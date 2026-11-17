2026-11-17 20:01 旅奇傳媒 TR Omnimedia
陽明山花卉中心楓葉銀杏轉黃、茶梅綻放
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：薔琵颱風後，陽明山花卉試驗中心完成清理復原。
- 重點二：園區楓葉轉黃、銀杏金黃，茶梅也悄然綻放。
- 重點三：園內設有梵谷《鳶尾花》壁貼，可順遊打卡賞景。
【旅奇傳媒/編輯部報導】薔琵颱風過後，「陽明山花卉試驗中心」積極投入園區環境清理與復原工作，重新迎來園區生機。在季節轉換時刻，園區楓葉也逐漸轉黃、銀杏換上金黃新裝，茶梅悄然綻放，在風雨過後展現繽紛的秋冬景致，歡迎前來欣賞季節更迭之美。
臺北市政府工務局公園路燈工程管理處（簡稱公園處）表示，天氣漸冷，花卉中心的三大台柱也登場演出秋冬秀！「楓葉」逐漸由綠轉黃，「銀杏」葉片也漸漸染上金黃色，為園區增添溫暖的秋日氣息。「茶梅」則以清雅花姿悄然綻放，翠綠葉片襯托花朵之美，花瓣飄落地面，宛如鋪上一層浪漫紅毯。楓黃、銀杏金黃與茶梅落花交織出豐富的景觀層次，呈現陽明山由秋入冬的季節魅力。
除了楓紅、銀杏等秋冬季節景致，臺北市政府推動「台北文化小旅行」梵谷篇活動，也選定在中心園區入口處前方為20個景點之一，張貼期間限定的梵谷名畫《鳶尾花》壁貼，讓藝術融入自然景觀，遊客也可以來現場打卡參與活動。漫步園區，在欣賞秋冬景致之餘，也能感受藝術作品的魅力，捕捉秋冬限定的打卡亮點！
由於「花卉試驗中心」位於陽明山區，周邊停車空間有限，建議多加利用大眾運輸工具前往。【捷運轉乘】：搭乘捷運至劍潭站，再轉乘公車紅5、303或小15。【公車路線】：可搭乘公車260、303、681、紅5、小15及皇家客運金山線（1717線），假日另有休閒公車109、111。於「山仔后派出所站」下車，往下山方向步行約5分鐘即可抵達，節能減碳又輕鬆賞花。
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精華 FAQ
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園區完成清理與復原後，楓葉逐漸轉黃，銀杏也染上金黃色，茶梅則悄然綻放，形成秋冬交替時節的多層次景致，吸引遊客前往欣賞。
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楓葉由綠轉黃，帶出秋意；銀杏葉片轉為金黃，增添溫暖氛圍；茶梅則以清雅花姿開放，落花鋪成紅毯般景象，共同構成園區亮點。
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由於園區周邊停車空間有限，建議搭乘捷運轉公車或直接搭公車前往；此外，入口處前方還有梵谷《鳶尾花》壁貼，可順遊參與台北文化小旅行打卡。