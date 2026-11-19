AI重點 文章重點整理： 重點一： 文章推薦雲南騰沖、重慶北碚等5地冬日溫泉行程。

文章推薦雲南騰沖、重慶北碚等5地冬日溫泉行程。 重點二： 騰沖主打火山熱海與和順古鎮，結合地熱奇觀和人文散步。

騰沖主打火山熱海與和順古鎮，結合地熱奇觀和人文散步。 重點三：峨眉山、從化與海南各具雪景、山林、海島等泡湯特色。

【旅奇傳媒/編輯部報導】有人嚮往冰雪的浪漫，有人眷戀暖泉的療癒，冬日旅行，各有喜歡的溫度。隨著寒意漸濃，「美麗中華」邀請旅人展開一場暖意相伴的溫泉假期：從雲南「騰沖」的地熱奇觀、重慶「北碚」的山城湯泉，到四川「峨眉山」賞雪後的暖湯時光，再一路走向廣東「從化」的山林綠意與「海南」的熱帶風情。

在氤氳水氣中放慢步調，將沿途風景與在地生活，泡成一段值得細細回味的冬日旅程。

▲雲南騰沖熱海以豐富地熱景觀著稱，蒸氣升騰的熱泉，展現大地蘊藏的自然能量。 圖：shutterstock／來源

雲南・騰沖｜火山熱海，感受地熱奇觀

來到雲南「騰沖」，溫泉旅行可以從認識大地開始。這裡擁有豐富的火山地貌與地熱資源，其中熱海景區以沸泉、噴氣孔與蒸氣繚繞的景象聞名，沿著步道前行，觀賞「大滾鍋」熱氣翻騰的景觀，彷彿走進一座天然地熱展示館，看地底能量化為眼前的奇景。

欣賞地熱景觀後，再到設有泡浴設施的溫泉場域享受暖湯，讓探索與休憩成為旅程的兩種節奏。若想增添人文體驗，也可串聯「和順古鎮」，在巷弄與老屋之間散步，將地熱奇觀、古鎮漫遊與溫泉住宿，組合成值得細細品味的騰沖之旅。

▲重慶「北碚」結合山林、江景與溫泉文化，為山城旅行增添悠閒的近郊度假時光。 圖：北碚區委宣傳部／來源

重慶・北碚｜漫遊江畔老村，享受山城湯泉

重慶擁有「世界溫泉之都」美稱，而嘉陵江畔的「北碚區」則有「溫泉故里」之稱，以縉雲山與北溫泉等特色資源成為「巴渝五泉之冠」。

想在重慶旅行中安排一段悠閒時光，不妨暢遊嘉陵江畔「北碚」，「縉雲山」的綠意、「北溫泉」的暖湯與「金剛碑老村」的人文風景，在這裡交織成適合慢遊的城市近郊風貌，也讓泡湯多了一層地方故事。

近年來，「北碚」把溫泉與民宿、歷史文化、生態觀光、藝術創作深度融合，白天在山間步道遠足，在博物館看展，在文創小店消磨下午，入夜回到湯池，展現「溫泉棲居」的旅遊魅力。

▲冬季峨眉山可依天候安排高山賞雪，再返回山麓享受溫泉，體驗一趟旅程中的冷暖風景。 圖：shutterstock／來源

四川・峨眉山｜山上賞雪、山下泡湯，收藏冬日雙重享受

冬遊「峨眉山」，令人期待的體驗之一，便是「山上賞雪、山下泡湯」。當高山區迎來降雪，山林與寺院披上銀白色彩，金頂建築在雪景映襯下更顯莊嚴；若遇上雲海，又是另一番壯闊景象。每年11月底至隔年3月是最佳旅遊期，高山上有厚重積雪與「雷洞坪滑雪場」，山下則是熱氣騰騰的露天溫泉，「峨眉山」的溫泉多為珍貴的天然氡水，水質滑潤，具備良好的放鬆與保健效果。

「峨眉山」的溫泉主要集中在山腳下的「報國寺風景區」一帶，靈秀溫泉可以享受天然氡泉，泡完肌膚細緻滑嫩。「紅珠山賓館森林溫泉」擁有約44萬平方公尺的原始森林與10萬平方公尺的天然湖泊，森林覆蓋率超過95%，空氣負氧離子含量極高。喜歡綠意的旅人，不妨選擇山林環繞的湯池，享受安靜的休憩時光。

▲廣東「從化」以山水與溫泉度假資源，串起河畔漫遊、鄉村風景與暖湯時光。 圖：廣州市從化區人民政府／來源

廣東・從化｜走進流溪山林，來場南國暖冬假期

想把溫泉與山林慢遊放在一起，廣州「從化」是值得認識的目的地。身為廣州的後花園，只需1.5小時就可從城市直達溫泉與溪流，滿滿的新鮮空氣解放工作與生活帶來的壓力。

「從化」作為知名的溫泉之鄉，地熱資源豐富，擁有與瑞士達沃斯齊名的珍稀含氡蘇打溫泉，水質佳、水溫高、泉景奇特而聞名遐邇，富含多種對人體有益的礦物質，被譽為「嶺南第一泉」，被世界溫泉及氣候養生聯合會認定為「世界珍稀溫泉」。

來到「從化」，除了泡湯放鬆，不妨為行程保留一些空白：上午欣賞沿途山水，午後入住溫泉旅宿，泡湯後喝杯熱茶，再以一頓地方料理為當天畫下句點，不管是鄉村漫遊或山林行程，都能感受嶺南地區的另一種旅行風采。

▲「七仙嶺溫泉」是海南溫度最高的熱礦水，富含鋰、鍶、鋅等元素，也是海南以熱帶雨林和野溪溫泉為主題的溫泉區。 圖：保亭旅文／來源

海南｜椰風暖湯相伴，享受海島陽光

喜歡海島風情的旅人，不妨到「海南」安排一場暖冬假期。這裡除了迷人的濱海風光，還有約40處溫泉養生度假勝地，溫泉水溫高、水質佳，結合自然生態與保健的特色溫泉，是冬季放鬆身心的度假好選擇。

「海南」溫泉獨具特色，三亞的「南田溫泉」，擁有「神州第一泉」的美譽，溫泉水中含有硫化氫、氮偏矽酸，有益皮膚健康。瓊海市「官塘溫泉」含氟、矽、鍶的低礦化度、低鐵的氯化物重碳型熱礦泉水，因其硫化氫含量較高，被俗稱為「臭雞蛋」溫泉。儋州市「藍洋溫泉」是唯一一處位於海南西部的溫泉，堪稱天下奇泉，有冷熱兩泉，泉水溫度高、恆質、恆量且無異味。

「海口觀瀾湖度假區」是亞洲最大的火山岩礦溫泉主題公園，蘊含多種保健的天然礦物成分，被譽為「礦泉中的珍品」。保亭黎族苗族自治縣境內的「七仙嶺溫泉」，是目前海南溫度最高的熱礦水，富含鋰、鍶、鋅等元素，也是海南目前唯一的以熱帶雨林和野溪溫泉為主題的溫泉區。

海南島的冬日幸福，從一段海岸散步、一頓悠閒午餐，加上一池溫暖湯泉，打造舒服自在的度假節奏。

從地熱奇觀到山城江景，從高山雪色到南國綠意，溫泉讓各地風景有了不同的體驗方式。這個冬天，跟著美麗中華為自己安排一趟暖湯旅行，在走訪與停留之間，收藏屬於冬日的幸福時光。

想知道更多大陸景點資訊，可查詢「海峽兩岸旅遊交流協會」網站或上「美麗中華」FB、IG、YT，開拓精彩獨到的旅遊視野。

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