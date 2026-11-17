AI重點 文章重點整理： 重點一： 勤美草悟聖誕村開村，串連街區打造冬季節慶旅行。

勤美草悟聖誕村開村，串連街區打造冬季節慶旅行。 重點二： 40萬顆銀白燈泡延伸光之道，聖誕主樹聲光秀吸睛。

40萬顆銀白燈泡延伸光之道，聖誕主樹聲光秀吸睛。 重點三：結合展覽、市集、派對與限定裝置，活動一路到2027年1月4日。

.漫步 250 米雪白森林小徑「光之道」，40 萬顆銀白燈泡營造夢幻冬日光景（照片由 勤美草悟 生活圈品牌 提供／攝影：蔡易侑）

【旅遊經 洪書瑱報導】



台中冬季慶典──2026「勤美草悟聖誕村」已正式開村，活動至2027 年 1 月 4 日止，延續品牌節慶精神「Incredible Life, Incredible Season」，以「Christmas is better when we play」為年度主題，串連勤美術館、勤美誠品、PARK2、金典綠園道及草悟道街區，從國際設計團隊打造的聖誕主樹、40萬顆銀白燈泡交織的經典光之道，到充滿趣味的聖誕裝置、節慶派對、美食選物市集與藝術展覽，將整座城市化為一場充滿光影與驚喜的冬日盛典，聖誕村透過室內外場景與日夜接力的節慶體驗，串起一趟豐富多元的聖誕城市旅行，邀您展開一場融合光影、音樂、美食、購物與藝術互動體驗的五感聖誕旅程，走進勤美草悟街區，感受台中冬日限定的節慶時光。







※.2026「勤美草悟聖誕村 PARKLANE CHRISTMAS」六大亮點──



一、日本設計團隊NOIZ 操刀聖誕主樹「流光之森」，聲光動態展演，營造沉浸式感官體驗。



二、經典人氣場景「光之道」首度串連聖誕主樹，創造規模更盛大的奇幻聖誕光景。



三、THE DISCO SNOWMAN FACTORY 趣味雪人裝置，打造商場裡的超現實場景。



四、移動式馬戲演出「紙花派對」、聖誕限定「醜毛衣派對」，精彩活動不間斷。



五、「PEEK-A-BOO 禮物驚喜站」攜手插畫家Minghan H. 推出聖誕限定盲盒。



六、勤美術館冬季展《After the Rain》登場，A.A. Murakami人氣泡泡樹首度來台。











年度聖誕主樹「流光之森 Shifting Forest 」首度串聯經典「光之道」，構築全新聖誕場景（照片由 勤美草悟 生活圈品牌 提供／攝影：齊培丞）









年度聖誕主樹「流光之森 Shifting Forest」，每晚展開奇幻聖誕聲光秀（照片由 勤美草悟 生活圈品牌 提供／攝影：蔡易侑）







年度聖誕主樹「流光之森 Shifting Forest」，每晚展開奇幻聖誕聲光秀（照片由 勤美草悟 生活圈品牌 提供／攝影：蔡易侑）







年度聖誕主樹「流光之森 Shifting Forest 」首度串聯經典「光之道」，構築全新聖誕場景（照片由 勤美草悟 生活圈品牌 提供／攝影：蔡易侑）







漫步 250 米雪白森林小徑「光之道」，40 萬顆銀白燈泡營造夢幻冬日光景（照片由 勤美草悟 生活圈品牌 提供／攝影：蔡易侑）







漫步 250 米雪白森林小徑「光之道」，40 萬顆銀白燈泡營造夢幻冬日光景（照片由 勤美草悟 生活圈品牌 提供／攝影：蔡易侑）





2026勤美草悟聖誕村再度升級！今年首度將經典人氣場景「光之道」與年度聖誕主樹串聯，從聖誕樹出發，沿著銀白光廊展開街區探索，打造更具規模與沉浸感的節慶光景，彷彿走進冬夜裡的奇幻森林。其中聖誕主樹「流光之森 Shifting Forest」邀請日本建築設計事務所 NOIZ 操刀，座落於隈研吾大師設計的勤美術館前，以別具一格的建築美學呼應聖誕樹的獨特輪廓。主樹運用三角柱層層堆疊，並以星星、愛心及花朵造型點綴其中，結合雙色綠與鏡面材質，映照出千變萬化的聖誕風景，每位走入場景的旅人，也成為一道道流動樹影。每晚17:00至21:30，每 10 分鐘展開一場奇幻聖誕聲光秀，邀請大家在光影與旋律之間，以雙重感官體驗，展開屬於自己的聖誕奇想。

從聖誕主樹出發，漫步長達 250 米的雪白森林小徑「光之道」，40 萬顆銀白燈泡宛如繁星落入林間，引領旅人從勤美術館、勤美洲際酒店一路遊逛至教堂廣場，將熟悉的城市綠廊轉化為閃耀的冬日光景。今年更首度將光影設計延伸至 PARK2延續主樹裝置的節慶符號，透過光影串聯不同場域，讓旅人循光探索，在城市街區間，發現更多閃閃發亮的冬夜驚喜。













THE DISCO SNOWMAN FACTORY 打造商場裡的超現實聖誕夢工廠（照片由 勤美草悟 生活圈品牌 提供／攝影：蔡易侑）







今年勤美誠品也帶來前所未見的室內聖誕裝置，邀請設計團隊「生活起物 googoods」於B2場域打造聖誕限定場景「THE DISCO SNOWMAN FACTORY」，透過充滿趣味的情境設定與空間設計，將商場轉化為超現實的聖誕夢工廠，為旅程增添一處充滿想像力的趣味打卡場景。









移動式馬戲演出「HO'clock 紙花派對」（照片由 勤美草悟 生活圈品牌 提供／攝影：蔡易侑）





活動期間還規劃了聖誕主題派對、音樂演出到風格市集，歡樂節慶體驗等。「PEEK-A-BOO禮物驚喜站」將在11月27日於金典綠園道亮相，首度攜手插畫家Minghan H. 推出聖誕限定盲盒，將聖誕禮物化為一場開箱驚喜；12 月 24 至 25 日連續兩晚，「 HO'clock 紙花派對」精彩上陣，攜手文化奧運演出馬戲團隊「創造焦點」，以紙花及精彩雜耍、疊羅漢演出，交織出獨特的視覺饗宴；聖誕節當晚，PARK2 將舉辦「醜毛衣派對」，邀請民眾穿上最荒唐可愛的聖誕毛衣，在音樂與微醺氛圍中，度過不一樣的溫暖聖誕夜。









勤美誠品攜手「8bit.t.d 八位元紡織」，推出聖誕限定滿額贈針織提袋 （照片由 勤美草悟 生活圈品牌 提供／攝影：吳璨）







勤美會員限定的「街區禮物交換所」，兌換超過30間店老闆準備的聖誕禮物（照片由 勤美草悟 生活圈品牌 提供／攝影：蔡易侑）





「LET'S PLAY！聖誕 DJ 派對」將於勤美誠品SPARKiT登場，與四四拍唱片行聯手策劃，邀請民眾穿上主題Dress Code展現自我風格；聖誕期間的 PARK2 化身為一座融合自然綠植、溫潤木質與柔和爐火的聖誕餐酒聚落，搭配巨型紅蝴蝶結聖誕主樹，營造溫暖冬日場景。除了四個週末接力登場的「GROOVE WEEKEND」音樂夜，更將於聖誕節連續三日，與出外人市集共同舉辦「壞聖誕俱樂部」，邀請大家在美食、音樂與舉杯談笑間，享受最暖心的聖誕相聚時光。另，勤美誠品攜手「8bit.t.d 八位元紡織」，推出聖誕限定滿額贈禮。此外，人氣企劃「街區禮物交換所」結合草悟道特色店家與會員體驗，讓交換禮物成為探索巷弄的冒險旅程。













勤美術館冬季展《After the Rain》 藝術家A.A.Murakami 作品〈New Spring〉（照片由 勤美術館 提供）





勤美術館冬季展《After the Rain》，邀請國際藝術團隊Studio Swine 與A.A. Murakami 聯合展出，以設計與藝術雙軸線，透過六大系列作品，探索人與自然、材料與科技之間的多重關係，建構一座跨越科技與自然界線的未來生態系。其中，A.A. Murakami 社群爆紅的泡泡樹作品也將首度來台展出。

以上圖片：勤美集團提供