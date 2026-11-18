AI重點 文章重點整理： 重點一： 高雄鳳山冠維包子主打現桿現包與老麵麵皮。

高雄鳳山冠維包子主打現桿現包與老麵麵皮。 重點二： 招牌口味涵蓋鹹甜包子、卷類與濃芋饅頭。

招牌口味涵蓋鹹甜包子、卷類與濃芋饅頭。 重點三：使用嘉禾牌麵粉並提供冷凍宅配與預約。

剛出爐的熱氣伴隨著麵香撲鼻而來～外皮用看的就非常療癒了！而且完全不乾柴喔！

口味分別有鹹味的金香菇蛋黃肉包、炙燒起司肉包、脆甜高麗菜包、白芝麻蔥香卷，以及甜味的香甜蔓越莓乳酪卷、靜岡抹茶紅豆卷和濃芋職人饅頭。

還有還有！！小朋友超級愛的綜合小饅頭啦～

接下來，我們一起來欣賞包子和饅頭的剖面吧！

金香菇蛋黃肉包＄38元

他們家的麵皮都是使用老麵麵糰來製作的呦～非常的講就！

裡面的配料有：蛋黃、香菇、豬肉餡，配料很扎實，吃起來也不油膩，每一口都吃得到食材挑選的用心！一口咬下鮮甜的肉汁搭配麵皮，完全不乾柴，這款人人都愛！

炙燒起司肉包＄38元

這款的配料是使用起司加上豬肉餡，起司控絕對會瘋掉～鮮甜多汁的肉餡中融入炙燒香氣的濃郁起司，熱熱吃還會微微牽絲，奶香肉香一口滿足！

因為有起司，所以稍微有點鹹口，不過這時候來杯溫豆漿哪有什麼問題！

脆甜高麗菜包＄30元

這款實在是太超過啦～～～滿滿的配料除了有脆甜得高麗菜、紅蘿蔔和夠味的香菇之外，居然還有腐竹耶！會不會太奢持！

在口感上卻不會因為配料而搶戲，麵皮的Q彈和配料通通都融合的恰恰好！

清爽解膩又不失麵香，超涮嘴！

白芝麻蔥香卷＄28元

蔥香卷的內層放了許多的香蔥和芝麻，外層居然一點也不馬乎，熱騰騰出爐時的香氣真的太迷人啦！撕開時蔥香直撲鼻腔，鹹香有嚼勁，越嚼越能品嚐到純粹的麵粉香與蔥油香。下午茶來一顆，簡直太幸福～

鹹的口味就告一段落囉～接下來輪到甜得口味登場！！！

靜岡抹茶紅豆卷＄35元（週六限定口味）

這款使用的配料是靜岡抹茶粉、白豆泥加上不少的密紅豆，嚴選靜岡抹茶是甜口得那種，一層層的抹在麵皮上，層層捲入綿密細緻的香甜紅豆餡，越嚼越能品嘗到抹茶在麵皮中散發出的香氣，很日式的經典搭配，甜而不膩！

香甜蔓越莓乳酪卷＄35元

這款配料使用的是天然水果粉加上蔓越莓和乳酪丁，酸甜適中的蔓越莓乾遇上香濃滑順的乳酪，酸甜乳香在口中融合著，下午茶來一顆，實在是幸福不過啦！

濃芋職人饅頭＄30元

看看這個剖面，是不是非常有誠意呀！

裡面的配料有芋頭絲加上芋泥，真材實料看得到也吃得到！Q彈麵皮裡融合了濃郁芋泥，每一口還咬得到細緻的芋頭絲，口味清爽無負擔，直接收服芋頭控的心～

綜合小饅頭袋＄38元

這就是小朋友超級愛的綜合小饅頭啦～

迷你尺寸對小朋友來說超友善，一下子就吃完一顆，完全不用擔心掉屑屑！依樣使用天然食材加上老麵麵皮，口感鬆軟，也不含多餘添加物。早上蒸一小盤搭配牛奶，或是出門當安撫小點心，小朋友一眨眼就能吃光光！

除了以上介紹的幾種口味，還有非常多種口味等著大家去解鎖呦！

這家就位於高雄鳳山區的冠維包子（鳳山創始店）

這就是為什麼他們家的麵皮這麼厲害的原因啦～除了師傅每天用心的製作之外，他們使用了跟「鼎泰豐」同款的嘉禾牌麵粉來製作麵皮，堅持使用最好的，讓顧客能夠吃得開心又幸福！

現桿現包的包子真的是非常療癒人心～

熱騰騰的金香菇蛋黃肉包出爐啦！！

看看這個要準備炙燒的起司融化在肉包上，就快要受不了了！

店內除了有販售包子、饅頭，也有賣飲品喔！

當然！也有提供冷凍宅配的服務，可以加Line預約呦！！

📍高雄市鳳山區·冠維包子（鳳山創始店）

⏰06:40-15:00（週一公休）

🏡高雄市鳳山區國泰里凱旋路253號

💰現金

☎️07 765 8282

✨可加Line預約冷凍宅配呦！

✨ 每週六限定：靜岡抹茶紅豆卷

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