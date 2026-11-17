2026-11-17 11:04 旅遊經
《七龍珠 英雄崛起》12月登陸屏東 今起展覽預售票正式開賣！
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：《七龍珠 英雄崛起》特展12月30日起在屏菸1936文化基地登場。
- 重點二：展覽重現悟空、達爾、弗力札、賽魯等經典角色與戰鬥場景。
- 重點三：預售票今起開賣，購買可獲獨家紀念卡並享多種票價優惠。
《七龍珠 英雄崛起》特展12月於屏菸1936文化基地登場,重現動畫的經典角色與場景
【旅遊經 洪書瑱報導】
「七龍珠」粉絲們，千萬不要錯過，南台灣「屏」招手，邀粉絲走進悟空、達爾、弗力札、賽魯等經典角色的熱血世界！《七龍珠 英雄崛起》特展將於12月30日至2027年4月11日，在屏菸1936文化基地10號倉庫登場，集結《七龍珠》系列經典角色與動畫場景，展覽預售票將於今（16）日正式啟售，邀請南台灣動漫迷請把握機會搶先購票。
屏東縣政府文化處表示，《七龍珠》是全球知名的經典動漫作品，此次展覽聚焦主角孫悟空與標誌性角色突破自我極限、追求力量與友情的成長之旅，從經典角色到重要戰鬥場景，讓喜愛七龍珠的大小粉絲都能在展覽中感受滿滿的熱血與感動。
展覽規劃多個沉浸式主題區域，重現《七龍珠》動畫的經典場景，並展出40座角色雕像，讓觀眾近距離欣賞悟空、達爾、弗力札、賽魯等人氣角色的經典造型與氣勢，彷彿置身動畫世界，與英雄並肩作戰。現場也設置多處拍照打卡點，讓粉絲收藏專屬的七龍珠回憶。
除了角色展示，展覽也安排互動遊戲體驗，觀眾可以挑戰龜派氣功及合體技巧，親身感受七龍珠角色的戰鬥招式，測試自己的戰鬥實力。此外，展覽還推出專屬Web App數位闖關活動，透過收集龍珠、完成指定挑戰，解鎖並下載獨家小禮品，讓參觀體驗從展場延伸至數位互動。
《七龍珠 英雄崛起》展期橫跨跨年、寒假、農曆春節及清明連假，提供動漫迷、親子規劃出遊的絕佳去處。展覽預售票也提供多種優惠組合：預售單人票350元、預售雙人票650元、三人同行票900元。民眾可至 Klook 、KKday 及 ibon 線上平台搶先購票。凡購買預售票，即贈「獨家紀念卡」，將對七龍珠的熱愛化為珍藏，讓這張紀念卡成為你踏上英雄旅程的第一份紀念！所有粉絲不妨趁機一同走進屏東，與同好一起重溫這段陪伴無數人成長的熱血傳奇，相關訊息可至屏菸1936文化基地臉書查詢。
以上圖片：屏東縣政府文化局提供
精華 FAQ
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展覽自12月30日至2027年4月11日，在屏東屏菸1936文化基地10號倉庫舉行，展期橫跨跨年、寒假、春節與清明連假，方便民眾安排參觀。
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展覽將重現動畫經典場景，並展出40座角色雕像，讓觀眾近距離欣賞悟空、達爾、弗力札、賽魯等角色；現場另設拍照點、龜派氣功與合體互動遊戲。
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預售票可在Klook、KKday與ibon線上平台購買，單人票350元、雙人票650元、三人同行票900元；凡購買預售票，即可獲得獨家紀念卡。