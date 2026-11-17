AI重點 文章重點整理： 重點一： 仁川月尾公園保留原始林相，秋季可賞楓紅銀杏與港灣山海同框美景。

仁川月尾公園保留原始林相，秋季可賞楓紅銀杏與港灣山海同框美景。 重點二： 江華島融合蘆葦、海岸、泥灘與古蹟，呈現深具文化底蘊的秋日風光。

江華島融合蘆葦、海岸、泥灘與古蹟，呈現深具文化底蘊的秋日風光。 重點三：千年古剎傳燈寺以紅葉銀杏襯托韓屋殿宇，營造靜謐療癒的禪意秋景。

秋染韓國港都漸層絕景！走進仁川月尾公園、千年古剎傳燈寺，感受仁川療癒山海秋韻！(攝影：洪書瑱)



【旅遊經 洪書瑱報導】



韓國銀杏「楓」景正美，其中仁川國際機場是許多旅客前往韓國首爾圈的首選門戶，然而「仁川」不僅僅是旅途的起點與終點，這座歷史悠久的港口城市，更兼具現代化的國際都會風情與深厚的文化底蘊，不僅坐擁融合異國情調的老街坊，壯闊的自然山海到休閒綠地，處處都展現出獨特的港都魅力。尤其每逢深秋楓紅與銀杏轉黃之際，仁川更會披上紅、黃、橙、綠、褐等多色交織成如一件多彩繽紛的風景畫，雖然仁川有許多不錯的賞「楓」景的景點，但「月尾公園」與「江華島傳燈寺」更是秋日不可錯過的代表性勝地！

※.海風與楓紅交織，月尾公園的港都秋色──









月尾公園(攝影：洪書瑱)

緊鄰仁川港與月尾島文化街的「月尾公園」，過去曾因軍事管制封閉長達半個世紀，也因此完整保留了原始的自然生態林相。每到秋季，園區內的落葉喬木陸續換裝，沿著平緩的環山步道漫步，可見紅、橙、黃的楓葉與金黃的銀杏在林間交錯，陽光透過枝葉灑落，形成宛如油畫般的漸層光影。









仁川永宗島到月尾島，除了陸路，最經典的路線，莫過於搭乘海鷗盤至月尾島(攝影：洪書瑱)







月尾島港邊黃昏(攝影：洪書瑱)







月尾公園(攝影：洪書瑱)







月尾島過去曾因軍事管制封閉長達半個世紀！(攝影：洪書瑱)







月尾島在20世紀中葉的韓戰期間扮演了極其關鍵的角色！(攝影：洪書瑱)







月尾公園的秋色(攝影：洪書瑱)







月尾公園的秋色(攝影：洪書瑱)







月尾公園的秋色(攝影：洪書瑱)







月尾公園的秋色(攝影：洪書瑱)







月尾公園的秋色(攝影：洪書瑱)







月尾主題列車軌道美麗弧線，與楓、銀杏成為最美的點與線的秋之美(攝影：洪書瑱)







月尾遊樂園(攝影：洪書瑱)







月尾遊樂園曾是韓綜拍攝之地(攝影：洪書瑱)







從仁川永宗島到月尾島，除了陸路，最經典的路線，莫過於搭乘海鷗盤至月尾島，月尾島除了月尾樂園外，在深秋之際，不能錯過還有月尾公園，最大的特色在於「山海同框」的絕佳視野，還有月尾主題列車軌道美麗弧線，與楓、銀杏成為最美的點與線的秋之美。旅客在欣賞繽紛秋葉的同時，登上公園高處的展望台，便能將繁忙的仁川港、橫跨海面的仁川大橋，以及遠方的西海落日盡收眼底，為港都的秋日增添幾分靜謐的古典雅韻。



※.走進歷史「江華島」，蘆葦、海岸、泥灘，來場秋日文化巡禮──









江華島的楓紅、海岸、蘆葦與泥灘(攝影：洪書瑱)





若想遠離城市喧囂，位於仁川西北部的「江華島」則是秋季深度旅遊的首選。作為韓國歷史的縮影，江華島不僅擁有世界文化遺產支石墓遺址，更因三面環海與多山的地形，孕育出層次分明的秋日景致。秋季造訪江華島，除了能品嚐當地特產的人蔘、蕪菁與新鮮海產，沿途鄉間小路兩旁隨風搖曳的蘆葦，天空時不時還有雁鴨群鳥，如在天空潑灑成幾筆如流動水墨，更交織出濃厚的韓國鄉村秋意。









泥灘(攝影：洪書瑱)







蘆葦(攝影：洪書瑱)







江華島的秋景(攝影：洪書瑱)







天空時不時還有雁鴨群鳥，如在天空潑灑成幾筆如流動水墨(攝影：洪書瑱)







黃山島港(攝影：洪書瑱)







黃山島港(攝影：洪書瑱)







江華郡東檢島夕陽(攝影：洪書瑱)







江華郡東檢島夕陽(攝影：洪書瑱)







※.千年古剎染秋意，大韓佛教曹溪宗千年「傳燈寺」的紅顏──









「傳燈寺」秋天來臨時的紅顏(攝影：洪書瑱)







在江華島眾多的歷史古蹟中，坐落於鼎足山城內的大韓佛教曹溪宗「傳燈寺」，是韓國現存歷史最悠久的古剎，千年的廟宇與韓屋在秋楓、銀杏等變葉，染成多色的漸層的絕美秘境。每逢深秋，這座深山古剎便會被滿山遍野的紅葉緊緊包圍，大雄寶殿等古色古香的傳統木造殿宇，在鮮紅楓葉與橙黃林木的映襯下，展現出莊嚴而溫潤的古典秋意。











「傳燈寺」秋天大展秋色繽紛(攝影：洪書瑱)







「傳燈寺」，是韓國現存歷史最悠久的古剎之一(攝影：洪書瑱)







「傳燈寺」秋天來臨時的紅顏(攝影：洪書瑱)







「傳燈寺」秋天來臨時的紅顏(攝影：洪書瑱)











「傳燈寺」秋天大展秋色繽紛(攝影：洪書瑱)







「傳燈寺」秋天大展秋色繽紛(攝影：洪書瑱)







「傳燈寺」秋天大展秋色繽紛(攝影：洪書瑱)







「傳燈寺」秋天紅葉，同一棵樹也展現不同紅的漸層，在陽光下讓人有一種難以忘懷的秋戀(攝影：洪書瑱)



漫步在傳燈寺的庭院中，可見數株樹齡高達數百年的參天銀杏與老樹，金黃色的銀杏葉隨風飄落，在青石板路與屋瓦上鋪出一層璀璨的「黃金地毯」。旅客不妨在此放慢腳步，於寺內的傳統茶屋點上一杯熱茶，在古剎鐘聲與秋風拂葉的沙沙聲中，感受身心靈徹底沉澱的祥和氛圍。



除了月尾公園與江華島傳燈寺，仁川大公園的櫸樹與楓葉隧道、長壽洞逾800年樹齡的巨型銀杏、蘇萊濕地生態公園的金黃蘆葦與風車，以及松島中央公園的都會水岸秋色，皆各具風情。旅客不妨趁著此時秋高氣爽之際，放慢進出機場的腳步，深入探索這座兼具歷史深度與自然色彩的魅力港都。提醒此時正展韓國美秋之色，但易受天氣影響，請把握時機！由於台灣行腳節目主持人「廖科溢」，在秋天最美的時刻「遊」訪韓國仁川，若民眾今年來不及前往韓國欣賞「楓」景，不妨於12月1日 22:00時於華藝中文台《#台灣人的旅程韓國人的故事#仁川療癒之旅》欣賞韓國仁川秋景時光！









※.韓國仁川秋色短片：

