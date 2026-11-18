AI重點 文章重點整理： 重點一： 台中國際花毯節平日加碼送溫泉泡湯券。

台中國際花毯節平日加碼送溫泉泡湯券。 重點二： 11/16至11/20下載大玩台中APP可兌換。

11/16至11/20下載大玩台中APP可兌換。 重點三：限量每日100張，鼓勵花海結合溫泉小旅行。

【旅奇傳媒/編輯部報導】「2026台中國際花毯節」吸引大批遊客前往賞花打卡，臺中市政府觀光旅遊局 （簡稱觀旅局）結合溫泉業者於11/16-11/20推出「加碼贈送溫泉泡湯券」活動，入園只要完成下載「大玩台中」APP，即可至活動服務台兌換1張泡湯券，每日09:00起限量發送100張，每人限領1張、送完為止！邀請遊客白天漫遊繽紛花海、夜晚享受暖湯療癒，將賞花行程延伸為一趟悠閒的溫泉小旅行，感受台中秋冬旅遊的多元魅力。

觀旅局長陳美秀表示，「2026台中國際花毯節」是台中秋冬最具代表性的觀光盛事之一，今年特別結合「大玩台中」APP 指定任務及泡湯券贈送活動，將賞花體驗延伸至溫泉旅遊，鼓勵放慢腳步、延長停留時間，深入探索台中，同時帶動在地觀光產業平日商機。

陳局長並指出，台中擁有豐富多元的溫泉資源，旅客可依個人喜好與旅遊時間，選擇不同的泡湯體驗。喜愛自然景觀的旅客，可前往「谷關」或「東勢」，結合山林步道、在地美食，享受悠閒的山城風光；偏好飯店度假氛圍的民眾，可選擇「大坑」或「烏日」，安排舒適放鬆的泡湯體驗。無論是半日輕旅行，或是留宿一晚的深度遊程，都能依照個人喜好彈性規劃。

▲台中「烏日溫泉」。 圖：臺中市政府觀光旅遊局／提供

觀旅局說明，「花毯節加碼送泡湯券」活動，取得泡湯票券後應詳閱適用場所、使用期限及相關規範。「大玩台中」APP 整合全市景點導覽、在地特色店家、主題遊程推薦與周邊交通資訊，並具備智慧定位搜尋功能，旅客走訪「花毯節」之餘，打開手機就能即時探索各大溫泉區特色及周邊吃喝玩樂，輕鬆規劃順遊行程。

觀旅局提醒，規劃溫泉行程時，務必先查詢合法溫泉業者及旅宿資訊。領有「合法溫泉標章」的場所，溫泉泉質、衛生條件、水權合法性及公共安全均通過市府嚴格把關；如需留宿，也應選擇合法登記旅宿，確保自身消費權益與住宿安全。此外，泡湯應衡量個人健康狀況，遵守現場使用規定及入浴安全守則，飯後或飲酒後切勿立即入浴，應適時補充水分且避免水溫過高或浸泡過久，讓旅程玩得盡興、泡得安心。

有關合法溫泉業及旅宿業相關資訊，可至「交通部觀光署行政資訊網」及「台灣旅宿網」查詢；更多活動訊息，請參閱「大玩台中」臉書粉絲專頁及「台中觀光旅遊網」。

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