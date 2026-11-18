2026-11-18 12:03 旅奇傳媒 TR Omnimedia
新北好茶齊聚國際茶博會 周末逛展品味時令風土
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文章重點整理：
- 重點一：新北好茶專區進駐國際茶業博覽會展售冬茶。
- 重點二：包種茶霜淇淋與創新茶點吸引民眾品嚐。
- 重點三：新北茶農與青農屢獲國內外競賽與設計獎肯定。
【旅奇傳媒/編輯部報導】茶界年度盛事「國際茶業博覽會」11/13-11/16於「南港展覽館」登場，新北市農業局今年特設「新北好茶」專區，連續4日展售「包種茶」、「碧螺春綠茶」、「鐵觀音」等新北當季茶品，更推出特色茶點以及選用比賽茶製作的「包種茶霜淇淋」，歡迎至展區品茗嚐鮮。
作為北臺灣最大茶產區，新北市茶園遍及坪林、石碇、三峽、石門等地，是臺灣最主要的包種茶產區，亦特產「三峽碧螺春綠茶」、「石碇美人茶」、「石門鐵觀音」、「坪林香韻紅茶」等地方特色茶。
今年新北茶農參加全國及國際競賽再傳捷報，累計取得新北第14座全國製茶競賽冠軍，並囊括全國機採茶菁技術競賽冠軍、全國有機茶 TAGs 評鑑特選獎、金點設計獎標章、日本世界綠茶大賽金賞等指標級獎項，顯示「新北好茶」的專業實力。
「國際茶業博覽會」新北專區集結14家青農、特色茶莊及星級製茶廠，由產業第一線茶農帶來新鮮冬茶，透過現場沖泡介紹，呈現新北茶產業的風土與技術。
其中，坪林青農吳柏諺經營「福茶苑」，今年獲全國製茶競賽亞軍，並推出「茶島禮盒」取得金點設計獎標章，還結合茶席品飲與生態走讀體驗，獲頒農業部「亮點茶莊」認證。
而三峽「天芳茶行」第五代黃耀寬經營5星衛生製茶廠，也舉辦多樣食農教育課程，更攜手三峽農會導入速萃茶飲加工技術，獲選農業部第八屆百大青農，展現製茶技藝傳承以及品牌接軌發展的成果。
新北青農將傳統茶業與現代創新是本次展覽的一大亮點，其中「文山茶推廣中心」串聯農會茶飲品牌「碧萃」推出「包種茶霜淇淋」，選用新北包種茶比賽優良獎茶葉，經低溫細磨後加入鮮奶調製，不額外添加乳化劑，融合包種茶清香與濃郁乳香。
青農團體「有種茶合作社」繼「窨花茶」、「茶慶酒」產品後，則是推出招牌茶點「包樂Q餅」、「包旺Q餅」，將芭樂、鳳梨等果乾融入包種茶雪花餅，產品禮盒獲頒農糧署「十大飲享禮」。
此外，「有種茶」今年主辦全臺首項星級評鑑「國際精品茶葉大賞（GTEA）」，競賽評審使用青農研發的數位化評鑑分析系統，建置每項參賽茶品專屬的風味標籤，歡迎至現場體驗操作評鑑系統，了解返鄉青農轉譯茶文化、導入科技的創新應用。
除了好茶飄香，同場舉辦的「國際咖啡展」則有三峽咖啡農「竹崙子莊園」參展，莊園主人邱建明10餘年前退休返鄉後，在三峽竹崙山區闢建咖啡農園，秉持與環境共生的理念，採植樹遮蔭模式栽培咖啡樹，曾獲農業部農村水保署「年度北區咖啡莊園獎」及「永續示範莊園獎」雙項肯定。今年更獲「全國咖啡分類分級評鑑」精選獎，透過友善生態的耕作，兼顧韌性農業與精品咖啡風味。
新北市政府農業局長諶錫輝表示，新北市秉持「三生有幸、三生永續」理念，從生產、生活及生態面向推動永續農業，農民藉由開發多元茶產品與茶文化體驗遊程，持續帶動茶鄉發展。歡迎本周末（11/13-11/16）前往南港展覽館「國際茶業博覽會」的「新北好茶」展區，品嚐各式茶飲與茶點，感受新北的當季風味，更多詳情可至「新北市農業局稼日蒔光」臉書粉絲專頁查詢。
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精華 FAQ
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新北市設置「新北好茶」專區，展售包種茶、碧螺春綠茶、鐵觀音等茶品，也推出包種茶霜淇淋、茶點與多家青農、茶莊的現場沖泡體驗。
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因為新北是北臺灣最大茶產區，擁有坪林、石碇、三峽、石門等特色茶鄉，且今年在全國製茶、機採茶菁、有機茶評鑑與國際競賽都拿下亮眼成績。
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坪林福茶苑以茶席與生態走讀結合品牌，三峽天芳茶行導入速萃茶飲加工，有種茶合作社推出茶點與數位評鑑系統，展現傳統茶業結合科技與設計的成果。