2026-11-17 14:03 旅遊經
台北凱達新北耶誕城節慶推優惠 入住贈聯名耶誕襪，官網加購高鐵票55折起！
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：台北凱達攜手SOUNDSGOOD推耶誕住房專案，入住送聯名襪。
- 重點二：雙人房每晚3,088元起、三人房3,888元起，官網加購高鐵票55折。
- 重點三：飯店同步推九週年餐飲優惠，耶誕城遊客可順道用餐小酌。
台北凱達大飯店攜手SOUNDSGOOD推出耶誕城住房專案，入住贈送聯名耶誕襪。
【旅遊經 洪書瑱報導】
「新北歡樂耶誕城」已登場，相關活動至12月27日止，今年以「旅行」為核心主題，攜手人氣IP「卡娜赫拉的小動物」，邀請P助、粉紅兔兔及殭屍貓陪伴旅人展開冬日旅行。外縣市的民眾，若有住房需求，目前距離「新北歡樂耶誕城」只要車程10分鐘的台北凱達同步推出住房專案，精緻雙人房每晚3,088元起、家庭三人房3,888元起，加贈SOUNDSGOOD聯名耶誕襪，邀請旅人穿上舒適的節慶襪，走訪新北歡樂耶誕城，感受年末限定的節慶氛圍。此外，凡官網訂房加購高鐵車票指定車次享最低55折優惠。
台北凱達大飯店攜手MIT襪款品牌SOUNDSGOOD推出耶誕住房專案，精緻雙人房每晚3,088元起，入住每房贈送聯名耶誕襪兩雙。圖：台北凱達大飯店提供
台北凱達此次將聖誕節中重要的節慶印象──聖誕襪為發想，特別攜手MIT襪子品牌「SOUNDSGOOD」推出「穿上耶誕．走近耶誕」住房專案，入住每房贈送聯名耶誕襪兩雙，讓耶誕巧思從燈區延伸至旅人穿搭。聯名襪以品牌紅、藍色系搭配耶誕雪花圖樣與Logo圖樣緹花設計，材質選用高成分純棉，搭配高彈性底紗，穿著透氣、舒適好走，適合旅人走訪耶誕城、感受冬日節慶氣氛，也為旅途穿搭增添亮眼巧思。
適逢台北凱達九週年，館內餐飲11月同步推出多項優惠優惠，邀旅人走訪耶誕城後回飯店享用美食。
此外，11月適逢台北凱達九週年，飯店同步推出多項館內餐飲優惠：全館餐飲消費滿千贈百元抵用券(宴會廳除外)，百宴自助餐推出早餐買一送一、家宴中餐廳單筆消費滿9,999元，即贈東湧陳高300ml。Bar 98每日19時至21時推出打卡贈高粱Shot活動，每日限量，贈完為止。旅人走訪耶誕城後，也能在飯店享用美食、感受九週年限定的歡慶氣氛。
提醒您，飲酒過量有礙身體健康！
以上圖片：台北凱達提供
精華 FAQ
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飯店主打「穿上耶誕．走近耶誕」住房專案，入住即贈SOUNDSGOOD聯名耶誕襪兩雙，並結合新北耶誕城旅遊需求，提供旅人節慶住宿與穿搭巧思。
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專案價格為精緻雙人房每晚3,088元起、家庭三人房3,888元起；若於官網訂房加購高鐵車票，指定車次可享最低55折優惠，方便外縣市旅客前往。
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適逢九週年，飯店祭出全館餐飲滿千送百元券、百宴自助餐早餐買一送一、家宴中餐廳滿9,999元送東湧陳高，以及Bar 98打卡送高粱Shot等優惠。