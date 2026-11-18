AI重點 文章重點整理： 重點一： 東京與大阪周邊雪場訂單年增逾130%，超越北海道。

東京與大阪周邊雪場訂單年增逾130%，超越北海道。 重點二： 新幹線直達滑雪場、雪具送飯店，降低自助滑雪門檻。

新幹線直達滑雪場、雪具送飯店，降低自助滑雪門檻。 重點三：中文教練與一人成團服務熱賣，滑雪商品選擇翻倍。

【旅奇傳媒/編輯部報導】這個冬天，台灣旅客滑雪的方式正在改變。全球旅遊體驗電商平台 KKday 統計，今年7至10月，以東京為據點的長野、新潟、群馬雪場商品下單量較去年同期成長131%；從大阪出發的關西雪場（琵琶湖、箱館山、六甲山）成長130%。兩區訂單加起來已經超過北海道。即日起，在 KKday 訂購日韓滑雪商品滿額享88折，結帳輸入優惠碼「JPKRSKI88」即可使用。

▲KKday滑雪商品翻倍成長，圖為琵琶湖雪場。 圖：KKday／提供

滑雪不再只是專程飛北海道的長假，而是去東京、大阪旅行時「多排一、兩天」的行程。KKday 今年7至10月的滑雪訂單整體成長31%，有成交的滑雪商品從42款增加到89款，選擇是去年的兩倍。

▲長野「地獄谷野猿公苑」雪猴泡湯。 圖：KKday／提供

滑雪專屬團：新宿出發、兩天滑好滑滿

不想自己規劃交通和裝備的旅客，可以選擇 KKday 專屬團。「長野龍王 MOUNTAIN RESORT 滑雪二日遊」從東京新宿出發，兩天都在滑雪，含纜車票和雪具租借，可以加購4至10人的中文教練小班課，每人8,883元起。「白馬栂池滑雪＋地獄谷雪猴＋輕井澤二日遊」則把滑雪、看雪猴泡湯、逛輕井澤排在同一趟，不滑雪的同行者也有得玩，每人8,469元起。

韓國方面，獨家販售「龍平滑雪場」的官方滑雪課、首爾出發「莫娜龍平一日遊」，以及龍平滑雪住宿套餐。另外也有 「High1」、「鳳凰公園」等雪場的專屬團，從首爾出發的一日遊到3天2夜全包行程都有。

雪具直送飯店，空手就能上雪道

不想在租借店排隊的旅客，可以直接請人把雪具送到飯店。KKday 推出「星野 Tomamu 滑雪場裝備直送飯店」，單板、雙板全套裝備含雪板、雪鞋、雪衣褲、頭盔、手套和雪鏡，可以選前一天晚上或當天早上送達，專人協助調整雪鞋尺寸和固定器，提供中英文服務，每套3,171元起。搭配住宿、滑雪課一起訂，還能享9折優惠。

中文教練訂單成長3.5倍，一個人也能成團

語言，一直是新手出國滑雪的門檻。今年7至10月的中文私人教練課訂單，增加約3.5倍。可以上課的雪場也持續擴大中，包括野澤、越後湯澤、苗場、安比、輕井澤和富良野。

北海道的「朝里川溫泉滑雪一日遊」是 KKday 專屬團，1人就成團，由國際認證的中英雙語教練帶小班課，含札幌接送、全套裝備和纜車票，還送全程滑雪跟拍，每人5,946元起。KKday 也提醒旅客，請向合法業者預約教練課，確保上課安全和保障。

▲長野二日遊。 圖：KKday／提供

搭新幹線一小時，出站就是雪道

想自己安排行程的旅客，最方便的是搭新幹線去滑雪。從東京搭「北陸新幹線」約1小時到「輕井澤」，從車站走路約10分鐘就是剛開業的「輕井澤王子大飯店滑雪場」，小學生以下搭纜車免費，更適合親子。

搭「上越新幹線」到「GALA 湯澤站」，出了車站就是纜車站。旅客可以在 KKday 一次訂好新幹線車票（東京到輕井澤1,200元起）、輕井澤王子纜車票＋雪具租借（2,857元起），或是用「JR PASS東日本鐵路周遊券」（7,247元起）把湯澤、長野的雪場排進多天行程。

▲搭新幹線去滑雪。 圖：KKday／提供

日本計劃機票萬元有找，一個人也能出發

機票也能一起訂！多款日本計劃機票1人就能成行，台北、高雄都有航班。也有「凌晨去、晚上回」的航班，落地當天就能去滑雪。機票商品有可能有浮動票價，詳情請上 KKday 官網查詢。

▲日本機票萬元有找。 圖：KKday／提供

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

最棒的女性生活資訊分享，請追蹤按讚「女子漾」