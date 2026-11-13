桃園蘆竹景點【海福宮】超可愛的土地公廟，登高望遠金雞母，還有招財御守等你來收藏。走進錢袋寶地招財納福，特色彩繪牆，祈福拍照一次滿足。

AI重點 文章重點整理： 重點一： 花東縱谷郵輪式公車玉里池上線與玉里光復線試營運。

花東縱谷郵輪式公車玉里池上線與玉里光復線試營運。 重點二： 10、11月假日提供2人成行1人免費的超值優惠。

10、11月假日提供2人成行1人免費的超值優惠。 重點三：路線串聯玉富舊鐵橋、富里喵樂園、池上與羅山景點。

超划算！花東縱谷遊1人只要500元！250元！？

2026年10、11月，郵輪式公車從花蓮玉里啟航～

【玉里池上線】、【玉里光復線】雙線試營運！

如果迴響好，未來很有可能正式納入【台灣好行】新路線唷！

10月試營運推出超佛好康優惠「2人成行1人免費」=買1送1超激省

「郵輪式公車」隨車導遊＋專車接駁＝花小錢輕鬆玩！

慢遊花東縱谷好療癒！天秤座的我想懶到極致～

大推花東旅遊的Smart玩法！建議利用

坐火車＋【台灣好行】郵輪式巴士（平價方便、隨車導遊、定點接駁）

玩美實現：免開車，1個人說走就走！

帶爸媽、帶小孩、揪閨蜜，花小錢輕鬆出去玩！

TEXT＋PHOTO＝水靜葳環遊世界366天

郵輪式公車 花東新路線試營運：玉里池上線、玉里光復線

郵輪式巴士【台灣好行】你玩過哪幾條路線？

2026花東規劃了兩條絕美新路線，從玉里啟航囉！

將視試營運狀況，未來有可能正式納入、成為【台灣好行】路線唷！

10月、11月假日推出「玉里池上線」和「玉里光復線」試營運，以花蓮玉里火車站為遊程起點，串聯玉里、富里、池上、大農大富平地森林園區及光復等地，推出「玉里啟航南北縱谷遊」主題行程。讓遊客花小錢，輕鬆探索花東縱谷南北段特色景點！

【玉里光復線】玩樂攻略開箱影片、圖文請見：

https://youtu.be/H8iCC8Gwb_U

https://travel366days.com/dihoway-guangfu-taiwna/

【玉里池上線】玩樂攻略開箱影片、圖文請見：

https://www.youtube.com/watch?v=s-ef0JS_v2w&t=8s

https://travel366days.com/dihoway-chishang-taiwan/

郵輪式公車 玉里雙線試營運「2人成行1人免費」

為慶祝「光輝10月」，【郵輪式公車】玉里雙線試營運期間推出超值優惠，兩人成行一人免費，原價全票每人500元，兩人同行只要500元！等於每人平均250元就可暢遊美麗的花東縱谷唷！原價500元已經很實惠了，這波優惠也太佛了吧！果然大家紛紛開搶！剛上台灣好行官網確認，10月買1送1才推出3天就搶購一空！11月全票500元、優惠票300元，數量有限所剩不多，就看誰手速快了！

目前「玉里池上線」只剩11/28有位子，「玉里光復線」也所剩無幾了！看來這兩條新開的試營運路線需求旺盛，人氣很旺捏！醬484很有機會日後成為正式路線！（希望如此啦！真的是很方便、很划算的便民規劃呀！）

台灣好行玉里池上線

那要選「玉里池上線」？還是「玉里光復線」呢？

小孩才做選擇，大人我兩個都要啦！

從玉里啟航，南北縱谷一次玩，搭郵輪式巴士輕鬆爽玩花東縱谷繽紛之旅，免開車、免花腦筋規劃行程，腦袋放空，花小錢悠閒吃喝玩樂就好啦！

什麼是「郵輪式巴士／公車」？

台灣好行郵輪式巴士

像我自己已經玩過好幾條【台灣好行】的旅遊觀光路線，【台灣好行】有兩種，郵輪式公車（有導遊／解說員）和一般景點接駁公車（無導遊）。

「郵輪式巴士」（又稱「郵輪式公車」）的最大特色是：有隨車導遊＋定點接駁。就是一種「會等人的接駁專車」。跟旅行團一樣，有隨車導遊在車上和景點導覽、解說，【台灣好行】超專業的導遊還會幫大家抓最佳角度、取景美拍唷！

遊客搭乘巴士抵達景點下車遊玩後，原車會在原地等候，不需隨身的物件也可安心放在車上，導遊和司機大大還會很貼心地叮嚀大家貴重物品記得隨身攜帶唷。你可以跟著導遊走，或是自己逛，每個景點的遊賞時間到了再一起前往下一個景點，省去轉車與看時刻表的麻煩，既有跟團的便利，又有自由行的隨興自在。

【台灣好行】有導遊的郵輪式巴士和無導遊的景點接駁公車，水靜葳都很常搭乘，但發現好多朋友還是不清楚，其實這種設計是為了滿足不同旅遊習慣的遊客，以下把兩種模式的特色和差異整理如下：

1.郵輪式公車（有導遊／解說員）

台灣好行郵輪式巴士

【台灣好行】郵輪式公車類型類似「跟團旅行」，公車會像遊輪一樣，定時發車、一車到底。司機會在各景點定點等候，且車上或景點旁會配有專業的導遊或在地解說員，一路上為您介紹當地的歷史文化與風土民情。

特色：

★一車到底，景點停留時間固定，不用自己查公車時刻表，不怕沒座位。

★適合懶得規劃行程、想聽深度歷史講解、攜帶長輩或小孩出遊的旅客。

★多數路線需要提早預約劃位，不能隨到隨上。

2.一般景點接駁公車（無導遊）

一般景點接駁公車是台灣好行常見的傳統模式，是專為觀光景點設計的定時定點客運公車，也可購買一日券。

特色：

★車上沒有導遊解說，到站後遊客自由下車、自由安排時間，再依據時刻表自行搭乘下一班車前進。

★行程彈性非常高，想在一個景點發呆多久都可以，非常適合喜歡排自主行程的自由行旅客。

★票價通常較親民（或可用悠遊卡、一卡通直接刷卡上下車）。

★也可購買「台灣好行」一日券，在該路線區間不限次數、隨上隨下自由搭乘。

郵輪式公車／【台灣好行】適合怎樣族群？怎麼玩最輕鬆？

郵輪式公車／【台灣好行】超適合：不開車出遊，懶得規劃路線、行程，懶得做功課，只想輕鬆坐車欣賞風景，專人導覽解說，專車接駁的旅人。

火車／高鐵＋郵輪式公車／【台灣好行】＝輕鬆慢遊！

自行搭乘火車，到集合車站後，搭郵輪式公車／【台灣好行】輕鬆啟程！

花東縱谷遊【台灣好行】玉里池上線試營運 2人成行1人免費！郵輪式巴士花小錢輕鬆玩！@水靜葳環遊世界366天 (70)

花東沿途風景超美！我最愛的就是坐火車慢賞沿路風景，超Chill！搭郵輪式公車／【台灣好行】就和跟團一樣，有專人導覽，車行鄉間小道景色優美，只需放鬆玩、下車美拍＋吃吃喝喝就好！

花東縱谷遊【台灣好行】玉里池上線試營運 2人成行1人免費！郵輪式巴士花小錢輕鬆玩！@水靜葳環遊世界366天 (6)

值得一提的是，郵輪式公車／【台灣好行】具有服務精神，價格主打一個超高CP值啦！以【台灣好行】郵輪式巴士的行程來說，我遇到的導遊不但專業還很貼心！像是週六、日的志工導遊好幾位都令人印象深刻！以此次我參加的郵輪式公車【玉里池上線】試營運首發團遇到的紀有亭隊長就是超級黃金導遊，博學多聞還很會美拍，為大家留下許多美照！因為他們很熟景點，還很熱心幫大家美拍，抓角度真是超強超PRO的啦！搭台灣好行花小錢玩國旅，實在有夠開心滿足！

郵輪式公車【玉里池上線】行程介紹、時間、亮點

花東縱谷遊【台灣好行】玉里池上線試營運 2人成行1人免費！郵輪式巴士花小錢輕鬆玩！@水靜葳環遊世界366天 (4)

【台灣好行】試營運的新路線「玉里池上線」於10月、11月每週六上午10:30由玉里火車站出發，出站後可見公車站牌，由專車、專人帶領遊客走訪「玉富舊鐵橋」、「富里稻草藝術景觀區」、「池上」及「羅山遊憩區」，一次欣賞超經典的花東縱谷田園風光，豪邁劈腿歐亞板塊和菲律賓板塊的獨特地質，在浪漫的金秋十分騎著電動單車，輕鬆快意漫遊池上，打卡金城武樹（奉茶樹）、伯朗大道、天堂路的絕美稻田景觀，讓心隨著稻浪翻舞飛揚！

試營運【台灣好行】玉里池上線 時間表

台灣好行玉里池上線時刻表

切記【台灣好行】是定時定點出發的，因此導遊都會再三提醒每一站的離站時間，請記得提早上車唷！否則時間一到～車車開跑了，被丟包就哭哭了！

我是從台北車站前往花蓮玉里

搭乘週六早上6:30火車，上午10:04（車程3小時34分鐘）抵達花蓮玉里站

10:30 玉里火車站出發（到站時間：10:25，離站時間：10:30）

10:35-11:15 玉富舊鐵橋（停留時間：40分鐘）

11:40-12:40 富里稻草藝術景觀區（停留時間：60分鐘）

13:05-14:30 池上（停留時間：85分鐘）

15:05-15:50 羅山遊憩區（停留時間：45分鐘）

16:00-16:20 羅山遊客中心（停留時間：15分鐘）

17:00 玉里火車站

【玉里池上線】訂位

【玉里光復線】訂位

【台灣好行】客服專線：02-23215955#9由專人服務

10:35-11:15 玉富舊鐵橋（停留時間：40分鐘）

世界唯二、亞洲唯一「通過板塊交界的大橋」

花東縱谷遊【台灣好行】玉里池上線試營運 2人成行1人免費！郵輪式巴士花小錢輕鬆玩！@水靜葳環遊世界366天 (7)

咱的導遊是志工導遊的隊長紀有亭，知識淵博還風趣熱心。我之前曾沿著風光明媚的玉富自行車道騎到玉富舊鐵橋，這次則是搭乘【台灣好行】從玉里火車站前進，迎著風，被兩旁綠油油的稻田所吸引，忍不住邊賞景、邊錄影拍照。到站下車後，導遊領著大家登橋，沿路開始介紹地理、風光、人文和自然生態，眼前的大樹，落在地上的種子，大家興致勃勃，不停跟紀隊長提問。

花東縱谷遊【台灣好行】玉里池上線試營運 2人成行1人免費！郵輪式巴士花小錢輕鬆玩！@水靜葳環遊世界366天 (2)

紀隊長說：「玉富舊鐵橋不只是一座老鐵橋，它是一座連結臺灣鐵道歷史與地球地質力量的橋；這是一條『會長高的自行車道』。是歐亞大陸板塊與菲律賓海板塊的交界帶，也是板塊持續碰撞、擠壓的地方。」

「會長高的自行車道？每年長多高呢？」

地質資料曾記錄海岸山脈一側平均每年約抬升1.7公分唷！玉富舊鐵橋已名揚中外，當天還見到不少外國遊客前來朝聖。玉富舊鐵橋最特別的就是因為板塊交界就從橋梁附近通過，是全世界唯二、亞洲唯一「通過板塊交界帶的鐵橋」。加上歷經池上斷層等地質構造影響，地表持續緩慢抬升。

花東縱谷遊【台灣好行】玉里池上線試營運 2人成行1人免費！郵輪式巴士花小錢輕鬆玩！@水靜葳環遊世界366天 (68)

歐亞大陸板塊就像從西側往東南方延伸，而菲律賓海板塊則持續向西北方向推擠。兩個板塊長期碰撞，使花東縱谷地區的地殼不斷變形、抬升，也形成臺灣非常活躍的地震與造山環境。而遊客最愛的便是腳踏兩大板塊，劈腿、縱橫於歐亞和菲律賓兩大板塊間，開懷拍照打卡。

花東縱谷遊【台灣好行】玉里池上線試營運 2人成行1人免費！郵輪式巴士花小錢輕鬆玩！@水靜葳環遊世界366天 (12)

而遠方層巒疊翠雲深處的群山形成一幅絕美畫面！每座山都有屬於她們的名字，玉山、卓溪山、新康山……什麼山都有。最有名的叫新康山，她是台灣第一道曙光的地方。我的原住民朋友說，「我們一般的概念是太麻里嘛！那是因為在平地有人氣，才能開成第一道曙光演唱會，如果開在3千公尺的高山，可能只有5個人報名吧！」漫步在舊鐵道改建的車道上，雙腳踩在橫跨歐亞大陸板塊與菲律賓海板塊的秀姑巒大橋，去感覺地底下的板塊運動，彷彿能聽到大地母親蓋亞的心跳，很是神奇！

11:40-12:40 富里稻草藝術景觀區（停留時間：60分鐘）

逛農特產、吃富麗米便當、拍稻草藝術

花東縱谷遊【台灣好行】玉里池上線試營運 2人成行1人免費！郵輪式巴士花小錢輕鬆玩！@水靜葳環遊世界366天 (17)

喵～這也太可愛！太萌啦！來到富里農會，最吸睛的當屬「富里稻草藝術景觀區」，2026年耍萌展出第七屆富里稻草藝術季主題為「富里喵樂園」！這1小時實在不夠啊！因為富里農會這一站有三大特點（遊玩重點）：享用在地富麗米製作的特色便當、「富里喵樂園」耍萌美拍、「富里鄉農會羅山農特產品展售中心」採買富里三寶等伴手禮。

花東縱谷遊【台灣好行】玉里池上線試營運 2人成行1人免費！郵輪式巴士花小錢輕鬆玩！@水靜葳環遊世界366天 (15)

逛農特產、吃富麗米便當、拍稻草藝術，一站體驗富里的農村魅力！啊～牛仔好忙！因為排隊點餐最花時間，大家要好好把握。先衝2樓富里鄉農會的田媽媽便當，遊客可以一邊享用餐點，一邊欣賞花東縱谷恬靜的田園風光，品味富里農村美食。田媽媽便當由「富麗禾風餐廳」每日以新鮮食材現做，主打「三低一高」低油、低鹽、低糖與高纖的富里農村家常風味。

花東縱谷遊【台灣好行】玉里池上線試營運 2人成行1人免費！郵輪式巴士花小錢輕鬆玩！@水靜葳環遊世界366天 (16)

來到好米之鄉富里當然要大啖嚴選好米，田媽媽便當使用富里在地栽種、聞名遐邇的「高雄139號」富麗米，吃得到米飯香Q、剔透彈牙好滋味。搭配在地自製配菜，選用富里當季新鮮蔬菜，店裡的滷蛋、香腸、豆乾、酸菜、醬瓜、炸肉、麵圈等配菜多為田媽媽們每日新鮮現做，吃得到食材原味。提供7種口味、葷素皆有，價錢為95元到140元，物美價廉，性價比高。除了招牌滷豬肉，入味軟嫩、肥瘦適中得滷爌肉和炸至外酥內嫩的泰式椒麻雞都是人氣推薦。結果我花了40幾分鐘排隊、吃飯，因為吃貨水靜葳我的點椒麻雞是現點現炸，需等候10分鐘，若想精簡時間，可點滷豬肉或滷爌肉唷！

花東縱谷遊【台灣好行】玉里池上線試營運 2人成行1人免費！郵輪式巴士花小錢輕鬆玩！@水靜葳環遊世界366天 (31)

今年的【富里喵樂園】展期至年底12月24日，創作理念是以可愛的貓咪形象為核心，希望透過貓咪療癒天災帶來的不安與傷害，傳遞溫暖並陪伴大家繼續生活。靈感來自農村日常中「貓咪守護糧倉」的歷史記憶。

花東縱谷遊【台灣好行】玉里池上線試營運 2人成行1人免費！郵輪式巴士花小錢輕鬆玩！@水靜葳環遊世界366天 (35)

超萌「喵系」主題作品：集結在地藝術家、青年創作者與農村職人，展出超過20個以貓咪為主角的巨大稻草、竹編及草繩藝術品，包括由漫畫家敖幼祥團隊設計的漂流米貓造型作品。

花東縱谷遊【台灣好行】玉里池上線試營運 2人成行1人免費！郵輪式巴士花小錢輕鬆玩！@水靜葳環遊世界366天 (36)

現場設有「貓咪稻草迷宮」提供大小朋友互動遊玩。除了今年的貓咪主題外，現場仍可看到經典鎮區之寶～高人氣的巨大銀背猩猩等經典地景藝術。

花東縱谷遊【台灣好行】玉里池上線試營運 2人成行1人免費！郵輪式巴士花小錢輕鬆玩！@水靜葳環遊世界366天 (29)

稻草藝術不只好看、好拍照打卡，「稻草不是廢棄物！」眼前看到的一座座大型藝術品，背後是農業循環、傳統工藝保存以及居民共同參與地方發展。我們可以一起參與「里山精神與循環經濟」，秉持與大自然和諧共存的理念，將農作廢棄的稻草與幾近失傳的在地竹編工藝結合，推廣農村生物與環保永續。美好的創作過程結合藝術家、大專院校、地方村落、學校及農民共同參與，讓農業生產、傳統竹編工藝與現代觀光產生新的連結。

花東縱谷遊【台灣好行】玉里池上線試營運 2人成行1人免費！郵輪式巴士花小錢輕鬆玩！@水靜葳環遊世界366天 (28)

位於花東縱谷的富里鄉農會羅山農特產品展售中心，結合了在地農產、特色美食與藝術景觀的熱門休憩站。展售中心超好買的！可以一站購足花東人氣特產唷！主打多樣豐富的富里在地農特產品與伴手禮，尤其是「富里三寶」富里米、金針、椴木香菇。

13:05-14:30 池上（停留時間：85分鐘）

電動單車優游金城武樹、伯朗大道、天堂路

花東縱谷遊【台灣好行】玉里池上線試營運 2人成行1人免費！郵輪式巴士花小錢輕鬆玩！@水靜葳環遊世界366天 (48)

池上的美好，值得一訪再訪！之前和閨密特別選在金黃稻浪期（每年5月下旬～6月、10月底～11月初）拜訪池上，值此池上最美時刻，稻穗轉為飽滿的金黃色，微風吹拂形成金黃稻浪，是攝影、美拍的旅遊黃金期。

花東縱谷遊【台灣好行】玉里池上線試營運 2人成行1人免費！郵輪式巴士花小錢輕鬆玩！@水靜葳環遊世界366天 (43)

台東池上最美的風景是金城武樹（導遊說現在改成「奉茶樹」了，因為廣告合約已到期）、伯朗大道、天堂路與大坡池構成的500公頃無電線桿，開闊綿延的稻田與山嵐景致。每年10月底還會舉辦著名的「池上秋收稻穗藝術節」。雖說金黃稻浪極美！但綠油油的秧苗期（每年3月～4月、7月～8月）也不遜色，嫩綠的秧苗與綠油油的稻海，可感受到滿滿的生命力與療癒感。

「池上米鄉」位於臺東縣最北端，坐落於中央山脈與海岸山脈之間的花東縱谷，絕佳的地理位置和絕美的景色，怎不令人怦然！「池上」地名本身和當地自然環境有關，池上東側的大坡池是天然濕地，早期居民聚居於大坡池周邊，日治時期設治時，因聚落位於大坡池之上，而逐漸形成「池上」之名。

花東縱谷遊【台灣好行】玉里池上線試營運 2人成行1人免費！郵輪式巴士花小錢輕鬆玩！@水靜葳環遊世界366天 (40)

導遊紀隊長先帶大家來到「弘義單車」租借車車，這裡有1人腳踏車、2人電動車棚車、4人電動車棚車（有倒退系統）、6人電動車棚車和造型蛋蛋車，從150元～1500元不等，建議租電動的卡省時、省力！老闆積極配合伯朗大道觀光產業發展協會，堅持絕不任意漲價、削價。值得一提的是，「弘義單車」的老闆還為遊客準備了透心涼的冰綠豆湯，煮得也太好喝！備受大家讚賞！騎完車後來上一碗冰冰的綠豆湯，好享受！

85分鐘稍縱即逝，紀導在「弘義單車」先以地圖說明池上遊的規劃路線：金城武樹（奉茶樹）、伯朗大道、天堂路、大水車，然後返回租車處吃綠豆湯。台東池上爆紅的原因可從兩大經典廣告說起，伯朗咖啡和長榮航空。

金城武樹（奉茶樹）

花東縱谷遊【台灣好行】玉里池上線試營運 2人成行1人免費！郵輪式巴士花小錢輕鬆玩！@水靜葳環遊世界366天 (44)

花東縱谷遊【台灣好行】玉里池上線試營運 2人成行1人免費！郵輪式巴士花小錢輕鬆玩！@水靜葳環遊世界366天 (47)

不管啦！我就要喊它「金城武樹」！大家印象深刻的是長榮航空「I SEE YOU」（推向巔峰）逛告，2013年邀請國際巨星金城武拍攝形象廣告，片中金城武在池上伯朗大道上騎單車，並在路旁一棵茄苳樹下乘涼喝茶。這支廣告引爆了觀光熱潮，不僅讓該地成為台東最熱門的景點，那棵樹也被大眾暱稱為「金城武樹」。

伯朗大道

花東縱谷遊【台灣好行】玉里池上線試營運 2人成行1人免費！郵輪式巴士花小錢輕鬆玩！@水靜葳環遊世界366天 (53)

花東縱谷遊【台灣好行】玉里池上線試營運 2人成行1人免費！郵輪式巴士花小錢輕鬆玩！@水靜葳環遊世界366天 (52)

「伯朗大道」起源自1997年金車伯朗咖啡在池上的一條田間小路（實名為錦新三號道路）拍攝「豐收篇」等系列廣告。因兩旁有一望無際的稻田且完全沒有電線桿，美景隨廣告放送而大受歡迎，這條路也因此被命名為「伯朗大道」。

天堂路

花東縱谷遊【台灣好行】玉里池上線試營運 2人成行1人免費！郵輪式巴士花小錢輕鬆玩！@水靜葳環遊世界366天 (50)

而天堂路則是無數攝影愛好者心目中的美拍勝地！也是「好攝之徒」水靜葳我的最愛！沒有之一！台東池上天堂路是一條位於萬安村龍仔尾聚落與伯朗大道相接的S型田間小徑（萬新道路）。主要亮點正在它S型的蜿蜒小徑，與筆直寬廣的伯朗大道不同，天堂路呈現優雅的S型曲線，一路向遠方延伸，彷彿通往天際。

加上池上這裡沒有電線桿干擾的純淨景觀，道路兩旁盡是無邊無際的翠綠或金黃稻田，完全沒有電線桿破壞畫面，視野極為開闊。遠處可見高聳入雲的南橫山群與花東縱谷大景，自然氣息濃厚。

花東縱谷遊【台灣好行】玉里池上線試營運 2人成行1人免費！郵輪式巴士花小錢輕鬆玩！@水靜葳環遊世界366天 (49)

這裡也是美拍熱點，位於天堂鞦韆萬安社區天堂路路口處，設有由藝術家撒部‧噶照創作的月牙造型鞦韆，坐在上面可邊盪鞦韆邊欣賞整片稻浪及延伸到山邊、天邊的無垠遼闊視野，飄飄然的感覺，感覺身心靈都隨之輕舞飛揚。

花東縱谷遊【台灣好行】玉里池上線試營運 2人成行1人免費！郵輪式巴士花小錢輕鬆玩！@水靜葳環遊世界366天 (54)

騎乘自行車快意穿梭田野，沉浸式感受稻田、山脈與聚落共同構成的農村景觀，池上的大坡池、環鄉自行車道及池上飯包等文化，從大坡池與水源形成，到聚落形成、稻作發展，打出「池上米鄉」知名度，延伸到療癒系地景之美的農村景觀與觀光，交織出漂亮的地方農業發展脈絡。

15:05-15:50 羅山遊憩區（停留時間：45分鐘）

泥火山、瀑布、大魚池、浮圳、竹林步道

花東縱谷遊【台灣好行】玉里池上線試營運 2人成行1人免費！郵輪式巴士花小錢輕鬆玩！@水靜葳環遊世界366天 (56)

羅山遊憩區位於花蓮縣富里鄉、海岸山脈西側，是全臺灣第一個有機示範農村，結合地質、生態、農業與農村生活，區內包括羅山瀑布、羅山泥火山、羅山大魚池、浮圳及其他自然生態景觀，尤以泥火山、羅山瀑布具有代表性。

花東縱谷遊【台灣好行】玉里池上線試營運 2人成行1人免費！郵輪式巴士花小錢輕鬆玩！@水靜葳環遊世界366天 (69)

羅山泥火山是相當特殊的地質景觀，地下氣體與含泥地下水沿著地層裂隙冒出地表，形成泥漿及氣泡不斷湧出的現象。在此可見先民的智慧，如何將自然資源融入居民日常生活，而自然又是如何影響人們的生活。當地居民過去更將泥火山稱為「鹽坪」，曾利用冒出的天然氣作為燃料，也會採集帶有鹹味、富含礦物質的泥火山水作為凝固劑，製作具有地方特色的泥火山豆腐。

花東縱谷遊【台灣好行】玉里池上線試營運 2人成行1人免費！郵輪式巴士花小錢輕鬆玩！@水靜葳環遊世界366天 (62)

附近的羅山瀑布由海岸山脈而下，位於螺仔溪上游，由海岸山脈斷層地形所形成，高約 120 公尺，分為上下兩層，形成醒目的山壁瀑布景觀。

花東縱谷遊【台灣好行】玉里池上線試營運 2人成行1人免費！郵輪式巴士花小錢輕鬆玩！@水靜葳環遊世界366天 (59)

羅山大魚池早年為農業灌溉而築成的天然與人工交織之湖泊與溼地。羅山竹跡（里山竹林散步道）是由大面積桂竹林疏伐整理而成的幽靜散步道。

花東縱谷遊【台灣好行】玉里池上線試營運 2人成行1人免費！郵輪式巴士花小錢輕鬆玩！@水靜葳環遊世界366天 (61)

富里羅山大魚池可見漂鳥197縱谷大地藝術季2026新作：臺灣禹禹藝術工作室《流變的棲居》。以鐵件、木、竹等複合媒材，呈現一種「輕盈的重量」，採用半懸空的構築狀態，打破地景恆定不動的印象。屋頂以竹片層層堆疊而成，宛如一座靜立於山谷間的迷你教堂或庇所；下方則以各種動物足形柱體來支撐結構。設計理念是將縱谷、平原與生物群落視為一個整體的流動系統，象徵地質演進與山脈河流的動態過程。結構間吊掛的風鈴能捕捉自然氣流，隱喻流域對地表的切割與搬運。有趣的是下面的有Ｎ雙動物腳腳～有貓、狗等動物足跡造型，為地貌演變增添日常的溫度，傳達地形與萬物共生、短暫停頓後達成和諧的狀態。

花東縱谷遊【台灣好行】玉里池上線試營運 2人成行1人免費！郵輪式巴士花小錢輕鬆玩！@水靜葳環遊世界366天 (57)

這座有機農村還可見特殊的生態和植物，像是罕見的濱海植物，因泥火山噴發的泥漿帶有鹹味且透水性不佳，環境類似海邊泥沼，因此孕育出多種通常生長在海邊的特有濱海植物，在山區出現十分罕見。鬯（音：ㄔㄤˋ）蕨：鳳尾蕨科保育類稀有蕨類，適應鹼性與特殊的泥火山土壤環境。另外還有彭佳嶼飄拂草、冬青菊、鋪地黍、三蕊溝繁縷等植物。林間不時可見松鼠、黑冠麻鷺及多種鳥類等野生動物的蹤跡唷！

羅山在地體驗有傳統炒米香、以泥火山天然滷水製作的泥火山豆腐及手作DIY等體驗活動。在羅山遊客中心旁也可以吃到泥火山豆腐唷！可惜當天公休，無緣一嚐啊！大約10多年前來過富里羅山村，那次有吃到泥火山豆腐，印象中口感紮實綿密，類似百頁豆腐，豆香濃醇爽口。

16:00-16:20 羅山遊客中心（停留時間：15分鐘）

旅遊諮詢、集章趣、補水、上洗手間

花東縱谷遊【台灣好行】玉里池上線試營運 2人成行1人免費！郵輪式巴士花小錢輕鬆玩！@水靜葳環遊世界366天 (66)

旅程終點來到羅山遊客中心補水、上洗手間，進一步索取旅遊資料和觀光諮詢，還有很多人喜歡的集章趣，小憩一番，就準備打道回府前往玉里車站囉！

【花東縱谷郵輪式公車DATA】

【玉里池上線】訂位

【玉里光復線】訂位

【台灣好行】客服專線：02-23215955#9由專人服務

MORE趣味旅記

更多圖文

★痞客邦部落格：水靜葳Jing找樂子

Reels、影音

★IG：水靜葳環遊世界366天

★YT：環遊世界366天