型可愛，蛋糕本身也很講究

  • 選用澳洲乳酪製作
  • 僅使用乳酪、雞蛋與少量糖，不添加奶油、鮮奶油、麵粉與水
  • 採用低溫水蒸氣蒸烤工法
  • 經過 12 小時熟成，讓乳酪風味更加融合


起士公爵的乳酪蛋糕，除了可以退冰吃、常溫吃，也可以微波加熱吃，風味都不太一樣，我自己喜歡退冰吃跟加熱，退冰吃會有冰沙敢，乳酪質地輕盈，加熱吃反而乳酪香氣會更濃厚，也因為配方相對單純，可以吃到乳酪本身的風味


烏龍水蜜桃熟成巴斯克｜季節限定

除了 Hello Kitty 聯名乳酪蛋糕，另一款讓我很感興趣的就是「烏龍水蜜桃熟成巴斯克」，喜歡水果系、茶香系甜點的朋友，這款可以列入口袋名單！


將濃郁乳酪結合水蜜桃與烏龍茶，打造出不同於經典原味的風味層次

  •  使用 100% 白蜜桃果泥
  • 加入台灣水蜜桃乾
  • 搭配台灣炭焙烏龍茶粉
  • 結合濃郁乳酪與巴斯克蛋糕特色


切開後，會明顯看到台灣水蜜桃乾喔！


上層奶霜水蜜桃的清甜果香，搭配炭焙烏龍的溫潤茶韻，一入口滿滿茶香味，反而水蜜桃香氣比較不明顯，喜歡茶系甜點，這款真的蠻可以的


蛋糕保存方式與注意事項

需於 -18°C 以下冷凍保存，收到商品後，建議盡快放入冷凍庫，並留意包裝上的有效日期與退冰說明


萍姐 x 起士公爵冬季限時開團

除了有超優惠的團購價外，滿額還有送好禮，喜歡吃乳酪蛋糕的朋友，絕對不能錯過喔！


一起看看影片吧！


[ 繼續閱讀 ]

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精華 FAQ

  • 主打超萌 Hello Kitty 造型與完整聯名包裝，包含禮盒、提袋、內盒到蛋糕本體都有 Kitty 元素，兼具拍照效果與送禮儀式感，讓粉絲很容易被吸引。

  • 蛋糕使用澳洲乳酪製作，只加入乳酪、雞蛋與少量糖，不含奶油、鮮奶油、麵粉與水，並以低溫水蒸氣蒸烤和 12 小時熟成，口感綿密且乳酪風味明顯。

  • 這款巴斯克結合 100% 白蜜桃果泥、台灣水蜜桃乾與炭焙烏龍茶粉，上層帶奶霜與果香，入口茶香更突出，適合喜歡茶系與水果系甜點的人。

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#禮盒 #蛋糕 #乳酪蛋糕 #團購推薦 #美食探店 #KITTY #Hello Kitty

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2026-10-26 20:08 Belinda的玩美甜蜜窩

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：IKIGAI燒肉主打一人一爐的個人燒肉模式。
  • 重點二：品牌隸屬全家餐飲，強調高級卻平價的精緻燒肉。
  • 重點三：套餐含沙拉飲料白飯湯，且白飯與湯可續加。

#個人燒肉再一家

IKIGAI燒肉

全家餐飲旗下連鎖品牌

強調一人一爐專屬座位

自己也能豪邁的嗑肉~!!

品牌名稱IKIGAI源自日文

意指生存意義與每日生活的點滴樂趣

同時也撞台語諧音#一起尬意((一起喜歡))

主打高級卻平價的精緻燒肉

無論是日本山形A5和牛或美國Prime等級牛肉

通通千元有找

餐點以個人套餐為主

均附沙拉、飲料、白飯、湯

真的想吃燒肉隨時都可以

點了A5和牛盛和套餐❤

極致大理石油花~入口即化

烤肉過程因豐盛油脂滴落

導致火超旺~相信這發爐現象

象徵年底運勢旺到不行呀!!

牛肉盛和套餐❤

集合多款經典部位

肉質鮮嫩多汁~整個超滿足

豚鳥盛和套餐❤

嚴選優質豬肉與嫩雞

不吃牛的美味選擇囉

套餐白飯、湯均可續加

鹽巴、燒肉醬、蒜片、油蔥、泡菜

每日現做上述五種獨家佐料~

讓燒肉更美味、多樣化且有層次

完美呈現一起尬意的燒肉精髓囉

#IKIGAI燒肉 #個人燒肉 #連鎖燒肉 #獨享美味

精華 FAQ

  • 它主打個人燒肉概念，每位客人都有專屬爐具與座位，適合一個人也能自在享受烤肉，不必揪團就能大口吃肉。

  • 品牌強調高級卻平價，提供日本山形A5和牛、美國Prime牛肉等選擇，且多數千元有找，讓消費者以較親民價格吃到精緻燒肉。

  • 套餐多以個人組合呈現，附沙拉、飲料、白飯和湯，且白飯與湯可續加；另外還有鹽巴、燒肉醬、蒜片、油蔥、泡菜等佐料增加風味層次。

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#台北 #燒肉 #台語 #美食探店

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2026-11-09 21:49 Belinda的玩美甜蜜窩

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：湯布院花卉村是九州由布院的免門票迷你主題園區。
  • 重點二：園區以英國科茨沃爾德鄉村與童話風格打造街景。
  • 重點三：村內有魔女宅急便周邊與可愛動物互動，適合打卡。

#風雨中的童話村

#九州療癒魔法小鎮

日本九州溫泉勝地由布院

除湯之坪街道、金鱗湖外

也別錯過山腳下的浪漫景點~

湯布院花卉村Yufuin Floral Village❤

湯布院花卉村的石板路

林立著繽紛的低矮石屋

為魔法鎮披上神秘面紗

免門票入園的迷你主題公園

仿電影《哈利波特》的場景

英國科茨沃爾德鄉村為藍圖

將歐洲風情完美融入由布院自然美景

走入花卉村

彷彿來到宮崎駿動畫維度

還融合著英國童話世界

滿牆綠色藤蔓、鵝黃色低矮石屋

隨季節綻放的繽紛花卉

這裡特別規劃環狀動線

園區雖小巧~

但每個角落都精心設計

處處都是街拍打卡點呢

不僅有《魔女宅急便》

琪琪的麵包店、彼得兔、嚕嚕米周邊

還能親手餵食小羊、松鼠等可愛動物

在壯麗由布岳的襯托下

各角落隨手拍都像幅畫

可惜這天雨太大~有點解嗨呀!!

#湯布院花卉村 #Yufuin Floral Village #九州景點

精華 FAQ

  • 它位於日本九州的由布院，靠近湯之坪街道與金鱗湖一帶。園區以低矮石屋、石板路和花卉營造童話感，因此被形容為療癒又充滿魔法氛圍的小鎮。

  • 園區靈感來自英國科茨沃爾德鄉村與電影、動畫的童話世界，像哈利波特、魔女宅急便等。再結合由布院自然景色，形成歐風與日式山景融合的特色。

  • 除了欣賞花牆、石屋與街景，園內還有琪琪麵包店、彼得兔、嚕嚕米等周邊，以及餵食小羊、松鼠等可愛動物的活動，適合親子與喜歡療癒系景點的人。

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#九州 #日本 #哈利波特 #打卡景點

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雙11速食優惠殺瘋了！必勝客大比薩199元、摩斯加11元多一件，4大品牌開搶

雙11速食優惠殺瘋了！必勝客大比薩199元、摩斯加11元多一件，4大品牌開搶

2026-11-04 13:46 女子漾／編輯黃冠婷
圖片來源：官方提供
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雙11不只網購能撿便宜，連速食店也祭出超殺優惠！頂呱呱推出8塊炸雞桶359元起，摩斯漢堡指定點心加11元多一件，必勝客大比薩下殺199元，抹茶QQ球更有買一送一優惠。麥當勞則帶來全新酪梨醬滿福堡、韓國同款奶昔大哥雲朵包，APP週年慶還有多款買一送一好康。女子漾整理4大速食品牌11月優惠、活動日期與必吃新品，想省荷包快收藏！

編輯推薦

頂呱呱雙11優惠：8塊炸雞桶359元起，雞翅39元加購

頂呱呱11月4日至11月11日推出雙11炸雞狂歡活動，原味8塊狂歡桶特價359元，內含4塊原味炸雞及4隻原味雞腿，較原價516元省下157元。喜歡吃辣則可選擇辣味8塊狂歡桶，包含4塊辣味炸雞及4隻辣味雞翅，優惠價419元。

圖片來源：官方提供
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購買任一狂歡桶，還能以59元加購辣味炸雞、39元加購辣味雞翅，數量不限。優惠適用全台頂呱呱門市、外送平台及勇敢點線上點餐，但桃園機場、松山機場門市不適用。

活動日期：11月4日至11月11日。

圖片來源：官方提供
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摩斯漢堡雙11優惠：月亮薯條、焙茶米派加11元多一件

摩斯漢堡11月9日至11月11日限時3天推出雙11優惠，購買指定「月亮薯條」或「焙茶金萱珍珠米派」，加11元即可多得一件。

圖片來源：官方提供
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摩斯11月還有兩波百元有找的套餐優惠。11月15日前，金咖哩豬排堡搭配大杯冰紅茶79元、摩斯鱈魚堡套餐89元、超級大麥海洋珍珠堡套餐99元

11月16日至30日則改推黃金塔塔鱈魚堡套餐79元、超級大麥薑燒珍珠堡套餐89元及摩斯炸蝦堡套餐99元。

圖片來源：官方提供
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飲品方面，11月16日至30日指定咖啡、奶茶享同品項加10元多一杯，紅心芭樂或巴西莓系列飲品則有任選2杯89元優惠。

雙11限定日期：11月9日至11月11日。

圖片來源：官方提供
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必勝客雙11優惠：大比薩199元，抹茶QQ球買一送一

必勝客推出雙11狂歡美食節，PK雙饗卡APP會員於10月27日至11月23日，外帶單點指定13吋大比薩只要199元，包含醬燒鮮蛤田園、炙燒豬肉總匯及熱帶鳳梨海鮮總匯3種口味。

必勝客「熱帶鳳梨海鮮總匯」等人氣口味大比薩天天下殺199元！圖片來源：官方提供
必勝客「熱帶鳳梨海鮮總匯」等人氣口味大比薩天天下殺199元！圖片來源：官方提供

抹茶控也有新品可以嚐鮮！全新「抹茶可可QQ球」結合抹茶與巧克力，推出5顆買一送一，兩份共10顆只要69元。同期間黃金玉米濃湯49元、小份雞軟骨79元，也都有買一送一優惠。

必勝客歡慶新品上市，「抹茶可可QQ球」限時買一送一，兩份共10顆只要69元(原價138元)，讓抹茶控以超值價格享受雙倍美味！圖片來源：官方提供
必勝客歡慶新品上市，「抹茶可可QQ球」限時買一送一，兩份共10顆只要69元(原價138元)，讓抹茶控以超值價格享受雙倍美味！圖片來源：官方提供

想吃正餐則可選擇101元起的個人比薩套餐，內含個人比薩、副食及飲料；多人聚餐還有一公尺派對盒，外帶優惠1,212元起。

多人聚餐就選必勝客一公尺派對盒，限時五折1,212元起(原價2,199元，外帶限定)，比薩、副食一次備齊，親友相聚分享更過癮！圖片來源：官方提供
多人聚餐就選必勝客一公尺派對盒，限時五折1,212元起(原價2,199元，外帶限定)，比薩、副食一次備齊，親友相聚分享更過癮！圖片來源：官方提供

重點活動日期：
指定大比薩199元：10月27日至11月23日
抹茶QQ球買一送一：10月27日至11月23日
個人比薩101元套餐：11月3日至11月23日
一公尺派對盒優惠：10月27日至11月16日

麥當勞11月新品：酪梨醬滿福堡75元起，奶昔大哥雲朵包限量開賣

麥當勞11月4日起推出5款期間限定「酪梨醬滿福系列」，以哈斯酪梨製成的Guacamole酪梨醬搭配經典滿福堡，加入紅甜椒、洋蔥、墨西哥辣椒及萊姆汁，帶來清爽微辣的新口味。

麥當勞「酪梨醬滿福系列」自11月4日起至12月15日早餐時段期間限定開賣，歡迎酪梨愛好者來麥當勞嚐鮮。圖片來源：官方提供
麥當勞「酪梨醬滿福系列」自11月4日起至12月15日早餐時段期間限定開賣，歡迎酪梨愛好者來麥當勞嚐鮮。圖片來源：官方提供

新品包括酪梨醬豬肉滿福堡75元、酪梨醬滿福堡77元、酪梨醬豬肉滿福堡加蛋85元、酪梨醬青蔬滿福堡85元，以及酪梨醬無敵豬肉滿福堡加蛋105元，供應至12月15日或售完為止。

麥當勞自11月4日起期間限定推出「酪梨醬滿福系列」，以「Guacamole酪梨醬」融入經典美味，為早餐帶來全新滋味。圖片來源：官方提供
麥當勞自11月4日起期間限定推出「酪梨醬滿福系列」，以「Guacamole酪梨醬」融入經典美味，為早餐帶來全新滋味。圖片來源：官方提供

超夯「酪梨」搭檔「經典滿福」！麥當勞「酪梨醬滿福系列」期間限定推出五款新品。圖片來源：官方提供
超夯「酪梨」搭檔「經典滿福」！麥當勞「酪梨醬滿福系列」期間限定推出五款新品。圖片來源：官方提供

周邊控則不能錯過韓國同款「奶昔大哥雲朵包」，11月4日上午10點30分限量開賣，單買399元，購買指定套餐可用359元加購。蓬鬆柔軟的包身可容納17吋筆電，兼顧可愛造型與日常實用性。

「奶昔大哥雲朵包」自11月4日上午10:30起全台限量開賣。圖片來源：官方提供
「奶昔大哥雲朵包」自11月4日上午10:30起全台限量開賣。圖片來源：官方提供

韓國同款「奶昔大哥雲朵包」自11月4日起限量登場，兼具獨特造型與實用性。圖片來源：官方提供
韓國同款「奶昔大哥雲朵包」自11月4日起限量登場，兼具獨特造型與實用性。圖片來源：官方提供

麥當勞APP週年慶也同步登場，11月4日至17日推出薯餅、勁辣香鷄翅、奶昔等指定品項買一送一優惠券，會員每天還能參加一次100%中獎的遊戲。11月18日至24日則推出M Point點數兌換6折起優惠。

另外，11月9日至22日透過麥當勞LINE官方帳號隨買店取，還有金選咖啡買3送3、冰焦糖奶茶買6送2優惠。

「麥當勞APP週年慶」自11月4日起開跑！連續三週推出系列優惠活動，會員享受專屬好康。圖片來源：官方提供
「麥當勞APP週年慶」自11月4日起開跑！連續三週推出系列優惠活動，會員享受專屬好康。圖片來源：官方提供

「酪梨醬豬肉滿福堡加蛋」以香煎豬肉片搭配柔嫩太陽蛋，佐以清新風味的「Guacamole酪梨醬」，加上融化的切達起司，交織出多層次風味。圖片來源：官方提供
「酪梨醬豬肉滿福堡加蛋」以香煎豬肉片搭配柔嫩太陽蛋，佐以清新風味的「Guacamole酪梨醬」，加上融化的切達起司，交織出多層次風味。圖片來源：官方提供

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2026-11-10 12:30 eat4life_foodie

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：高雄鳳山冠維包子主打現桿現包與老麵麵皮。
  • 重點二：招牌口味涵蓋鹹甜包子、卷類與濃芋饅頭。
  • 重點三：使用嘉禾牌麵粉並提供冷凍宅配與預約。

剛出爐的熱氣伴隨著麵香撲鼻而來～外皮用看的就非常療癒了！而且完全不乾柴喔！

口味分別有鹹味的金香菇蛋黃肉包、炙燒起司肉包、脆甜高麗菜包、白芝麻蔥香卷，以及甜味的香甜蔓越莓乳酪卷、靜岡抹茶紅豆卷和濃芋職人饅頭

還有還有！！小朋友超級愛的綜合小饅頭啦～

接下來，我們一起來欣賞包子和饅頭的剖面吧！

金香菇蛋黃肉包＄38元

他們家的麵皮都是使用老麵麵糰來製作的呦～非常的講就！

裡面的配料有：蛋黃、香菇、豬肉餡，配料很扎實，吃起來也不油膩，每一口都吃得到食材挑選的用心！一口咬下鮮甜的肉汁搭配麵皮，完全不乾柴，這款人人都愛！

炙燒起司肉包＄38元

這款的配料是使用起司加上豬肉餡，起司控絕對會瘋掉～鮮甜多汁的肉餡中融入炙燒香氣的濃郁起司，熱熱吃還會微微牽絲，奶香肉香一口滿足！

因為有起司，所以稍微有點鹹口，不過這時候來杯溫豆漿哪有什麼問題！

脆甜高麗菜包＄30元

這款實在是太超過啦～～～滿滿的配料除了有脆甜得高麗菜、紅蘿蔔和夠味的香菇之外，居然還有腐竹耶！會不會太奢持！

在口感上卻不會因為配料而搶戲，麵皮的Q彈和配料通通都融合的恰恰好！

清爽解膩又不失麵香，超涮嘴！ 

白芝麻蔥香卷＄28元

蔥香卷的內層放了許多的香蔥和芝麻，外層居然一點也不馬乎，熱騰騰出爐時的香氣真的太迷人啦！撕開時蔥香直撲鼻腔，鹹香有嚼勁，越嚼越能品嚐到純粹的麵粉香與蔥油香。下午茶來一顆，簡直太幸福～

鹹的口味就告一段落囉～接下來輪到甜得口味登場！！！

靜岡抹茶紅豆卷＄35元（週六限定口味）

這款使用的配料是靜岡抹茶粉、白豆泥加上不少的密紅豆，嚴選靜岡抹茶是甜口得那種，一層層的抹在麵皮上，層層捲入綿密細緻的香甜紅豆餡，越嚼越能品嘗到抹茶在麵皮中散發出的香氣，很日式的經典搭配，甜而不膩！

香甜蔓越莓乳酪卷＄35元

這款配料使用的是天然水果粉加上蔓越莓和乳酪丁，酸甜適中的蔓越莓乾遇上香濃滑順的乳酪，酸甜乳香在口中融合著，下午茶來一顆，實在是幸福不過啦！

濃芋職人饅頭＄30元

看看這個剖面，是不是非常有誠意呀！

裡面的配料有芋頭絲加上芋泥，真材實料看得到也吃得到！Q彈麵皮裡融合了濃郁芋泥，每一口還咬得到細緻的芋頭絲，口味清爽無負擔，直接收服芋頭控的心～

綜合小饅頭袋＄38元

這就是小朋友超級愛的綜合小饅頭啦～

迷你尺寸對小朋友來說超友善，一下子就吃完一顆，完全不用擔心掉屑屑！依樣使用天然食材加上老麵麵皮，口感鬆軟，也不含多餘添加物。早上蒸一小盤搭配牛奶，或是出門當安撫小點心，小朋友一眨眼就能吃光光！

除了以上介紹的幾種口味，還有非常多種口味等著大家去解鎖呦！

這家就位於高雄鳳山區的冠維包子（鳳山創始店）

這就是為什麼他們家的麵皮這麼厲害的原因啦～除了師傅每天用心的製作之外，他們使用了跟「鼎泰豐」同款的嘉禾牌麵粉來製作麵皮，堅持使用最好的，讓顧客能夠吃得開心又幸福！

現桿現包的包子真的是非常療癒人心～

熱騰騰的金香菇蛋黃肉包出爐啦！！

看看這個要準備炙燒的起司融化在肉包上，就快要受不了了！

店內除了有販售包子、饅頭，也有賣飲品喔！

當然！也有提供冷凍宅配的服務，可以加Line預約呦！！

📍高雄市鳳山區·冠維包子（鳳山創始店）

⏰06:40-15:00（週一公休）

🏡高雄市鳳山區國泰里凱旋路253號

💰現金

☎️07 765 8282

✨可加Line預約冷凍宅配呦！

✨ 每週六限定：靜岡抹茶紅豆卷

#高雄美食#高雄點心#冠維包子#鳳山美食#能吃就是福x吃高雄

精華 FAQ

  • 店家強調每天現桿現包，並以老麵麵糰製作麵皮，口感Q彈不乾柴；同時採用與鼎泰豐同款的嘉禾牌麵粉，讓麵香與嚼勁更突出。

  • 鹹口味有金香菇蛋黃肉包、炙燒起司肉包、脆甜高麗菜包與白芝麻蔥香卷；甜口味則有蔓越莓乳酪卷、週六限定抹茶紅豆卷和濃芋職人饅頭。

  • 冠維包子位於高雄市鳳山區國泰里凱旋路253號，營業時間為06:40-15:00，週一公休；店內販售包子、饅頭與飲品，也提供加Line預約冷凍宅配。

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🥂合作邀約 歡迎私訊我們呦！🥂 #能吃就是福x ___（縣市名稱） 「i am good at eat><」 跟著我們一起到處吃吃喝喝吧🍴🍴🍴 https://www.instagram.com/tainanfood_eat4life/

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2026日本爆紅商品TOP30公佈 奈良監獄博物館入選

2026日本爆紅商品TOP30公佈 奈良監獄博物館入選

2026-11-15 16:02 旅奇傳媒 TR Omnimedia
入選「2026日本爆紅商品」的「奈良監獄博物館」。　圖：星野集團／提供
入選「2026日本爆紅商品」的「奈良監獄博物館」。　圖：星野集團／提供

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：日經TREND公布2026日本最熱銷商品TOP30
  • 重點二：冠軍是銷量達1.2億個的造型標誌環。
  • 重點三：奈良監獄博物館與橫濱園藝博覽會同受關注。

【旅奇傳媒/責任編輯-黃千珮】日本媒體《日本經濟新聞》社旗下的《日經 TRENDY》每年會在年底選出當年爆紅商品或服務，並預測明年可能大賣的話題商品。本月初正式公佈「2026日本最熱銷商品」TOP30，拿到冠軍的是熱銷1.2億個的「造型標誌環」，而和旅行休閒相關的則有第6名的匹克球、第9名的玩具型數位相機、第20名的「奈良監獄博物館」、第21名的生活記錄 App 等。明年可能贏得超人氣的預測則有「2027年日本橫濱國際園藝博覽會」與老屋改建飯店上榜。

▲「奈良監獄博物館」於12/04的夜間點燈活動「PRISON BY NIGHT : Light & Echoes」。　圖：星野集團／提供
▲「奈良監獄博物館」於12/04的夜間點燈活動「PRISON BY NIGHT : Light & Echoes」。　圖：星野集團／提供

▲「奈良監獄博物館」於12/04的夜間點燈活動「PRISON BY NIGHT : Light & Echoes」。　圖：星野集團／提供

今年04/27正式開館的「奈良監獄博物館」隸屬「星野集團」，是將重要文化資產「舊奈良監獄」重新活化再利用，融合住宿設施與景點，開幕以來門票銷售率達99%，更為奈良觀光創造更多魅力。12/04起更將加碼夜間點燈活動「PRISON BY NIGHT : Light & Echoes」，紅磚歷史建築物在燈光、影像與音樂多重奏的演出下更加耀眼。

◉ PRISON BY NIGHT : Light & Echoes

・點燈日期：2026/12/04-2027/01/31（例外2027/01/12-01/14）

・點燈時間：18:00～21:00（20:00最後入館）

・費用：大人3,000日幣；高中、大學生2,000日幣；國中、小學生1,000日幣

※ 建議提前線上購票

▲2027/03/19將正式開幕的「2027年日本橫濱國際園藝博覽會」。　圖：GREEN×EXPO 協會／提供
▲2027/03/19將正式開幕的「2027年日本橫濱國際園藝博覽會」。　圖：GREEN×EXPO 協會／提供

而今年也首度在「2026 ITF 台灣國際旅展」亮相的「2027年日本橫濱國際園藝博覽會」將於2027/03/19正式開幕，展開為期約半年的博覽會，將延續「萬國博覽會」的熱力，吸引更多遊客前往，官網也已開放早鳥購票

▲「2026日本爆紅商品」第一名「造型標誌環｣。　圖：株式會社 BANDAI／提供
▲「2026日本爆紅商品」第一名「造型標誌環｣。　圖：株式會社 BANDAI／提供

榮登「2026日本爆紅商品」第一名的「造型標誌環」是可在扭蛋機購買的小物，一掛上便可輕鬆認出自己的物品，無論是瓶裝水、雨傘、化妝包，療癒生活，引發許多廠商、偶像紛紛推出相關周邊，粉絲們也努力收集。

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精華 FAQ

  • 冠軍是可在扭蛋機購買的「造型標誌環」，這款小物能掛在瓶裝水、雨傘、化妝包等物品上方便辨識，因實用又療癒而帶動大量周邊與收藏熱潮。

  • 因其將重要文化資產舊奈良監獄活化再利用，結合住宿與觀光體驗，開館後門票銷售率達99%，成功為奈良觀光創造新魅力，因而受到關注。

  • 旅遊相關入榜者包括第6名匹克球、第9名玩具型數位相機、第20名奈良監獄博物館與第21名生活記錄App；預測話題則有2027年橫濱國際園藝博覽會與老屋改建飯店。

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