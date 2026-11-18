AI重點 文章重點整理： 重點一： 法國高雪維爾頂級飯店迎接新雪季並推節慶活動。

法國高雪維爾頂級飯店迎接新雪季並推節慶活動。 重點二： 日本岩手小岩井農場結合滑雪與森林桑拿住宿。

日本岩手小岩井農場結合滑雪與森林桑拿住宿。 重點三：北海道富良野飯店主打粉雪滑行與跨年聖誕體驗。

【旅奇傳媒/編輯部報導】隨著冬季滑雪旅遊季節將至，開始計畫今年去挑戰哪裡的雪道或是立志在今年嘗試首次滑雪體驗，還是單純想感受銀白大地的冬季景色呢？匯集多家奢華度假飯店和私人度假木屋的法國「高雪維爾」（Courchevel），強調在壯麗山景中提供旅客頂級客製化服務。以細緻粉雪出名的日本，是許多滑雪客的短程首選，北海道或東北的冬季滑雪行結合特色住宿套裝、季節美食、節慶活動，呈現截然不同的北國魅力。 ­

▲「L’Apogée Courchevel」將於12/11迎接雪季。 圖：Heavens Portfolio／提供

­ L’Apogée Courchevel／全新雪季揭開阿爾卑斯山冬日序幕

再度獲得法國宮殿級頂級旅宿、位於法國「高雪維爾」（Courchevel）核心地帶的「L’Apogée Courchevel」，將於12/11迎接全新雪季。

在本季，飯店持續升級空間設計，由巴黎 Vauclare Architecture & Design 創辦人 Deborah 與 Antoine Vauclare 操刀，重新整修了接待區、大廳、休息廳及雪茄室，並以珍貴木材、天然石材與訂製家具融入當代阿爾卑斯山木屋建築，呈現優雅而溫暖的山居氛圍。

節慶期間，飯店將以豐富的體驗迎接全球旅客。12/25聖誕節上午，聖誕老人將乘坐馬車現身，為親子旅程增添驚喜；晚間亦可享用由行政主廚 Romain Antoine 團隊精心設計的聖誕午餐之外的節慶美饌。12/31登場的「Black Ice Society」跨年盛宴，則結合現場歌手、薩克斯風演奏、舞者與精緻料理，在璀璨光影中迎接2027年。

▲「AZUMA FARM Koiwai」冬季住宿專案結合滑雪樂趣、森林療癒體驗。 圖：Heavens Portfolio／提供

AZUMA FARM Koiwai／東北岩手雪國假期，滑雪與森林桑拿一次收藏

位於日本岩手縣「小岩井農場」的「AZUMA FARM Koiwai」，推出「Winter Escape」冬季住宿專案，結合了滑雪樂趣與森林療癒體驗，邀旅客走進日本東北，感受冬雪景致。

專案即日起至飯店官網預訂（需選擇日文瀏覽），適用2026/12/05-2027/04/10期間入住，至少須連續入住兩晚。預訂此方案，每位住客於入住期間享有一日「APPI SKI RESORT 滑雪纜車票」（原價約9,000～9,500日幣），以及飯店與滑雪場之間的來回接駁。結束戶外活動後，還可體驗「Forest Springs」私人桑拿，在冬季森林與白雪環繞下享受慢步調的靜謐。

此外，住宿亦包含早晚餐、飲品、客房 Mini Bar、館內活動與車站接駁服務，無論是熱愛滑雪的旅人，或希望在雪季安排兼具戶外探索與身心放鬆的假期，「AZUMA FARM Koiwai」將成為深入感受岩手冬日魅力的捷徑。

▲「NOZO Hotel」規劃滑雪行程與聖誕節活動。 圖：Heavens Portfolio／提供

NOZO Hotel／北海道富良野冬季全體驗，從粉雪滑行到歡慶聖誕

北海道「富良野」以乾爽粉雪、遼闊山景與清新空氣，成為冬季滑雪旅遊的熱門目的地。距離「北之峰滑雪區」僅約四分鐘的「NOZO Hotel」，為滑雪與單板滑雪旅客提供便利的山區住宿選擇。飯店每日提供免費接駁服務，往返滑雪場、富良野車站及市區。

旅客亦可透過鄰近的「Rhythm」滑雪用品店安排裝備租借與課程，並使用飯店內的滑雪置物空間，讓雪地行程更加輕鬆。除了滑雪，富良野冬季還有冰上釣魚、雪上摩托車、熱氣球體驗，以及手作冰淇淋與香腸等活動，適合不同年齡層的旅客探索雪國樂趣。

結束戶外行程後，可前往「Sugi Spa」享受室內外熱浴、冷水浴與桑拿。餐飲方面，「Shirakaba Restaurant」以富良野和北海道當季食材打造冬季料理，從和牛、豬肉、雪蟹涮涮鍋到季節蔬菜，呈現當地風土滋味。

年末期間，「NOZO Hotel」亦規劃節慶活動：聖誕節推出北海道風味節慶菜單，並為兒童旅客準備特別驚喜；12/31跨年夜則安排小提琴與日本傳統音樂演出，搭配祈福儀式及午夜倒數，共同迎接新年。 ­

▲「Cheval Blanc Courchevel」推出全新私人度假木屋。 圖：Heavens Portfolio／提供

Cheval Blanc Courchevel／全新私人度假木屋，打造阿爾卑斯山的專屬假期

作為「白馬莊園」飯店品牌的開山之作，坐擁「三山谷滑雪區」（Les Trois Vallées）的壯麗景致，提供直通雪道的便利體驗，位於法國阿爾卑斯山「阿爾卑斯花園」（Jardin Alpin）的「高雪維爾白馬莊園」（Cheval Blanc Courchevel），以36間客房與套房，打造融合當代設計與山居氛圍的頂級滑雪莊園，並以多元設施豐富旅客的山間假期。

「Cheval Blanc Spa」提供嬌蘭（Guerlain）專屬護理與按摩療程；餐飲方面，三星米其林餐廳「Le 1947 à Cheval Blanc」與「Le Grill Alpin」呈現不同風格的美食體驗。此外，飯店亦設有專為兒童打造的「Le Carrousel」與「Le Paddock」，結合藝術、休閒與個人化服務，讓不同年齡層的旅客依其所好享受阿爾卑斯山的冬日。

今年12月，再次開啟滑雪季的「高雪維爾白馬莊園」，將同步迎來兩座全新私人度假木屋，分別設有5間與9間臥室，座落於原莊園對面，延續品牌代表色赭黃色調與木質建築語彙，以當代美學重新詮釋傳統阿爾卑斯山木屋。

兩座木屋皆設有滑雪道出入口，並配置專屬「Majordomes」管家團隊與私人餐飲服務，讓旅客在獨立居所中享有莊園級款待。設施包括私人泳池、電影院、健身室、桑拿、土耳其浴及嬌蘭（Guerlain）按摩室。9間臥室的木屋另設音樂室、遊戲室與兒童專屬空間，適合親友團體及多代家庭同行。兩座木屋亦可合併為總面積達 2,400平方公尺的私人居所，為追求隱密性、客製化服務與極致舒適的旅客，開啟全新的山間度假體驗。

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