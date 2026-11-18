2026-11-18 14:03 旅遊經
台北凱撒推出2027新春年菜外帶 六人份8,888元，早鳥現省1,889元！
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：台北凱撒推出2027年菜外帶「羊羊得意豐收年」
- 重點二：六人份套餐原價8,888元，早鳥優惠價6,999元。
- 重點三：另有16道8人份單點料理，可依人數自由搭配。
台北凱撒推出2027年菜外帶「羊羊得意豐收年」，精選六道經典佳餚，推早鳥優惠
【旅遊經 洪書瑱報導】-
2026年再一個半月即將結束，也象徵農曆新年腳步也漸漸接近，年節聚餐的準備也陸續展開，如何兼顧料理品質、餐點份量與備餐便利性，成為消費者規劃團圓餐的重要考量，隨著台北凱撒公布了2027年菜外帶「羊羊得意豐收年」訊息，也象徵年菜大戰開始展開，此次台北凱撒精選十大六道經典佳餚組成六人份套餐，原價8,888元，早鳥優惠價6,999元，約79折，現省1,889元。另推出十六道八人份經典單點料理，消費者可依聚餐人數及飲食喜好自由選購。無論是除夕圍爐或新春親友聚會，都能省去採買食材、備料與長時間烹調的工夫，不必出門上餐廳排隊，在家也能輕鬆享用飯店主廚料理。
「凱撒鮑魚佛跳牆」
「XO醬粿條蒸龍蝦」
「杏片爐烤豬肋排」
「香蔥油淋龍虎斑」
「富貴石榴長年菜」
「廣式荷葉蒸米糕」
「羊羊得意豐收年」六人份套餐精選六道年節料理，將不同食材與年節飲食寓意，以經典功夫菜、海鮮、肉品、蔬食及米食來演繹。如：「凱撒鮑魚佛跳牆」選用鮑魚搭配多種經典食材，經細火燉煮而成傳統佛跳牆濃郁醇香的湯頭；「XO醬粿條蒸龍蝦」以龍蝦結合風味濃郁的XO醬，粿條充分吸收醬汁的鹹香滋味，入口飽滿入味；「杏片爐烤豬肋排」經爐烤後肉質軟嫩，表層杏片帶有淡雅堅果氣息，與豬肋排的肉香相互呼應，呈現外層酥香、內裡軟嫩的口感；「香蔥油淋龍虎斑」選用肉質細嫩的龍虎斑，淋上熱油釋放香蔥香氣，帶出魚肉本身的鮮美滋味；「富貴石榴長年菜」以福袋搭配翠綠長年菜，呈現富貴圓滿、長長久久的年節意象，為團圓餐桌增添一道應景蔬食；「廣式荷葉蒸米糕」以荷葉包裹蒸製，米糕吸收荷葉淡雅清香，為年節佳餚帶來經典米食風味。
「凱撒蒜香黑鑽雞」
「招牌冠軍豬腳」
除了六人份年菜套餐，台北凱撒另推出十六道經典單點料理，每道皆為八人份規格，提供消費者更多菜色選擇。人氣品項包括：「凱撒蒜香黑鑽雞」、「招牌冠軍豬腳」、「上海紹興醉蝦」、「櫻花蝦臘味油飯」及「避風塘豆酥大蝦」等，涵蓋海鮮、肉品、米食及蔬菜等多元選擇。無論是為年菜套餐加菜，或另外挑選親友喜愛的料理，都能依照團圓聚餐的內容安排，讓年節餐桌更符合家人的飲食喜好。
台北凱撒2027年菜外帶即日起開放預訂，訂購至2027年1月31日止。「羊羊得意豐收年」六人份套餐原價8,888元，凡於2027年1月24日前完成預訂及付款，即可享早鳥優惠價6,999元。年菜套餐及單點料理提貨期間為2027年1月25日至2月4日，每日提供12:00至13:30及18:00至19:00兩個提貨時段，除夕當日則開放11:00至15:00提貨，提貨地點為台北凱撒3樓王朝中餐廳。
以上圖片：台北凱撒提供
精華 FAQ
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本次年菜外帶主題為「羊羊得意豐收年」，以6人份套餐搭配多道經典佳餚，訴求團圓圍爐的便利與飯店主廚料理品質。
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六人份套餐原價8,888元，若在2027年1月24日前完成預訂並付款，可享早鳥優惠價6,999元，等於現省1,889元，約79折。
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年菜套餐與單點料理可於2027年1月25日至2月4日提貨，每日有12:00至13:30、18:00至19:00兩個時段，除夕當日則為11:00至15:00，地點在台北凱撒3樓王朝中餐廳。