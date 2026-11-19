AI重點 文章重點整理： 重點一： 石碇千島湖新增4K即時影像，24小時直播湖光山色。

石碇千島湖新增4K即時影像，24小時直播湖光山色。 重點二： 觀眾可線上欣賞群山、茶園梯田與雲隙光美景。

觀眾可線上欣賞群山、茶園梯田與雲隙光美景。 重點三：新北盼藉直播帶動石碇茶鄉小旅行與實地觀光。

民眾可透過「新北旅客New Taipei Tour」Youtube頻道觀看石碇千島湖黃昏時分的夕陽美景。

【旅遊經 洪書瑱報導】

新北永安里「石碇千島湖」原是山間聚落，隨著翡翠水庫興建而成為水庫上游集水區，高低起伏的山巒與碧綠湖水相互交錯，遠望彷彿一座座小島散落湖面。其中，山形宛如鱷魚與土虱伏臥水中的奇特景觀，更是旅人口耳相傳的攝影秘境，而觀景平台周邊的開闊視野，可以讓人感受山巒、湖水與茶鄉交融的景致，山湖美景令人心之嚮往！若民眾無法親臨，現在有機會線上實景觀看！

新北線上直播觀賞再添新亮點，全新「石碇千島湖」4K高畫質即時影像，24小時不間斷直播翡翠水庫上游的湖光山色，「鏡頭君」將進入石碇山區，捕捉層疊山巒、蜿蜒湖岸與茶園梯田交織的自然風光，民眾可透過手機、電腦就能隨時欣賞群山環繞、碧水映綠的迷人景致，讓更多國內外旅客透過即時影像，感受新北山城的獨特魅力。









陽光從雲層間灑落而成的雲隙光，映照出石碇千島湖的美景







採用4K高畫質攝影機直拍石碇千島湖





新北市政府觀光旅遊局長楊宗珉表示，新北市擁有山、海、河、城等多元觀光資源，近年持續透過4K高畫質即時影像，將各地特色景觀帶到民眾眼前。繼淡水漁人碼頭、中和烘爐地、九份、十分瀑布及八里左岸等熱門景點後，此次新增石碇千島湖即時影像，不僅拓展新北觀光即時影像的山林視角，也讓更多人認識石碇兼具自然景觀與茶鄉文化的旅遊特色，透過24小時不間斷直播，民眾無論身在何處，都能隨時欣賞石碇千島湖的四季風貌，也期盼藉由線上觀賞帶動實地旅遊，讓更多旅客走進新北山城，探索不同的在地風情。

民眾透過即時影像線上賞景外，若有休閒時間，推薦民眾不妨安排石碇茶鄉小旅行，親自走訪周邊景點。其中，永安翠嵐觀景台可遠眺湖水與群山交錯的景致，鄰近的八卦茶園則以順著山坡起伏的茶樹排列，展現石碇獨特的茶鄉風貌。欣賞完山林美景後，也可順遊石碇老街，漫步山城街巷、品嚐在地美食，感受自然景觀與人文風情交融的旅遊魅力。「石碇千島湖」即時影像直播：https://www.youtube.com/live/Bc6PX90YfrY

新北市政府觀光旅遊局提醒，民眾可透過「新北旅客New Taipei Tour」YouTube頻道，24小時免費觀賞4K即時影像，不論是想遠離都市喧囂、欣賞山林景致，或是出遊前了解當地天候與景觀，都能透過直播一探現地美景。相關新北旅遊資訊，可至新北市觀光旅遊網(https://newtaipei.travel/)或「新北旅客」臉書粉絲專頁查詢！

以上圖片：新北市政府觀光旅遊局提供





