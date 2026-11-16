2026-11-16 18:01 女子漾／編輯王廷羽
2026台中聖誕節必去推薦！勤美草悟聖誕村6大亮點、勤美術館《After the Rain》展覽登場
台中聖誕節也太夢幻！2026「勤美草悟聖誕村」11月13日正式開村，今年不只有8公尺高的聖誕主樹，還有40萬顆銀白燈泡打造的250公尺「光之道」，整條街道彷彿變成冬日童話森林！此外，還有超可愛的DISCO雪人、聖誕盲盒、醜毛衣派對，以及勤美術館6公尺泡泡樹，從白天逛到晚上都精彩。這篇女子漾整理6大必玩亮點、燈光秀時間與活動資訊，聖誕約會行程趕快安排！
文章目錄
2026台中聖誕節必去！勤美草悟聖誕村6大亮點
2026台中聖誕節必去！勤美草悟聖誕村6大亮點
聖誕村亮點1：8公尺聖誕樹超夢幻！每10分鐘上演聲光秀
今年聖誕村最吸睛的主角，就是勤美術館前的8公尺聖誕樹「流光之森 Shifting Forest」！由日本設計團隊NOIZ操刀，以三角柱堆疊出獨特樹形，搭配鏡面材質、雙色綠，以及星星、愛心、花朵裝飾，白天與夜晚呈現不同風貌。每晚17:00至21:30，聖誕主樹每10分鐘就會上演一場聲光秀，想拍出充滿節慶氛圍的照片，記得把握夜間點燈時間！
聖誕村亮點2：40萬顆燈泡打造250公尺光之道！整條街美成銀白森林
每年都讓人期待的勤美「光之道」，今年以40萬顆銀白燈泡點亮長達250公尺的步道，從勤美術館、勤美洲際酒店一路延伸至教堂廣場，彷彿走進被星光包圍的冬日森林。今年更首度將光之道與聖誕主樹串聯，燈光裝置也延伸至PARK2草悟廣場，讓大家可以沿著閃耀光廊散步、拍照。
聖誕村亮點3：DISCO雪人製造基地！勤美誠品變身聖誕夢工廠
喜歡可愛又有趣的聖誕裝置，別錯過勤美誠品B2的「THE DISCO SNOWMAN FACTORY」！這次邀請台灣設計團隊「生活起物 googoods」打造期間限定雪人製造基地，將商場變成充滿想像力的聖誕工廠，逛街之餘還能拍下趣味十足的節慶照片。
聖誕村亮點4：聖誕盲盒11/27登場！交換禮物多一點驚喜
喜歡拆盲盒的女生注意了！11月27日起，金典綠園道將推出「PEEK-A-BOO禮物驚喜站」，首度攜手插畫家Minghan H.設計聖誕限定盲盒，為今年交換禮物增添新選擇。
聖誕村亮點5：紙花派對、醜毛衣派對！聖誕節連兩天熱鬧登場
12月24日至25日將舉辦「HO'clock紙花派對」，邀請馬戲團隊「創造焦點」帶來雜耍、疊羅漢等精彩演出。12月25日聖誕節當晚，PARK2還有趣味十足的「醜毛衣派對」，邀請大家穿上最搞怪的聖誕毛衣，一起度過歡樂的聖誕夜。
聖誕村亮點6：聖誕市集、DJ音樂派對！PARK2變身冬日餐酒聚落
想和朋友邊吃美食、邊感受聖誕氣氛，PARK2也是必逛重點！現場以綠色植物、木質裝飾及巨型紅蝴蝶結聖誕樹營造冬日氛圍，還有四個週末接力登場的「GROOVE WEEKEND」音樂活動。
聖誕期間更將攜手出外人市集，推出連續三天的「壞聖誕俱樂部」，結合美食、音樂與特色攤位。勤美誠品SPARKiT也將舉辦聖誕DJ派對，讓喜歡音樂與市集的朋友一次玩個過癮。
2026勤美草悟聖誕村活動資訊
2026勤美草悟聖誕村活動資訊
2026勤美草悟聖誕村活動日期：2026年11月13日至2027年1月4日
活動地點：台中勤美草悟生活圈（勤美術館、勤美誠品、金典綠園道、PARK2草悟廣場及草悟道周邊）
聖誕主樹：8公尺「流光之森 Shifting Forest」
燈光秀時間：每日17:00至21:30，每10分鐘一場
光之道：250公尺、40萬顆銀白燈泡
活動官網：https://cmp-life.com/9vcdke
勤美術館《After the Rain》冬季展！6公尺泡泡樹首度來台
勤美術館《After the Rain》冬季展！6公尺泡泡樹首度來台
除了聖誕村，勤美術館冬季特展《After the Rain》也於11月14日開展，邀請國際藝術團隊Studio Swine與A.A.Murakami，帶來亞洲首度完整創作大展，集結六大系列作品，探索自然、科技與人類生活的關係。
最吸睛的就是高達6公尺的《New Spring》泡泡樹！作品以日本櫻花盛開與飄落為靈感，透過特殊技術讓包覆霧氣的泡泡不斷生成、飄浮與消散，打造如夢似幻的感官體驗。展覽還有以海洋塑膠製作的椅凳、回收鋁罐轉化的設計物件，以及運用人類頭髮創作的作品，讓大家重新認識日常材料的另一種可能。
推薦白天先到勤美術館欣賞泡泡樹，晚上再走進戶外聖誕燈海，一次收集台中冬季兩大熱門景點！
展覽日期：2026年11月14日至2027年3月1日
勤美術館《After the Rain》展覽資訊
展覽地點：勤美術館（台中市西區館前路79號）
開放時間：週二至週日10:00至18:00，週一休館
門票價格：全票350元
售票通路：Klook獨家線上售票
精華 FAQ
-
今年最大亮點是8公尺聖誕主樹「流光之森」與長達250公尺的「光之道」，另有DISCO雪人基地、聖誕盲盒、紙花派對與醜毛衣派對，從白天到夜晚都能拍照與遊玩。
-
活動自2026年11月13日至2027年1月4日，地點涵蓋台中勤美草悟生活圈，包括勤美術館、勤美誠品、金典綠園道、PARK2草悟廣場及草悟道周邊，適合安排整天行程。
-
《After the Rain》於11月14日開展，集結Studio Swine與A.A.Murakami作品，最大看點是6公尺《New Spring》泡泡樹，並以回收材料與自然科技概念呈現沉浸式藝術體驗。
｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower