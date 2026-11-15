日本東京正展秋紅十色 季節散步3選

2026-11-15 10:02 旅遊經

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：舊古河庭園秋季可同賞玫瑰與紅葉，展現和洋交融之美。
  • 重點二：秋川溪谷距東京市中心約60分鐘，是多摩地區知名賞楓秘境。
  • 重點三：黑茶屋經營的風姿旅宿一日僅接待1組，主打靜謐奢華體驗。





東京北區的舊古河庭園，照片提供：公益財團法人東京都公園協會



【旅遊經 洪書瑱報導】

 

日本首都「東京」，是一座城市機能與豐富自然並存的城市，不僅交通選擇便利，在這深秋之際，多樣的秋日風情，彷彿邀請旅人至東京細賞紅葉、溪谷與隱世旅宿，來場散策之旅。如在都心，可於歷史悠久的舊古河庭園欣賞秋日玫瑰與紅葉交織而成的季節景致；從市中心出發約60分鐘，邂逅繽紛秀麗的秋川溪谷；入住自然環抱、一天一組的奢華旅宿，從容享受獨立不受干擾的悠閒。


※.玫瑰・紅葉，共繪華麗金風──

座落於東京北區的舊古河庭園，是一座洋館、歐風庭園與日式庭園相互映襯、和諧共存的獨特庭園。園藝設計巧妙運用武藏野台地的高低起伏，隨四季更迭展現截然不同的景致，其中尤以秋季最為繽紛動人。歐風庭園裡，約100品種、200株秋日玫瑰迎來盛放；日式庭園則有約220株楓樹等樹木染上秋色。玫瑰的馥郁花香與紅葉的繽紛色彩相映成趣，交織一片深紅與金黃。玫瑰與紅葉同框的景觀，在東京並不多見，秋季來訪，一次收藏兩種艷麗。

 


 


照片提供：公益財團法人東京都公園協會


照片提供：公益財團法人東京都公園協會

 

漫步園內，可欣賞常綠樹木與紅葉交織而成的鮮明色彩，以及池畔靜立的雪見燈籠、手水鉢；從展望台遠眺，將色彩斑斕的庭園景致盡收眼底。在這裡，和風與洋風各自蘊含的美學彼此呼應，共同演饒富韻味的景色。


照片提供：公益財團法人東京都公園協會


儘管身處熱鬧的東京都，庭園裡卻流淌著一份從容而悠緩的時間感，讓人得以以五感細細感受日本秋日之美。每年11月，園內例行舉辦「紅葉與玫瑰、和式與洋風的秋日」（紅葉とバラ、和と洋の秋），除了可欣賞庭園風景，期間亦安排庭園導覽、音樂會及期間限定商店等活動。玫瑰與紅葉，融合和洋兩種美學意識，，來一趟公園散步，走進東京秋色的雅致。



照片提供：公益財團法人東京都公園協會




照片提供：公益財團法人東京都公園協會

 

※.都心出發約60分鐘，深訪秋色靜谷──




石舟橋與秋川溪谷的秋日景色。紅葉與清流交織出的溪谷風光。©あきる野市観光まちづくり推進課


 

從都心搭乘電車約60分鐘，便能抵達秋川溪谷。坐落於多摩地區、這片被譽為「東京後花園」的自然秘境，擁有與都會截然不同的山林風光，也是東京數一數二的賞楓勝地。全長約20公里的秋川清流蜿蜒穿過溪谷，入秋後，沿岸樹木陸續換上深紅與金黃，層層色階沿著溪谷鋪展， 宛如一幅油畫般的自然明信片。

橫跨溪谷的吊橋「石舟橋」，是秋川溪谷最具代表性的景觀之一。站上橋面，澄澈溪水在橋下緩緩流過，兩岸染紅的山林映入眼簾；從溪谷一側回望石舟橋，則能將吊橋、溪流與群山同時收入眼底。從都心出發不必遠行，便能轉身感受難得的自然靜謐。

 




岩瀬峽。沿著秋川眺望遠方山景的自然風光。©あきる野市観光まちづくり推進課


秋川溪谷，景如其名，每到秋季，溪谷便披上繽紛紅葉，溪流、山林與秋色交織成一幅自然美景。聆聽溪流潺潺，感受空氣清新，在紅葉環抱的山林間悠然漫步，片刻之間便能忘卻生活雜音。漫步其中，盡情感受溪谷之美，是多摩地區代表性的絕景之一。

 

溪谷沿線設有可一邊欣賞紅葉、一邊漫步的健行路線。穿行於寧靜的森林之間，沿途盡覽繽紛色彩；沿線還有「秋川溪谷 瀨音之湯」等適合順道造訪的景點，欣賞自然美景之餘，也能泡湯放鬆，享受愜意時光。

 


瀨音之湯的足湯。©あきる野市観光まちづくり推進課


瀨音之湯的露天風呂。©あきる野市観光まちづくり推進課

 


秋留野市・乙津花之里櫻花。秋季之外，春天亦可欣賞美麗櫻花的景致。©あきる野市観光まちづくり推進課


石舟橋與秋川溪谷的夏日景色。蔥鬱山林，探索清爽宜人的夏日。©あきる野市観光まちづくり推進課

 

※.臥擁奢華秋夜，一日一組隱世旅宿──




坐落於秋川溪谷之中，從館內即可眺望四季更迭的山林景色。©黑茶屋

坐擁秋川溪谷豐饒自然、由黑茶屋營運的「風姿」，是一處每日僅接待一組旅客、充滿靜謐氛圍的奢華旅宿。在四季更迭、景致各異的山巒與溪流相伴下，旅人得以暫別日常，享受與自然融為一體的悠然時光。旅宿名稱「風姿」取自集能樂大成者世阿彌的名著《風姿花傳》，將日本獨有的美意識與「待客之道」傳承至現代為理念，從空間設計、室內陳設到料理，皆細膩呈現日本文化所蘊含的典雅之美。

從客房眺望而去，溪谷景致隨四季展現不同風貌。秋日時節，繽紛紅葉將群山染上濃淡交錯的色彩，窗外風景宛如一幅自然彩繪的畫作。靜坐於流轉緩慢的時光之中，細細聆聽，風聲與潺潺水聲在耳畔交響，讓人以五感感受自然所帶來的豐盛與寧靜。料理則選用秋川溪谷孕育的當季食材，將土地的風土滋味融入餐桌。從自然、文化到飲食，旅宿悉心串聯當地特色，讓一晚住宿不只是停留，更成為深入感受這片土地魅力的一段旅程。

 


夜幕降臨，靜謐融入秋川溪谷的自然之中。©黑茶屋


置身於工藝與款待之間，靜享秋日雅意。©黑茶屋

 



冬日雪景，展現秋川溪谷四季更迭的不同表情。©黑茶屋




冬日雪景，展現秋川溪谷四季更迭的不同表情。©黑茶屋

 

身處東京，卻彷彿走進山間秘境，在靜謐之中享受從容而細緻的時光。一日僅接待一組旅客的獨特體驗，為多摩之旅添上一段難得而珍貴的奢華時光。

 

※.資訊站──

和風與洋風庭園相互交融的歷史庭園  舊古河庭園(きゅうふるかわていえん)

地址：東京都北區西原1-27-39

開園時間：上午9:00～下午5:00（最後入園時間為下午4:30）

交通方式：JR京濱東北線「上中里站」下車，步行約7分鐘；東京Metro南北線「西原站」（N15）下車，步行約7分鐘

※洋館的開館日期與時間與庭園不同，詳情請參閱公益財團法人大谷美術館官方網站。

※如遇活動舉辦期間等特殊情況，開園時間可能延長。

官方網站：https://www.tokyo-park.or.jp/park/kyu-furukawa/

 


秋留野市觀光協會　五日市觀光案內所

地址：東京都秋留野市舘谷台16

交通方式：以JR五日市線「武藏五日市站」周邊為主要旅遊據點

營業時間：3月〜11月 8:30〜17:00；12月〜2月 8:30〜16:30

定休日：星期三

官方網站：https://www.akirunokanko.com/

秋川溪谷 瀨音之湯（あきがわけいこく せおとのゆ）

地址：190-0174 東京都秋留野市乙津565

交通方式：搭乘JR五日市線至終點「武藏五日市站」下車，再搭乘西東京巴士，於「瀨音之湯」站下車即抵。請注意無免費接駁巴士，請利用公共交通工具前往。

官方網站：http://www.seotonoyu.jp/

風姿FUSHI

Check in 1:00 p.m / Check out 3:00 p.m

地址：190-0165 東京都あきる野市小中野177-1

官方網站：https://fushi.co.jp/

 

以上圖片：東京觀光事務所臺灣辦事處提供


 

精華 FAQ

  • 舊古河庭園結合洋館、歐風庭園與日式庭園，秋季約100品種、200株玫瑰與約220株楓樹同時展現色彩，是東京少見的玫瑰與紅葉共賞景點。

  • 從東京市中心搭電車約60分鐘即可到達秋川溪谷，沿著約20公里清流可欣賞紅葉、吊橋石舟橋、山林與溪水交織的景致，還能順遊健行路線與溫泉。

  • 風姿由黑茶屋營運，每日僅接待1組旅客，能從客房直接眺望溪谷四季景色，並以當季食材入菜，結合日本美學、待客之道與寧靜自然氛圍。

旅遊經

旅遊經

「旅遊經」為專業旅遊新聞媒體及新聞內容供應商，同步授權女子漾、Yahoo奇摩新聞、 Yahoo奇摩旅遊、LINE TODAY台灣、LINE TODAY(香港)、中時新聞網、Pchome新聞、HiNet新聞、蕃薯藤YamNews新聞、時報資訊.觸Mii等二岸三地各大主流入口網站及網路媒體同步刊出，全面提供最新旅遊、住宿、美食等即時新聞。

#東京 #日本 #玫瑰

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

熱門文章

秦漢80歲靠「最不想演的角色」拿金鐘！《忘了我記得》放下男神光環才明白：人生永遠有重新開始的機會

hotNews__list__item--img

哈林登《不熙娣》被問「前兩段婚姻差在哪」！神回8字：我在想第三次
hotNews__list__item--img

《再婚皇后》原著結局太解氣！娜菲爾離婚後竟藏驚喜？菈絲塔秘密藏不住，5大反轉超狗血
hotNews__list__item--img

黃仁勳一走，輝達天才恐集體出走？她揭殘酷現實：這群人身價8億還願上班現在誰留得住？
hotNews__list__item--img

陳淑芳、楊貴媚獲得掌聲，許琡婷卻陷入爭議：同樣站上頒獎台，差別究竟在哪裡？
往下滑看更多精彩文章
❤台北❤夯吧~盡享幸福肉滋味【IKIGAI燒肉】自己吃也OK

❤台北❤夯吧~盡享幸福肉滋味【IKIGAI燒肉】自己吃也OK

2026-10-26 20:08 Belinda的玩美甜蜜窩

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：IKIGAI燒肉主打一人一爐的個人燒肉模式。
  • 重點二：品牌隸屬全家餐飲，強調高級卻平價的精緻燒肉。
  • 重點三：套餐含沙拉飲料白飯湯，且白飯與湯可續加。

#個人燒肉再一家

IKIGAI燒肉

全家餐飲旗下連鎖品牌

強調一人一爐專屬座位

自己也能豪邁的嗑肉~!!

品牌名稱IKIGAI源自日文

意指生存意義與每日生活的點滴樂趣

同時也撞台語諧音#一起尬意((一起喜歡))

主打高級卻平價的精緻燒肉

無論是日本山形A5和牛或美國Prime等級牛肉

通通千元有找

餐點以個人套餐為主

均附沙拉、飲料、白飯、湯

真的想吃燒肉隨時都可以

點了A5和牛盛和套餐❤

極致大理石油花~入口即化

烤肉過程因豐盛油脂滴落

導致火超旺~相信這發爐現象

象徵年底運勢旺到不行呀!!

牛肉盛和套餐❤

集合多款經典部位

肉質鮮嫩多汁~整個超滿足

豚鳥盛和套餐❤

嚴選優質豬肉與嫩雞

不吃牛的美味選擇囉

套餐白飯、湯均可續加

鹽巴、燒肉醬、蒜片、油蔥、泡菜

每日現做上述五種獨家佐料~

讓燒肉更美味、多樣化且有層次

完美呈現一起尬意的燒肉精髓囉

#IKIGAI燒肉 #個人燒肉 #連鎖燒肉 #獨享美味

精華 FAQ

  • 它主打個人燒肉概念，每位客人都有專屬爐具與座位，適合一個人也能自在享受烤肉，不必揪團就能大口吃肉。

  • 品牌強調高級卻平價，提供日本山形A5和牛、美國Prime牛肉等選擇，且多數千元有找，讓消費者以較親民價格吃到精緻燒肉。

  • 套餐多以個人組合呈現，附沙拉、飲料、白飯和湯，且白飯與湯可續加；另外還有鹽巴、燒肉醬、蒜片、油蔥、泡菜等佐料增加風味層次。

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#台北 #燒肉 #台語 #美食探店

熱門文章

秦漢80歲靠「最不想演的角色」拿金鐘！《忘了我記得》放下男神光環才明白：人生永遠有重新開始的機會

hotNews__list__item--img

哈林登《不熙娣》被問「前兩段婚姻差在哪」！神回8字：我在想第三次
hotNews__list__item--img

《再婚皇后》原著結局太解氣！娜菲爾離婚後竟藏驚喜？菈絲塔秘密藏不住，5大反轉超狗血
hotNews__list__item--img

黃仁勳一走，輝達天才恐集體出走？她揭殘酷現實：這群人身價8億還願上班現在誰留得住？
hotNews__list__item--img

陳淑芳、楊貴媚獲得掌聲，許琡婷卻陷入爭議：同樣站上頒獎台，差別究竟在哪裡？
hotNews__list__item--img

分手多年還忘不了！4星座最容易成為前任心中的白月光，第一名太難取代
往下滑看更多精彩文章
雙11速食優惠殺瘋了！必勝客大比薩199元、摩斯加11元多一件，4大品牌開搶

雙11速食優惠殺瘋了！必勝客大比薩199元、摩斯加11元多一件，4大品牌開搶

2026-11-04 13:46 女子漾／編輯黃冠婷
圖片來源：官方提供
圖片來源：官方提供

雙11不只網購能撿便宜，連速食店也祭出超殺優惠！頂呱呱推出8塊炸雞桶359元起，摩斯漢堡指定點心加11元多一件，必勝客大比薩下殺199元，抹茶QQ球更有買一送一優惠。麥當勞則帶來全新酪梨醬滿福堡、韓國同款奶昔大哥雲朵包，APP週年慶還有多款買一送一好康。女子漾整理4大速食品牌11月優惠、活動日期與必吃新品，想省荷包快收藏！

編輯推薦

頂呱呱雙11優惠：8塊炸雞桶359元起，雞翅39元加購

頂呱呱11月4日至11月11日推出雙11炸雞狂歡活動，原味8塊狂歡桶特價359元，內含4塊原味炸雞及4隻原味雞腿，較原價516元省下157元。喜歡吃辣則可選擇辣味8塊狂歡桶，包含4塊辣味炸雞及4隻辣味雞翅，優惠價419元。

圖片來源：官方提供
圖片來源：官方提供

購買任一狂歡桶，還能以59元加購辣味炸雞、39元加購辣味雞翅，數量不限。優惠適用全台頂呱呱門市、外送平台及勇敢點線上點餐，但桃園機場、松山機場門市不適用。

活動日期：11月4日至11月11日。

圖片來源：官方提供
圖片來源：官方提供

摩斯漢堡雙11優惠：月亮薯條、焙茶米派加11元多一件

摩斯漢堡11月9日至11月11日限時3天推出雙11優惠，購買指定「月亮薯條」或「焙茶金萱珍珠米派」，加11元即可多得一件。

圖片來源：官方提供
圖片來源：官方提供

摩斯11月還有兩波百元有找的套餐優惠。11月15日前，金咖哩豬排堡搭配大杯冰紅茶79元、摩斯鱈魚堡套餐89元、超級大麥海洋珍珠堡套餐99元

11月16日至30日則改推黃金塔塔鱈魚堡套餐79元、超級大麥薑燒珍珠堡套餐89元及摩斯炸蝦堡套餐99元。

圖片來源：官方提供
圖片來源：官方提供

飲品方面，11月16日至30日指定咖啡、奶茶享同品項加10元多一杯，紅心芭樂或巴西莓系列飲品則有任選2杯89元優惠。

雙11限定日期：11月9日至11月11日。

圖片來源：官方提供
圖片來源：官方提供

必勝客雙11優惠：大比薩199元，抹茶QQ球買一送一

必勝客推出雙11狂歡美食節，PK雙饗卡APP會員於10月27日至11月23日，外帶單點指定13吋大比薩只要199元，包含醬燒鮮蛤田園、炙燒豬肉總匯及熱帶鳳梨海鮮總匯3種口味。

必勝客「熱帶鳳梨海鮮總匯」等人氣口味大比薩天天下殺199元！圖片來源：官方提供
必勝客「熱帶鳳梨海鮮總匯」等人氣口味大比薩天天下殺199元！圖片來源：官方提供

抹茶控也有新品可以嚐鮮！全新「抹茶可可QQ球」結合抹茶與巧克力，推出5顆買一送一，兩份共10顆只要69元。同期間黃金玉米濃湯49元、小份雞軟骨79元，也都有買一送一優惠。

必勝客歡慶新品上市，「抹茶可可QQ球」限時買一送一，兩份共10顆只要69元(原價138元)，讓抹茶控以超值價格享受雙倍美味！圖片來源：官方提供
必勝客歡慶新品上市，「抹茶可可QQ球」限時買一送一，兩份共10顆只要69元(原價138元)，讓抹茶控以超值價格享受雙倍美味！圖片來源：官方提供

想吃正餐則可選擇101元起的個人比薩套餐，內含個人比薩、副食及飲料；多人聚餐還有一公尺派對盒，外帶優惠1,212元起。

多人聚餐就選必勝客一公尺派對盒，限時五折1,212元起(原價2,199元，外帶限定)，比薩、副食一次備齊，親友相聚分享更過癮！圖片來源：官方提供
多人聚餐就選必勝客一公尺派對盒，限時五折1,212元起(原價2,199元，外帶限定)，比薩、副食一次備齊，親友相聚分享更過癮！圖片來源：官方提供

重點活動日期：
指定大比薩199元：10月27日至11月23日
抹茶QQ球買一送一：10月27日至11月23日
個人比薩101元套餐：11月3日至11月23日
一公尺派對盒優惠：10月27日至11月16日

麥當勞11月新品：酪梨醬滿福堡75元起，奶昔大哥雲朵包限量開賣

麥當勞11月4日起推出5款期間限定「酪梨醬滿福系列」，以哈斯酪梨製成的Guacamole酪梨醬搭配經典滿福堡，加入紅甜椒、洋蔥、墨西哥辣椒及萊姆汁，帶來清爽微辣的新口味。

麥當勞「酪梨醬滿福系列」自11月4日起至12月15日早餐時段期間限定開賣，歡迎酪梨愛好者來麥當勞嚐鮮。圖片來源：官方提供
麥當勞「酪梨醬滿福系列」自11月4日起至12月15日早餐時段期間限定開賣，歡迎酪梨愛好者來麥當勞嚐鮮。圖片來源：官方提供

新品包括酪梨醬豬肉滿福堡75元、酪梨醬滿福堡77元、酪梨醬豬肉滿福堡加蛋85元、酪梨醬青蔬滿福堡85元，以及酪梨醬無敵豬肉滿福堡加蛋105元，供應至12月15日或售完為止。

麥當勞自11月4日起期間限定推出「酪梨醬滿福系列」，以「Guacamole酪梨醬」融入經典美味，為早餐帶來全新滋味。圖片來源：官方提供
麥當勞自11月4日起期間限定推出「酪梨醬滿福系列」，以「Guacamole酪梨醬」融入經典美味，為早餐帶來全新滋味。圖片來源：官方提供

超夯「酪梨」搭檔「經典滿福」！麥當勞「酪梨醬滿福系列」期間限定推出五款新品。圖片來源：官方提供
超夯「酪梨」搭檔「經典滿福」！麥當勞「酪梨醬滿福系列」期間限定推出五款新品。圖片來源：官方提供

周邊控則不能錯過韓國同款「奶昔大哥雲朵包」，11月4日上午10點30分限量開賣，單買399元，購買指定套餐可用359元加購。蓬鬆柔軟的包身可容納17吋筆電，兼顧可愛造型與日常實用性。

「奶昔大哥雲朵包」自11月4日上午10:30起全台限量開賣。圖片來源：官方提供
「奶昔大哥雲朵包」自11月4日上午10:30起全台限量開賣。圖片來源：官方提供

韓國同款「奶昔大哥雲朵包」自11月4日起限量登場，兼具獨特造型與實用性。圖片來源：官方提供
韓國同款「奶昔大哥雲朵包」自11月4日起限量登場，兼具獨特造型與實用性。圖片來源：官方提供

麥當勞APP週年慶也同步登場，11月4日至17日推出薯餅、勁辣香鷄翅、奶昔等指定品項買一送一優惠券，會員每天還能參加一次100%中獎的遊戲。11月18日至24日則推出M Point點數兌換6折起優惠。

另外，11月9日至22日透過麥當勞LINE官方帳號隨買店取，還有金選咖啡買3送3、冰焦糖奶茶買6送2優惠。

「麥當勞APP週年慶」自11月4日起開跑！連續三週推出系列優惠活動，會員享受專屬好康。圖片來源：官方提供
「麥當勞APP週年慶」自11月4日起開跑！連續三週推出系列優惠活動，會員享受專屬好康。圖片來源：官方提供

「酪梨醬豬肉滿福堡加蛋」以香煎豬肉片搭配柔嫩太陽蛋，佐以清新風味的「Guacamole酪梨醬」，加上融化的切達起司，交織出多層次風味。圖片來源：官方提供
「酪梨醬豬肉滿福堡加蛋」以香煎豬肉片搭配柔嫩太陽蛋，佐以清新風味的「Guacamole酪梨醬」，加上融化的切達起司，交織出多層次風味。圖片來源：官方提供

｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower

熱門文章

秦漢80歲靠「最不想演的角色」拿金鐘！《忘了我記得》放下男神光環才明白：人生永遠有重新開始的機會

hotNews__list__item--img

哈林登《不熙娣》被問「前兩段婚姻差在哪」！神回8字：我在想第三次
hotNews__list__item--img

《再婚皇后》原著結局太解氣！娜菲爾離婚後竟藏驚喜？菈絲塔秘密藏不住，5大反轉超狗血
hotNews__list__item--img

黃仁勳一走，輝達天才恐集體出走？她揭殘酷現實：這群人身價8億還願上班現在誰留得住？
hotNews__list__item--img

陳淑芳、楊貴媚獲得掌聲，許琡婷卻陷入爭議：同樣站上頒獎台，差別究竟在哪裡？
hotNews__list__item--img

分手多年還忘不了！4星座最容易成為前任心中的白月光，第一名太難取代
往下滑看更多精彩文章
花東郵輪式公車【玉里池上線】試營運 花小錢輕鬆玩縱谷：玉富舊鐵橋、富里喵樂園、池上、羅山

花東郵輪式公車【玉里池上線】試營運 花小錢輕鬆玩縱谷：玉富舊鐵橋、富里喵樂園、池上、羅山

2026-10-16 15:56 水靜葳環遊世界366天
花東縱谷遊【台灣好行】玉里池上線試營運 2人成行1人免費！郵輪式巴士花小錢輕鬆玩！@水靜葳環遊世界366天 (1)
花東縱谷遊【台灣好行】玉里池上線試營運 2人成行1人免費！郵輪式巴士花小錢輕鬆玩！@水靜葳環遊世界366天 (1)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：花東縱谷郵輪式公車玉里池上線與玉里光復線試營運。
  • 重點二：10、11月假日提供2人成行1人免費的超值優惠。
  • 重點三：路線串聯玉富舊鐵橋、富里喵樂園、池上與羅山景點。


超划算！花東縱谷遊1人只要500元！250元！？

2026年10、11月，郵輪式公車從花蓮玉里啟航～

【玉里池上線】、【玉里光復線】雙線試營運！

如果迴響好，未來很有可能正式納入【台灣好行】新路線唷！

10月試營運推出超佛好康優惠「2人成行1人免費」=買1送1超激省

「郵輪式公車」隨車導遊＋專車接駁＝花小錢輕鬆玩！

慢遊花東縱谷好療癒！天秤座的我想懶到極致～

大推花東旅遊的Smart玩法！建議利用

坐火車＋【台灣好行】郵輪式巴士（平價方便、隨車導遊、定點接駁）

玩美實現：免開車，1個人說走就走！

帶爸媽、帶小孩、揪閨蜜，花小錢輕鬆出去玩！

TEXT＋PHOTO＝水靜葳環遊世界366天

 

郵輪式公車 花東新路線試營運：玉里池上線、玉里光復線

郵輪式巴士【台灣好行】你玩過哪幾條路線？

2026花東規劃了兩條絕美新路線，從玉里啟航囉！

將視試營運狀況，未來有可能正式納入、成為【台灣好行】路線唷！

10月、11月假日推出「玉里池上線」「玉里光復線」試營運，以花蓮玉里火車站為遊程起點，串聯玉里、富里、池上、大農大富平地森林園區及光復等地，推出「玉里啟航南北縱谷遊」主題行程。讓遊客花小錢，輕鬆探索花東縱谷南北段特色景點！

 

【玉里光復線】玩樂攻略開箱影片、圖文請見：

https://youtu.be/H8iCC8Gwb_U

https://travel366days.com/dihoway-guangfu-taiwna/

【玉里池上線】玩樂攻略開箱影片、圖文請見：

https://www.youtube.com/watch?v=s-ef0JS_v2w&t=8s

https://travel366days.com/dihoway-chishang-taiwan/

 

郵輪式公車 玉里雙線試營運「2人成行1人免費」

為慶祝「光輝10月」，【郵輪式公車】玉里雙線試營運期間推出超值優惠，兩人成行一人免費，原價全票每人500元，兩人同行只要500元！等於每人平均250元就可暢遊美麗的花東縱谷唷！原價500元已經很實惠了，這波優惠也太佛了吧！果然大家紛紛開搶！剛上台灣好行官網確認，10月買1送1才推出3天就搶購一空！11月全票500元、優惠票300元，數量有限所剩不多，就看誰手速快了！

目前「玉里池上線」只剩11/28有位子，「玉里光復線」也所剩無幾了！看來這兩條新開的試營運路線需求旺盛，人氣很旺捏！醬484很有機會日後成為正式路線！（希望如此啦！真的是很方便、很划算的便民規劃呀！）


台灣好行玉里池上線
台灣好行玉里池上線


那要選「玉里池上線」？還是「玉里光復線」呢？

小孩才做選擇，大人我兩個都要啦！

從玉里啟航，南北縱谷一次玩，搭郵輪式巴士輕鬆爽玩花東縱谷繽紛之旅，免開車、免花腦筋規劃行程，腦袋放空，花小錢悠閒吃喝玩樂就好啦！

 

什麼是「郵輪式巴士／公車」？

台灣好行郵輪式巴士
台灣好行郵輪式巴士

像我自己已經玩過好幾條【台灣好行】的旅遊觀光路線，【台灣好行】有兩種，郵輪式公車（有導遊／解說員）和一般景點接駁公車（無導遊）。

「郵輪式巴士」（又稱「郵輪式公車」）的最大特色是：有隨車導遊＋定點接駁。就是一種「會等人的接駁專車」。跟旅行團一樣，有隨車導遊在車上和景點導覽、解說，【台灣好行】超專業的導遊還會幫大家抓最佳角度、取景美拍唷！

遊客搭乘巴士抵達景點下車遊玩後，原車會在原地等候，不需隨身的物件也可安心放在車上，導遊和司機大大還會很貼心地叮嚀大家貴重物品記得隨身攜帶唷。你可以跟著導遊走，或是自己逛，每個景點的遊賞時間到了再一起前往下一個景點，省去轉車與看時刻表的麻煩，既有跟團的便利，又有自由行的隨興自在。

【台灣好行】有導遊的郵輪式巴士和無導遊的景點接駁公車，水靜葳都很常搭乘，但發現好多朋友還是不清楚，其實這種設計是為了滿足不同旅遊習慣的遊客，以下把兩種模式的特色和差異整理如下：

 1.郵輪式公車（有導遊／解說員）

台灣好行郵輪式巴士
台灣好行郵輪式巴士

【台灣好行】郵輪式公車類型類似「跟團旅行」，公車會像遊輪一樣，定時發車、一車到底。司機會在各景點定點等候，且車上或景點旁會配有專業的導遊或在地解說員，一路上為您介紹當地的歷史文化與風土民情。

特色：

★一車到底，景點停留時間固定，不用自己查公車時刻表，不怕沒座位。

★適合懶得規劃行程、想聽深度歷史講解、攜帶長輩或小孩出遊的旅客。

★多數路線需要提早預約劃位，不能隨到隨上。

 

2.一般景點接駁公車（無導遊）

一般景點接駁公車是台灣好行常見的傳統模式，是專為觀光景點設計的定時定點客運公車，也可購買一日券。

特色：

★車上沒有導遊解說，到站後遊客自由下車、自由安排時間，再依據時刻表自行搭乘下一班車前進。

★行程彈性非常高，想在一個景點發呆多久都可以，非常適合喜歡排自主行程的自由行旅客。

★票價通常較親民（或可用悠遊卡、一卡通直接刷卡上下車）。

★也可購買「台灣好行」一日券，在該路線區間不限次數、隨上隨下自由搭乘。

 

郵輪式公車／【台灣好行】適合怎樣族群？怎麼玩最輕鬆？

郵輪式公車／【台灣好行】超適合：不開車出遊，懶得規劃路線、行程，懶得做功課，只想輕鬆坐車欣賞風景，專人導覽解說，專車接駁的旅人。

 火車／高鐵＋郵輪式公車／【台灣好行】＝輕鬆慢遊！

自行搭乘火車，到集合車站後，搭郵輪式公車／【台灣好行】輕鬆啟程！

 

花東縱谷遊【台灣好行】玉里池上線試營運 2人成行1人免費！郵輪式巴士花小錢輕鬆玩！@水靜葳環遊世界366天 (70)
花東縱谷遊【台灣好行】玉里池上線試營運 2人成行1人免費！郵輪式巴士花小錢輕鬆玩！@水靜葳環遊世界366天 (70)

花東沿途風景超美！我最愛的就是坐火車慢賞沿路風景，超Chill！搭郵輪式公車／【台灣好行】就和跟團一樣，有專人導覽，車行鄉間小道景色優美，只需放鬆玩、下車美拍＋吃吃喝喝就好！

花東縱谷遊【台灣好行】玉里池上線試營運 2人成行1人免費！郵輪式巴士花小錢輕鬆玩！@水靜葳環遊世界366天 (6)
花東縱谷遊【台灣好行】玉里池上線試營運 2人成行1人免費！郵輪式巴士花小錢輕鬆玩！@水靜葳環遊世界366天 (6)

值得一提的是，郵輪式公車／【台灣好行】具有服務精神，價格主打一個超高CP值啦！以【台灣好行】郵輪式巴士的行程來說，我遇到的導遊不但專業還很貼心！像是週六、日的志工導遊好幾位都令人印象深刻！以此次我參加的郵輪式公車【玉里池上線】試營運首發團遇到的紀有亭隊長就是超級黃金導遊，博學多聞還很會美拍，為大家留下許多美照！因為他們很熟景點，還很熱心幫大家美拍，抓角度真是超強超PRO的啦！搭台灣好行花小錢玩國旅，實在有夠開心滿足！ 

 

郵輪式公車【玉里池上線】行程介紹、時間、亮點

花東縱谷遊【台灣好行】玉里池上線試營運 2人成行1人免費！郵輪式巴士花小錢輕鬆玩！@水靜葳環遊世界366天 (4)
花東縱谷遊【台灣好行】玉里池上線試營運 2人成行1人免費！郵輪式巴士花小錢輕鬆玩！@水靜葳環遊世界366天 (4)

【台灣好行】試營運的新路線「玉里池上線」於10月、11月每週六上午10:30由玉里火車站出發，出站後可見公車站牌，由專車、專人帶領遊客走訪「玉富舊鐵橋」、「富里稻草藝術景觀區」、「池上」及「羅山遊憩區」，一次欣賞超經典的花東縱谷田園風光，豪邁劈腿歐亞板塊和菲律賓板塊的獨特地質，在浪漫的金秋十分騎著電動單車，輕鬆快意漫遊池上，打卡金城武樹（奉茶樹）、伯朗大道、天堂路的絕美稻田景觀，讓心隨著稻浪翻舞飛揚！

  

試營運【台灣好行】玉里池上線 時間表

台灣好行玉里池上線時刻表
台灣好行玉里池上線時刻表

切記【台灣好行】是定時定點出發的，因此導遊都會再三提醒每一站的離站時間，請記得提早上車唷！否則時間一到～車車開跑了，被丟包就哭哭了！

我是從台北車站前往花蓮玉里

搭乘週六早上6:30火車，上午10:04（車程3小時34分鐘）抵達花蓮玉里站

10:30 玉里火車站出發（到站時間：10:25，離站時間：10:30）

10:35-11:15 玉富舊鐵橋（停留時間：40分鐘）

11:40-12:40 富里稻草藝術景觀區（停留時間：60分鐘）

13:05-14:30 池上（停留時間：85分鐘）

15:05-15:50 羅山遊憩區（停留時間：45分鐘）

16:00-16:20 羅山遊客中心（停留時間：15分鐘）

17:00      玉里火車站


 【玉里池上線】訂位

https://www.dihoway.com/tw/chishang.php

【玉里光復線】訂位

https://www.dihoway.com/tw/guangfu.php
【台灣好行】客服專線：02-23215955#9由專人服務

 

10:35-11:15 玉富舊鐵橋（停留時間：40分鐘）

世界唯二、亞洲唯一「通過板塊交界的大橋」

花東縱谷遊【台灣好行】玉里池上線試營運 2人成行1人免費！郵輪式巴士花小錢輕鬆玩！@水靜葳環遊世界366天 (7)
花東縱谷遊【台灣好行】玉里池上線試營運 2人成行1人免費！郵輪式巴士花小錢輕鬆玩！@水靜葳環遊世界366天 (7)


咱的導遊是志工導遊的隊長紀有亭，知識淵博還風趣熱心。我之前曾沿著風光明媚的玉富自行車道騎到玉富舊鐵橋，這次則是搭乘【台灣好行】從玉里火車站前進，迎著風，被兩旁綠油油的稻田所吸引，忍不住邊賞景、邊錄影拍照。到站下車後，導遊領著大家登橋，沿路開始介紹地理、風光、人文和自然生態，眼前的大樹，落在地上的種子，大家興致勃勃，不停跟紀隊長提問。

 

花東縱谷遊【台灣好行】玉里池上線試營運 2人成行1人免費！郵輪式巴士花小錢輕鬆玩！@水靜葳環遊世界366天 (2)
花東縱谷遊【台灣好行】玉里池上線試營運 2人成行1人免費！郵輪式巴士花小錢輕鬆玩！@水靜葳環遊世界366天 (2)


紀隊長說：「玉富舊鐵橋不只是一座老鐵橋，它是一座連結臺灣鐵道歷史與地球地質力量的橋；這是一條『會長高的自行車道』。是歐亞大陸板塊與菲律賓海板塊的交界帶，也是板塊持續碰撞、擠壓的地方。」

 

「會長高的自行車道？每年長多高呢？」

地質資料曾記錄海岸山脈一側平均每年約抬升1.7公分唷！玉富舊鐵橋已名揚中外，當天還見到不少外國遊客前來朝聖。玉富舊鐵橋最特別的就是因為板塊交界就從橋梁附近通過，是全世界唯二、亞洲唯一「通過板塊交界帶的鐵橋」。加上歷經池上斷層等地質構造影響，地表持續緩慢抬升。

 

花東縱谷遊【台灣好行】玉里池上線試營運 2人成行1人免費！郵輪式巴士花小錢輕鬆玩！@水靜葳環遊世界366天 (68)
花東縱谷遊【台灣好行】玉里池上線試營運 2人成行1人免費！郵輪式巴士花小錢輕鬆玩！@水靜葳環遊世界366天 (68)


歐亞大陸板塊就像從西側往東南方延伸，而菲律賓海板塊則持續向西北方向推擠。兩個板塊長期碰撞，使花東縱谷地區的地殼不斷變形、抬升，也形成臺灣非常活躍的地震與造山環境。而遊客最愛的便是腳踏兩大板塊，劈腿、縱橫於歐亞和菲律賓兩大板塊間，開懷拍照打卡。

 

花東縱谷遊【台灣好行】玉里池上線試營運 2人成行1人免費！郵輪式巴士花小錢輕鬆玩！@水靜葳環遊世界366天 (12)
花東縱谷遊【台灣好行】玉里池上線試營運 2人成行1人免費！郵輪式巴士花小錢輕鬆玩！@水靜葳環遊世界366天 (12)


而遠方層巒疊翠雲深處的群山形成一幅絕美畫面！每座山都有屬於她們的名字，玉山、卓溪山、新康山……什麼山都有。最有名的叫新康山，她是台灣第一道曙光的地方。我的原住民朋友說，「我們一般的概念是太麻里嘛！那是因為在平地有人氣，才能開成第一道曙光演唱會，如果開在3千公尺的高山，可能只有5個人報名吧！」漫步在舊鐵道改建的車道上，雙腳踩在橫跨歐亞大陸板塊與菲律賓海板塊的秀姑巒大橋，去感覺地底下的板塊運動，彷彿能聽到大地母親蓋亞的心跳，很是神奇！

 

 

11:40-12:40 富里稻草藝術景觀區（停留時間：60分鐘）

逛農特產、吃富麗米便當、拍稻草藝術

花東縱谷遊【台灣好行】玉里池上線試營運 2人成行1人免費！郵輪式巴士花小錢輕鬆玩！@水靜葳環遊世界366天 (17)
花東縱谷遊【台灣好行】玉里池上線試營運 2人成行1人免費！郵輪式巴士花小錢輕鬆玩！@水靜葳環遊世界366天 (17)


喵～這也太可愛！太萌啦！來到富里農會，最吸睛的當屬「富里稻草藝術景觀區」，2026年耍萌展出第七屆富里稻草藝術季主題為「富里喵樂園」！這1小時實在不夠啊！因為富里農會這一站有三大特點（遊玩重點）：享用在地富麗米製作的特色便當、「富里喵樂園」耍萌美拍、「富里鄉農會羅山農特產品展售中心」採買富里三寶等伴手禮。

 

花東縱谷遊【台灣好行】玉里池上線試營運 2人成行1人免費！郵輪式巴士花小錢輕鬆玩！@水靜葳環遊世界366天 (15)
花東縱谷遊【台灣好行】玉里池上線試營運 2人成行1人免費！郵輪式巴士花小錢輕鬆玩！@水靜葳環遊世界366天 (15)


逛農特產、吃富麗米便當、拍稻草藝術，一站體驗富里的農村魅力！啊～牛仔好忙！因為排隊點餐最花時間，大家要好好把握。先衝2樓富里鄉農會的田媽媽便當，遊客可以一邊享用餐點，一邊欣賞花東縱谷恬靜的田園風光，品味富里農村美食。田媽媽便當由「富麗禾風餐廳」每日以新鮮食材現做，主打「三低一高」低油、低鹽、低糖與高纖的富里農村家常風味。

 

花東縱谷遊【台灣好行】玉里池上線試營運 2人成行1人免費！郵輪式巴士花小錢輕鬆玩！@水靜葳環遊世界366天 (16)
花東縱谷遊【台灣好行】玉里池上線試營運 2人成行1人免費！郵輪式巴士花小錢輕鬆玩！@水靜葳環遊世界366天 (16)


來到好米之鄉富里當然要大啖嚴選好米，田媽媽便當使用富里在地栽種、聞名遐邇的「高雄139號」富麗米，吃得到米飯香Q、剔透彈牙好滋味。搭配在地自製配菜，選用富里當季新鮮蔬菜，店裡的滷蛋、香腸、豆乾、酸菜、醬瓜、炸肉、麵圈等配菜多為田媽媽們每日新鮮現做，吃得到食材原味。提供7種口味、葷素皆有，價錢為95元到140元，物美價廉，性價比高。除了招牌滷豬肉，入味軟嫩、肥瘦適中得滷爌肉和炸至外酥內嫩的泰式椒麻雞都是人氣推薦。結果我花了40幾分鐘排隊、吃飯，因為吃貨水靜葳我的點椒麻雞是現點現炸，需等候10分鐘，若想精簡時間，可點滷豬肉或滷爌肉唷！

 

花東縱谷遊【台灣好行】玉里池上線試營運 2人成行1人免費！郵輪式巴士花小錢輕鬆玩！@水靜葳環遊世界366天 (31)
花東縱谷遊【台灣好行】玉里池上線試營運 2人成行1人免費！郵輪式巴士花小錢輕鬆玩！@水靜葳環遊世界366天 (31)


今年的【富里喵樂園】展期至年底12月24日，創作理念是以可愛的貓咪形象為核心，希望透過貓咪療癒天災帶來的不安與傷害，傳遞溫暖並陪伴大家繼續生活。靈感來自農村日常中「貓咪守護糧倉」的歷史記憶。

 

花東縱谷遊【台灣好行】玉里池上線試營運 2人成行1人免費！郵輪式巴士花小錢輕鬆玩！@水靜葳環遊世界366天 (35)
花東縱谷遊【台灣好行】玉里池上線試營運 2人成行1人免費！郵輪式巴士花小錢輕鬆玩！@水靜葳環遊世界366天 (35)


超萌「喵系」主題作品：集結在地藝術家、青年創作者與農村職人，展出超過20個以貓咪為主角的巨大稻草、竹編及草繩藝術品，包括由漫畫家敖幼祥團隊設計的漂流米貓造型作品。

 

花東縱谷遊【台灣好行】玉里池上線試營運 2人成行1人免費！郵輪式巴士花小錢輕鬆玩！@水靜葳環遊世界366天 (36)
花東縱谷遊【台灣好行】玉里池上線試營運 2人成行1人免費！郵輪式巴士花小錢輕鬆玩！@水靜葳環遊世界366天 (36)


現場設有「貓咪稻草迷宮」提供大小朋友互動遊玩。除了今年的貓咪主題外，現場仍可看到經典鎮區之寶～高人氣的巨大銀背猩猩等經典地景藝術。

 

花東縱谷遊【台灣好行】玉里池上線試營運 2人成行1人免費！郵輪式巴士花小錢輕鬆玩！@水靜葳環遊世界366天 (29)
花東縱谷遊【台灣好行】玉里池上線試營運 2人成行1人免費！郵輪式巴士花小錢輕鬆玩！@水靜葳環遊世界366天 (29)


稻草藝術不只好看、好拍照打卡，「稻草不是廢棄物！」眼前看到的一座座大型藝術品，背後是農業循環、傳統工藝保存以及居民共同參與地方發展。我們可以一起參與「里山精神與循環經濟」，秉持與大自然和諧共存的理念，將農作廢棄的稻草與幾近失傳的在地竹編工藝結合，推廣農村生物與環保永續。美好的創作過程結合藝術家、大專院校、地方村落、學校及農民共同參與，讓農業生產、傳統竹編工藝與現代觀光產生新的連結。

 

花東縱谷遊【台灣好行】玉里池上線試營運 2人成行1人免費！郵輪式巴士花小錢輕鬆玩！@水靜葳環遊世界366天 (28)
花東縱谷遊【台灣好行】玉里池上線試營運 2人成行1人免費！郵輪式巴士花小錢輕鬆玩！@水靜葳環遊世界366天 (28)

位於花東縱谷的富里鄉農會羅山農特產品展售中心，結合了在地農產、特色美食與藝術景觀的熱門休憩站。展售中心超好買的！可以一站購足花東人氣特產唷！主打多樣豐富的富里在地農特產品與伴手禮，尤其是「富里三寶」富里米、金針、椴木香菇

 

 

13:05-14:30 池上（停留時間：85分鐘）

電動單車優游金城武樹、伯朗大道、天堂路

花東縱谷遊【台灣好行】玉里池上線試營運 2人成行1人免費！郵輪式巴士花小錢輕鬆玩！@水靜葳環遊世界366天 (48)
花東縱谷遊【台灣好行】玉里池上線試營運 2人成行1人免費！郵輪式巴士花小錢輕鬆玩！@水靜葳環遊世界366天 (48)


池上的美好，值得一訪再訪！之前和閨密特別選在金黃稻浪期（每年5月下旬～6月、10月底～11月初）拜訪池上，值此池上最美時刻，稻穗轉為飽滿的金黃色，微風吹拂形成金黃稻浪，是攝影、美拍的旅遊黃金期。

 

花東縱谷遊【台灣好行】玉里池上線試營運 2人成行1人免費！郵輪式巴士花小錢輕鬆玩！@水靜葳環遊世界366天 (43)
花東縱谷遊【台灣好行】玉里池上線試營運 2人成行1人免費！郵輪式巴士花小錢輕鬆玩！@水靜葳環遊世界366天 (43)


台東池上最美的風景是金城武樹（導遊說現在改成「奉茶樹」了，因為廣告合約已到期）、伯朗大道、天堂路與大坡池構成的500公頃無電線桿，開闊綿延的稻田與山嵐景致。每年10月底還會舉辦著名的「池上秋收稻穗藝術節」。雖說金黃稻浪極美！但綠油油的秧苗期（每年3月～4月、7月～8月）也不遜色，嫩綠的秧苗與綠油油的稻海，可感受到滿滿的生命力與療癒感。

「池上米鄉」位於臺東縣最北端，坐落於中央山脈與海岸山脈之間的花東縱谷，絕佳的地理位置和絕美的景色，怎不令人怦然！「池上」地名本身和當地自然環境有關，池上東側的大坡池是天然濕地，早期居民聚居於大坡池周邊，日治時期設治時，因聚落位於大坡池之上，而逐漸形成「池上」之名。

 

花東縱谷遊【台灣好行】玉里池上線試營運 2人成行1人免費！郵輪式巴士花小錢輕鬆玩！@水靜葳環遊世界366天 (40)
花東縱谷遊【台灣好行】玉里池上線試營運 2人成行1人免費！郵輪式巴士花小錢輕鬆玩！@水靜葳環遊世界366天 (40)


導遊紀隊長先帶大家來到「弘義單車」租借車車，這裡有1人腳踏車、2人電動車棚車、4人電動車棚車（有倒退系統）、6人電動車棚車和造型蛋蛋車，從150元～1500元不等，建議租電動的卡省時、省力！老闆積極配合伯朗大道觀光產業發展協會，堅持絕不任意漲價、削價。值得一提的是，「弘義單車」的老闆還為遊客準備了透心涼的冰綠豆湯，煮得也太好喝！備受大家讚賞！騎完車後來上一碗冰冰的綠豆湯，好享受！

85分鐘稍縱即逝，紀導在「弘義單車」先以地圖說明池上遊的規劃路線：金城武樹（奉茶樹）、伯朗大道、天堂路、大水車，然後返回租車處吃綠豆湯。台東池上爆紅的原因可從兩大經典廣告說起，伯朗咖啡和長榮航空。

 

金城武樹（奉茶樹）

花東縱谷遊【台灣好行】玉里池上線試營運 2人成行1人免費！郵輪式巴士花小錢輕鬆玩！@水靜葳環遊世界366天 (44)
花東縱谷遊【台灣好行】玉里池上線試營運 2人成行1人免費！郵輪式巴士花小錢輕鬆玩！@水靜葳環遊世界366天 (44)

花東縱谷遊【台灣好行】玉里池上線試營運 2人成行1人免費！郵輪式巴士花小錢輕鬆玩！@水靜葳環遊世界366天 (47)
花東縱谷遊【台灣好行】玉里池上線試營運 2人成行1人免費！郵輪式巴士花小錢輕鬆玩！@水靜葳環遊世界366天 (47)

不管啦！我就要喊它「金城武樹」！大家印象深刻的是長榮航空「I SEE YOU」（推向巔峰）逛告，2013年邀請國際巨星金城武拍攝形象廣告，片中金城武在池上伯朗大道上騎單車，並在路旁一棵茄苳樹下乘涼喝茶。這支廣告引爆了觀光熱潮，不僅讓該地成為台東最熱門的景點，那棵樹也被大眾暱稱為「金城武樹」。

 

伯朗大道

花東縱谷遊【台灣好行】玉里池上線試營運 2人成行1人免費！郵輪式巴士花小錢輕鬆玩！@水靜葳環遊世界366天 (53)
花東縱谷遊【台灣好行】玉里池上線試營運 2人成行1人免費！郵輪式巴士花小錢輕鬆玩！@水靜葳環遊世界366天 (53)

花東縱谷遊【台灣好行】玉里池上線試營運 2人成行1人免費！郵輪式巴士花小錢輕鬆玩！@水靜葳環遊世界366天 (52)
花東縱谷遊【台灣好行】玉里池上線試營運 2人成行1人免費！郵輪式巴士花小錢輕鬆玩！@水靜葳環遊世界366天 (52)

「伯朗大道」起源自1997年金車伯朗咖啡在池上的一條田間小路（實名為錦新三號道路）拍攝「豐收篇」等系列廣告。因兩旁有一望無際的稻田且完全沒有電線桿，美景隨廣告放送而大受歡迎，這條路也因此被命名為「伯朗大道」。

 

天堂路

花東縱谷遊【台灣好行】玉里池上線試營運 2人成行1人免費！郵輪式巴士花小錢輕鬆玩！@水靜葳環遊世界366天 (50)
花東縱谷遊【台灣好行】玉里池上線試營運 2人成行1人免費！郵輪式巴士花小錢輕鬆玩！@水靜葳環遊世界366天 (50)


而天堂路則是無數攝影愛好者心目中的美拍勝地！也是「好攝之徒」水靜葳我的最愛！沒有之一！台東池上天堂路是一條位於萬安村龍仔尾聚落與伯朗大道相接的S型田間小徑（萬新道路）。主要亮點正在它S型的蜿蜒小徑，與筆直寬廣的伯朗大道不同，天堂路呈現優雅的S型曲線，一路向遠方延伸，彷彿通往天際。

加上池上這裡沒有電線桿干擾的純淨景觀，道路兩旁盡是無邊無際的翠綠或金黃稻田，完全沒有電線桿破壞畫面，視野極為開闊。遠處可見高聳入雲的南橫山群與花東縱谷大景，自然氣息濃厚。

 

花東縱谷遊【台灣好行】玉里池上線試營運 2人成行1人免費！郵輪式巴士花小錢輕鬆玩！@水靜葳環遊世界366天 (49)
花東縱谷遊【台灣好行】玉里池上線試營運 2人成行1人免費！郵輪式巴士花小錢輕鬆玩！@水靜葳環遊世界366天 (49)


這裡也是美拍熱點，位於天堂鞦韆萬安社區天堂路路口處，設有由藝術家撒部‧噶照創作的月牙造型鞦韆，坐在上面可邊盪鞦韆邊欣賞整片稻浪及延伸到山邊、天邊的無垠遼闊視野，飄飄然的感覺，感覺身心靈都隨之輕舞飛揚。

 

花東縱谷遊【台灣好行】玉里池上線試營運 2人成行1人免費！郵輪式巴士花小錢輕鬆玩！@水靜葳環遊世界366天 (54)
花東縱谷遊【台灣好行】玉里池上線試營運 2人成行1人免費！郵輪式巴士花小錢輕鬆玩！@水靜葳環遊世界366天 (54)


騎乘自行車快意穿梭田野，沉浸式感受稻田、山脈與聚落共同構成的農村景觀，池上的大坡池、環鄉自行車道及池上飯包等文化，從大坡池與水源形成，到聚落形成、稻作發展，打出「池上米鄉」知名度，延伸到療癒系地景之美的農村景觀與觀光，交織出漂亮的地方農業發展脈絡。

 

 

15:05-15:50 羅山遊憩區（停留時間：45分鐘）

泥火山、瀑布、大魚池、浮圳、竹林步道

花東縱谷遊【台灣好行】玉里池上線試營運 2人成行1人免費！郵輪式巴士花小錢輕鬆玩！@水靜葳環遊世界366天 (56)
花東縱谷遊【台灣好行】玉里池上線試營運 2人成行1人免費！郵輪式巴士花小錢輕鬆玩！@水靜葳環遊世界366天 (56)


羅山遊憩區位於花蓮縣富里鄉、海岸山脈西側，是全臺灣第一個有機示範農村，結合地質、生態、農業與農村生活，區內包括羅山瀑布、羅山泥火山、羅山大魚池、浮圳及其他自然生態景觀，尤以泥火山、羅山瀑布具有代表性。

 

花東縱谷遊【台灣好行】玉里池上線試營運 2人成行1人免費！郵輪式巴士花小錢輕鬆玩！@水靜葳環遊世界366天 (69)
花東縱谷遊【台灣好行】玉里池上線試營運 2人成行1人免費！郵輪式巴士花小錢輕鬆玩！@水靜葳環遊世界366天 (69)


羅山泥火山是相當特殊的地質景觀，地下氣體與含泥地下水沿著地層裂隙冒出地表，形成泥漿及氣泡不斷湧出的現象。在此可見先民的智慧，如何將自然資源融入居民日常生活，而自然又是如何影響人們的生活。當地居民過去更將泥火山稱為「鹽坪」，曾利用冒出的天然氣作為燃料，也會採集帶有鹹味、富含礦物質的泥火山水作為凝固劑，製作具有地方特色的泥火山豆腐。

 

花東縱谷遊【台灣好行】玉里池上線試營運 2人成行1人免費！郵輪式巴士花小錢輕鬆玩！@水靜葳環遊世界366天 (62)
花東縱谷遊【台灣好行】玉里池上線試營運 2人成行1人免費！郵輪式巴士花小錢輕鬆玩！@水靜葳環遊世界366天 (62)


附近的羅山瀑布由海岸山脈而下，位於螺仔溪上游，由海岸山脈斷層地形所形成，高約 120 公尺，分為上下兩層，形成醒目的山壁瀑布景觀。

 

花東縱谷遊【台灣好行】玉里池上線試營運 2人成行1人免費！郵輪式巴士花小錢輕鬆玩！@水靜葳環遊世界366天 (59)
花東縱谷遊【台灣好行】玉里池上線試營運 2人成行1人免費！郵輪式巴士花小錢輕鬆玩！@水靜葳環遊世界366天 (59)


羅山大魚池早年為農業灌溉而築成的天然與人工交織之湖泊與溼地。羅山竹跡（里山竹林散步道）是由大面積桂竹林疏伐整理而成的幽靜散步道。

 

花東縱谷遊【台灣好行】玉里池上線試營運 2人成行1人免費！郵輪式巴士花小錢輕鬆玩！@水靜葳環遊世界366天 (61)
花東縱谷遊【台灣好行】玉里池上線試營運 2人成行1人免費！郵輪式巴士花小錢輕鬆玩！@水靜葳環遊世界366天 (61)


富里羅山大魚池可見漂鳥197縱谷大地藝術季2026新作：臺灣禹禹藝術工作室《流變的棲居》。以鐵件、木、竹等複合媒材，呈現一種「輕盈的重量」，採用半懸空的構築狀態，打破地景恆定不動的印象。屋頂以竹片層層堆疊而成，宛如一座靜立於山谷間的迷你教堂或庇所；下方則以各種動物足形柱體來支撐結構。設計理念是將縱谷、平原與生物群落視為一個整體的流動系統，象徵地質演進與山脈河流的動態過程。結構間吊掛的風鈴能捕捉自然氣流，隱喻流域對地表的切割與搬運。有趣的是下面的有Ｎ雙動物腳腳～有貓、狗等動物足跡造型，為地貌演變增添日常的溫度，傳達地形與萬物共生、短暫停頓後達成和諧的狀態。

 

花東縱谷遊【台灣好行】玉里池上線試營運 2人成行1人免費！郵輪式巴士花小錢輕鬆玩！@水靜葳環遊世界366天 (57)
花東縱谷遊【台灣好行】玉里池上線試營運 2人成行1人免費！郵輪式巴士花小錢輕鬆玩！@水靜葳環遊世界366天 (57)


這座有機農村還可見特殊的生態和植物，像是罕見的濱海植物，因泥火山噴發的泥漿帶有鹹味且透水性不佳，環境類似海邊泥沼，因此孕育出多種通常生長在海邊的特有濱海植物，在山區出現十分罕見。鬯（音：ㄔㄤˋ）蕨：鳳尾蕨科保育類稀有蕨類，適應鹼性與特殊的泥火山土壤環境。另外還有彭佳嶼飄拂草、冬青菊、鋪地黍、三蕊溝繁縷等植物。林間不時可見松鼠、黑冠麻鷺及多種鳥類等野生動物的蹤跡唷！

羅山在地體驗有傳統炒米香、以泥火山天然滷水製作的泥火山豆腐及手作DIY等體驗活動。在羅山遊客中心旁也可以吃到泥火山豆腐唷！可惜當天公休，無緣一嚐啊！大約10多年前來過富里羅山村，那次有吃到泥火山豆腐，印象中口感紮實綿密，類似百頁豆腐，豆香濃醇爽口。

 

 

16:00-16:20 羅山遊客中心（停留時間：15分鐘）

旅遊諮詢、集章趣、補水、上洗手間

花東縱谷遊【台灣好行】玉里池上線試營運 2人成行1人免費！郵輪式巴士花小錢輕鬆玩！@水靜葳環遊世界366天 (66)
花東縱谷遊【台灣好行】玉里池上線試營運 2人成行1人免費！郵輪式巴士花小錢輕鬆玩！@水靜葳環遊世界366天 (66)


旅程終點來到羅山遊客中心補水、上洗手間，進一步索取旅遊資料和觀光諮詢，還有很多人喜歡的集章趣，小憩一番，就準備打道回府前往玉里車站囉！

 

 

【花東縱谷郵輪式公車DATA】

【玉里池上線】訂位

https://www.dihoway.com/tw/chishang.php

【玉里光復線】訂位

https://www.dihoway.com/tw/guangfu.php
【台灣好行】客服專線：02-23215955#9由專人服務
 
 

 

 

 

MORE趣味旅記 
水靜葳環遊世界366天

更多圖文
★痞客邦部落格：水靜葳Jing找樂子
https://jingtraveler.pixnet.net/blog
 
Reels、影音
★IG：水靜葳環遊世界366天
https://www.instagram.com/travel366days_jing
 
★YT：環遊世界366天
https://youtube.com/@travel366days
 

 

精華 FAQ

  • 內文重點介紹花東縱谷的2條試營運新路線，分別是「玉里池上線」與「玉里光復線」，都以花蓮玉里火車站為起點，規劃假日觀光行程。

  • 玉里池上線會造訪玉富舊鐵橋、富里稻草藝術景觀區、池上與羅山遊憩區等地，可賞板塊交界地景、拍喵樂園、騎單車遊池上稻田，也能看泥火山與瀑布。

  • 郵輪式公車有隨車導遊、定點接駁與固定停留時間，適合懶得規劃行程的人；一般接駁車則沒有導遊，遊客可依時刻表自由上下車，彈性較高。

水靜葳環遊世界366天

水靜葳環遊世界366天

環遊世界的終生旅人！樂於分享美好事物的美食旅遊作家、部落客。

#郵輪 #閨蜜 #花東縱谷 #台東旅遊 #台灣好行 #花蓮旅遊 #打卡景點

熱門文章

秦漢80歲靠「最不想演的角色」拿金鐘！《忘了我記得》放下男神光環才明白：人生永遠有重新開始的機會

hotNews__list__item--img

哈林登《不熙娣》被問「前兩段婚姻差在哪」！神回8字：我在想第三次
hotNews__list__item--img

《再婚皇后》原著結局太解氣！娜菲爾離婚後竟藏驚喜？菈絲塔秘密藏不住，5大反轉超狗血
hotNews__list__item--img

黃仁勳一走，輝達天才恐集體出走？她揭殘酷現實：這群人身價8億還願上班現在誰留得住？
hotNews__list__item--img

陳淑芳、楊貴媚獲得掌聲，許琡婷卻陷入爭議：同樣站上頒獎台，差別究竟在哪裡？
hotNews__list__item--img

分手多年還忘不了！4星座最容易成為前任心中的白月光，第一名太難取代
往下滑看更多精彩文章
皮Q又爆餡的手工包子，光是剖面就讓我投降啦～

皮Q又爆餡的手工包子，光是剖面就讓我投降啦～

2026-11-10 12:30 eat4life_foodie

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：高雄鳳山冠維包子主打現桿現包與老麵麵皮。
  • 重點二：招牌口味涵蓋鹹甜包子、卷類與濃芋饅頭。
  • 重點三：使用嘉禾牌麵粉並提供冷凍宅配與預約。

剛出爐的熱氣伴隨著麵香撲鼻而來～外皮用看的就非常療癒了！而且完全不乾柴喔！

口味分別有鹹味的金香菇蛋黃肉包、炙燒起司肉包、脆甜高麗菜包、白芝麻蔥香卷，以及甜味的香甜蔓越莓乳酪卷、靜岡抹茶紅豆卷和濃芋職人饅頭

還有還有！！小朋友超級愛的綜合小饅頭啦～

接下來，我們一起來欣賞包子和饅頭的剖面吧！

金香菇蛋黃肉包＄38元

他們家的麵皮都是使用老麵麵糰來製作的呦～非常的講就！

裡面的配料有：蛋黃、香菇、豬肉餡，配料很扎實，吃起來也不油膩，每一口都吃得到食材挑選的用心！一口咬下鮮甜的肉汁搭配麵皮，完全不乾柴，這款人人都愛！

炙燒起司肉包＄38元

這款的配料是使用起司加上豬肉餡，起司控絕對會瘋掉～鮮甜多汁的肉餡中融入炙燒香氣的濃郁起司，熱熱吃還會微微牽絲，奶香肉香一口滿足！

因為有起司，所以稍微有點鹹口，不過這時候來杯溫豆漿哪有什麼問題！

脆甜高麗菜包＄30元

這款實在是太超過啦～～～滿滿的配料除了有脆甜得高麗菜、紅蘿蔔和夠味的香菇之外，居然還有腐竹耶！會不會太奢持！

在口感上卻不會因為配料而搶戲，麵皮的Q彈和配料通通都融合的恰恰好！

清爽解膩又不失麵香，超涮嘴！ 

白芝麻蔥香卷＄28元

蔥香卷的內層放了許多的香蔥和芝麻，外層居然一點也不馬乎，熱騰騰出爐時的香氣真的太迷人啦！撕開時蔥香直撲鼻腔，鹹香有嚼勁，越嚼越能品嚐到純粹的麵粉香與蔥油香。下午茶來一顆，簡直太幸福～

鹹的口味就告一段落囉～接下來輪到甜得口味登場！！！

靜岡抹茶紅豆卷＄35元（週六限定口味）

這款使用的配料是靜岡抹茶粉、白豆泥加上不少的密紅豆，嚴選靜岡抹茶是甜口得那種，一層層的抹在麵皮上，層層捲入綿密細緻的香甜紅豆餡，越嚼越能品嘗到抹茶在麵皮中散發出的香氣，很日式的經典搭配，甜而不膩！

香甜蔓越莓乳酪卷＄35元

這款配料使用的是天然水果粉加上蔓越莓和乳酪丁，酸甜適中的蔓越莓乾遇上香濃滑順的乳酪，酸甜乳香在口中融合著，下午茶來一顆，實在是幸福不過啦！

濃芋職人饅頭＄30元

看看這個剖面，是不是非常有誠意呀！

裡面的配料有芋頭絲加上芋泥，真材實料看得到也吃得到！Q彈麵皮裡融合了濃郁芋泥，每一口還咬得到細緻的芋頭絲，口味清爽無負擔，直接收服芋頭控的心～

綜合小饅頭袋＄38元

這就是小朋友超級愛的綜合小饅頭啦～

迷你尺寸對小朋友來說超友善，一下子就吃完一顆，完全不用擔心掉屑屑！依樣使用天然食材加上老麵麵皮，口感鬆軟，也不含多餘添加物。早上蒸一小盤搭配牛奶，或是出門當安撫小點心，小朋友一眨眼就能吃光光！

除了以上介紹的幾種口味，還有非常多種口味等著大家去解鎖呦！

這家就位於高雄鳳山區的冠維包子（鳳山創始店）

這就是為什麼他們家的麵皮這麼厲害的原因啦～除了師傅每天用心的製作之外，他們使用了跟「鼎泰豐」同款的嘉禾牌麵粉來製作麵皮，堅持使用最好的，讓顧客能夠吃得開心又幸福！

現桿現包的包子真的是非常療癒人心～

熱騰騰的金香菇蛋黃肉包出爐啦！！

看看這個要準備炙燒的起司融化在肉包上，就快要受不了了！

店內除了有販售包子、饅頭，也有賣飲品喔！

當然！也有提供冷凍宅配的服務，可以加Line預約呦！！

📍高雄市鳳山區·冠維包子（鳳山創始店）

⏰06:40-15:00（週一公休）

🏡高雄市鳳山區國泰里凱旋路253號

💰現金

☎️07 765 8282

✨可加Line預約冷凍宅配呦！

✨ 每週六限定：靜岡抹茶紅豆卷

#高雄美食#高雄點心#冠維包子#鳳山美食#能吃就是福x吃高雄

精華 FAQ

  • 店家強調每天現桿現包，並以老麵麵糰製作麵皮，口感Q彈不乾柴；同時採用與鼎泰豐同款的嘉禾牌麵粉，讓麵香與嚼勁更突出。

  • 鹹口味有金香菇蛋黃肉包、炙燒起司肉包、脆甜高麗菜包與白芝麻蔥香卷；甜口味則有蔓越莓乳酪卷、週六限定抹茶紅豆卷和濃芋職人饅頭。

  • 冠維包子位於高雄市鳳山區國泰里凱旋路253號，營業時間為06:40-15:00，週一公休；店內販售包子、饅頭與飲品，也提供加Line預約冷凍宅配。

eat4life_foodie

eat4life_foodie

🥂合作邀約 歡迎私訊我們呦！🥂 #能吃就是福x ___（縣市名稱） 「i am good at eat><」 跟著我們一起到處吃吃喝喝吧🍴🍴🍴 https://www.instagram.com/tainanfood_eat4life/

#饅頭 #起司 #點心 #高麗菜 #下午茶 #手工饅頭 #美食探店

熱門文章

秦漢80歲靠「最不想演的角色」拿金鐘！《忘了我記得》放下男神光環才明白：人生永遠有重新開始的機會

hotNews__list__item--img

哈林登《不熙娣》被問「前兩段婚姻差在哪」！神回8字：我在想第三次
hotNews__list__item--img

《再婚皇后》原著結局太解氣！娜菲爾離婚後竟藏驚喜？菈絲塔秘密藏不住，5大反轉超狗血
hotNews__list__item--img

黃仁勳一走，輝達天才恐集體出走？她揭殘酷現實：這群人身價8億還願上班現在誰留得住？
hotNews__list__item--img

陳淑芳、楊貴媚獲得掌聲，許琡婷卻陷入爭議：同樣站上頒獎台，差別究竟在哪裡？
hotNews__list__item--img

分手多年還忘不了！4星座最容易成為前任心中的白月光，第一名太難取代
往下滑看更多精彩文章
手搖茶飲轉型忙什麼？2026品牌討論度一次懂

手搖茶飲轉型忙什麼？2026品牌討論度一次懂

2026-11-10 16:02 網路溫度計DailyView
《網路溫度計DailyView》
《網路溫度計DailyView》

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：手搖飲市場成熟，品牌紛紛改名與轉型求新。
  • 重點二：UG樂己以25,835筆聲量奪冠，討論熱度最高。
  • 重點三：可不可、鶴茶樓等老牌透過換裝重塑年輕形象。

茶飲界的白熱化戰場？

台灣人到底有多熱愛手搖飲？走在街頭不難發現，短短一條路上往往就有好幾家飲料店比鄰而立，從連鎖品牌到特色茶飲應有盡有，選擇相當多元。不過，隨著手搖飲市場日趨成熟，品牌之間的競爭也更加激烈。如何在眾多業者中脫穎而出，持續維持市場吸引力，成茶飲業者現階段最重要的課題。近年來，不少知名手搖品牌也開始跳脫過往的經營框架，透過改名、推副牌、開概念店等方式，重新翻轉過往形象，試圖拉近與新世代消費者的距離。

《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，調查出十個手搖飲年輕化的品牌。陪伴不少人走過青春的休閒小站，以全新品牌「Easyway」強勢回歸；可不可則重新梳理品牌定位，於今年正式更名為「熟成茶行」；鶴茶樓也全面改版飲品菜單與門市設計，透過二代店展現不同以往的視覺風貌。這些陪伴消費者多年的茶飲品牌，究竟如何透過經營轉型與形象革新，重新抓住市場目光？以下將帶你一探2026年各大手搖飲的話題趨勢。

No.10 Chatime 烏內

網路聲量：185筆

知名手搖飲品牌「Chatime 日出茶太」近年積極嘗試品牌創新，除了既有的茶飲產品，也進一步透過全新概念店拓展市場版圖。2025年5月，日出茶太在台中一中商圈推出新手搖品牌「Chatime 烏內」，打造更貼近年輕世代喜好的茶飲新樣貌。這家概念店的最大亮點，便是以烏龍茶系列為主打，從空間到飲品皆強化香氣概念。除了飲品重新定位外，門市也採用帶有Y2K風格的銀色未來感設計，搭配流線型布局，營造與母品牌截然不同的視覺氛圍。

不少到店朝聖的網友也幾乎給予好評，紛紛表示「話說他們的杯身很有質感，內部裝潢也很吸睛」、「飲料真的很好喝，目前只有一間真的太可惜了，希望台北也能拓店」、「裝潢風格跟以前的茶太很不一樣，茶的品項簡單明瞭」。

No.9 鶴茶樓

網路聲量：457筆

創立於2020年的鶴茶樓，多年來以紅茶調製為主打，憑藉有趣諧音梗與特色茶飲累積不少死忠支持者。今年適逢品牌創立6週年，鶴茶樓也迎來經營上的重要轉變，品牌宣布全台門市全面升級為二代店，並從原本的紅茶專賣定位，轉型為「烏龍茶專賣茶室」，這不只是產品主軸重新調整，連品牌視覺也一併翻新，展現不同以往的經營方向。

在空間設計上，鶴茶樓告別過去的復古木質調，改以溫潤的鼠尾草綠與奶油白作為主色調，搭配全新品牌LOGO，營造簡約且帶有質感的現代茶室風格；產品方面，二代店以「紅、黑、白鶴」三款特色烏龍茶為核心，並同步推出彈嫩紮實的全新配料「功夫烏龍茶丸」，增加喝手搖的豐富口感。

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體調查，本次調查區間的聲量高峰落在2026年10月17日，當天二代店正式亮相，鶴茶樓更一口氣祭出許多優惠與贈品，吸引不少網紅與部落客接力開箱，帶動網路聲量高峰。

No.8 CAMÉLIA 山茶花

網路聲量：838筆

近年來有不少手搖飲朝向高端路線發展，試圖挑戰手搖飲價格天花板，由大苑子所推出全新概念品牌「CAMÉLIA 山茶花」便是其中之一。品牌首店進駐台中漢神洲際購物廣場，主打精品飲品體驗，單杯價格120元起，從產品定位到出餐方式，都與一般街邊手搖店有所區隔。

在空間設計上，CAMÉLIA 山茶花以大理石紋吧檯搭配金色山茶花浮雕，並運用鮮花與綠植造景點綴，讓人有一秒置身精品香氛店的錯覺。此外，品牌還導入全台首創的「汲飲式」系統，再加上超夢幻的煙霧開香儀式，吸引不少網紅、部落客搶拍開箱。網友表示「這個價格我還是吃便當好了」、「儀式感滿滿的店，偶爾喝可以」、「非常有氣氛的飲料店，點招牌還有開香儀式」。

No.7 TWG Tea

網路聲量：1,052筆

來自新加坡的頂級茶葉品牌TWG Tea，向來以精緻的品牌美學、豐富多元的茶品聞名，甚至還被網友譽為「茶葉界的LV」。自2022年推出外帶茗茶概念以來，TWG Tea陸續在全球11處指標性地點設立品茗據點，並於2025年進軍台北，在新光三越信義新天地A8開設全台首間「精品與外帶茗茶概念店」，將奢華茶飲帶入台灣百貨商場，為消費者帶來不同於傳統手搖飲的品茗選擇。

走進店內，明亮的紅色與琥珀色構成主要視覺基調，搭配黃銅、鏡面材質、雕塑感燈具及古董家具，營造優雅奢華的空間氛圍；外帶杯則以品牌標誌性的鍍金茶壺為設計靈感，通體金色杯身搭配專屬提袋、糖棒與玻璃吸管，從細節展現精品茶飲的獨特質感。值得一提的是，品牌杯身採用可生物降解材質，能回收或進行居家堆肥，完美將永續理念融入包裝設計。

No.6 吉合製茶 Jiho Teaworks

網路聲量：1,532筆

2025年12月底，全新手搖品牌「吉合製茶」首店插旗台中，其由全台最⼤咖啡烘焙廠「源友企業」傾力打造，也是知名咖啡品牌CAFE!N的姊妹品牌。吉合製茶不走浮誇飲品路線，而是主打經典茶味與拼配邏輯，提供六款各具特色的基茶，包括古法紅烏龍「豐吉」、二窨茉莉綠茶「薰吉」、錫蘭紅茶「太吉」、輕焙四季春「春吉」、重焙火烏龍「火吉」，以及無咖啡因且帶穀香的蕎麥茶「禾吉」等。

在門市規劃上，吉合製茶也跳脫傳統手搖飲店的形式，將首間旗艦店打造成三層樓獨棟空間，並由水色設計操刀，以復古紅磚、木質元素及老茶罐意象為靈感，將傳統茶廠的懷舊氛圍融入現代空間設計，整體看似復古卻不失時尚。有別於一般飲料店以外帶為主的模式，吉合製茶還特別在二樓規劃內用座位區，讓顧客能坐下來慢慢品茶、休息，改寫手搖飲求快的消費體驗。

No.5 不可思議茶BAR

網路聲量：1,631筆

超商茶飲也能像手搖店一樣自由選擇甜度、冰塊？看準消費者對客製化手搖的需求，7-ELEVEN近年積極升級茶飲服務，於去年六月正式推出「不可思議茶BAR」，試圖打破大眾對超商茶飲的既定印象。過去統一雖然也有推出CITY TEA現萃茶，但在飲品種類與調整彈性上，仍與專業手搖店有段差距。為了解決痛點，新品牌不可思議茶BAR特地導入專利單杯萃茶機、糖度機、製冰機及封膜機等四大自動化設備，將超商茶飲升級為更接近手搖店的消費體驗。

在產品布局上，不可思議茶BAR也跳脫傳統純茶的品項框架，一口氣推出超過30款飲品，涵蓋奶霜系、咀嚼系及茶拿鐵等話題性茶飲，進一步拉近與年輕消費族群的距離。除了品項的擴充，7-ELEVEN遍布全台的門市據點更是重要優勢，其密集度極高的特性，讓消費者隨時隨地都能就近買到媲美專賣店的現調手搖。結合多元品項、客製化服務與通路便利性，不可思議茶BAR成功為手搖開拓新的消費場景，也因此拿下本次榜單第五名。

No.4 KEBUKE 可不可熟成茶行

網路聲量：1,684筆

創立於2008年的可不可熟成紅茶，最初從台中向上市場旁起家，憑藉熟成紅茶、春芽綠茶等經典茶飲，逐步建立品牌辨識度。除了產品本身，品牌也很早便將視覺風格納入經營策略，以英式復古為設計主軸，從店面裝潢到包裝設計，無不融入老派茶商洋行的氛圍。不過，當品牌發展逐漸成熟，如何跳脫既有定位、開拓新的成長空間，也成為下一階段的經營課題。2026年3月，可不可正式將品牌名稱更名為「可不可熟成茶行」，過去因「熟成紅茶」的舊名容易讓消費者將品牌定位與紅茶劃上等號，為了打破這個刻板印象，便改以「茶行」取代，將經營範圍延伸至更廣泛的茶品領域，也讓未來新品開發有更大的發揮空間。對於此次的品牌更名，網友也在社群上表示「跟路易莎一樣吧，可能是二代店或想走精品茶之類的」、「他們改名字了，因為不只賣紅茶了」、「希望跟著不要漲價就好」。

No.3 Easyway

網路聲量：1,860筆

創立於1992年的「休閒小站」，堪稱是台灣手搖飲店始祖之一，也是許多七、八年級生共同的青春記憶。不過，隨著市場競爭日益激烈，品牌自2010年起逐漸淡出市場。今年夏天，休閒小站以全新品牌名稱「Easyway」強勢回歸，首間門市就選在台北市永春商圈。此次的復出自然少不了多款懷舊系復刻飲品，包括陪伴無數人度過學生歲月的復刻珍奶，另外也同步推出當年話題度爆表的啤兒綠茶，不只讓老顧客有機會重溫熟悉的味道，也要再度搶攻年輕族群的目光。

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體調查，本次調查區間的聲量高點落在2026年7月16日，品牌以全新面貌回歸的消息提前在社群曝光，勾起不少網友的童年回憶，留言區掀起大量討論潮，網友表示「七年級的報到，小時候覺得休小珍奶真的好好喝」、「味道帶回來了，價格沒帶回來」、「25元奶精珍奶才是我的回憶」。

No.2 天仁釀茶所

網路聲量：2,048筆

創立於1953年的天仁茗茶，長年深耕台灣茶市場，從茶葉選品到製茶工藝，皆累積深厚的茶文化底蘊。不過，面對手搖飲市場快速變化，以及年輕族群對茶飲消費習慣的改變，老字號也需要尋找新的成長方向。2025年，天仁茗茶將旗下的「喫茶趣ToGo」全面升級，推出全新手搖飲概念品牌「天仁釀茶所」，不只是更換品牌名稱與視覺形象，也重新調整市場定位。其主打年輕、休閒、生活化的外帶新茶飲，並特別導入智能製茶機以確保品質穩定。值得一提的是，不同於「喫茶趣ToGo」的據點多設於百貨商場內，天仁釀茶所則是將目光向外延伸到街邊店，讓品牌能更貼近融入手搖控的日常生活。

No.1 UG樂己

網路聲量：25,835筆

「UG樂己」是由知名手搖飲「歇腳亭」母公司聯發國際餐飲所創立，品牌從台北東區首店出發，隨後快速拓展至全台多個商圈，並陸續進軍海外市場。為了與市場做出區隔，品牌大膽導入AI智能茶飲機，將比例、甜度與冰量控制交由設備自動完成，號稱最快7秒就能製作一杯飲品。從製茶流程到門市營運，UG樂己正試圖透過科技提升出杯效率與產品標準化，走出有別於傳統手搖店的發展路線。

在2026手搖飲年輕化排行中，UG樂己以25,835筆網路聲量拿下冠軍，也是榜單中唯一討論度突破萬筆的品牌，極盛時期從北到南、從桃園到花蓮都有人問或許願。不過，高聲量的背後也伴隨不少爭議與質疑。透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體調查，本次調查區間的聲量高點落在2025年12月21日，該品牌在風格、口味上，皆與中國大陸知名連鎖茶飲「霸王茶姬」高度相似，因此經常被不少網友拿來比較，引發大量的討論熱潮，網友直言「看起來就是對岸的東西，套一個綠皮換名字」、「幾年前在大陸喝過，味道也差不多」。新口味或店員服務也能引起討論：「UG抹茶新品又茉又抹的，抹茶控可以衝了」、「UG店員推薦的飲料很好喝」，「我去買杯特調桂花牛奶，店員竟然給我扮早春晴朗的男主，情緒價值給超滿」。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2025年11月2日至2026年11月1日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理2000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

〖網路溫度計DailyView調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫〗

看更多網路溫度計文章
鶴茶樓免費喝、CoCo粉角奶茶39元 ！2026手搖飲優惠一次整理
可不可、清心掉出前五！近半年討論度最高的10大手搖飲
Threads爆紅2款飲料！7-11抹茶拿鐵加濃縮、50嵐阿華田這樣點
征服全球的台灣手搖飲品牌TOP 10討論度大公開！進軍日、韓受矚？
台灣人最熱衷喝什麼？香港十大傳統飲品排行揭曉

精華 FAQ

  • 文章聚焦於台灣手搖飲品牌的年輕化轉型，包含改名、推出概念店、調整產品定位與門市設計等作法，藉此觀察各品牌如何在競爭激烈的市場中重塑形象。

  • 榜首是UG樂己，網路聲量達25,835筆，遠高於其他品牌。文章指出它透過AI智能茶飲機與標準化出杯流程引發大量話題，也因風格類似對岸品牌而掀起爭議。

  • 各品牌手法很多元，例如可不可改名為可不可熟成茶行、鶴茶樓全面升級二代店、Easyway以懷舊回歸引發話題，還有UG樂己、TWG Tea與CAMÉLIA山茶花強調科技、精品與儀式感。

網路溫度計DailyView

網路溫度計DailyView

全台最大數據分析平台《網路溫度計DailyView》，致力以數據探究社會現象，並率先以「網路聲量」一詞來解譯人們的行為。 透過最即時且具公信力的每日調查、熱門話題、口碑聲量排行及洞察報告，掌握企業品牌、政治、科技生活、娛樂等產業的最新趨勢。

#品牌 #手搖飲 #台灣人

熱門文章

秦漢80歲靠「最不想演的角色」拿金鐘！《忘了我記得》放下男神光環才明白：人生永遠有重新開始的機會

hotNews__list__item--img

哈林登《不熙娣》被問「前兩段婚姻差在哪」！神回8字：我在想第三次
hotNews__list__item--img

《再婚皇后》原著結局太解氣！娜菲爾離婚後竟藏驚喜？菈絲塔秘密藏不住，5大反轉超狗血
hotNews__list__item--img

黃仁勳一走，輝達天才恐集體出走？她揭殘酷現實：這群人身價8億還願上班現在誰留得住？
hotNews__list__item--img

陳淑芳、楊貴媚獲得掌聲，許琡婷卻陷入爭議：同樣站上頒獎台，差別究竟在哪裡？
hotNews__list__item--img

分手多年還忘不了！4星座最容易成為前任心中的白月光，第一名太難取代

最新文章

瑞芳山海美味輕旅行 別忘了至「深澳號」、「水豚船長」一起「合拍」！

瑞芳山海美味輕旅行 別忘了至「深澳號」、「水豚船長」一起「合拍」！

#水豚 #瑞芳 #旅行

旅遊經 2026.11.15 13
日本東京正展秋紅十色 季節散步3選

日本東京正展秋紅十色 季節散步3選

#東京 #日本 #玫瑰

旅遊經 2026.11.15 28
廣島「大人系療癒」旅程提案，邀您走進紅葉禪境！

廣島「大人系療癒」旅程提案，邀您走進紅葉禪境！

#廣島 #療癒 #關西

旅遊經 2026.11.15 14
臺南四季辦桌年度壓軸在漁光島 坐擁無敵海景第一排吃「辦桌」，限量百桌！

臺南四季辦桌年度壓軸在漁光島 坐擁無敵海景第一排吃「辦桌」，限量百桌！

#臺南 #台南

旅遊經 2026.11.15 46
神秘埃及(2)走訪埃及四大神殿，見證千年奇蹟

神秘埃及(2)走訪埃及四大神殿，見證千年奇蹟

#埃及 #打卡景點

唐蘋想很多 2026.11.14 32
聖誕約會餐廳先收藏！台北4間質感名單，千元法餐、大巨蛋景觀到美術館咖啡廳

聖誕約會餐廳先收藏！台北4間質感名單，千元法餐、大巨蛋景觀到美術館咖啡廳

#咖啡廳 #美術館咖啡廳 #法式料理 #Akira Back Taipei #約會餐廳 #坂本龍一

女子漾／編輯周意軒 2026.11.14 188
吃。台南市。美食｜永康區 。「大鮨灣 日本料理」Google擁有1,205 則評論評論4.8顆星，大鮨灣平價日料，職人手作壽司沒預約吃不到！

吃。台南市。美食｜永康區 。「大鮨灣 日本料理」Google擁有1,205 則評論評論4.8顆星，大鮨灣平價日料，職人手作壽司沒預約吃不到！

#日本料理 #壽司 #Google #美食探店

樂天小高＠美食之旅 2026.11.14 37
金鍾國也被圈粉！高CP值連鎖台式鐵板燒TOP 10　就饗、大埔、喫尤各有特色

金鍾國也被圈粉！高CP值連鎖台式鐵板燒TOP 10　就饗、大埔、喫尤各有特色

#鐵板燒 #CP值 #金鍾國

網路溫度計DailyView 2026.11.14 371
織羅部落「月光下稻田腳印餐桌」11/22限量名額 現正熱賣中

織羅部落「月光下稻田腳印餐桌」11/22限量名額 現正熱賣中

#花東縱谷 #花蓮 #觀光

旅奇傳媒 TR Omnimedia 2026.11.14 38
東京 | 末日博士轉移陣地來到TOHO Cinemas日比谷 只到11/18！

東京 | 末日博士轉移陣地來到TOHO Cinemas日比谷 只到11/18！

#復仇者聯盟 #東京 #旅遊 #期間限定 #打卡景點 #漫威

Enhsin 2026.11.13 42
18+