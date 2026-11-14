神秘埃及(2)走訪埃及四大神殿，見證千年奇蹟

2026-11-14 23:28 唐蘋想很多

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：柯蒙波雙神殿罕見雙神並祀，左右對稱設計獨特。
  • 重點二：荷魯斯神殿歷經近180年完工，保存狀況最佳。
  • 重點三：卡納克與路克索神殿展現古埃及宗教與建築奇蹟。

沿著尼羅河畔一路走訪古埃及四大神殿，站在這些歷經數千年風沙與歲月的建築前，內心十分震撼，尤其仰望神殿高聳的石柱時，覺得自己是如此渺小，也更加佩服古人竟能在沒有機械設備的年代，創造出令人驚嘆的建築奇蹟！

罕見的雙神並祀—柯蒙波雙神殿

柯蒙波雙神殿同時供奉兩位神祇，「鱷魚神索貝克」象徵尼羅河、洪水、生命力與生育，也代表古埃及人對鱷魚的敬畏；「老鷹之神哈洛里斯」象徵天空、王權與守護，是古埃及非常重要的神祇。由於兩位神明都受到當地居民的崇敬，因此採左右對稱的雙神殿設計，各自擁有祭祀空間，這種雙神並祀在古埃及神廟中相當罕見，也讓柯蒙波神殿成為非常獨特的古蹟。

這是神殿內部的多柱大廳，柱子排列整齊，形成壯觀的柱廊空間，抬頭一看，柱頭採用植物造型裝飾，呈現蓮花或紙莎草的風格，柱身及兩側牆面刻有古埃及象形文字、法老與神明的圖像，記錄當時的宗教儀式與信仰，每一根石柱都像是一座歷史的紀念碑。

近180年才完工—荷魯斯神殿

荷魯斯神殿供奉古埃及神話中的天空之神—鷹首神荷魯斯，祂是冥王與女神的兒子，父親遭到叔叔賽特殺害後，荷魯斯為父報仇，與賽特展開長期爭鬥，最後戰勝對方奪回王權，因此荷魯斯被視為正義、勝利與王權的象徵，法老常將自己視為荷魯斯在人間的代表。神殿歷經政局動盪不安，工程斷斷續續持續了近180年才完成，是埃及保存最好的神殿。

走進荷魯斯神殿，首先映入眼簾的就是這尊以黑色花崗岩雕刻而成的荷魯斯雕像，靜靜守護著這座神殿。四周高聳的石柱與牆面上精細的象形文字，彷彿將我們帶回兩千多年前的古埃及，這裡不只是神明接受祭祀的聖地，更是古埃及建築藝術與宗教文化的珍寶。

規模最大歷史最久—卡納克神殿

卡納克神殿歷經多個王朝，數十位法老不斷擴建，前後超過兩千年，因此是規模最宏大、歷史最悠久且建築最複雜的神殿建築群，記錄著不同時代的宗教信仰、王權與建築藝術。神殿主要供奉的是太陽神阿蒙神，法老王祭祀祈求國家繁榮與戰爭勝利，也彰顯自己的王權與統治的正當性。

神殿最迷人的地方是大柱子廳，共有134根高12公尺、5人才能合抱的巨大石柱，每根柱子上都刻滿了象形文字、法老事蹟及宗教浮雕，部分高處至今仍保留著三千多年前的鮮豔彩繪痕跡呢！

宗教慶典與法老加冕之地—路克索神殿

路克索神殿是古埃及重要宗教慶典與法老加冕的神聖之地，古埃及人相信法老的統治權來自神明，因此透過興建神殿、舉行祭典，象徵法老與神明之間的神聖連結。路克索神殿最重要的活動，就是一年一度的「歐佩特節」，這場盛大的宗教慶典，會將神像放在神舟上，由祭司抬著遊行，從卡納克神殿前往路克索神殿，沿途舉行儀式與慶祝活動。

路克索神殿與卡納克神殿之間，有一條全長約2.7公里的「人面獅身像大道」，大道兩側排列著數百尊人面獅身像及羊頭獅身像，形成壯觀的神聖通道。這條大道是古埃及歐佩特節的重要遊行路線，連接兩座神殿，象徵神明巡遊與宗教信仰的延續。

永信旅行社的「古埃及紅海.尼羅河.黑白沙漠12天」有上述景點的安排，想要參團旅遊不妨參考，相信能帶給你難忘的旅程。

更多作品可追蹤「唐蘋想很多」

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#埃及旅遊 #柯蒙波雙神殿 #荷魯斯神殿 #卡納克神殿 #路克索神殿 #永信旅行社

精華 FAQ

  • 因為它同時供奉鱷魚神索貝克與老鷹之神哈洛里斯，並採左右對稱的雙神殿設計，各自擁有祭祀空間，這種雙神並祀形式在古埃及神廟中相當少見。

  • 荷魯斯神殿供奉天空之神荷魯斯，工程因政局動盪而斷斷續續持續近180年才完成，是埃及保存最好的神殿之一，內部以黑色花崗岩雕像與精細浮雕聞名。

  • 卡納克神殿是規模最大、歷史最悠久的神殿群，擁有134根巨柱的大柱子廳；路克索神殿則是宗教慶典與法老加冕之地，並與卡納克神殿由2.7公里的人面獅身像大道相連。

唐蘋想很多

唐蘋想很多

這裡有我的星座、兩性、娛樂時事分析，更有劇評及旅記。曾出版「戀愛的50個現象」圖文書，「聯合報」、「TVBS週刊」、「FsahionGuide流行情報網」、「花蓮最速報」專欄圖文連載，更多作品可追蹤IG/Threads/FB：唐蘋想很多。

#埃及 #打卡景點

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2026-10-26 20:08 Belinda的玩美甜蜜窩

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：IKIGAI燒肉主打一人一爐的個人燒肉模式。
  • 重點二：品牌隸屬全家餐飲，強調高級卻平價的精緻燒肉。
  • 重點三：套餐含沙拉飲料白飯湯，且白飯與湯可續加。

#個人燒肉再一家

IKIGAI燒肉

全家餐飲旗下連鎖品牌

強調一人一爐專屬座位

自己也能豪邁的嗑肉~!!

品牌名稱IKIGAI源自日文

意指生存意義與每日生活的點滴樂趣

同時也撞台語諧音#一起尬意((一起喜歡))

主打高級卻平價的精緻燒肉

無論是日本山形A5和牛或美國Prime等級牛肉

通通千元有找

餐點以個人套餐為主

均附沙拉、飲料、白飯、湯

真的想吃燒肉隨時都可以

點了A5和牛盛和套餐❤

極致大理石油花~入口即化

烤肉過程因豐盛油脂滴落

導致火超旺~相信這發爐現象

象徵年底運勢旺到不行呀!!

牛肉盛和套餐❤

集合多款經典部位

肉質鮮嫩多汁~整個超滿足

豚鳥盛和套餐❤

嚴選優質豬肉與嫩雞

不吃牛的美味選擇囉

套餐白飯、湯均可續加

鹽巴、燒肉醬、蒜片、油蔥、泡菜

每日現做上述五種獨家佐料~

讓燒肉更美味、多樣化且有層次

完美呈現一起尬意的燒肉精髓囉

#IKIGAI燒肉 #個人燒肉 #連鎖燒肉 #獨享美味

精華 FAQ

  • 它主打個人燒肉概念，每位客人都有專屬爐具與座位，適合一個人也能自在享受烤肉，不必揪團就能大口吃肉。

  • 品牌強調高級卻平價，提供日本山形A5和牛、美國Prime牛肉等選擇，且多數千元有找，讓消費者以較親民價格吃到精緻燒肉。

  • 套餐多以個人組合呈現，附沙拉、飲料、白飯和湯，且白飯與湯可續加；另外還有鹽巴、燒肉醬、蒜片、油蔥、泡菜等佐料增加風味層次。

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#台北 #燒肉 #台語 #美食探店

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雙11速食優惠殺瘋了！必勝客大比薩199元、摩斯加11元多一件，4大品牌開搶

雙11速食優惠殺瘋了！必勝客大比薩199元、摩斯加11元多一件，4大品牌開搶

2026-11-04 13:46 女子漾／編輯黃冠婷
圖片來源：官方提供
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雙11不只網購能撿便宜，連速食店也祭出超殺優惠！頂呱呱推出8塊炸雞桶359元起，摩斯漢堡指定點心加11元多一件，必勝客大比薩下殺199元，抹茶QQ球更有買一送一優惠。麥當勞則帶來全新酪梨醬滿福堡、韓國同款奶昔大哥雲朵包，APP週年慶還有多款買一送一好康。女子漾整理4大速食品牌11月優惠、活動日期與必吃新品，想省荷包快收藏！

編輯推薦

頂呱呱雙11優惠：8塊炸雞桶359元起，雞翅39元加購

頂呱呱11月4日至11月11日推出雙11炸雞狂歡活動，原味8塊狂歡桶特價359元，內含4塊原味炸雞及4隻原味雞腿，較原價516元省下157元。喜歡吃辣則可選擇辣味8塊狂歡桶，包含4塊辣味炸雞及4隻辣味雞翅，優惠價419元。

圖片來源：官方提供
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購買任一狂歡桶，還能以59元加購辣味炸雞、39元加購辣味雞翅，數量不限。優惠適用全台頂呱呱門市、外送平台及勇敢點線上點餐，但桃園機場、松山機場門市不適用。

活動日期：11月4日至11月11日。

圖片來源：官方提供
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摩斯漢堡雙11優惠：月亮薯條、焙茶米派加11元多一件

摩斯漢堡11月9日至11月11日限時3天推出雙11優惠，購買指定「月亮薯條」或「焙茶金萱珍珠米派」，加11元即可多得一件。

圖片來源：官方提供
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摩斯11月還有兩波百元有找的套餐優惠。11月15日前，金咖哩豬排堡搭配大杯冰紅茶79元、摩斯鱈魚堡套餐89元、超級大麥海洋珍珠堡套餐99元

11月16日至30日則改推黃金塔塔鱈魚堡套餐79元、超級大麥薑燒珍珠堡套餐89元及摩斯炸蝦堡套餐99元。

圖片來源：官方提供
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飲品方面，11月16日至30日指定咖啡、奶茶享同品項加10元多一杯，紅心芭樂或巴西莓系列飲品則有任選2杯89元優惠。

雙11限定日期：11月9日至11月11日。

圖片來源：官方提供
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必勝客雙11優惠：大比薩199元，抹茶QQ球買一送一

必勝客推出雙11狂歡美食節，PK雙饗卡APP會員於10月27日至11月23日，外帶單點指定13吋大比薩只要199元，包含醬燒鮮蛤田園、炙燒豬肉總匯及熱帶鳳梨海鮮總匯3種口味。

必勝客「熱帶鳳梨海鮮總匯」等人氣口味大比薩天天下殺199元！圖片來源：官方提供
必勝客「熱帶鳳梨海鮮總匯」等人氣口味大比薩天天下殺199元！圖片來源：官方提供

抹茶控也有新品可以嚐鮮！全新「抹茶可可QQ球」結合抹茶與巧克力，推出5顆買一送一，兩份共10顆只要69元。同期間黃金玉米濃湯49元、小份雞軟骨79元，也都有買一送一優惠。

必勝客歡慶新品上市，「抹茶可可QQ球」限時買一送一，兩份共10顆只要69元(原價138元)，讓抹茶控以超值價格享受雙倍美味！圖片來源：官方提供
必勝客歡慶新品上市，「抹茶可可QQ球」限時買一送一，兩份共10顆只要69元(原價138元)，讓抹茶控以超值價格享受雙倍美味！圖片來源：官方提供

想吃正餐則可選擇101元起的個人比薩套餐，內含個人比薩、副食及飲料；多人聚餐還有一公尺派對盒，外帶優惠1,212元起。

多人聚餐就選必勝客一公尺派對盒，限時五折1,212元起(原價2,199元，外帶限定)，比薩、副食一次備齊，親友相聚分享更過癮！圖片來源：官方提供
多人聚餐就選必勝客一公尺派對盒，限時五折1,212元起(原價2,199元，外帶限定)，比薩、副食一次備齊，親友相聚分享更過癮！圖片來源：官方提供

重點活動日期：
指定大比薩199元：10月27日至11月23日
抹茶QQ球買一送一：10月27日至11月23日
個人比薩101元套餐：11月3日至11月23日
一公尺派對盒優惠：10月27日至11月16日

麥當勞11月新品：酪梨醬滿福堡75元起，奶昔大哥雲朵包限量開賣

麥當勞11月4日起推出5款期間限定「酪梨醬滿福系列」，以哈斯酪梨製成的Guacamole酪梨醬搭配經典滿福堡，加入紅甜椒、洋蔥、墨西哥辣椒及萊姆汁，帶來清爽微辣的新口味。

麥當勞「酪梨醬滿福系列」自11月4日起至12月15日早餐時段期間限定開賣，歡迎酪梨愛好者來麥當勞嚐鮮。圖片來源：官方提供
麥當勞「酪梨醬滿福系列」自11月4日起至12月15日早餐時段期間限定開賣，歡迎酪梨愛好者來麥當勞嚐鮮。圖片來源：官方提供

新品包括酪梨醬豬肉滿福堡75元、酪梨醬滿福堡77元、酪梨醬豬肉滿福堡加蛋85元、酪梨醬青蔬滿福堡85元，以及酪梨醬無敵豬肉滿福堡加蛋105元，供應至12月15日或售完為止。

麥當勞自11月4日起期間限定推出「酪梨醬滿福系列」，以「Guacamole酪梨醬」融入經典美味，為早餐帶來全新滋味。圖片來源：官方提供
麥當勞自11月4日起期間限定推出「酪梨醬滿福系列」，以「Guacamole酪梨醬」融入經典美味，為早餐帶來全新滋味。圖片來源：官方提供

超夯「酪梨」搭檔「經典滿福」！麥當勞「酪梨醬滿福系列」期間限定推出五款新品。圖片來源：官方提供
超夯「酪梨」搭檔「經典滿福」！麥當勞「酪梨醬滿福系列」期間限定推出五款新品。圖片來源：官方提供

周邊控則不能錯過韓國同款「奶昔大哥雲朵包」，11月4日上午10點30分限量開賣，單買399元，購買指定套餐可用359元加購。蓬鬆柔軟的包身可容納17吋筆電，兼顧可愛造型與日常實用性。

「奶昔大哥雲朵包」自11月4日上午10:30起全台限量開賣。圖片來源：官方提供
「奶昔大哥雲朵包」自11月4日上午10:30起全台限量開賣。圖片來源：官方提供

韓國同款「奶昔大哥雲朵包」自11月4日起限量登場，兼具獨特造型與實用性。圖片來源：官方提供
韓國同款「奶昔大哥雲朵包」自11月4日起限量登場，兼具獨特造型與實用性。圖片來源：官方提供

麥當勞APP週年慶也同步登場，11月4日至17日推出薯餅、勁辣香鷄翅、奶昔等指定品項買一送一優惠券，會員每天還能參加一次100%中獎的遊戲。11月18日至24日則推出M Point點數兌換6折起優惠。

另外，11月9日至22日透過麥當勞LINE官方帳號隨買店取，還有金選咖啡買3送3、冰焦糖奶茶買6送2優惠。

「麥當勞APP週年慶」自11月4日起開跑！連續三週推出系列優惠活動，會員享受專屬好康。圖片來源：官方提供
「麥當勞APP週年慶」自11月4日起開跑！連續三週推出系列優惠活動，會員享受專屬好康。圖片來源：官方提供

「酪梨醬豬肉滿福堡加蛋」以香煎豬肉片搭配柔嫩太陽蛋，佐以清新風味的「Guacamole酪梨醬」，加上融化的切達起司，交織出多層次風味。圖片來源：官方提供
「酪梨醬豬肉滿福堡加蛋」以香煎豬肉片搭配柔嫩太陽蛋，佐以清新風味的「Guacamole酪梨醬」，加上融化的切達起司，交織出多層次風味。圖片來源：官方提供

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花東郵輪式公車【玉里池上線】試營運 花小錢輕鬆玩縱谷：玉富舊鐵橋、富里喵樂園、池上、羅山

花東郵輪式公車【玉里池上線】試營運 花小錢輕鬆玩縱谷：玉富舊鐵橋、富里喵樂園、池上、羅山

2026-10-16 15:56 水靜葳環遊世界366天
花東縱谷遊【台灣好行】玉里池上線試營運 2人成行1人免費！郵輪式巴士花小錢輕鬆玩！@水靜葳環遊世界366天 (1)
花東縱谷遊【台灣好行】玉里池上線試營運 2人成行1人免費！郵輪式巴士花小錢輕鬆玩！@水靜葳環遊世界366天 (1)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：花東縱谷郵輪式公車玉里池上線與玉里光復線試營運。
  • 重點二：10、11月假日提供2人成行1人免費的超值優惠。
  • 重點三：路線串聯玉富舊鐵橋、富里喵樂園、池上與羅山景點。


超划算！花東縱谷遊1人只要500元！250元！？

2026年10、11月，郵輪式公車從花蓮玉里啟航～

【玉里池上線】、【玉里光復線】雙線試營運！

如果迴響好，未來很有可能正式納入【台灣好行】新路線唷！

10月試營運推出超佛好康優惠「2人成行1人免費」=買1送1超激省

「郵輪式公車」隨車導遊＋專車接駁＝花小錢輕鬆玩！

慢遊花東縱谷好療癒！天秤座的我想懶到極致～

大推花東旅遊的Smart玩法！建議利用

坐火車＋【台灣好行】郵輪式巴士（平價方便、隨車導遊、定點接駁）

玩美實現：免開車，1個人說走就走！

帶爸媽、帶小孩、揪閨蜜，花小錢輕鬆出去玩！

TEXT＋PHOTO＝水靜葳環遊世界366天

 

郵輪式公車 花東新路線試營運：玉里池上線、玉里光復線

郵輪式巴士【台灣好行】你玩過哪幾條路線？

2026花東規劃了兩條絕美新路線，從玉里啟航囉！

將視試營運狀況，未來有可能正式納入、成為【台灣好行】路線唷！

10月、11月假日推出「玉里池上線」「玉里光復線」試營運，以花蓮玉里火車站為遊程起點，串聯玉里、富里、池上、大農大富平地森林園區及光復等地，推出「玉里啟航南北縱谷遊」主題行程。讓遊客花小錢，輕鬆探索花東縱谷南北段特色景點！

 

【玉里光復線】玩樂攻略開箱影片、圖文請見：

https://youtu.be/H8iCC8Gwb_U

https://travel366days.com/dihoway-guangfu-taiwna/

【玉里池上線】玩樂攻略開箱影片、圖文請見：

https://www.youtube.com/watch?v=s-ef0JS_v2w&t=8s

https://travel366days.com/dihoway-chishang-taiwan/

 

郵輪式公車 玉里雙線試營運「2人成行1人免費」

為慶祝「光輝10月」，【郵輪式公車】玉里雙線試營運期間推出超值優惠，兩人成行一人免費，原價全票每人500元，兩人同行只要500元！等於每人平均250元就可暢遊美麗的花東縱谷唷！原價500元已經很實惠了，這波優惠也太佛了吧！果然大家紛紛開搶！剛上台灣好行官網確認，10月買1送1才推出3天就搶購一空！11月全票500元、優惠票300元，數量有限所剩不多，就看誰手速快了！

目前「玉里池上線」只剩11/28有位子，「玉里光復線」也所剩無幾了！看來這兩條新開的試營運路線需求旺盛，人氣很旺捏！醬484很有機會日後成為正式路線！（希望如此啦！真的是很方便、很划算的便民規劃呀！）


台灣好行玉里池上線
台灣好行玉里池上線


那要選「玉里池上線」？還是「玉里光復線」呢？

小孩才做選擇，大人我兩個都要啦！

從玉里啟航，南北縱谷一次玩，搭郵輪式巴士輕鬆爽玩花東縱谷繽紛之旅，免開車、免花腦筋規劃行程，腦袋放空，花小錢悠閒吃喝玩樂就好啦！

 

什麼是「郵輪式巴士／公車」？

台灣好行郵輪式巴士
台灣好行郵輪式巴士

像我自己已經玩過好幾條【台灣好行】的旅遊觀光路線，【台灣好行】有兩種，郵輪式公車（有導遊／解說員）和一般景點接駁公車（無導遊）。

「郵輪式巴士」（又稱「郵輪式公車」）的最大特色是：有隨車導遊＋定點接駁。就是一種「會等人的接駁專車」。跟旅行團一樣，有隨車導遊在車上和景點導覽、解說，【台灣好行】超專業的導遊還會幫大家抓最佳角度、取景美拍唷！

遊客搭乘巴士抵達景點下車遊玩後，原車會在原地等候，不需隨身的物件也可安心放在車上，導遊和司機大大還會很貼心地叮嚀大家貴重物品記得隨身攜帶唷。你可以跟著導遊走，或是自己逛，每個景點的遊賞時間到了再一起前往下一個景點，省去轉車與看時刻表的麻煩，既有跟團的便利，又有自由行的隨興自在。

【台灣好行】有導遊的郵輪式巴士和無導遊的景點接駁公車，水靜葳都很常搭乘，但發現好多朋友還是不清楚，其實這種設計是為了滿足不同旅遊習慣的遊客，以下把兩種模式的特色和差異整理如下：

 1.郵輪式公車（有導遊／解說員）

台灣好行郵輪式巴士
台灣好行郵輪式巴士

【台灣好行】郵輪式公車類型類似「跟團旅行」，公車會像遊輪一樣，定時發車、一車到底。司機會在各景點定點等候，且車上或景點旁會配有專業的導遊或在地解說員，一路上為您介紹當地的歷史文化與風土民情。

特色：

★一車到底，景點停留時間固定，不用自己查公車時刻表，不怕沒座位。

★適合懶得規劃行程、想聽深度歷史講解、攜帶長輩或小孩出遊的旅客。

★多數路線需要提早預約劃位，不能隨到隨上。

 

2.一般景點接駁公車（無導遊）

一般景點接駁公車是台灣好行常見的傳統模式，是專為觀光景點設計的定時定點客運公車，也可購買一日券。

特色：

★車上沒有導遊解說，到站後遊客自由下車、自由安排時間，再依據時刻表自行搭乘下一班車前進。

★行程彈性非常高，想在一個景點發呆多久都可以，非常適合喜歡排自主行程的自由行旅客。

★票價通常較親民（或可用悠遊卡、一卡通直接刷卡上下車）。

★也可購買「台灣好行」一日券，在該路線區間不限次數、隨上隨下自由搭乘。

 

郵輪式公車／【台灣好行】適合怎樣族群？怎麼玩最輕鬆？

郵輪式公車／【台灣好行】超適合：不開車出遊，懶得規劃路線、行程，懶得做功課，只想輕鬆坐車欣賞風景，專人導覽解說，專車接駁的旅人。

 火車／高鐵＋郵輪式公車／【台灣好行】＝輕鬆慢遊！

自行搭乘火車，到集合車站後，搭郵輪式公車／【台灣好行】輕鬆啟程！

 

花東縱谷遊【台灣好行】玉里池上線試營運 2人成行1人免費！郵輪式巴士花小錢輕鬆玩！@水靜葳環遊世界366天 (70)
花東縱谷遊【台灣好行】玉里池上線試營運 2人成行1人免費！郵輪式巴士花小錢輕鬆玩！@水靜葳環遊世界366天 (70)

花東沿途風景超美！我最愛的就是坐火車慢賞沿路風景，超Chill！搭郵輪式公車／【台灣好行】就和跟團一樣，有專人導覽，車行鄉間小道景色優美，只需放鬆玩、下車美拍＋吃吃喝喝就好！

花東縱谷遊【台灣好行】玉里池上線試營運 2人成行1人免費！郵輪式巴士花小錢輕鬆玩！@水靜葳環遊世界366天 (6)
花東縱谷遊【台灣好行】玉里池上線試營運 2人成行1人免費！郵輪式巴士花小錢輕鬆玩！@水靜葳環遊世界366天 (6)

值得一提的是，郵輪式公車／【台灣好行】具有服務精神，價格主打一個超高CP值啦！以【台灣好行】郵輪式巴士的行程來說，我遇到的導遊不但專業還很貼心！像是週六、日的志工導遊好幾位都令人印象深刻！以此次我參加的郵輪式公車【玉里池上線】試營運首發團遇到的紀有亭隊長就是超級黃金導遊，博學多聞還很會美拍，為大家留下許多美照！因為他們很熟景點，還很熱心幫大家美拍，抓角度真是超強超PRO的啦！搭台灣好行花小錢玩國旅，實在有夠開心滿足！ 

 

郵輪式公車【玉里池上線】行程介紹、時間、亮點

花東縱谷遊【台灣好行】玉里池上線試營運 2人成行1人免費！郵輪式巴士花小錢輕鬆玩！@水靜葳環遊世界366天 (4)
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【台灣好行】試營運的新路線「玉里池上線」於10月、11月每週六上午10:30由玉里火車站出發，出站後可見公車站牌，由專車、專人帶領遊客走訪「玉富舊鐵橋」、「富里稻草藝術景觀區」、「池上」及「羅山遊憩區」，一次欣賞超經典的花東縱谷田園風光，豪邁劈腿歐亞板塊和菲律賓板塊的獨特地質，在浪漫的金秋十分騎著電動單車，輕鬆快意漫遊池上，打卡金城武樹（奉茶樹）、伯朗大道、天堂路的絕美稻田景觀，讓心隨著稻浪翻舞飛揚！

  

試營運【台灣好行】玉里池上線 時間表

台灣好行玉里池上線時刻表
台灣好行玉里池上線時刻表

切記【台灣好行】是定時定點出發的，因此導遊都會再三提醒每一站的離站時間，請記得提早上車唷！否則時間一到～車車開跑了，被丟包就哭哭了！

我是從台北車站前往花蓮玉里

搭乘週六早上6:30火車，上午10:04（車程3小時34分鐘）抵達花蓮玉里站

10:30 玉里火車站出發（到站時間：10:25，離站時間：10:30）

10:35-11:15 玉富舊鐵橋（停留時間：40分鐘）

11:40-12:40 富里稻草藝術景觀區（停留時間：60分鐘）

13:05-14:30 池上（停留時間：85分鐘）

15:05-15:50 羅山遊憩區（停留時間：45分鐘）

16:00-16:20 羅山遊客中心（停留時間：15分鐘）

17:00      玉里火車站


 【玉里池上線】訂位

https://www.dihoway.com/tw/chishang.php

【玉里光復線】訂位

https://www.dihoway.com/tw/guangfu.php
【台灣好行】客服專線：02-23215955#9由專人服務

 

10:35-11:15 玉富舊鐵橋（停留時間：40分鐘）

世界唯二、亞洲唯一「通過板塊交界的大橋」

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咱的導遊是志工導遊的隊長紀有亭，知識淵博還風趣熱心。我之前曾沿著風光明媚的玉富自行車道騎到玉富舊鐵橋，這次則是搭乘【台灣好行】從玉里火車站前進，迎著風，被兩旁綠油油的稻田所吸引，忍不住邊賞景、邊錄影拍照。到站下車後，導遊領著大家登橋，沿路開始介紹地理、風光、人文和自然生態，眼前的大樹，落在地上的種子，大家興致勃勃，不停跟紀隊長提問。

 

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紀隊長說：「玉富舊鐵橋不只是一座老鐵橋，它是一座連結臺灣鐵道歷史與地球地質力量的橋；這是一條『會長高的自行車道』。是歐亞大陸板塊與菲律賓海板塊的交界帶，也是板塊持續碰撞、擠壓的地方。」

 

「會長高的自行車道？每年長多高呢？」

地質資料曾記錄海岸山脈一側平均每年約抬升1.7公分唷！玉富舊鐵橋已名揚中外，當天還見到不少外國遊客前來朝聖。玉富舊鐵橋最特別的就是因為板塊交界就從橋梁附近通過，是全世界唯二、亞洲唯一「通過板塊交界帶的鐵橋」。加上歷經池上斷層等地質構造影響，地表持續緩慢抬升。

 

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歐亞大陸板塊就像從西側往東南方延伸，而菲律賓海板塊則持續向西北方向推擠。兩個板塊長期碰撞，使花東縱谷地區的地殼不斷變形、抬升，也形成臺灣非常活躍的地震與造山環境。而遊客最愛的便是腳踏兩大板塊，劈腿、縱橫於歐亞和菲律賓兩大板塊間，開懷拍照打卡。

 

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而遠方層巒疊翠雲深處的群山形成一幅絕美畫面！每座山都有屬於她們的名字，玉山、卓溪山、新康山……什麼山都有。最有名的叫新康山，她是台灣第一道曙光的地方。我的原住民朋友說，「我們一般的概念是太麻里嘛！那是因為在平地有人氣，才能開成第一道曙光演唱會，如果開在3千公尺的高山，可能只有5個人報名吧！」漫步在舊鐵道改建的車道上，雙腳踩在橫跨歐亞大陸板塊與菲律賓海板塊的秀姑巒大橋，去感覺地底下的板塊運動，彷彿能聽到大地母親蓋亞的心跳，很是神奇！

 

 

11:40-12:40 富里稻草藝術景觀區（停留時間：60分鐘）

逛農特產、吃富麗米便當、拍稻草藝術

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喵～這也太可愛！太萌啦！來到富里農會，最吸睛的當屬「富里稻草藝術景觀區」，2026年耍萌展出第七屆富里稻草藝術季主題為「富里喵樂園」！這1小時實在不夠啊！因為富里農會這一站有三大特點（遊玩重點）：享用在地富麗米製作的特色便當、「富里喵樂園」耍萌美拍、「富里鄉農會羅山農特產品展售中心」採買富里三寶等伴手禮。

 

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逛農特產、吃富麗米便當、拍稻草藝術，一站體驗富里的農村魅力！啊～牛仔好忙！因為排隊點餐最花時間，大家要好好把握。先衝2樓富里鄉農會的田媽媽便當，遊客可以一邊享用餐點，一邊欣賞花東縱谷恬靜的田園風光，品味富里農村美食。田媽媽便當由「富麗禾風餐廳」每日以新鮮食材現做，主打「三低一高」低油、低鹽、低糖與高纖的富里農村家常風味。

 

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來到好米之鄉富里當然要大啖嚴選好米，田媽媽便當使用富里在地栽種、聞名遐邇的「高雄139號」富麗米，吃得到米飯香Q、剔透彈牙好滋味。搭配在地自製配菜，選用富里當季新鮮蔬菜，店裡的滷蛋、香腸、豆乾、酸菜、醬瓜、炸肉、麵圈等配菜多為田媽媽們每日新鮮現做，吃得到食材原味。提供7種口味、葷素皆有，價錢為95元到140元，物美價廉，性價比高。除了招牌滷豬肉，入味軟嫩、肥瘦適中得滷爌肉和炸至外酥內嫩的泰式椒麻雞都是人氣推薦。結果我花了40幾分鐘排隊、吃飯，因為吃貨水靜葳我的點椒麻雞是現點現炸，需等候10分鐘，若想精簡時間，可點滷豬肉或滷爌肉唷！

 

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今年的【富里喵樂園】展期至年底12月24日，創作理念是以可愛的貓咪形象為核心，希望透過貓咪療癒天災帶來的不安與傷害，傳遞溫暖並陪伴大家繼續生活。靈感來自農村日常中「貓咪守護糧倉」的歷史記憶。

 

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超萌「喵系」主題作品：集結在地藝術家、青年創作者與農村職人，展出超過20個以貓咪為主角的巨大稻草、竹編及草繩藝術品，包括由漫畫家敖幼祥團隊設計的漂流米貓造型作品。

 

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現場設有「貓咪稻草迷宮」提供大小朋友互動遊玩。除了今年的貓咪主題外，現場仍可看到經典鎮區之寶～高人氣的巨大銀背猩猩等經典地景藝術。

 

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稻草藝術不只好看、好拍照打卡，「稻草不是廢棄物！」眼前看到的一座座大型藝術品，背後是農業循環、傳統工藝保存以及居民共同參與地方發展。我們可以一起參與「里山精神與循環經濟」，秉持與大自然和諧共存的理念，將農作廢棄的稻草與幾近失傳的在地竹編工藝結合，推廣農村生物與環保永續。美好的創作過程結合藝術家、大專院校、地方村落、學校及農民共同參與，讓農業生產、傳統竹編工藝與現代觀光產生新的連結。

 

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位於花東縱谷的富里鄉農會羅山農特產品展售中心，結合了在地農產、特色美食與藝術景觀的熱門休憩站。展售中心超好買的！可以一站購足花東人氣特產唷！主打多樣豐富的富里在地農特產品與伴手禮，尤其是「富里三寶」富里米、金針、椴木香菇

 

 

13:05-14:30 池上（停留時間：85分鐘）

電動單車優游金城武樹、伯朗大道、天堂路

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池上的美好，值得一訪再訪！之前和閨密特別選在金黃稻浪期（每年5月下旬～6月、10月底～11月初）拜訪池上，值此池上最美時刻，稻穗轉為飽滿的金黃色，微風吹拂形成金黃稻浪，是攝影、美拍的旅遊黃金期。

 

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台東池上最美的風景是金城武樹（導遊說現在改成「奉茶樹」了，因為廣告合約已到期）、伯朗大道、天堂路與大坡池構成的500公頃無電線桿，開闊綿延的稻田與山嵐景致。每年10月底還會舉辦著名的「池上秋收稻穗藝術節」。雖說金黃稻浪極美！但綠油油的秧苗期（每年3月～4月、7月～8月）也不遜色，嫩綠的秧苗與綠油油的稻海，可感受到滿滿的生命力與療癒感。

「池上米鄉」位於臺東縣最北端，坐落於中央山脈與海岸山脈之間的花東縱谷，絕佳的地理位置和絕美的景色，怎不令人怦然！「池上」地名本身和當地自然環境有關，池上東側的大坡池是天然濕地，早期居民聚居於大坡池周邊，日治時期設治時，因聚落位於大坡池之上，而逐漸形成「池上」之名。

 

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導遊紀隊長先帶大家來到「弘義單車」租借車車，這裡有1人腳踏車、2人電動車棚車、4人電動車棚車（有倒退系統）、6人電動車棚車和造型蛋蛋車，從150元～1500元不等，建議租電動的卡省時、省力！老闆積極配合伯朗大道觀光產業發展協會，堅持絕不任意漲價、削價。值得一提的是，「弘義單車」的老闆還為遊客準備了透心涼的冰綠豆湯，煮得也太好喝！備受大家讚賞！騎完車後來上一碗冰冰的綠豆湯，好享受！

85分鐘稍縱即逝，紀導在「弘義單車」先以地圖說明池上遊的規劃路線：金城武樹（奉茶樹）、伯朗大道、天堂路、大水車，然後返回租車處吃綠豆湯。台東池上爆紅的原因可從兩大經典廣告說起，伯朗咖啡和長榮航空。

 

金城武樹（奉茶樹）

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不管啦！我就要喊它「金城武樹」！大家印象深刻的是長榮航空「I SEE YOU」（推向巔峰）逛告，2013年邀請國際巨星金城武拍攝形象廣告，片中金城武在池上伯朗大道上騎單車，並在路旁一棵茄苳樹下乘涼喝茶。這支廣告引爆了觀光熱潮，不僅讓該地成為台東最熱門的景點，那棵樹也被大眾暱稱為「金城武樹」。

 

伯朗大道

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「伯朗大道」起源自1997年金車伯朗咖啡在池上的一條田間小路（實名為錦新三號道路）拍攝「豐收篇」等系列廣告。因兩旁有一望無際的稻田且完全沒有電線桿，美景隨廣告放送而大受歡迎，這條路也因此被命名為「伯朗大道」。

 

天堂路

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而天堂路則是無數攝影愛好者心目中的美拍勝地！也是「好攝之徒」水靜葳我的最愛！沒有之一！台東池上天堂路是一條位於萬安村龍仔尾聚落與伯朗大道相接的S型田間小徑（萬新道路）。主要亮點正在它S型的蜿蜒小徑，與筆直寬廣的伯朗大道不同，天堂路呈現優雅的S型曲線，一路向遠方延伸，彷彿通往天際。

加上池上這裡沒有電線桿干擾的純淨景觀，道路兩旁盡是無邊無際的翠綠或金黃稻田，完全沒有電線桿破壞畫面，視野極為開闊。遠處可見高聳入雲的南橫山群與花東縱谷大景，自然氣息濃厚。

 

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這裡也是美拍熱點，位於天堂鞦韆萬安社區天堂路路口處，設有由藝術家撒部‧噶照創作的月牙造型鞦韆，坐在上面可邊盪鞦韆邊欣賞整片稻浪及延伸到山邊、天邊的無垠遼闊視野，飄飄然的感覺，感覺身心靈都隨之輕舞飛揚。

 

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騎乘自行車快意穿梭田野，沉浸式感受稻田、山脈與聚落共同構成的農村景觀，池上的大坡池、環鄉自行車道及池上飯包等文化，從大坡池與水源形成，到聚落形成、稻作發展，打出「池上米鄉」知名度，延伸到療癒系地景之美的農村景觀與觀光，交織出漂亮的地方農業發展脈絡。

 

 

15:05-15:50 羅山遊憩區（停留時間：45分鐘）

泥火山、瀑布、大魚池、浮圳、竹林步道

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羅山遊憩區位於花蓮縣富里鄉、海岸山脈西側，是全臺灣第一個有機示範農村，結合地質、生態、農業與農村生活，區內包括羅山瀑布、羅山泥火山、羅山大魚池、浮圳及其他自然生態景觀，尤以泥火山、羅山瀑布具有代表性。

 

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羅山泥火山是相當特殊的地質景觀，地下氣體與含泥地下水沿著地層裂隙冒出地表，形成泥漿及氣泡不斷湧出的現象。在此可見先民的智慧，如何將自然資源融入居民日常生活，而自然又是如何影響人們的生活。當地居民過去更將泥火山稱為「鹽坪」，曾利用冒出的天然氣作為燃料，也會採集帶有鹹味、富含礦物質的泥火山水作為凝固劑，製作具有地方特色的泥火山豆腐。

 

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附近的羅山瀑布由海岸山脈而下，位於螺仔溪上游，由海岸山脈斷層地形所形成，高約 120 公尺，分為上下兩層，形成醒目的山壁瀑布景觀。

 

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羅山大魚池早年為農業灌溉而築成的天然與人工交織之湖泊與溼地。羅山竹跡（里山竹林散步道）是由大面積桂竹林疏伐整理而成的幽靜散步道。

 

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富里羅山大魚池可見漂鳥197縱谷大地藝術季2026新作：臺灣禹禹藝術工作室《流變的棲居》。以鐵件、木、竹等複合媒材，呈現一種「輕盈的重量」，採用半懸空的構築狀態，打破地景恆定不動的印象。屋頂以竹片層層堆疊而成，宛如一座靜立於山谷間的迷你教堂或庇所；下方則以各種動物足形柱體來支撐結構。設計理念是將縱谷、平原與生物群落視為一個整體的流動系統，象徵地質演進與山脈河流的動態過程。結構間吊掛的風鈴能捕捉自然氣流，隱喻流域對地表的切割與搬運。有趣的是下面的有Ｎ雙動物腳腳～有貓、狗等動物足跡造型，為地貌演變增添日常的溫度，傳達地形與萬物共生、短暫停頓後達成和諧的狀態。

 

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這座有機農村還可見特殊的生態和植物，像是罕見的濱海植物，因泥火山噴發的泥漿帶有鹹味且透水性不佳，環境類似海邊泥沼，因此孕育出多種通常生長在海邊的特有濱海植物，在山區出現十分罕見。鬯（音：ㄔㄤˋ）蕨：鳳尾蕨科保育類稀有蕨類，適應鹼性與特殊的泥火山土壤環境。另外還有彭佳嶼飄拂草、冬青菊、鋪地黍、三蕊溝繁縷等植物。林間不時可見松鼠、黑冠麻鷺及多種鳥類等野生動物的蹤跡唷！

羅山在地體驗有傳統炒米香、以泥火山天然滷水製作的泥火山豆腐及手作DIY等體驗活動。在羅山遊客中心旁也可以吃到泥火山豆腐唷！可惜當天公休，無緣一嚐啊！大約10多年前來過富里羅山村，那次有吃到泥火山豆腐，印象中口感紮實綿密，類似百頁豆腐，豆香濃醇爽口。

 

 

16:00-16:20 羅山遊客中心（停留時間：15分鐘）

旅遊諮詢、集章趣、補水、上洗手間

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旅程終點來到羅山遊客中心補水、上洗手間，進一步索取旅遊資料和觀光諮詢，還有很多人喜歡的集章趣，小憩一番，就準備打道回府前往玉里車站囉！

 

 

【花東縱谷郵輪式公車DATA】

【玉里池上線】訂位

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【玉里光復線】訂位

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精華 FAQ

  • 內文重點介紹花東縱谷的2條試營運新路線，分別是「玉里池上線」與「玉里光復線」，都以花蓮玉里火車站為起點，規劃假日觀光行程。

  • 玉里池上線會造訪玉富舊鐵橋、富里稻草藝術景觀區、池上與羅山遊憩區等地，可賞板塊交界地景、拍喵樂園、騎單車遊池上稻田，也能看泥火山與瀑布。

  • 郵輪式公車有隨車導遊、定點接駁與固定停留時間，適合懶得規劃行程的人；一般接駁車則沒有導遊，遊客可依時刻表自由上下車，彈性較高。

水靜葳環遊世界366天

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環遊世界的終生旅人！樂於分享美好事物的美食旅遊作家、部落客。

#郵輪 #閨蜜 #花東縱谷 #台東旅遊 #台灣好行 #花蓮旅遊 #打卡景點

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2026-11-10 12:30 eat4life_foodie

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：高雄鳳山冠維包子主打現桿現包與老麵麵皮。
  • 重點二：招牌口味涵蓋鹹甜包子、卷類與濃芋饅頭。
  • 重點三：使用嘉禾牌麵粉並提供冷凍宅配與預約。

剛出爐的熱氣伴隨著麵香撲鼻而來～外皮用看的就非常療癒了！而且完全不乾柴喔！

口味分別有鹹味的金香菇蛋黃肉包、炙燒起司肉包、脆甜高麗菜包、白芝麻蔥香卷，以及甜味的香甜蔓越莓乳酪卷、靜岡抹茶紅豆卷和濃芋職人饅頭

還有還有！！小朋友超級愛的綜合小饅頭啦～

接下來，我們一起來欣賞包子和饅頭的剖面吧！

金香菇蛋黃肉包＄38元

他們家的麵皮都是使用老麵麵糰來製作的呦～非常的講就！

裡面的配料有：蛋黃、香菇、豬肉餡，配料很扎實，吃起來也不油膩，每一口都吃得到食材挑選的用心！一口咬下鮮甜的肉汁搭配麵皮，完全不乾柴，這款人人都愛！

炙燒起司肉包＄38元

這款的配料是使用起司加上豬肉餡，起司控絕對會瘋掉～鮮甜多汁的肉餡中融入炙燒香氣的濃郁起司，熱熱吃還會微微牽絲，奶香肉香一口滿足！

因為有起司，所以稍微有點鹹口，不過這時候來杯溫豆漿哪有什麼問題！

脆甜高麗菜包＄30元

這款實在是太超過啦～～～滿滿的配料除了有脆甜得高麗菜、紅蘿蔔和夠味的香菇之外，居然還有腐竹耶！會不會太奢持！

在口感上卻不會因為配料而搶戲，麵皮的Q彈和配料通通都融合的恰恰好！

清爽解膩又不失麵香，超涮嘴！ 

白芝麻蔥香卷＄28元

蔥香卷的內層放了許多的香蔥和芝麻，外層居然一點也不馬乎，熱騰騰出爐時的香氣真的太迷人啦！撕開時蔥香直撲鼻腔，鹹香有嚼勁，越嚼越能品嚐到純粹的麵粉香與蔥油香。下午茶來一顆，簡直太幸福～

鹹的口味就告一段落囉～接下來輪到甜得口味登場！！！

靜岡抹茶紅豆卷＄35元（週六限定口味）

這款使用的配料是靜岡抹茶粉、白豆泥加上不少的密紅豆，嚴選靜岡抹茶是甜口得那種，一層層的抹在麵皮上，層層捲入綿密細緻的香甜紅豆餡，越嚼越能品嘗到抹茶在麵皮中散發出的香氣，很日式的經典搭配，甜而不膩！

香甜蔓越莓乳酪卷＄35元

這款配料使用的是天然水果粉加上蔓越莓和乳酪丁，酸甜適中的蔓越莓乾遇上香濃滑順的乳酪，酸甜乳香在口中融合著，下午茶來一顆，實在是幸福不過啦！

濃芋職人饅頭＄30元

看看這個剖面，是不是非常有誠意呀！

裡面的配料有芋頭絲加上芋泥，真材實料看得到也吃得到！Q彈麵皮裡融合了濃郁芋泥，每一口還咬得到細緻的芋頭絲，口味清爽無負擔，直接收服芋頭控的心～

綜合小饅頭袋＄38元

這就是小朋友超級愛的綜合小饅頭啦～

迷你尺寸對小朋友來說超友善，一下子就吃完一顆，完全不用擔心掉屑屑！依樣使用天然食材加上老麵麵皮，口感鬆軟，也不含多餘添加物。早上蒸一小盤搭配牛奶，或是出門當安撫小點心，小朋友一眨眼就能吃光光！

除了以上介紹的幾種口味，還有非常多種口味等著大家去解鎖呦！

這家就位於高雄鳳山區的冠維包子（鳳山創始店）

這就是為什麼他們家的麵皮這麼厲害的原因啦～除了師傅每天用心的製作之外，他們使用了跟「鼎泰豐」同款的嘉禾牌麵粉來製作麵皮，堅持使用最好的，讓顧客能夠吃得開心又幸福！

現桿現包的包子真的是非常療癒人心～

熱騰騰的金香菇蛋黃肉包出爐啦！！

看看這個要準備炙燒的起司融化在肉包上，就快要受不了了！

店內除了有販售包子、饅頭，也有賣飲品喔！

當然！也有提供冷凍宅配的服務，可以加Line預約呦！！

📍高雄市鳳山區·冠維包子（鳳山創始店）

⏰06:40-15:00（週一公休）

🏡高雄市鳳山區國泰里凱旋路253號

💰現金

☎️07 765 8282

✨可加Line預約冷凍宅配呦！

✨ 每週六限定：靜岡抹茶紅豆卷

#高雄美食#高雄點心#冠維包子#鳳山美食#能吃就是福x吃高雄

精華 FAQ

  • 店家強調每天現桿現包，並以老麵麵糰製作麵皮，口感Q彈不乾柴；同時採用與鼎泰豐同款的嘉禾牌麵粉，讓麵香與嚼勁更突出。

  • 鹹口味有金香菇蛋黃肉包、炙燒起司肉包、脆甜高麗菜包與白芝麻蔥香卷；甜口味則有蔓越莓乳酪卷、週六限定抹茶紅豆卷和濃芋職人饅頭。

  • 冠維包子位於高雄市鳳山區國泰里凱旋路253號，營業時間為06:40-15:00，週一公休；店內販售包子、饅頭與飲品，也提供加Line預約冷凍宅配。

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#饅頭 #起司 #點心 #高麗菜 #下午茶 #手工饅頭 #美食探店

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手搖茶飲轉型忙什麼？2026品牌討論度一次懂

手搖茶飲轉型忙什麼？2026品牌討論度一次懂

2026-11-10 16:02 網路溫度計DailyView
《網路溫度計DailyView》
《網路溫度計DailyView》

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：手搖飲市場成熟，品牌紛紛改名與轉型求新。
  • 重點二：UG樂己以25,835筆聲量奪冠，討論熱度最高。
  • 重點三：可不可、鶴茶樓等老牌透過換裝重塑年輕形象。

茶飲界的白熱化戰場？

台灣人到底有多熱愛手搖飲？走在街頭不難發現，短短一條路上往往就有好幾家飲料店比鄰而立，從連鎖品牌到特色茶飲應有盡有，選擇相當多元。不過，隨著手搖飲市場日趨成熟，品牌之間的競爭也更加激烈。如何在眾多業者中脫穎而出，持續維持市場吸引力，成茶飲業者現階段最重要的課題。近年來，不少知名手搖品牌也開始跳脫過往的經營框架，透過改名、推副牌、開概念店等方式，重新翻轉過往形象，試圖拉近與新世代消費者的距離。

《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，調查出十個手搖飲年輕化的品牌。陪伴不少人走過青春的休閒小站，以全新品牌「Easyway」強勢回歸；可不可則重新梳理品牌定位，於今年正式更名為「熟成茶行」；鶴茶樓也全面改版飲品菜單與門市設計，透過二代店展現不同以往的視覺風貌。這些陪伴消費者多年的茶飲品牌，究竟如何透過經營轉型與形象革新，重新抓住市場目光？以下將帶你一探2026年各大手搖飲的話題趨勢。

No.10 Chatime 烏內

網路聲量：185筆

知名手搖飲品牌「Chatime 日出茶太」近年積極嘗試品牌創新，除了既有的茶飲產品，也進一步透過全新概念店拓展市場版圖。2025年5月，日出茶太在台中一中商圈推出新手搖品牌「Chatime 烏內」，打造更貼近年輕世代喜好的茶飲新樣貌。這家概念店的最大亮點，便是以烏龍茶系列為主打，從空間到飲品皆強化香氣概念。除了飲品重新定位外，門市也採用帶有Y2K風格的銀色未來感設計，搭配流線型布局，營造與母品牌截然不同的視覺氛圍。

不少到店朝聖的網友也幾乎給予好評，紛紛表示「話說他們的杯身很有質感，內部裝潢也很吸睛」、「飲料真的很好喝，目前只有一間真的太可惜了，希望台北也能拓店」、「裝潢風格跟以前的茶太很不一樣，茶的品項簡單明瞭」。

No.9 鶴茶樓

網路聲量：457筆

創立於2020年的鶴茶樓，多年來以紅茶調製為主打，憑藉有趣諧音梗與特色茶飲累積不少死忠支持者。今年適逢品牌創立6週年，鶴茶樓也迎來經營上的重要轉變，品牌宣布全台門市全面升級為二代店，並從原本的紅茶專賣定位，轉型為「烏龍茶專賣茶室」，這不只是產品主軸重新調整，連品牌視覺也一併翻新，展現不同以往的經營方向。

在空間設計上，鶴茶樓告別過去的復古木質調，改以溫潤的鼠尾草綠與奶油白作為主色調，搭配全新品牌LOGO，營造簡約且帶有質感的現代茶室風格；產品方面，二代店以「紅、黑、白鶴」三款特色烏龍茶為核心，並同步推出彈嫩紮實的全新配料「功夫烏龍茶丸」，增加喝手搖的豐富口感。

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體調查，本次調查區間的聲量高峰落在2026年10月17日，當天二代店正式亮相，鶴茶樓更一口氣祭出許多優惠與贈品，吸引不少網紅與部落客接力開箱，帶動網路聲量高峰。

No.8 CAMÉLIA 山茶花

網路聲量：838筆

近年來有不少手搖飲朝向高端路線發展，試圖挑戰手搖飲價格天花板，由大苑子所推出全新概念品牌「CAMÉLIA 山茶花」便是其中之一。品牌首店進駐台中漢神洲際購物廣場，主打精品飲品體驗，單杯價格120元起，從產品定位到出餐方式，都與一般街邊手搖店有所區隔。

在空間設計上，CAMÉLIA 山茶花以大理石紋吧檯搭配金色山茶花浮雕，並運用鮮花與綠植造景點綴，讓人有一秒置身精品香氛店的錯覺。此外，品牌還導入全台首創的「汲飲式」系統，再加上超夢幻的煙霧開香儀式，吸引不少網紅、部落客搶拍開箱。網友表示「這個價格我還是吃便當好了」、「儀式感滿滿的店，偶爾喝可以」、「非常有氣氛的飲料店，點招牌還有開香儀式」。

No.7 TWG Tea

網路聲量：1,052筆

來自新加坡的頂級茶葉品牌TWG Tea，向來以精緻的品牌美學、豐富多元的茶品聞名，甚至還被網友譽為「茶葉界的LV」。自2022年推出外帶茗茶概念以來，TWG Tea陸續在全球11處指標性地點設立品茗據點，並於2025年進軍台北，在新光三越信義新天地A8開設全台首間「精品與外帶茗茶概念店」，將奢華茶飲帶入台灣百貨商場，為消費者帶來不同於傳統手搖飲的品茗選擇。

走進店內，明亮的紅色與琥珀色構成主要視覺基調，搭配黃銅、鏡面材質、雕塑感燈具及古董家具，營造優雅奢華的空間氛圍；外帶杯則以品牌標誌性的鍍金茶壺為設計靈感，通體金色杯身搭配專屬提袋、糖棒與玻璃吸管，從細節展現精品茶飲的獨特質感。值得一提的是，品牌杯身採用可生物降解材質，能回收或進行居家堆肥，完美將永續理念融入包裝設計。

No.6 吉合製茶 Jiho Teaworks

網路聲量：1,532筆

2025年12月底，全新手搖品牌「吉合製茶」首店插旗台中，其由全台最⼤咖啡烘焙廠「源友企業」傾力打造，也是知名咖啡品牌CAFE!N的姊妹品牌。吉合製茶不走浮誇飲品路線，而是主打經典茶味與拼配邏輯，提供六款各具特色的基茶，包括古法紅烏龍「豐吉」、二窨茉莉綠茶「薰吉」、錫蘭紅茶「太吉」、輕焙四季春「春吉」、重焙火烏龍「火吉」，以及無咖啡因且帶穀香的蕎麥茶「禾吉」等。

在門市規劃上，吉合製茶也跳脫傳統手搖飲店的形式，將首間旗艦店打造成三層樓獨棟空間，並由水色設計操刀，以復古紅磚、木質元素及老茶罐意象為靈感，將傳統茶廠的懷舊氛圍融入現代空間設計，整體看似復古卻不失時尚。有別於一般飲料店以外帶為主的模式，吉合製茶還特別在二樓規劃內用座位區，讓顧客能坐下來慢慢品茶、休息，改寫手搖飲求快的消費體驗。

No.5 不可思議茶BAR

網路聲量：1,631筆

超商茶飲也能像手搖店一樣自由選擇甜度、冰塊？看準消費者對客製化手搖的需求，7-ELEVEN近年積極升級茶飲服務，於去年六月正式推出「不可思議茶BAR」，試圖打破大眾對超商茶飲的既定印象。過去統一雖然也有推出CITY TEA現萃茶，但在飲品種類與調整彈性上，仍與專業手搖店有段差距。為了解決痛點，新品牌不可思議茶BAR特地導入專利單杯萃茶機、糖度機、製冰機及封膜機等四大自動化設備，將超商茶飲升級為更接近手搖店的消費體驗。

在產品布局上，不可思議茶BAR也跳脫傳統純茶的品項框架，一口氣推出超過30款飲品，涵蓋奶霜系、咀嚼系及茶拿鐵等話題性茶飲，進一步拉近與年輕消費族群的距離。除了品項的擴充，7-ELEVEN遍布全台的門市據點更是重要優勢，其密集度極高的特性，讓消費者隨時隨地都能就近買到媲美專賣店的現調手搖。結合多元品項、客製化服務與通路便利性，不可思議茶BAR成功為手搖開拓新的消費場景，也因此拿下本次榜單第五名。

No.4 KEBUKE 可不可熟成茶行

網路聲量：1,684筆

創立於2008年的可不可熟成紅茶，最初從台中向上市場旁起家，憑藉熟成紅茶、春芽綠茶等經典茶飲，逐步建立品牌辨識度。除了產品本身，品牌也很早便將視覺風格納入經營策略，以英式復古為設計主軸，從店面裝潢到包裝設計，無不融入老派茶商洋行的氛圍。不過，當品牌發展逐漸成熟，如何跳脫既有定位、開拓新的成長空間，也成為下一階段的經營課題。2026年3月，可不可正式將品牌名稱更名為「可不可熟成茶行」，過去因「熟成紅茶」的舊名容易讓消費者將品牌定位與紅茶劃上等號，為了打破這個刻板印象，便改以「茶行」取代，將經營範圍延伸至更廣泛的茶品領域，也讓未來新品開發有更大的發揮空間。對於此次的品牌更名，網友也在社群上表示「跟路易莎一樣吧，可能是二代店或想走精品茶之類的」、「他們改名字了，因為不只賣紅茶了」、「希望跟著不要漲價就好」。

No.3 Easyway

網路聲量：1,860筆

創立於1992年的「休閒小站」，堪稱是台灣手搖飲店始祖之一，也是許多七、八年級生共同的青春記憶。不過，隨著市場競爭日益激烈，品牌自2010年起逐漸淡出市場。今年夏天，休閒小站以全新品牌名稱「Easyway」強勢回歸，首間門市就選在台北市永春商圈。此次的復出自然少不了多款懷舊系復刻飲品，包括陪伴無數人度過學生歲月的復刻珍奶，另外也同步推出當年話題度爆表的啤兒綠茶，不只讓老顧客有機會重溫熟悉的味道，也要再度搶攻年輕族群的目光。

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體調查，本次調查區間的聲量高點落在2026年7月16日，品牌以全新面貌回歸的消息提前在社群曝光，勾起不少網友的童年回憶，留言區掀起大量討論潮，網友表示「七年級的報到，小時候覺得休小珍奶真的好好喝」、「味道帶回來了，價格沒帶回來」、「25元奶精珍奶才是我的回憶」。

No.2 天仁釀茶所

網路聲量：2,048筆

創立於1953年的天仁茗茶，長年深耕台灣茶市場，從茶葉選品到製茶工藝，皆累積深厚的茶文化底蘊。不過，面對手搖飲市場快速變化，以及年輕族群對茶飲消費習慣的改變，老字號也需要尋找新的成長方向。2025年，天仁茗茶將旗下的「喫茶趣ToGo」全面升級，推出全新手搖飲概念品牌「天仁釀茶所」，不只是更換品牌名稱與視覺形象，也重新調整市場定位。其主打年輕、休閒、生活化的外帶新茶飲，並特別導入智能製茶機以確保品質穩定。值得一提的是，不同於「喫茶趣ToGo」的據點多設於百貨商場內，天仁釀茶所則是將目光向外延伸到街邊店，讓品牌能更貼近融入手搖控的日常生活。

No.1 UG樂己

網路聲量：25,835筆

「UG樂己」是由知名手搖飲「歇腳亭」母公司聯發國際餐飲所創立，品牌從台北東區首店出發，隨後快速拓展至全台多個商圈，並陸續進軍海外市場。為了與市場做出區隔，品牌大膽導入AI智能茶飲機，將比例、甜度與冰量控制交由設備自動完成，號稱最快7秒就能製作一杯飲品。從製茶流程到門市營運，UG樂己正試圖透過科技提升出杯效率與產品標準化，走出有別於傳統手搖店的發展路線。

在2026手搖飲年輕化排行中，UG樂己以25,835筆網路聲量拿下冠軍，也是榜單中唯一討論度突破萬筆的品牌，極盛時期從北到南、從桃園到花蓮都有人問或許願。不過，高聲量的背後也伴隨不少爭議與質疑。透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體調查，本次調查區間的聲量高點落在2025年12月21日，該品牌在風格、口味上，皆與中國大陸知名連鎖茶飲「霸王茶姬」高度相似，因此經常被不少網友拿來比較，引發大量的討論熱潮，網友直言「看起來就是對岸的東西，套一個綠皮換名字」、「幾年前在大陸喝過，味道也差不多」。新口味或店員服務也能引起討論：「UG抹茶新品又茉又抹的，抹茶控可以衝了」、「UG店員推薦的飲料很好喝」，「我去買杯特調桂花牛奶，店員竟然給我扮早春晴朗的男主，情緒價值給超滿」。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2025年11月2日至2026年11月1日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理2000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

〖網路溫度計DailyView調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫〗

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精華 FAQ

  • 文章聚焦於台灣手搖飲品牌的年輕化轉型，包含改名、推出概念店、調整產品定位與門市設計等作法，藉此觀察各品牌如何在競爭激烈的市場中重塑形象。

  • 榜首是UG樂己，網路聲量達25,835筆，遠高於其他品牌。文章指出它透過AI智能茶飲機與標準化出杯流程引發大量話題，也因風格類似對岸品牌而掀起爭議。

  • 各品牌手法很多元，例如可不可改名為可不可熟成茶行、鶴茶樓全面升級二代店、Easyway以懷舊回歸引發話題，還有UG樂己、TWG Tea與CAMÉLIA山茶花強調科技、精品與儀式感。

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全台最大數據分析平台《網路溫度計DailyView》，致力以數據探究社會現象，並率先以「網路聲量」一詞來解譯人們的行為。 透過最即時且具公信力的每日調查、熱門話題、口碑聲量排行及洞察報告，掌握企業品牌、政治、科技生活、娛樂等產業的最新趨勢。

#品牌 #手搖飲 #台灣人

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