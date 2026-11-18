AI重點 文章重點整理： 重點一： 桃園好茶進駐2026臺灣國際茶業博覽會展售推廣。

桃園好茶進駐2026臺灣國際茶業博覽會展售推廣。 重點二： 8家茶品牌齊聚展現桃園多元茶區與風土特色。

8家茶品牌齊聚展現桃園多元茶區與風土特色。 重點三：透過奉茶、聞香與DIY活動帶動茶文化體驗。

【旅奇傳媒/編輯部報導】「2026臺灣國際茶業博覽會」11/13-11/16展期4天，「桃園好茶」於臺北「南港展覽館」1館登場。今年以「一座城市的風味，一場茶的對話」為策展主題，集結8家茶品牌共同參展，透過茶品展售、現場奉茶、聞香體驗及 DIY 調茶等多元活動，帶領民眾從茶香認識桃園風土，感受茶產業的深厚底蘊與創新魅力。

11/13開幕記者會特別邀請樂天女孩卉妮、筠熹、禹菡帶來活力開場表演，桃園好農代言人嘎琳也現身應援，與在地茶農及品牌業者一同展現桃園好茶的熱情與魅力。

▲「桃茶沙龍」現場提供聞香體驗、DIY 調茶等多元活動，歡迎前來品茶。 圖：桃園市政府農業局／提供

農業局長陳冠義表示，桃園茶產業發展已有百年歷史，茶區從平地、丘陵延伸至復興區高山，因不同海拔、氣候及土壤條件，孕育出「東方美人茶」、「桃映紅茶」、「龍泉茶」、「蘆峰烏龍茶」及「拉拉山高山茶」等多元特色茶品，展現豐富的地方風土特色，並透過「桃茶沙龍」系列活動打造「桃園茶」品牌行銷管道，先後進駐台灣設計展、桃園國際機場及松山文創園區，讓桃園茶走入不同生活場域。此次進一步參與全國指標性的「臺灣國際茶業博覽會」，期望藉由專業展覽活動，增加茶品牌與消費者及產業各界的交流機會，協助茶農拓展市場，讓更多人認識桃園茶的獨特風味與優質品質。

本次參展的8家桃園茶品牌，包括雪霧有機茶莊園、拉拉山製茶廠、益壽茶園、文新製茶廠、益成茶行、双霖茶莊、登瓦祿茶園及竹峰茗茶休閒農場，匯集龍潭、楊梅、龜山、蘆竹及復興等茶區特色，展售品項涵蓋東方美人茶、桃映紅茶、有機茶、龍泉茶、綠茶及拉拉山高山紅茶等多元茶品。展覽期間除提供民眾現場品茗，也安排品牌推廣時段，由茶農親自介紹茶葉特色、製茶工藝及品牌故事，讓消費者透過一杯好茶，認識桃園不同產區的風土與茶人堅持。

▲「桃茶沙龍」邀請前來「2026臺灣國際茶業博覽會」體驗桃園好茶的魅力。 圖：桃園市政府農業局／提供

另展區規劃多項互動體驗，「桃茶聞香區」展示參展茶品牌推薦的特色茶；「桃茶沙龍特調 DIY」讓民眾親手調配專屬茶飲；現場也輪番提供參展茶品牌特色茶款的冷泡茶，從視覺、嗅覺到味覺，深入感受「桃園茶」的魅力，把喜愛的桃園好茶帶回家。展期間同步推出「探索桃茶」打卡集章活動，可至服務台領取「桃茶沙龍」活動小卡，完成展區指定任務並集滿印章，即可兌換限定「桃茶沙龍茶包束口袋」，數量有限，送完為止。

為鼓勵支持桃園在地茶品牌，展期間推出多重消費滿額優惠，於展期內桃園專區消費滿1,000元，再加贈「桃園好農代言人嘎琳專屬提袋」1份；消費滿2,000元加贈「桃茶沙龍旅行茶包護照套」。各項滿額贈禮數量有限，詳細兌換方式及活動規範以現場公告為準。

桃園市政府農業局表示，桃園擁有百年茶產業發展歷史及多元茶區特色，未來將持續整合產業資源，結合設計、文化及專業展覽等不同場域，協助在地茶品牌提升能見度、拓展多元銷售通路，讓「桃園茶」從產地走向城市，進一步接軌國際市場。誠摯邀請即日起至11/16前往臺北「南港展覽館」1館「桃園好茶」專區，喝一杯桃園好茶、聽一段茶農故事，親身感受桃園百年茶鄉的風土魅力。

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