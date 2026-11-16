2026-11-16 09:53 鍾小殷的幸福玩樂趣
釜山機張住宿【奧西里亞機張豪德飯店 Hound Hotel Gijang Osiria】入住開箱。晚餐推薦【산해숯불갈비 韓式肋排料理】，一間都是在地人，看不到觀光客的燒肉餐廳。
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：奧西里亞機張豪德飯店位於釜山機張郡，假日房價較高但住宿舒適，且適合自駕旅客停車。
- 重點二：飯店屬小型商務型住宿，房間簡潔實用，採雙層門設計，並提供健身房與簡易早餐。
- 重點三：晚餐意外找到在地人居多的산해숯불갈비，炭烤醃豬梅花肉與海味湯品都讓人滿足。
來分享這趟釜山之旅，我們所有住宿中，
價格最高的飯店-奧西里亞機張豪德飯店 Hound Hotel Gijang Osiria。
不過這樣講似乎也不太公平，
因為入住的這天剛好是星期六，假日價格自然會比較貴。
但我也很感謝有這間飯店，讓我們在遇到BTS演唱會的洪流中，
還能找到一間舒適的住宿。
關於BTS演唱會的解釋歡迎看這篇:https://cetustar.com/busan/
接下來就來看看，這間讓我們在演唱會住宿大戰中順利找到的落角處飯店，
實際入住表現如何吧!
奧西里亞機張豪德飯店 Hound Hotel Gijang Osiria 地理位置
奧西里亞機張豪德飯店 Hound Hotel Gijang Osiria，位於釜山的機張郡，
這裡屬於釜山比較遠離市中心，算是有點郊區的地方。
飯店緊鄰火車軌道，住這裡可以看到火車來回穿梭的畫面。
這是從我們房間望出去的景像，
看得出來很不市區吧XDD
但其實我蠻喜歡這種地方的，加上我們第二天去樂天世界遊樂園，
從遊樂園到這裡住宿，行程安排算是剛剛好。
飯店有多個停車位，若是自駕的人停車很方便。
我們住的那天，到了晚上以後，車位全停滿，全都是韓國人。
如果你是一個出國不想遇到太多台灣人的人，
這間蠻適合的。
奧西里亞機張豪德飯店 Hound Hotel Gijang Osiria 飯店大廳
Hound Hotel Gijang Osiria算是小型飯店，大廳不是富麗堂皇的氣派型，
簡單小巧的櫃台，蠻溫馨親切的。
一樓大廳有販賣機，晚上想吃零食餅乾泡麵，
或是需要洗面乳、卸妝乳等用品，這裡可以應急。
一樓除了大廳，其它部份就是桌椅及一個吧台，
隔天早餐也是在這邊享用。
奧西里亞機張豪德飯店 Hound Hotel Gijang Osiria 商務兩床房(三人房)
我們住的是有兩張床的房型，可住三個人，
一張加大雙人床，一張單人床。
我覺得這房間有一個很特別的地方，就是它有兩個門!
第一個門跟第二個門中間有塊小走道，我們的鞋子就放這裡。
打開第二個門之後，才是房間。
除了汽車旅館，我很少看到一般房間會做這種設計。
這樣的設計不知是否為了加強隔音?
繼續回到房間，兩張床以外，簡單的小座椅與餐桌、小冰箱及衣櫃。
衛浴的風格蠻新穎，有附浴缸以及免治馬桶。
房間整體看起來簡潔，床躺起來也舒適，
一切都算是中規中矩。
奧西里亞機張豪德飯店 Hound Hotel Gijang Osiria 健身房
雖是規模小巧的商務飯店，在9樓最高樓層有一間健身房。
雖然健身房也是小小一間啦!
但對於有健身習慣，天天要運動的人來說，應該也足夠了。
奧西里亞機張豪德飯店 Hound Hotel Gijang Osiria 早餐
飯店有附早餐，用餐地點就在我前面介紹的一樓大廳旁。
但不要抱有太高期待，跟我們台灣印象中的早餐不太一樣。
就是供應一些簡單的食材，整體比較偏向簡易自助式早餐。
簡單吃點東西、喝杯咖啡，填飽肚子是沒問題的。
奧西里亞機張豪德飯店 Hound Hotel Gijang Osiria是一間走簡約實用路線的小型飯店，
如果行程有安排機張一帶，像是樂天世界、海東龍宮寺或東釜山購物中心，
這裡可以列入住宿考慮。
但如果主要活動範圍都在西面、南浦洞，交通距離就需要多加考量囉!
산해숯불갈비 韓式肋排料理
介紹完飯店，來加映我們當天晚上的晚餐-산해숯불갈비 韓式肋排料理。
說真的飯店周邊還蠻清幽，簡單講就是不熱鬧。
觀光客住這邊，想吃飯的話，建議可以叫車去機張市場。
我們因為時間關係，加上累了，
決定走路在附近找吃的就好。
這樣也有好處，走路總是會發現不同風景，
像我們吃完飯，就順便到照片中這間超市逛逛採買，意外的收穫。
這間산해숯불갈비 韓式肋排料理，也是無意間找到的寶藏店。
進去全都是韓國人在用餐，店員都是年紀比較長的，不會說英文。
經過跟他們店員一番雞同鴨講後，
店員終於放棄，推出老闆來跟我們溝通，還好老闆英文還不錯。
我們點了三份韓式醃製豬梅花肉，以及一個石鍋拌飯。
三份醃製豬梅花肉送上桌，看起來不多，吃到後面是蠻撐的。
小菜醬料附好附滿，這就是道地的韓式烤肉啊!
在桌下擺碳火，隔著烤網就這樣直接烤起來。
多了點碳香的肉，加上它本身就有先醃過，真的好好吃。
老闆很好客，一直來關心我們，還告訴我們肉要包進葉子沾著醬料才好吃。
問我們是哪裡人，一開始還猜我們是香港人，
總之這一頓飯吃起來，多了濃濃的熱情。
除了小菜，還有附一碗湯。
湯裡面居然有螃蟹，濃郁的海味，湯頭又鮮甜。
雖然沒有去機張市場吃海鮮，在這邊也算是有滿足到了。
拜剛好遇上 BTS 演唱會之賜，讓我們意外在機張住了一晚，
吃到一間老闆熱情的餐廳，逛了很在地感的超市，挺不錯的。
奧西里亞機張豪德飯店 Hound Hotel Gijang Osiria
地址:32 Gijang-daero 413beon-gil, Gijang-gun, Busan
산해숯불갈비 韓式肋排料理
地址:286-2 Cheonggang-ri, Gijang-eup, Gijang-gun, Busan
精華 FAQ
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飯店位於釜山機張郡，離市中心較遠，環境清幽且緊鄰火車軌道。適合自駕旅客，停車方便，周邊較少觀光客，整體住宿氛圍偏安靜。
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文章入住的是可住 3 人的商務兩床房，空間簡潔，還有雙層門設計、浴缸與免治馬桶。飯店另設有小型健身房，早餐則是簡單自助式。
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因為店內幾乎都是韓國在地人，店員雖不太會英文，但老闆親切協助溝通。餐點包含醃製豬梅花肉、石鍋拌飯與有螃蟹的湯，炭香十足又很有在地感。
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