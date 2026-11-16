日本買精品退稅亮紅燈怎麼辦？台灣旅客遭7名海關圍查，3招解決方法一次看

準備飛日本買精品、名牌包或高價手錶的女生注意了！日本退稅新制11月正式上路，沒想到仙台機場就出現首例「紅燈查驗」！一名台灣旅客因購買價值約123萬元的名錶，離境時刷護照突然亮起紅燈，現場甚至出動7名海關人員檢查，讓原本平靜的退稅流程瞬間變得緊張。

究竟日本退稅亮紅燈代表什麼？會不會拿不到退稅款？這篇女子漾整理事件經過與3個應對方法，準備赴日血拚的旅客一定要知道！

台灣旅客買123萬名錶！護照一刷亮紅燈，7名海關急圍查

日本旅遊達人林氏璧在社群分享，11月12日下午，一名台灣旅客在仙台機場準備離境，因購買約600萬日圓（約新台幣123萬元）的高價手錶，刷護照時突然觸發紅燈。現場人員一度要求重刷3至4次，甚至重新啟動機台，確認並非故障後，隨即召集7名海關人員協助查驗。

海關仔細核對購物單據、保證書及手錶序號，第一階段檢查約花費15分鐘，旅客通過安檢後還須再次出示手錶確認，事後才得知，自己竟是仙台機場新制上路後，首位遇到紅燈查驗的旅客。

日本退稅亮紅燈就拿不到錢？退款結果曝光

其實，護照掃描亮紅燈不代表退稅失敗，只是需要進一步接受人工查驗。只要符合退稅資格，並確實攜帶購買商品離境，完成確認後仍可依規定退款。這名台灣旅客透過J-TaxRefund辦理退稅，經海關查驗後，網頁已顯示成功進入退款程序。不過，實際款項何時入帳，仍須依退稅業者的作業時間而定。

海關出境服務檯主要協助出境旅客辦理外幣申報、退稅品查驗以及各項諮詢。圖片來源：聯合報系資料照 記者黃仲明／攝影

日本退稅亮紅燈怎麼辦？3招應對海關查驗

1. 發票、保證書別亂丟！高價精品記得核對商品序號

在日本購買精品包、名錶或珠寶時，建議保留購物發票、收據、保證書及商品序號等資料，最好集中放在隨身包包內，方便海關隨時查驗。尤其是名錶、珠寶等高價商品，海關可能要求出示實品，比對型號、序號與購買紀錄。這次仙台機場的台灣旅客，就被要求提供手錶保證書，並接受兩次序號核對。

圖片來源：pexels

2. 商品別急著托運！先完成海關查驗再交行李

如果購買精品包、衣服、鞋子或大量藥妝，準備放進托運行李，建議先確認機場退稅查驗位置，並在交付行李前完成必要的海關確認。若商品已經托運，卻被要求出示實品，可能因無法配合查驗而影響退款。另外，名錶、珠寶等貴重物品通常建議隨身攜帶，若海關要求再次核對，務必保留商品直到查驗完成。

圖片來源：pexels

3. 護照亮紅燈先別慌！提早到機場、配合人工查驗

若掃描護照時亮起紅燈，先不要直接前往登機口，應依照機台提示或現場人員指示，前往指定海關區域接受人工查驗。準備好護照、購物紀錄及退稅商品，並依要求開箱或出示商品。以仙台機場案例來看，第一階段查驗就花費約15分鐘，後續還須再次確認，因此購買高價精品或大量商品的旅客，建議比平常提早30至60分鐘抵達機場，避免影響登機時間。

日本退稅新制11月上路！哪些人容易被抽查？

日本自2026年11月1日起實施「先付稅、出境再退款」制度，旅客購物時先支付含稅價格，離境時完成海關確認後，再依退稅業者規定領取退款，至於哪些人容易被抽查，日本海關尚未公布具體判定標準。

日本購物旅遊協會代表理事新津研一推測，購買高價精品、大量相同商品或購物模式特殊的旅客，可能需要特別留意，但也不排除隨機抽查。因此，準備赴日血拚的旅客，記得保留購物憑證、確認商品能接受查驗，並預留足夠的機場作業時間，才不會因為臨時亮紅燈而耽誤登機！

日本退稅亮紅燈應對指南。圖片來源：女子漾AI製圖