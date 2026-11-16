台南安平小旅行住這裡 森行旅 Mori Hotel 享受悠閒自在的旅行時光

AI重點 文章重點整理： 重點一： 森行旅 Mori Hotel 主打合理價格、整潔環境與良好隔音。

森行旅 Mori Hotel 主打合理價格、整潔環境與良好隔音。 重點二： 飯店鄰近安平景點與鹽水溪車道，交通觀光都便利。

飯店鄰近安平景點與鹽水溪車道，交通觀光都便利。 重點三：七層樓簡約設計，提供河景房與地下停車場。

台南安平「森行旅 Mori Hotel」以合理價格、整潔環境、良好隔音及舒適床鋪為住宿特色，館內採簡約設計，提供雅緻的各式房型，喜歡有景觀的房間可選高樓層，蔥鬱的鹽水溪河景盡入眼瞼。森行旅 Mori Hotel 鄰近鹽水溪自行車道及安平蚵灰窯文化館、安平老街、安平古堡等知名景點，交通與觀光便利，適合重視住宿品質及景點便利性的旅客。

旅行住宿除了預算、環境整潔度、隔音與床鋪舒適度等基本核心，你還在意什麼？游泳池、健身房、Spa、溫泉、兒童遊戲室與酒吧等休閒設施？早餐內容？停車場、自助洗衣房、飲水機等機能設備？如果你只希望在合意的預算，有整潔的環境、良好的隔音與舒適的床鋪，「森行旅 Mori Hotel」百分百是你最佳選擇。

「森行旅 Mori Hotel」全棟樓高七層，進入大廳前且抬頭上看旅店外牆，森行旅巧妙地將「Hello、Bonjour、こんにちは、早安 您好！」等多國問候語，排列設計在飯店外牆的陽台底下，營造出獨特的迎賓氛圍。入夜後點燈照亮，更象徵對入住旅客溫暖的等待。

「森行旅 Mori Hotel」，mori 在日文中的對應漢字是「森」，意指樹木聚集的「森林」， LOGO 的設計有亮點，Mori 的 i 如綠樹，Home 的 H 是帶枕頭的床。

簡約的大廳，除櫃台、休息沙發外，大廳正面也設有吸睛的網美花牆。

網美花牆後方為早餐用餐區 (目前暫無提供早餐服務)。

早餐用餐區一台夾娃娃機，入住旅客可報房號向櫃檯人員免費索取代硬幣，到娃娃機前試手氣一展身手。

如果你喜歡房間有明亮寬闊的窗外景觀與寬敞的空間，位於七樓坐擁窗外鹽水溪河景綠意的樓中樓套房是首選，鄰近窗邊的坐臥休憩空間讓旅人沐浴在自然的陽光中，擁有放鬆自在的專屬空間。

挑高的樓中樓四人房，配備有 2張標準雙人床，人體工學雙人床墊，柔軟乾淨的寢具組，令人自在放鬆舒適好眠。(照片：樓下標準雙人床)

樓中樓四人房，樓上標準雙人床。

乾溼分離衛浴室，提供浴巾與大容量擠壓式洗髮精、沐浴乳，無一次性用品 (牙刷、牙膏、刮鬍刀與拖鞋) 提供。

雅緻四人房，配備有 2張標準雙人床。

書桌及分離式衛浴，為旅程提供簡約舒適的休憩空間。

喜歡晨間或黃昏慢跑、散步？「森行旅 Mori Hotel」後方的鹽水溪堤防擁有迷人的水岸風光與綠意帶狀自行車道 (步道)，非常適合安排早晨或黃昏的慢跑或散步，享受安平水岸的悠閒。

如果你需要代步工具，「森行旅 Mori Hotel」有提供機車出租服務。

「森行旅 Mori Hotel」臨近安平蚵灰窯文化館 (照片)、安平老街、安平古堡、東興洋行與安平樹屋，跨過安億橋能順遊安平漁人碼頭、港濱歷史公園 - 大魚的祝福、札哈木原住民公園等安平知名景點，地理位置超方便，各景點能順行串連徒步可達，安平景點一次玩透透。

森行旅 Mori Hotel

地址：台南市安平區安北路98號

電話：06 224 9666

停車：有地下室停車場

官網：https://www.mori-hotel.com/

大眾運輸：

1. 台南火車站轉乘市區公車2路或假日觀光公車88、99路，於「安平蚵灰窯文化館站」下車即可抵達。

2. 從「高鐵台南站」步行至相連的「台鐵沙崙站」，搭乘台鐵區間車至「台南火車站」，再轉搭公車。