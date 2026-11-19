2026-11-19 15:02 旅奇傳媒 TR Omnimedia
東京麻布台之丘享用大使館指定正宗印度料理
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：東京麻布台之丘出現大使館指定的正宗印度餐廳AHILYA
- 重點二：餐廳可同時品嘗南北印度菜，主打現磨香料與多樣餅類。
- 重點三：午餐優惠組合1,380日圓起，交通便利且店內充滿印度風情。
【旅奇傳媒/記者-黃千珮】日本旅行喜歡遊逛商店街或深入居民巷弄，會發現常見到印度或尼泊爾餐廳，根據移民研究者室橋裕和的統計，目前日本全國約有近5,000家印度、尼泊爾餐廳。不僅能在商店街找到，也進駐大型購物中心或商場。記者就在話題仍盛的東京「麻布台之丘」（Azabudai Hills），發現這家印度大使館指定正宗印度餐廳「AHILYA」。
▲開幕已逾三年的東京「麻布台之丘」話題不減。 記者黃千珮／攝影
目前在關東有5家分店的「AHILYA」總店位於東京代代木車站旁，以北印度菜聞名，南青山則以南印度料理為主。而「麻布台之丘」的分店則能同時品嘗南北印度菜。最大特色就是使用豐富的現磨香料，除了熬煮各種咖哩，也能吃到前菜、坦都里料理等，印度招牌餅類就有8種選擇。
▲商業午餐菜單咖哩拼盤、雞肉香米飯。 記者黃千珮／攝影
建議午餐時段造訪，11:00~15:00可點優惠組合，從五款咖哩：奶油雞、羊肉、鷹嘴豆、菠菜奶酪、本日咖哩中任選二種，搭配烤雞肉、沙拉、清爽小菜再附上烤餅或香米飯，只要1,380日圓。招牌菜之一的雞肉香米飯1,700日圓，則使用印度香米搭配雞肉、特製香料一起煮成，水煮蛋是最道地的印度吃法，搭配印度優格沙拉Raita清爽解膩。
▲「AHILYA 麻布台之丘」分店入口。 記者黃千珮／攝影
外觀設計融入拱門，店內空間設計也充滿印度風情，赭紅色壁面掛上印度風格畫飾，營造出神祕氛圍，讓人印象深刻的還有大理石桌子上鑲嵌了水晶，據說是印度工匠手工打造。
▲「AHILYA 麻布台之丘」店內充滿印度風情。 記者黃千珮／攝影
・地址：東京都港區麻布台1-3-1 麻布台之丘 Tower Plaza 3樓
・交通：東京地下鐵日比谷線「神谷町站」5號出口直通、
南北線「六本木一丁目站」2號出口步行4分鐘即可到達
・公休：無
・外語菜單：英文
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精華 FAQ
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AHILYA被介紹為印度大使館指定的正宗印度餐廳，位於麻布台之丘 Tower Plaza 3樓，能在話題景點中一次享用南北印度菜，兼具觀光與美食特色。
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餐廳以現磨香料入菜，提供咖哩、前菜、坦都里料理與8種印度餅類；招牌午餐有咖哩拼盤與雞肉香米飯，後者搭配印度優格沙拉更具道地風味。
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午餐11:00到15:00可點優惠組合，1,380日圓即可享2款咖哩搭配配菜；店址鄰近神谷町站直通，或從六本木一丁目站步行4分鐘可達。