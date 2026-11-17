2026-11-17 12:04 旅遊經
桃園花彩節大溪月眉登場 11公頃花海、5大花田美拍裝置吸睛！
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：2026桃園花彩節於大溪月眉休閒農業區登場。
- 重點二：以「花彩戀曲」為主題打造11公頃波斯菊花海。
- 重點三：結合5大花田裝置與多場音樂表演吸引遊客。
桃園花彩節大溪月眉登場 11公頃花海、5大花田美拍裝置吸睛！
【旅遊經 洪書瑱報導】
2026桃園花彩節已在大溪區月眉休閒農業區登場，今年以「花彩戀曲」為主題，今年花彩節場域以「花彩戀曲」為主題，打造11公頃以波斯菊、百日草為主的花海，結合花田美拍裝置藝術、花田圖騰及農村體驗，邀您來一場兼具賞花、拍照與音樂體驗的秋日盛會，相關活動至至22日。
桃園花彩節運用二期稻作休耕農地，種植波斯菊、百日草等綠肥作物，打造11公頃繽紛花海。
今年花彩節場域以「花彩戀曲」為主題，打造11公頃以波斯菊、百日草為主的花海
桃園花彩節結合農村花田與音樂特色，已成為地方年度重要觀光活動，去（114）年以鳳飛飛帽子為主題，吸引民眾參觀，今年以「花彩戀曲」串聯經典歌曲與大溪在地文化，展區總面積達11公頃，包含：農民創意花田及花田圖騰區，並打造5大花田美拍裝置藝術，分別為：融合大溪陀螺文化與竹編五線譜的「扭轉錢坤」、珍藏花開樂章的「花語音樂盒」、呼應經典歌曲《海上花》的「浪花朵朵」、以窗景呈現百花環繞意象的「花間亭」，以及融合鳳飛飛經典帽型與花卉意象的「花彩飛飛」，邀請民眾走進花田，欣賞特色景觀、留下秋日美照。
※.5大花田美拍裝置藝術──
一、融合大溪陀螺文化與竹編五線譜的「扭轉錢坤」：
二、「花語音樂盒」音樂盒珍藏時光、花香與美好回憶，將花開時節的悠揚旋律，化作記憶中的溫柔樂章：
三、草編花舟承載向日葵與繽紛花朵，呼應經典歌曲《海上花》的「浪花朵朵」：
四、以窗景呈現百花環繞意象的「花間亭」，可透過窗景欣賞不同角度的花海美景：
五、交織音樂與人文，融合鳳飛飛經典帽型與花卉意象的「花彩飛飛」：
今年花海利用了二期稻作休耕農地，種植波斯菊、百日草等綠肥作物，由在地農民以繽紛花卉描繪創意圖騰，將休耕農地轉化為特色景觀，兼顧農地利用與農村觀光發展。活動期間也安排不同世代歌手及表演團體輪番登台，錯過了11月15日有王牌樂團、YOYO家族KIWI姊姊、樂天女孩筠熹與超人氣吉祥物猿氣小子等演出，請把握11月21日由GIN岳均、國風電音樂團天選 THE CHOSENS、鄭怡及許景淳接力演出；11月22日閉幕日則邀請陳子銘、MVP迷霧森林樂團及芒果醬 MANGO JUMP登台，讓民眾賞花之餘，也能享受多元音樂演出。
花彩節活動期間，每日開放民眾走訪大溪月眉花田，相關活動、農遊體驗報名及交通接駁資訊，可至桃園花彩節（https://reurl.cc/Rkz8QZ）、大溪區月眉休閒農業區（https://reurl.cc/A3ApYY）及桃園好農臉書粉絲專頁查詢。
以上圖片：桃園市政府農業局提供
精華 FAQ
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活動在桃園市大溪區月眉休閒農業區舉行，今年以「花彩戀曲」為主題，結合花海景觀、農村元素與音樂特色，打造秋季觀光亮點。
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今年場域規劃約11公頃花海，主要種植波斯菊、百日草等綠肥作物，利用二期稻作休耕農地營造繽紛景觀，也兼顧農地利用與地方觀光。
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現場有5大花田美拍裝置，包括「扭轉錢坤」、「花語音樂盒」、「浪花朵朵」、「花間亭」與「花彩飛飛」，另安排多組歌手及團體輪番演出至11月22日。