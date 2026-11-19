AI重點 文章重點整理： 重點一： 東京麻布台之丘出現大使館指定的正宗印度餐廳AHILYA

東京麻布台之丘出現大使館指定的正宗印度餐廳AHILYA 重點二： 餐廳可同時品嘗南北印度菜，主打現磨香料與多樣餅類。

餐廳可同時品嘗南北印度菜，主打現磨香料與多樣餅類。 重點三：午餐優惠組合1,380日圓起，交通便利且店內充滿印度風情。

【旅奇傳媒/記者-黃千珮】日本旅行喜歡遊逛商店街或深入居民巷弄，會發現常見到印度或尼泊爾餐廳，根據移民研究者室橋裕和的統計，目前日本全國約有近5,000家印度、尼泊爾餐廳。不僅能在商店街找到，也進駐大型購物中心或商場。記者就在話題仍盛的東京「麻布台之丘」（Azabudai Hills），發現這家印度大使館指定正宗印度餐廳「AHILYA」。

▲開幕已逾三年的東京「麻布台之丘」話題不減。 記者黃千珮／攝影

▲開幕已逾三年的東京「麻布台之丘」話題不減。 記者黃千珮／攝影

目前在關東有5家分店的「AHILYA」總店位於東京代代木車站旁，以北印度菜聞名，南青山則以南印度料理為主。而「麻布台之丘」的分店則能同時品嘗南北印度菜。最大特色就是使用豐富的現磨香料，除了熬煮各種咖哩，也能吃到前菜、坦都里料理等，印度招牌餅類就有8種選擇。

▲商業午餐菜單咖哩拼盤、雞肉香米飯。 記者黃千珮／攝影

▲商業午餐菜單咖哩拼盤、雞肉香米飯。 記者黃千珮／攝影

建議午餐時段造訪，11:00~15:00可點優惠組合，從五款咖哩：奶油雞、羊肉、鷹嘴豆、菠菜奶酪、本日咖哩中任選二種，搭配烤雞肉、沙拉、清爽小菜再附上烤餅或香米飯，只要1,380日圓。招牌菜之一的雞肉香米飯1,700日圓，則使用印度香米搭配雞肉、特製香料一起煮成，水煮蛋是最道地的印度吃法，搭配印度優格沙拉Raita清爽解膩。

▲「AHILYA 麻布台之丘」分店入口。 記者黃千珮／攝影

▲「AHILYA 麻布台之丘」分店入口。 記者黃千珮／攝影

外觀設計融入拱門，店內空間設計也充滿印度風情，赭紅色壁面掛上印度風格畫飾，營造出神祕氛圍，讓人印象深刻的還有大理石桌子上鑲嵌了水晶，據說是印度工匠手工打造。

▲「AHILYA 麻布台之丘」店內充滿印度風情。 記者黃千珮／攝影

▲「AHILYA 麻布台之丘」店內充滿印度風情。 記者黃千珮／攝影

◉ AHILYA 麻布台之丘

・地址：東京都港區麻布台1-3-1 麻布台之丘 Tower Plaza 3樓

・交通：東京地下鐵日比谷線「神谷町站」5號出口直通、

南北線「六本木一丁目站」2號出口步行4分鐘即可到達

・公休：無

・外語菜單：英文

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