AI重點 文章重點整理： 重點一： 台北市立動物園11月19日將舉辦黑腳企鵝走路趣。

台北市立動物園11月19日將舉辦黑腳企鵝走路趣。 重點二： 室溫低於24度時企鵝可外出散步15分鐘。

室溫低於24度時企鵝可外出散步15分鐘。 重點三：活動兼顧動物福祉並宣導海洋保育與趾瘤防治。







台北市立動物園邀您和黑腳企鵝一起走路趣！









【旅遊經 洪書瑱報導】









多數人印象中企鵝只生活在冰天雪地的南極，想要觀賞企鵝行走、搖搖晃晃散步可愛萌態，可能都得出國遊才「行」，現在在台就有機會可以看企鵝快樂「行走」！臺北市立動物園於今(2026)年秋冬，倘室溫低下於攝氏24度，臺北市立動物園溫帶區的黑腳企鵝們將踏出室內活動場，愜意地在活動場周圍晃晃15分鐘，搭配keeper's talk企鵝保母的解說及QA。今年第一次的「企鵝走路趣」將在11月19日登場。

















在圈養環境中的黑腳企鵝，常因活動量不足、體重過重而使足底長期受壓力等因素，容易增加企鵝常見足部疾病「趾瘤」的風險。因此，為了讓企鵝們可以有更多的活動探索空間，除了新增更多室內活動場地，臺北市立動物園特別規劃了讓黑腳企鵝在合適的天氣也可以「外出」活動，將活動空間延伸至遊客參觀步道上。











首場「企鵝走路趣」於11月19日的早上9點30分開始







首場「企鵝走路趣」於11月19日的早上9點30分開始，欲和企鵝一起走走的民眾，請大家務必遵守現場工作人員引導，謹記「勿喧嘩、追逐、觸摸、餵食或是誤開閃光燈」拍攝企鵝，以免讓黑腳企鵝卻步或緊張跌到，後續企鵝活動時間，將陸續公告於臺北市立動物園機關網站「最新消息-教育活動」。







倘若室溫在攝氏24度以上，為保障來自溫帶氣候的黑腳企鵝福祉，將改以在室內活動場餵食，由保育員於參觀區域進行企鵝食魚解說活動。









「企鵝走路趣」將會在適當的氣溫下(攝氏24度以下)，由保育員引導黑腳企鵝們踏出原室內空間，依照企鵝的意願在規劃範圍的遊客步道中活動。遊客在「企鵝外出日」時來到企鵝館出口的步道，將有機會可以觀察到黑腳企鵝自然移動、探索環境的行為，也可以看到企鵝們群體行動與夥伴互動的可愛模樣。此活動除了能讓民眾看到難得一見的景象，更希望藉由增加黑腳企鵝們步行距離，減少長時間站立情形，可促進足部健康進而降低趾瘤發生機率，提升個體健康與動物福祉。倘若室溫在攝氏24度以上，為保障來自溫帶氣候的黑腳企鵝福祉，將改以在室內活動場餵食，由保育員於參觀區域進行企鵝食魚解說活動。

黑腳企鵝被國際自然保育聯盟(IUCN)列為「極度瀕危(Critically Endangered)」物種，牠們飽受商業漁業競爭過漁導致食物資源不足，加上海洋汙染、棲地劣化及人為干擾等生存危機，以致野外族群正在快速的下降。透過「企鵝走路趣」的解說活動，除了可以近距離觀察黑腳企鵝，也能讓民眾藉機聆聽保育員的陪同解說，希望遊客從理解企鵝們的生存危機，在牠們可愛搖擺的模樣背後，也能將對企鵝的喜愛延伸至海洋保育與永續，一起為維護海洋生態系盡一份心力。

此次由溫帶動物區黑腳企鵝擔當主角的「企鵝走路趣」活動，以教育推廣為主要目標，全程活動皆以動物福祉為優先考量，讓企鵝自己選擇是否要出來散步，希望到場的遊客們都可以配合遵守降低音量、不追逐、不觸摸、不餵食，也不超越管制範圍的愛企鵝守則，避免對黑腳企鵝造成壓力，一起維護友善的遊園環境，才有機會多多觀察黑腳企鵝們搖搖擺擺在遊客步道探索的模樣。2026年11月19日上午9點30分「企鵝走路趣」活動，除了增加黑腳企鵝的活動量，也歡迎遊客們大家秋日一起來臺北市立動物園秋日健走！









除此之外，即日起至2027年6月30日，還舉辦了「企鵝大使跨館集章探險」活動，活動地點包括：國立海洋科技博物館、臺北市立動物園、國立海洋生物博物館、台中海洋館、Xpark等，將帶領大小朋友由極地走到大洋，探索企鵝生活習性與海洋生態；只要帶著集章卡走訪合作場館，即可享專屬禮遇與抽獎機會。其中「臺北動物園」集章卡發放處，分別在遊客服務中心、企鵝館企鵝小舖等處！凡集滿「海科館海洋劇場」章及「其他任2館合作館所」企鵝印章共3個印章以上，即可回函參加抽獎活動。第一次：2026年12月31日、第二次：2027年03月31日、第三次：2027年06月30日。相關活動訊息可至各館查詢最新公告！









以上圖片：臺北市立動物園提供