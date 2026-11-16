釜山機張住宿【奧西里亞機張豪德飯店 Hound Hotel Gijang Osiria】入住開箱。晚餐推薦【산해숯불갈비 韓式肋排料理】，一間都是在地人，看不到觀光客的燒肉餐廳。

2026-11-16 09:53 鍾小殷的幸福玩樂趣

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：奧西里亞機張豪德飯店位於釜山機張郡，假日房價較高但住宿舒適，且適合自駕旅客停車。
  • 重點二：飯店屬小型商務型住宿，房間簡潔實用，採雙層門設計，並提供健身房與簡易早餐。
  • 重點三：晚餐意外找到在地人居多的산해숯불갈비，炭烤醃豬梅花肉與海味湯品都讓人滿足。

來分享這趟釜山之旅，我們所有住宿中，

價格最高的飯店-奧西里亞機張豪德飯店 Hound Hotel Gijang Osiria。

不過這樣講似乎也不太公平，

因為入住的這天剛好是星期六，假日價格自然會比較貴。

但我也很感謝有這間飯店，讓我們在遇到BTS演唱會的洪流中，

還能找到一間舒適的住宿。

關於BTS演唱會的解釋歡迎看這篇:https://cetustar.com/busan/

接下來就來看看，這間讓我們在演唱會住宿大戰中順利找到的落角處飯店，

實際入住表現如何吧!

奧西里亞機張豪德飯店 Hound Hotel Gijang Osiria 地理位置

奧西里亞機張豪德飯店 Hound Hotel Gijang Osiria，位於釜山的機張郡，

這裡屬於釜山比較遠離市中心，算是有點郊區的地方。

飯店緊鄰火車軌道，住這裡可以看到火車來回穿梭的畫面。

這是從我們房間望出去的景像，

看得出來很不市區吧XDD

但其實我蠻喜歡這種地方的，加上我們第二天去樂天世界遊樂園

從遊樂園到這裡住宿，行程安排算是剛剛好。

飯店有多個停車位，若是自駕的人停車很方便。

我們住的那天，到了晚上以後，車位全停滿，全都是韓國人。

如果你是一個出國不想遇到太多台灣人的人，

這間蠻適合的。

奧西里亞機張豪德飯店 Hound Hotel Gijang Osiria 飯店大廳

Hound Hotel Gijang Osiria算是小型飯店，大廳不是富麗堂皇的氣派型，

簡單小巧的櫃台，蠻溫馨親切的。

一樓大廳有販賣機，晚上想吃零食餅乾泡麵，

或是需要洗面乳、卸妝乳等用品，這裡可以應急。

一樓除了大廳，其它部份就是桌椅及一個吧台，

隔天早餐也是在這邊享用。

奧西里亞機張豪德飯店 Hound Hotel Gijang Osiria 商務兩床房(三人房)

我們住的是有兩張床的房型，可住三個人，

一張加大雙人床，一張單人床。

我覺得這房間有一個很特別的地方，就是它有兩個門!

第一個門跟第二個門中間有塊小走道，我們的鞋子就放這裡。

打開第二個門之後，才是房間。

除了汽車旅館，我很少看到一般房間會做這種設計。

這樣的設計不知是否為了加強隔音?

繼續回到房間，兩張床以外，簡單的小座椅與餐桌、小冰箱及衣櫃。

衛浴的風格蠻新穎，有附浴缸以及免治馬桶。

房間整體看起來簡潔，床躺起來也舒適，

一切都算是中規中矩。

奧西里亞機張豪德飯店 Hound Hotel Gijang Osiria 健身房

雖是規模小巧的商務飯店，在9樓最高樓層有一間健身房。

雖然健身房也是小小一間啦!

但對於有健身習慣，天天要運動的人來說，應該也足夠了。

奧西里亞機張豪德飯店 Hound Hotel Gijang Osiria 早餐

飯店有附早餐，用餐地點就在我前面介紹的一樓大廳旁。

但不要抱有太高期待，跟我們台灣印象中的早餐不太一樣。

就是供應一些簡單的食材，整體比較偏向簡易自助式早餐。

簡單吃點東西、喝杯咖啡，填飽肚子是沒問題的。

奧西里亞機張豪德飯店 Hound Hotel Gijang Osiria是一間走簡約實用路線的小型飯店，

如果行程有安排機張一帶，像是樂天世界、海東龍宮寺或東釜山購物中心，

這裡可以列入住宿考慮。

但如果主要活動範圍都在西面、南浦洞，交通距離就需要多加考量囉!

산해숯불갈비 韓式肋排料理

介紹完飯店，來加映我們當天晚上的晚餐-산해숯불갈비 韓式肋排料理。

說真的飯店周邊還蠻清幽，簡單講就是不熱鬧。

觀光客住這邊，想吃飯的話，建議可以叫車去機張市場。

我們因為時間關係，加上累了，

決定走路在附近找吃的就好。

這樣也有好處，走路總是會發現不同風景，

像我們吃完飯，就順便到照片中這間超市逛逛採買，意外的收穫。

這間산해숯불갈비 韓式肋排料理，也是無意間找到的寶藏店。

進去全都是韓國人在用餐，店員都是年紀比較長的，不會說英文。

經過跟他們店員一番雞同鴨講後，

店員終於放棄，推出老闆來跟我們溝通，還好老闆英文還不錯。

我們點了三份韓式醃製豬梅花肉，以及一個石鍋拌飯。

三份醃製豬梅花肉送上桌，看起來不多，吃到後面是蠻撐的。

小菜醬料附好附滿，這就是道地的韓式烤肉啊!

在桌下擺碳火，隔著烤網就這樣直接烤起來。

多了點碳香的肉，加上它本身就有先醃過，真的好好吃。

老闆很好客，一直來關心我們，還告訴我們肉要包進葉子沾著醬料才好吃。

問我們是哪裡人，一開始還猜我們是香港人，

總之這一頓飯吃起來，多了濃濃的熱情。

除了小菜，還有附一碗湯。

湯裡面居然有螃蟹，濃郁的海味，湯頭又鮮甜。

雖然沒有去機張市場吃海鮮，在這邊也算是有滿足到了。

拜剛好遇上 BTS 演唱會之賜，讓我們意外在機張住了一晚，

吃到一間老闆熱情的餐廳，逛了很在地感的超市，挺不錯的。

奧西里亞機張豪德飯店 Hound Hotel Gijang Osiria

地址:32 Gijang-daero 413beon-gil, Gijang-gun, Busan

산해숯불갈비 韓式肋排料理

地址:286-2 Cheonggang-ri, Gijang-eup, Gijang-gun, Busan

精華 FAQ

  • 飯店位於釜山機張郡，離市中心較遠，環境清幽且緊鄰火車軌道。適合自駕旅客，停車方便，周邊較少觀光客，整體住宿氛圍偏安靜。

  • 文章入住的是可住 3 人的商務兩床房，空間簡潔，還有雙層門設計、浴缸與免治馬桶。飯店另設有小型健身房，早餐則是簡單自助式。

  • 因為店內幾乎都是韓國在地人，店員雖不太會英文，但老闆親切協助溝通。餐點包含醃製豬梅花肉、石鍋拌飯與有螃蟹的湯，炭香十足又很有在地感。

鍾小殷的幸福玩樂趣

鍾小殷的幸福玩樂趣

喜歡用文字紀錄生活中的任何事物。身份是普通上班族、鍾小姐、林太太與苳苳媽。食尚玩家駐站部落客、媽媽經駐站作家、暢NEWS駐站作家。七年級中段班，一家三口，帶著小孩在現實裡，努力樂活。 部落格:http://cetustar.com 粉絲團:鍾小殷幸福玩樂趣 https://www.facebook.com/cetustar 合作邀約洽談 mail:cetustar717@gmail.com

#釜山 #燒肉 #觀光 #美食探店 #韓國旅遊 #住宿推薦

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2026-10-26 20:08 Belinda的玩美甜蜜窩

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：IKIGAI燒肉主打一人一爐的個人燒肉模式。
  • 重點二：品牌隸屬全家餐飲，強調高級卻平價的精緻燒肉。
  • 重點三：套餐含沙拉飲料白飯湯，且白飯與湯可續加。

#個人燒肉再一家

IKIGAI燒肉

全家餐飲旗下連鎖品牌

強調一人一爐專屬座位

自己也能豪邁的嗑肉~!!

品牌名稱IKIGAI源自日文

意指生存意義與每日生活的點滴樂趣

同時也撞台語諧音#一起尬意((一起喜歡))

主打高級卻平價的精緻燒肉

無論是日本山形A5和牛或美國Prime等級牛肉

通通千元有找

餐點以個人套餐為主

均附沙拉、飲料、白飯、湯

真的想吃燒肉隨時都可以

點了A5和牛盛和套餐❤

極致大理石油花~入口即化

烤肉過程因豐盛油脂滴落

導致火超旺~相信這發爐現象

象徵年底運勢旺到不行呀!!

牛肉盛和套餐❤

集合多款經典部位

肉質鮮嫩多汁~整個超滿足

豚鳥盛和套餐❤

嚴選優質豬肉與嫩雞

不吃牛的美味選擇囉

套餐白飯、湯均可續加

鹽巴、燒肉醬、蒜片、油蔥、泡菜

每日現做上述五種獨家佐料~

讓燒肉更美味、多樣化且有層次

完美呈現一起尬意的燒肉精髓囉

#IKIGAI燒肉 #個人燒肉 #連鎖燒肉 #獨享美味

精華 FAQ

  • 它主打個人燒肉概念，每位客人都有專屬爐具與座位，適合一個人也能自在享受烤肉，不必揪團就能大口吃肉。

  • 品牌強調高級卻平價，提供日本山形A5和牛、美國Prime牛肉等選擇，且多數千元有找，讓消費者以較親民價格吃到精緻燒肉。

  • 套餐多以個人組合呈現，附沙拉、飲料、白飯和湯，且白飯與湯可續加；另外還有鹽巴、燒肉醬、蒜片、油蔥、泡菜等佐料增加風味層次。

Belinda的玩美甜蜜窩

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是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#台北 #燒肉 #台語 #美食探店

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雙11速食優惠殺瘋了！必勝客大比薩199元、摩斯加11元多一件，4大品牌開搶

雙11速食優惠殺瘋了！必勝客大比薩199元、摩斯加11元多一件，4大品牌開搶

2026-11-04 13:46 女子漾／編輯黃冠婷
圖片來源：官方提供
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雙11不只網購能撿便宜，連速食店也祭出超殺優惠！頂呱呱推出8塊炸雞桶359元起，摩斯漢堡指定點心加11元多一件，必勝客大比薩下殺199元，抹茶QQ球更有買一送一優惠。麥當勞則帶來全新酪梨醬滿福堡、韓國同款奶昔大哥雲朵包，APP週年慶還有多款買一送一好康。女子漾整理4大速食品牌11月優惠、活動日期與必吃新品，想省荷包快收藏！

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頂呱呱雙11優惠：8塊炸雞桶359元起，雞翅39元加購

頂呱呱11月4日至11月11日推出雙11炸雞狂歡活動，原味8塊狂歡桶特價359元，內含4塊原味炸雞及4隻原味雞腿，較原價516元省下157元。喜歡吃辣則可選擇辣味8塊狂歡桶，包含4塊辣味炸雞及4隻辣味雞翅，優惠價419元。

圖片來源：官方提供
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購買任一狂歡桶，還能以59元加購辣味炸雞、39元加購辣味雞翅，數量不限。優惠適用全台頂呱呱門市、外送平台及勇敢點線上點餐，但桃園機場、松山機場門市不適用。

活動日期：11月4日至11月11日。

圖片來源：官方提供
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摩斯漢堡雙11優惠：月亮薯條、焙茶米派加11元多一件

摩斯漢堡11月9日至11月11日限時3天推出雙11優惠，購買指定「月亮薯條」或「焙茶金萱珍珠米派」，加11元即可多得一件。

圖片來源：官方提供
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摩斯11月還有兩波百元有找的套餐優惠。11月15日前，金咖哩豬排堡搭配大杯冰紅茶79元、摩斯鱈魚堡套餐89元、超級大麥海洋珍珠堡套餐99元

11月16日至30日則改推黃金塔塔鱈魚堡套餐79元、超級大麥薑燒珍珠堡套餐89元及摩斯炸蝦堡套餐99元。

圖片來源：官方提供
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飲品方面，11月16日至30日指定咖啡、奶茶享同品項加10元多一杯，紅心芭樂或巴西莓系列飲品則有任選2杯89元優惠。

雙11限定日期：11月9日至11月11日。

圖片來源：官方提供
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必勝客雙11優惠：大比薩199元，抹茶QQ球買一送一

必勝客推出雙11狂歡美食節，PK雙饗卡APP會員於10月27日至11月23日，外帶單點指定13吋大比薩只要199元，包含醬燒鮮蛤田園、炙燒豬肉總匯及熱帶鳳梨海鮮總匯3種口味。

必勝客「熱帶鳳梨海鮮總匯」等人氣口味大比薩天天下殺199元！圖片來源：官方提供
必勝客「熱帶鳳梨海鮮總匯」等人氣口味大比薩天天下殺199元！圖片來源：官方提供

抹茶控也有新品可以嚐鮮！全新「抹茶可可QQ球」結合抹茶與巧克力，推出5顆買一送一，兩份共10顆只要69元。同期間黃金玉米濃湯49元、小份雞軟骨79元，也都有買一送一優惠。

必勝客歡慶新品上市，「抹茶可可QQ球」限時買一送一，兩份共10顆只要69元(原價138元)，讓抹茶控以超值價格享受雙倍美味！圖片來源：官方提供
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想吃正餐則可選擇101元起的個人比薩套餐，內含個人比薩、副食及飲料；多人聚餐還有一公尺派對盒，外帶優惠1,212元起。

多人聚餐就選必勝客一公尺派對盒，限時五折1,212元起(原價2,199元，外帶限定)，比薩、副食一次備齊，親友相聚分享更過癮！圖片來源：官方提供
多人聚餐就選必勝客一公尺派對盒，限時五折1,212元起(原價2,199元，外帶限定)，比薩、副食一次備齊，親友相聚分享更過癮！圖片來源：官方提供

重點活動日期：
指定大比薩199元：10月27日至11月23日
抹茶QQ球買一送一：10月27日至11月23日
個人比薩101元套餐：11月3日至11月23日
一公尺派對盒優惠：10月27日至11月16日

麥當勞11月新品：酪梨醬滿福堡75元起，奶昔大哥雲朵包限量開賣

麥當勞11月4日起推出5款期間限定「酪梨醬滿福系列」，以哈斯酪梨製成的Guacamole酪梨醬搭配經典滿福堡，加入紅甜椒、洋蔥、墨西哥辣椒及萊姆汁，帶來清爽微辣的新口味。

麥當勞「酪梨醬滿福系列」自11月4日起至12月15日早餐時段期間限定開賣，歡迎酪梨愛好者來麥當勞嚐鮮。圖片來源：官方提供
麥當勞「酪梨醬滿福系列」自11月4日起至12月15日早餐時段期間限定開賣，歡迎酪梨愛好者來麥當勞嚐鮮。圖片來源：官方提供

新品包括酪梨醬豬肉滿福堡75元、酪梨醬滿福堡77元、酪梨醬豬肉滿福堡加蛋85元、酪梨醬青蔬滿福堡85元，以及酪梨醬無敵豬肉滿福堡加蛋105元，供應至12月15日或售完為止。

麥當勞自11月4日起期間限定推出「酪梨醬滿福系列」，以「Guacamole酪梨醬」融入經典美味，為早餐帶來全新滋味。圖片來源：官方提供
麥當勞自11月4日起期間限定推出「酪梨醬滿福系列」，以「Guacamole酪梨醬」融入經典美味，為早餐帶來全新滋味。圖片來源：官方提供

超夯「酪梨」搭檔「經典滿福」！麥當勞「酪梨醬滿福系列」期間限定推出五款新品。圖片來源：官方提供
超夯「酪梨」搭檔「經典滿福」！麥當勞「酪梨醬滿福系列」期間限定推出五款新品。圖片來源：官方提供

周邊控則不能錯過韓國同款「奶昔大哥雲朵包」，11月4日上午10點30分限量開賣，單買399元，購買指定套餐可用359元加購。蓬鬆柔軟的包身可容納17吋筆電，兼顧可愛造型與日常實用性。

「奶昔大哥雲朵包」自11月4日上午10:30起全台限量開賣。圖片來源：官方提供
「奶昔大哥雲朵包」自11月4日上午10:30起全台限量開賣。圖片來源：官方提供

韓國同款「奶昔大哥雲朵包」自11月4日起限量登場，兼具獨特造型與實用性。圖片來源：官方提供
韓國同款「奶昔大哥雲朵包」自11月4日起限量登場，兼具獨特造型與實用性。圖片來源：官方提供

麥當勞APP週年慶也同步登場，11月4日至17日推出薯餅、勁辣香鷄翅、奶昔等指定品項買一送一優惠券，會員每天還能參加一次100%中獎的遊戲。11月18日至24日則推出M Point點數兌換6折起優惠。

另外，11月9日至22日透過麥當勞LINE官方帳號隨買店取，還有金選咖啡買3送3、冰焦糖奶茶買6送2優惠。

「麥當勞APP週年慶」自11月4日起開跑！連續三週推出系列優惠活動，會員享受專屬好康。圖片來源：官方提供
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「酪梨醬豬肉滿福堡加蛋」以香煎豬肉片搭配柔嫩太陽蛋，佐以清新風味的「Guacamole酪梨醬」，加上融化的切達起司，交織出多層次風味。圖片來源：官方提供
「酪梨醬豬肉滿福堡加蛋」以香煎豬肉片搭配柔嫩太陽蛋，佐以清新風味的「Guacamole酪梨醬」，加上融化的切達起司，交織出多層次風味。圖片來源：官方提供

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皮Q又爆餡的手工包子，光是剖面就讓我投降啦～

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2026-11-10 12:30 eat4life_foodie

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：高雄鳳山冠維包子主打現桿現包與老麵麵皮。
  • 重點二：招牌口味涵蓋鹹甜包子、卷類與濃芋饅頭。
  • 重點三：使用嘉禾牌麵粉並提供冷凍宅配與預約。

剛出爐的熱氣伴隨著麵香撲鼻而來～外皮用看的就非常療癒了！而且完全不乾柴喔！

口味分別有鹹味的金香菇蛋黃肉包、炙燒起司肉包、脆甜高麗菜包、白芝麻蔥香卷，以及甜味的香甜蔓越莓乳酪卷、靜岡抹茶紅豆卷和濃芋職人饅頭

還有還有！！小朋友超級愛的綜合小饅頭啦～

接下來，我們一起來欣賞包子和饅頭的剖面吧！

金香菇蛋黃肉包＄38元

他們家的麵皮都是使用老麵麵糰來製作的呦～非常的講就！

裡面的配料有：蛋黃、香菇、豬肉餡，配料很扎實，吃起來也不油膩，每一口都吃得到食材挑選的用心！一口咬下鮮甜的肉汁搭配麵皮，完全不乾柴，這款人人都愛！

炙燒起司肉包＄38元

這款的配料是使用起司加上豬肉餡，起司控絕對會瘋掉～鮮甜多汁的肉餡中融入炙燒香氣的濃郁起司，熱熱吃還會微微牽絲，奶香肉香一口滿足！

因為有起司，所以稍微有點鹹口，不過這時候來杯溫豆漿哪有什麼問題！

脆甜高麗菜包＄30元

這款實在是太超過啦～～～滿滿的配料除了有脆甜得高麗菜、紅蘿蔔和夠味的香菇之外，居然還有腐竹耶！會不會太奢持！

在口感上卻不會因為配料而搶戲，麵皮的Q彈和配料通通都融合的恰恰好！

清爽解膩又不失麵香，超涮嘴！ 

白芝麻蔥香卷＄28元

蔥香卷的內層放了許多的香蔥和芝麻，外層居然一點也不馬乎，熱騰騰出爐時的香氣真的太迷人啦！撕開時蔥香直撲鼻腔，鹹香有嚼勁，越嚼越能品嚐到純粹的麵粉香與蔥油香。下午茶來一顆，簡直太幸福～

鹹的口味就告一段落囉～接下來輪到甜得口味登場！！！

靜岡抹茶紅豆卷＄35元（週六限定口味）

這款使用的配料是靜岡抹茶粉、白豆泥加上不少的密紅豆，嚴選靜岡抹茶是甜口得那種，一層層的抹在麵皮上，層層捲入綿密細緻的香甜紅豆餡，越嚼越能品嘗到抹茶在麵皮中散發出的香氣，很日式的經典搭配，甜而不膩！

香甜蔓越莓乳酪卷＄35元

這款配料使用的是天然水果粉加上蔓越莓和乳酪丁，酸甜適中的蔓越莓乾遇上香濃滑順的乳酪，酸甜乳香在口中融合著，下午茶來一顆，實在是幸福不過啦！

濃芋職人饅頭＄30元

看看這個剖面，是不是非常有誠意呀！

裡面的配料有芋頭絲加上芋泥，真材實料看得到也吃得到！Q彈麵皮裡融合了濃郁芋泥，每一口還咬得到細緻的芋頭絲，口味清爽無負擔，直接收服芋頭控的心～

綜合小饅頭袋＄38元

這就是小朋友超級愛的綜合小饅頭啦～

迷你尺寸對小朋友來說超友善，一下子就吃完一顆，完全不用擔心掉屑屑！依樣使用天然食材加上老麵麵皮，口感鬆軟，也不含多餘添加物。早上蒸一小盤搭配牛奶，或是出門當安撫小點心，小朋友一眨眼就能吃光光！

除了以上介紹的幾種口味，還有非常多種口味等著大家去解鎖呦！

這家就位於高雄鳳山區的冠維包子（鳳山創始店）

這就是為什麼他們家的麵皮這麼厲害的原因啦～除了師傅每天用心的製作之外，他們使用了跟「鼎泰豐」同款的嘉禾牌麵粉來製作麵皮，堅持使用最好的，讓顧客能夠吃得開心又幸福！

現桿現包的包子真的是非常療癒人心～

熱騰騰的金香菇蛋黃肉包出爐啦！！

看看這個要準備炙燒的起司融化在肉包上，就快要受不了了！

店內除了有販售包子、饅頭，也有賣飲品喔！

當然！也有提供冷凍宅配的服務，可以加Line預約呦！！

📍高雄市鳳山區·冠維包子（鳳山創始店）

⏰06:40-15:00（週一公休）

🏡高雄市鳳山區國泰里凱旋路253號

💰現金

☎️07 765 8282

✨可加Line預約冷凍宅配呦！

✨ 每週六限定：靜岡抹茶紅豆卷

#高雄美食#高雄點心#冠維包子#鳳山美食#能吃就是福x吃高雄

精華 FAQ

  • 店家強調每天現桿現包，並以老麵麵糰製作麵皮，口感Q彈不乾柴；同時採用與鼎泰豐同款的嘉禾牌麵粉，讓麵香與嚼勁更突出。

  • 鹹口味有金香菇蛋黃肉包、炙燒起司肉包、脆甜高麗菜包與白芝麻蔥香卷；甜口味則有蔓越莓乳酪卷、週六限定抹茶紅豆卷和濃芋職人饅頭。

  • 冠維包子位於高雄市鳳山區國泰里凱旋路253號，營業時間為06:40-15:00，週一公休；店內販售包子、饅頭與飲品，也提供加Line預約冷凍宅配。

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eat4life_foodie

🥂合作邀約 歡迎私訊我們呦！🥂 #能吃就是福x ___（縣市名稱） 「i am good at eat><」 跟著我們一起到處吃吃喝喝吧🍴🍴🍴 https://www.instagram.com/tainanfood_eat4life/

#饅頭 #起司 #點心 #高麗菜 #下午茶 #手工饅頭 #美食探店

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2026-11-09 21:49 Belinda的玩美甜蜜窩

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：湯布院花卉村是九州由布院的免門票迷你主題園區。
  • 重點二：園區以英國科茨沃爾德鄉村與童話風格打造街景。
  • 重點三：村內有魔女宅急便周邊與可愛動物互動，適合打卡。

#風雨中的童話村

#九州療癒魔法小鎮

日本九州溫泉勝地由布院

除湯之坪街道、金鱗湖外

也別錯過山腳下的浪漫景點~

湯布院花卉村Yufuin Floral Village❤

湯布院花卉村的石板路

林立著繽紛的低矮石屋

為魔法鎮披上神秘面紗

免門票入園的迷你主題公園

仿電影《哈利波特》的場景

英國科茨沃爾德鄉村為藍圖

將歐洲風情完美融入由布院自然美景

走入花卉村

彷彿來到宮崎駿動畫維度

還融合著英國童話世界

滿牆綠色藤蔓、鵝黃色低矮石屋

隨季節綻放的繽紛花卉

這裡特別規劃環狀動線

園區雖小巧~

但每個角落都精心設計

處處都是街拍打卡點呢

不僅有《魔女宅急便》

琪琪的麵包店、彼得兔、嚕嚕米周邊

還能親手餵食小羊、松鼠等可愛動物

在壯麗由布岳的襯托下

各角落隨手拍都像幅畫

可惜這天雨太大~有點解嗨呀!!

#湯布院花卉村 #Yufuin Floral Village #九州景點

精華 FAQ

  • 它位於日本九州的由布院，靠近湯之坪街道與金鱗湖一帶。園區以低矮石屋、石板路和花卉營造童話感，因此被形容為療癒又充滿魔法氛圍的小鎮。

  • 園區靈感來自英國科茨沃爾德鄉村與電影、動畫的童話世界，像哈利波特、魔女宅急便等。再結合由布院自然景色，形成歐風與日式山景融合的特色。

  • 除了欣賞花牆、石屋與街景，園內還有琪琪麵包店、彼得兔、嚕嚕米等周邊，以及餵食小羊、松鼠等可愛動物的活動，適合親子與喜歡療癒系景點的人。

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#九州 #日本 #哈利波特 #打卡景點

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手搖茶飲轉型忙什麼？2026品牌討論度一次懂

手搖茶飲轉型忙什麼？2026品牌討論度一次懂

2026-11-10 16:02 網路溫度計DailyView
《網路溫度計DailyView》
《網路溫度計DailyView》

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：手搖飲市場成熟，品牌紛紛改名與轉型求新。
  • 重點二：UG樂己以25,835筆聲量奪冠，討論熱度最高。
  • 重點三：可不可、鶴茶樓等老牌透過換裝重塑年輕形象。

茶飲界的白熱化戰場？

台灣人到底有多熱愛手搖飲？走在街頭不難發現，短短一條路上往往就有好幾家飲料店比鄰而立，從連鎖品牌到特色茶飲應有盡有，選擇相當多元。不過，隨著手搖飲市場日趨成熟，品牌之間的競爭也更加激烈。如何在眾多業者中脫穎而出，持續維持市場吸引力，成茶飲業者現階段最重要的課題。近年來，不少知名手搖品牌也開始跳脫過往的經營框架，透過改名、推副牌、開概念店等方式，重新翻轉過往形象，試圖拉近與新世代消費者的距離。

《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，調查出十個手搖飲年輕化的品牌。陪伴不少人走過青春的休閒小站，以全新品牌「Easyway」強勢回歸；可不可則重新梳理品牌定位，於今年正式更名為「熟成茶行」；鶴茶樓也全面改版飲品菜單與門市設計，透過二代店展現不同以往的視覺風貌。這些陪伴消費者多年的茶飲品牌，究竟如何透過經營轉型與形象革新，重新抓住市場目光？以下將帶你一探2026年各大手搖飲的話題趨勢。

No.10 Chatime 烏內

網路聲量：185筆

知名手搖飲品牌「Chatime 日出茶太」近年積極嘗試品牌創新，除了既有的茶飲產品，也進一步透過全新概念店拓展市場版圖。2025年5月，日出茶太在台中一中商圈推出新手搖品牌「Chatime 烏內」，打造更貼近年輕世代喜好的茶飲新樣貌。這家概念店的最大亮點，便是以烏龍茶系列為主打，從空間到飲品皆強化香氣概念。除了飲品重新定位外，門市也採用帶有Y2K風格的銀色未來感設計，搭配流線型布局，營造與母品牌截然不同的視覺氛圍。

不少到店朝聖的網友也幾乎給予好評，紛紛表示「話說他們的杯身很有質感，內部裝潢也很吸睛」、「飲料真的很好喝，目前只有一間真的太可惜了，希望台北也能拓店」、「裝潢風格跟以前的茶太很不一樣，茶的品項簡單明瞭」。

No.9 鶴茶樓

網路聲量：457筆

創立於2020年的鶴茶樓，多年來以紅茶調製為主打，憑藉有趣諧音梗與特色茶飲累積不少死忠支持者。今年適逢品牌創立6週年，鶴茶樓也迎來經營上的重要轉變，品牌宣布全台門市全面升級為二代店，並從原本的紅茶專賣定位，轉型為「烏龍茶專賣茶室」，這不只是產品主軸重新調整，連品牌視覺也一併翻新，展現不同以往的經營方向。

在空間設計上，鶴茶樓告別過去的復古木質調，改以溫潤的鼠尾草綠與奶油白作為主色調，搭配全新品牌LOGO，營造簡約且帶有質感的現代茶室風格；產品方面，二代店以「紅、黑、白鶴」三款特色烏龍茶為核心，並同步推出彈嫩紮實的全新配料「功夫烏龍茶丸」，增加喝手搖的豐富口感。

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體調查，本次調查區間的聲量高峰落在2026年10月17日，當天二代店正式亮相，鶴茶樓更一口氣祭出許多優惠與贈品，吸引不少網紅與部落客接力開箱，帶動網路聲量高峰。

No.8 CAMÉLIA 山茶花

網路聲量：838筆

近年來有不少手搖飲朝向高端路線發展，試圖挑戰手搖飲價格天花板，由大苑子所推出全新概念品牌「CAMÉLIA 山茶花」便是其中之一。品牌首店進駐台中漢神洲際購物廣場，主打精品飲品體驗，單杯價格120元起，從產品定位到出餐方式，都與一般街邊手搖店有所區隔。

在空間設計上，CAMÉLIA 山茶花以大理石紋吧檯搭配金色山茶花浮雕，並運用鮮花與綠植造景點綴，讓人有一秒置身精品香氛店的錯覺。此外，品牌還導入全台首創的「汲飲式」系統，再加上超夢幻的煙霧開香儀式，吸引不少網紅、部落客搶拍開箱。網友表示「這個價格我還是吃便當好了」、「儀式感滿滿的店，偶爾喝可以」、「非常有氣氛的飲料店，點招牌還有開香儀式」。

No.7 TWG Tea

網路聲量：1,052筆

來自新加坡的頂級茶葉品牌TWG Tea，向來以精緻的品牌美學、豐富多元的茶品聞名，甚至還被網友譽為「茶葉界的LV」。自2022年推出外帶茗茶概念以來，TWG Tea陸續在全球11處指標性地點設立品茗據點，並於2025年進軍台北，在新光三越信義新天地A8開設全台首間「精品與外帶茗茶概念店」，將奢華茶飲帶入台灣百貨商場，為消費者帶來不同於傳統手搖飲的品茗選擇。

走進店內，明亮的紅色與琥珀色構成主要視覺基調，搭配黃銅、鏡面材質、雕塑感燈具及古董家具，營造優雅奢華的空間氛圍；外帶杯則以品牌標誌性的鍍金茶壺為設計靈感，通體金色杯身搭配專屬提袋、糖棒與玻璃吸管，從細節展現精品茶飲的獨特質感。值得一提的是，品牌杯身採用可生物降解材質，能回收或進行居家堆肥，完美將永續理念融入包裝設計。

No.6 吉合製茶 Jiho Teaworks

網路聲量：1,532筆

2025年12月底，全新手搖品牌「吉合製茶」首店插旗台中，其由全台最⼤咖啡烘焙廠「源友企業」傾力打造，也是知名咖啡品牌CAFE!N的姊妹品牌。吉合製茶不走浮誇飲品路線，而是主打經典茶味與拼配邏輯，提供六款各具特色的基茶，包括古法紅烏龍「豐吉」、二窨茉莉綠茶「薰吉」、錫蘭紅茶「太吉」、輕焙四季春「春吉」、重焙火烏龍「火吉」，以及無咖啡因且帶穀香的蕎麥茶「禾吉」等。

在門市規劃上，吉合製茶也跳脫傳統手搖飲店的形式，將首間旗艦店打造成三層樓獨棟空間，並由水色設計操刀，以復古紅磚、木質元素及老茶罐意象為靈感，將傳統茶廠的懷舊氛圍融入現代空間設計，整體看似復古卻不失時尚。有別於一般飲料店以外帶為主的模式，吉合製茶還特別在二樓規劃內用座位區，讓顧客能坐下來慢慢品茶、休息，改寫手搖飲求快的消費體驗。

No.5 不可思議茶BAR

網路聲量：1,631筆

超商茶飲也能像手搖店一樣自由選擇甜度、冰塊？看準消費者對客製化手搖的需求，7-ELEVEN近年積極升級茶飲服務，於去年六月正式推出「不可思議茶BAR」，試圖打破大眾對超商茶飲的既定印象。過去統一雖然也有推出CITY TEA現萃茶，但在飲品種類與調整彈性上，仍與專業手搖店有段差距。為了解決痛點，新品牌不可思議茶BAR特地導入專利單杯萃茶機、糖度機、製冰機及封膜機等四大自動化設備，將超商茶飲升級為更接近手搖店的消費體驗。

在產品布局上，不可思議茶BAR也跳脫傳統純茶的品項框架，一口氣推出超過30款飲品，涵蓋奶霜系、咀嚼系及茶拿鐵等話題性茶飲，進一步拉近與年輕消費族群的距離。除了品項的擴充，7-ELEVEN遍布全台的門市據點更是重要優勢，其密集度極高的特性，讓消費者隨時隨地都能就近買到媲美專賣店的現調手搖。結合多元品項、客製化服務與通路便利性，不可思議茶BAR成功為手搖開拓新的消費場景，也因此拿下本次榜單第五名。

No.4 KEBUKE 可不可熟成茶行

網路聲量：1,684筆

創立於2008年的可不可熟成紅茶，最初從台中向上市場旁起家，憑藉熟成紅茶、春芽綠茶等經典茶飲，逐步建立品牌辨識度。除了產品本身，品牌也很早便將視覺風格納入經營策略，以英式復古為設計主軸，從店面裝潢到包裝設計，無不融入老派茶商洋行的氛圍。不過，當品牌發展逐漸成熟，如何跳脫既有定位、開拓新的成長空間，也成為下一階段的經營課題。2026年3月，可不可正式將品牌名稱更名為「可不可熟成茶行」，過去因「熟成紅茶」的舊名容易讓消費者將品牌定位與紅茶劃上等號，為了打破這個刻板印象，便改以「茶行」取代，將經營範圍延伸至更廣泛的茶品領域，也讓未來新品開發有更大的發揮空間。對於此次的品牌更名，網友也在社群上表示「跟路易莎一樣吧，可能是二代店或想走精品茶之類的」、「他們改名字了，因為不只賣紅茶了」、「希望跟著不要漲價就好」。

No.3 Easyway

網路聲量：1,860筆

創立於1992年的「休閒小站」，堪稱是台灣手搖飲店始祖之一，也是許多七、八年級生共同的青春記憶。不過，隨著市場競爭日益激烈，品牌自2010年起逐漸淡出市場。今年夏天，休閒小站以全新品牌名稱「Easyway」強勢回歸，首間門市就選在台北市永春商圈。此次的復出自然少不了多款懷舊系復刻飲品，包括陪伴無數人度過學生歲月的復刻珍奶，另外也同步推出當年話題度爆表的啤兒綠茶，不只讓老顧客有機會重溫熟悉的味道，也要再度搶攻年輕族群的目光。

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體調查，本次調查區間的聲量高點落在2026年7月16日，品牌以全新面貌回歸的消息提前在社群曝光，勾起不少網友的童年回憶，留言區掀起大量討論潮，網友表示「七年級的報到，小時候覺得休小珍奶真的好好喝」、「味道帶回來了，價格沒帶回來」、「25元奶精珍奶才是我的回憶」。

No.2 天仁釀茶所

網路聲量：2,048筆

創立於1953年的天仁茗茶，長年深耕台灣茶市場，從茶葉選品到製茶工藝，皆累積深厚的茶文化底蘊。不過，面對手搖飲市場快速變化，以及年輕族群對茶飲消費習慣的改變，老字號也需要尋找新的成長方向。2025年，天仁茗茶將旗下的「喫茶趣ToGo」全面升級，推出全新手搖飲概念品牌「天仁釀茶所」，不只是更換品牌名稱與視覺形象，也重新調整市場定位。其主打年輕、休閒、生活化的外帶新茶飲，並特別導入智能製茶機以確保品質穩定。值得一提的是，不同於「喫茶趣ToGo」的據點多設於百貨商場內，天仁釀茶所則是將目光向外延伸到街邊店，讓品牌能更貼近融入手搖控的日常生活。

No.1 UG樂己

網路聲量：25,835筆

「UG樂己」是由知名手搖飲「歇腳亭」母公司聯發國際餐飲所創立，品牌從台北東區首店出發，隨後快速拓展至全台多個商圈，並陸續進軍海外市場。為了與市場做出區隔，品牌大膽導入AI智能茶飲機，將比例、甜度與冰量控制交由設備自動完成，號稱最快7秒就能製作一杯飲品。從製茶流程到門市營運，UG樂己正試圖透過科技提升出杯效率與產品標準化，走出有別於傳統手搖店的發展路線。

在2026手搖飲年輕化排行中，UG樂己以25,835筆網路聲量拿下冠軍，也是榜單中唯一討論度突破萬筆的品牌，極盛時期從北到南、從桃園到花蓮都有人問或許願。不過，高聲量的背後也伴隨不少爭議與質疑。透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體調查，本次調查區間的聲量高點落在2025年12月21日，該品牌在風格、口味上，皆與中國大陸知名連鎖茶飲「霸王茶姬」高度相似，因此經常被不少網友拿來比較，引發大量的討論熱潮，網友直言「看起來就是對岸的東西，套一個綠皮換名字」、「幾年前在大陸喝過，味道也差不多」。新口味或店員服務也能引起討論：「UG抹茶新品又茉又抹的，抹茶控可以衝了」、「UG店員推薦的飲料很好喝」，「我去買杯特調桂花牛奶，店員竟然給我扮早春晴朗的男主，情緒價值給超滿」。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2025年11月2日至2026年11月1日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理2000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

〖網路溫度計DailyView調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫〗

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精華 FAQ

  • 文章聚焦於台灣手搖飲品牌的年輕化轉型，包含改名、推出概念店、調整產品定位與門市設計等作法，藉此觀察各品牌如何在競爭激烈的市場中重塑形象。

  • 榜首是UG樂己，網路聲量達25,835筆，遠高於其他品牌。文章指出它透過AI智能茶飲機與標準化出杯流程引發大量話題，也因風格類似對岸品牌而掀起爭議。

  • 各品牌手法很多元，例如可不可改名為可不可熟成茶行、鶴茶樓全面升級二代店、Easyway以懷舊回歸引發話題，還有UG樂己、TWG Tea與CAMÉLIA山茶花強調科技、精品與儀式感。

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全台最大數據分析平台《網路溫度計DailyView》，致力以數據探究社會現象，並率先以「網路聲量」一詞來解譯人們的行為。 透過最即時且具公信力的每日調查、熱門話題、口碑聲量排行及洞察報告，掌握企業品牌、政治、科技生活、娛樂等產業的最新趨勢。

#品牌 #手搖飲 #台灣人

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