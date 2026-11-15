動畫《鬼滅之刃》首度聯乘JR-PLUS！乘搭東海道新幹線、品嚐原創鐵路便當 暢遊日本

2026-11-15 13:02 旅奇傳媒 TR Omnimedia
12/01發售：「沿着東海道，出發！鬼殺隊之旅」鐵路便當。　圖：©Koyoharu Gotoge/SHUEISHA, Aniplex, ufotable／提供
12/01發售：「沿着東海道，出發！鬼殺隊之旅」鐵路便當。　圖：©Koyoharu Gotoge/SHUEISHA, Aniplex, ufotable／提供

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：JR-PLUS將於2026/12/01至2027/01/11聯乘《鬼滅之刃》
  • 重點二：東海道新幹線主要車站將販售限定便當與周邊商品。
  • 重點三：炭治郎等5位角色以大正摩登旅行裝全新插畫登場。

【旅奇傳媒/編輯部報導】JR東海 Retailing Plus 株式會社（JR Central Retailing Plus Co., Ltd.）（總部：愛知縣名古屋市）在東海道新幹線的主要車站（包括東京、名古屋、京都及新大阪）經營「PLUSTA」等店舖，將舉辦「東海道：無限精彩之旅」活動，聯乘動畫《鬼滅之刃》（Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba），2026/12/01（二）-2027/01/11（一）限定舉行。

▲「東海道：無限精彩之旅」活動，聯乘動畫《鬼滅之刃》。　圖：©Koyoharu Gotoge/SHUEISHA, Aniplex, ufotable／提供
▲「東海道：無限精彩之旅」活動，聯乘動畫《鬼滅之刃》。　圖：©Koyoharu Gotoge/SHUEISHA, Aniplex, ufotable／提供

活動期間，JR-PLUS 將推出日本鐵路旅行不可或缺的「鐵路便當」，以及僅於本次活動期間發售的獨家商品。原創鐵路便當及限定商品將於12/01起發售，設計採用角色身穿「大正摩登風旅行裝」的獨家新繪插畫！「東海道：無限精彩之旅」（Tokaido: Journey of Infinite Excitement）活動登場，讓您的新幹線旅程更添樂趣。

● 亮點１：本次活動限定！「獨家新繪插畫」

竈門炭治郎、冨岡義勇、胡蝶忍、時透無一郎及甘露寺蜜璃5位角色，將身穿本次活動限定服飾，在全新插畫中亮相。

● 亮點２：為日本之旅留下最美好的回憶！動畫《鬼滅之刃》特別聯乘鐵路便當（附特典）

兩款鐵路便當：一款匯聚東海道沿線的地方特色美食；另一款則色彩繽紛，將「炭治郎」與「柱」的世界融入其中。

◎ 12/01發售：「沿着東海道，出發！鬼殺隊之旅」鐵路便當

・特色：這款便當匯聚東海道沿線的特色美食，包括以東海道或關西地區的優質牛肉製作的牛肉飯，以及「深川飯」（Fukagawa-meshi），並透過豐富精緻的配菜展現角色魅力，例如呼應「竈門炭治郎」溫柔個性的「陽光煮蛋」（sunlit simmered egg）。

・限定特典：印有全新插畫的透明膠卡（共5款，隨機附送1款）

▲12/22發售：「全集中，品嚐美味！鬼殺隊繽紛鐵路」鐵路便當 。　圖：©Koyoharu Gotoge/SHUEISHA, Aniplex, ufotable／提供
▲12/22發售：「全集中，品嚐美味！鬼殺隊繽紛鐵路」鐵路便當 。　圖：©Koyoharu Gotoge/SHUEISHA, Aniplex, ufotable／提供

◎ 12/22發售：「全集中，品嚐美味！鬼殺隊繽紛鐵路」便當

・特色：這款色彩繽紛的便當，生動展現5位角色的獨特個性。便當內有以「竈門炭治郎」為主題的料理，顧客可親手放上海苔，完成最後一步；亦有以「甘露寺蜜璃」為靈感的「櫻餅」。

・限定特典：印有全新插畫的金屬光澤明信片（共5款，隨機附送1款）

▲限定原創商品 。　圖：©Koyoharu Gotoge/SHUEISHA, Aniplex, ufotable／提供
▲限定原創商品 。　圖：©Koyoharu Gotoge/SHUEISHA, Aniplex, ufotable／提供

● 亮點３：留作旅程紀念或送禮都合適！採用全新插畫的限定原創商品

將發售採用全新插畫的優質獨家商品，僅於本次活動有售。這些商品的設計靈感，來自角色沿着東海道旅行的情景。這個精心打造的系列盡展獨家新繪插畫的魅力，無論是留作日本之旅的紀念，或作為手信送給摯友，都十分合適。

・亞加力立牌（5款）

・集換式壓克力鑰匙圈（6款）

・集換式馬口鐵徽章（10款，包括特別鐳射款）

・貼紙套裝（6張）

・金屬光澤透明文件夾

・面巾

※ 以上訊息為 Media OutReach Newswire 發佈，所有圖片僅供參考，或為尚未完成的設計圖。規格及價格可能有所變更。

◉ 活動概要

・活動名稱：「東海道：無限精彩之旅」活動

・活動期間：2026/12/01（二）-2027/01/11（一）

・活動地點：「東海道新幹線」沿線車站（東京、品川、新橫濱、名古屋、京都、新大阪等）的「PLUSTA」、「Bellmart」、「PRECIOUS DELI & GIFT」及其他店舖

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精華 FAQ

  • 活動名稱為「東海道：無限精彩之旅」，舉辦期間是2026/12/01至2027/01/11，屬於限時聯乘企劃，讓旅客在新幹線旅途中體驗作品氛圍。

  • 商品將在東海道新幹線沿線多個主要車站販售，包括東京、品川、新橫濱、名古屋、京都及新大阪等站的PLUSTA、Bellmart、PRECIOUS DELI & GIFT等店舖。

  • 亮點包括5位角色穿上大正摩登旅行裝的新繪插畫，以及兩款附特典鐵路便當和多款限定周邊，如立牌、鑰匙圈、徽章、貼紙、文件夾與面巾等。

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#東海 #新幹線 #鬼滅之刃

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2026-10-26 20:08 Belinda的玩美甜蜜窩

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：IKIGAI燒肉主打一人一爐的個人燒肉模式。
  • 重點二：品牌隸屬全家餐飲，強調高級卻平價的精緻燒肉。
  • 重點三：套餐含沙拉飲料白飯湯，且白飯與湯可續加。

#個人燒肉再一家

IKIGAI燒肉

全家餐飲旗下連鎖品牌

強調一人一爐專屬座位

自己也能豪邁的嗑肉~!!

品牌名稱IKIGAI源自日文

意指生存意義與每日生活的點滴樂趣

同時也撞台語諧音#一起尬意((一起喜歡))

主打高級卻平價的精緻燒肉

無論是日本山形A5和牛或美國Prime等級牛肉

通通千元有找

餐點以個人套餐為主

均附沙拉、飲料、白飯、湯

真的想吃燒肉隨時都可以

點了A5和牛盛和套餐❤

極致大理石油花~入口即化

烤肉過程因豐盛油脂滴落

導致火超旺~相信這發爐現象

象徵年底運勢旺到不行呀!!

牛肉盛和套餐❤

集合多款經典部位

肉質鮮嫩多汁~整個超滿足

豚鳥盛和套餐❤

嚴選優質豬肉與嫩雞

不吃牛的美味選擇囉

套餐白飯、湯均可續加

鹽巴、燒肉醬、蒜片、油蔥、泡菜

每日現做上述五種獨家佐料~

讓燒肉更美味、多樣化且有層次

完美呈現一起尬意的燒肉精髓囉

#IKIGAI燒肉 #個人燒肉 #連鎖燒肉 #獨享美味

精華 FAQ

  • 它主打個人燒肉概念，每位客人都有專屬爐具與座位，適合一個人也能自在享受烤肉，不必揪團就能大口吃肉。

  • 品牌強調高級卻平價，提供日本山形A5和牛、美國Prime牛肉等選擇，且多數千元有找，讓消費者以較親民價格吃到精緻燒肉。

  • 套餐多以個人組合呈現，附沙拉、飲料、白飯和湯，且白飯與湯可續加；另外還有鹽巴、燒肉醬、蒜片、油蔥、泡菜等佐料增加風味層次。

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#台北 #燒肉 #台語 #美食探店

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雙11速食優惠殺瘋了！必勝客大比薩199元、摩斯加11元多一件，4大品牌開搶

雙11速食優惠殺瘋了！必勝客大比薩199元、摩斯加11元多一件，4大品牌開搶

2026-11-04 13:46 女子漾／編輯黃冠婷
圖片來源：官方提供
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雙11不只網購能撿便宜，連速食店也祭出超殺優惠！頂呱呱推出8塊炸雞桶359元起，摩斯漢堡指定點心加11元多一件，必勝客大比薩下殺199元，抹茶QQ球更有買一送一優惠。麥當勞則帶來全新酪梨醬滿福堡、韓國同款奶昔大哥雲朵包，APP週年慶還有多款買一送一好康。女子漾整理4大速食品牌11月優惠、活動日期與必吃新品，想省荷包快收藏！

編輯推薦

頂呱呱雙11優惠：8塊炸雞桶359元起，雞翅39元加購

頂呱呱11月4日至11月11日推出雙11炸雞狂歡活動，原味8塊狂歡桶特價359元，內含4塊原味炸雞及4隻原味雞腿，較原價516元省下157元。喜歡吃辣則可選擇辣味8塊狂歡桶，包含4塊辣味炸雞及4隻辣味雞翅，優惠價419元。

圖片來源：官方提供
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購買任一狂歡桶，還能以59元加購辣味炸雞、39元加購辣味雞翅，數量不限。優惠適用全台頂呱呱門市、外送平台及勇敢點線上點餐，但桃園機場、松山機場門市不適用。

活動日期：11月4日至11月11日。

圖片來源：官方提供
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摩斯漢堡雙11優惠：月亮薯條、焙茶米派加11元多一件

摩斯漢堡11月9日至11月11日限時3天推出雙11優惠，購買指定「月亮薯條」或「焙茶金萱珍珠米派」，加11元即可多得一件。

圖片來源：官方提供
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摩斯11月還有兩波百元有找的套餐優惠。11月15日前，金咖哩豬排堡搭配大杯冰紅茶79元、摩斯鱈魚堡套餐89元、超級大麥海洋珍珠堡套餐99元

11月16日至30日則改推黃金塔塔鱈魚堡套餐79元、超級大麥薑燒珍珠堡套餐89元及摩斯炸蝦堡套餐99元。

圖片來源：官方提供
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飲品方面，11月16日至30日指定咖啡、奶茶享同品項加10元多一杯，紅心芭樂或巴西莓系列飲品則有任選2杯89元優惠。

雙11限定日期：11月9日至11月11日。

圖片來源：官方提供
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必勝客雙11優惠：大比薩199元，抹茶QQ球買一送一

必勝客推出雙11狂歡美食節，PK雙饗卡APP會員於10月27日至11月23日，外帶單點指定13吋大比薩只要199元，包含醬燒鮮蛤田園、炙燒豬肉總匯及熱帶鳳梨海鮮總匯3種口味。

必勝客「熱帶鳳梨海鮮總匯」等人氣口味大比薩天天下殺199元！圖片來源：官方提供
必勝客「熱帶鳳梨海鮮總匯」等人氣口味大比薩天天下殺199元！圖片來源：官方提供

抹茶控也有新品可以嚐鮮！全新「抹茶可可QQ球」結合抹茶與巧克力，推出5顆買一送一，兩份共10顆只要69元。同期間黃金玉米濃湯49元、小份雞軟骨79元，也都有買一送一優惠。

必勝客歡慶新品上市，「抹茶可可QQ球」限時買一送一，兩份共10顆只要69元(原價138元)，讓抹茶控以超值價格享受雙倍美味！圖片來源：官方提供
必勝客歡慶新品上市，「抹茶可可QQ球」限時買一送一，兩份共10顆只要69元(原價138元)，讓抹茶控以超值價格享受雙倍美味！圖片來源：官方提供

想吃正餐則可選擇101元起的個人比薩套餐，內含個人比薩、副食及飲料；多人聚餐還有一公尺派對盒，外帶優惠1,212元起。

多人聚餐就選必勝客一公尺派對盒，限時五折1,212元起(原價2,199元，外帶限定)，比薩、副食一次備齊，親友相聚分享更過癮！圖片來源：官方提供
多人聚餐就選必勝客一公尺派對盒，限時五折1,212元起(原價2,199元，外帶限定)，比薩、副食一次備齊，親友相聚分享更過癮！圖片來源：官方提供

重點活動日期：
指定大比薩199元：10月27日至11月23日
抹茶QQ球買一送一：10月27日至11月23日
個人比薩101元套餐：11月3日至11月23日
一公尺派對盒優惠：10月27日至11月16日

麥當勞11月新品：酪梨醬滿福堡75元起，奶昔大哥雲朵包限量開賣

麥當勞11月4日起推出5款期間限定「酪梨醬滿福系列」，以哈斯酪梨製成的Guacamole酪梨醬搭配經典滿福堡，加入紅甜椒、洋蔥、墨西哥辣椒及萊姆汁，帶來清爽微辣的新口味。

麥當勞「酪梨醬滿福系列」自11月4日起至12月15日早餐時段期間限定開賣，歡迎酪梨愛好者來麥當勞嚐鮮。圖片來源：官方提供
麥當勞「酪梨醬滿福系列」自11月4日起至12月15日早餐時段期間限定開賣，歡迎酪梨愛好者來麥當勞嚐鮮。圖片來源：官方提供

新品包括酪梨醬豬肉滿福堡75元、酪梨醬滿福堡77元、酪梨醬豬肉滿福堡加蛋85元、酪梨醬青蔬滿福堡85元，以及酪梨醬無敵豬肉滿福堡加蛋105元，供應至12月15日或售完為止。

麥當勞自11月4日起期間限定推出「酪梨醬滿福系列」，以「Guacamole酪梨醬」融入經典美味，為早餐帶來全新滋味。圖片來源：官方提供
麥當勞自11月4日起期間限定推出「酪梨醬滿福系列」，以「Guacamole酪梨醬」融入經典美味，為早餐帶來全新滋味。圖片來源：官方提供

超夯「酪梨」搭檔「經典滿福」！麥當勞「酪梨醬滿福系列」期間限定推出五款新品。圖片來源：官方提供
超夯「酪梨」搭檔「經典滿福」！麥當勞「酪梨醬滿福系列」期間限定推出五款新品。圖片來源：官方提供

周邊控則不能錯過韓國同款「奶昔大哥雲朵包」，11月4日上午10點30分限量開賣，單買399元，購買指定套餐可用359元加購。蓬鬆柔軟的包身可容納17吋筆電，兼顧可愛造型與日常實用性。

「奶昔大哥雲朵包」自11月4日上午10:30起全台限量開賣。圖片來源：官方提供
「奶昔大哥雲朵包」自11月4日上午10:30起全台限量開賣。圖片來源：官方提供

韓國同款「奶昔大哥雲朵包」自11月4日起限量登場，兼具獨特造型與實用性。圖片來源：官方提供
韓國同款「奶昔大哥雲朵包」自11月4日起限量登場，兼具獨特造型與實用性。圖片來源：官方提供

麥當勞APP週年慶也同步登場，11月4日至17日推出薯餅、勁辣香鷄翅、奶昔等指定品項買一送一優惠券，會員每天還能參加一次100%中獎的遊戲。11月18日至24日則推出M Point點數兌換6折起優惠。

另外，11月9日至22日透過麥當勞LINE官方帳號隨買店取，還有金選咖啡買3送3、冰焦糖奶茶買6送2優惠。

「麥當勞APP週年慶」自11月4日起開跑！連續三週推出系列優惠活動，會員享受專屬好康。圖片來源：官方提供
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「酪梨醬豬肉滿福堡加蛋」以香煎豬肉片搭配柔嫩太陽蛋，佐以清新風味的「Guacamole酪梨醬」，加上融化的切達起司，交織出多層次風味。圖片來源：官方提供
「酪梨醬豬肉滿福堡加蛋」以香煎豬肉片搭配柔嫩太陽蛋，佐以清新風味的「Guacamole酪梨醬」，加上融化的切達起司，交織出多層次風味。圖片來源：官方提供

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2026-11-10 12:30 eat4life_foodie

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：高雄鳳山冠維包子主打現桿現包與老麵麵皮。
  • 重點二：招牌口味涵蓋鹹甜包子、卷類與濃芋饅頭。
  • 重點三：使用嘉禾牌麵粉並提供冷凍宅配與預約。

剛出爐的熱氣伴隨著麵香撲鼻而來～外皮用看的就非常療癒了！而且完全不乾柴喔！

口味分別有鹹味的金香菇蛋黃肉包、炙燒起司肉包、脆甜高麗菜包、白芝麻蔥香卷，以及甜味的香甜蔓越莓乳酪卷、靜岡抹茶紅豆卷和濃芋職人饅頭

還有還有！！小朋友超級愛的綜合小饅頭啦～

接下來，我們一起來欣賞包子和饅頭的剖面吧！

金香菇蛋黃肉包＄38元

他們家的麵皮都是使用老麵麵糰來製作的呦～非常的講就！

裡面的配料有：蛋黃、香菇、豬肉餡，配料很扎實，吃起來也不油膩，每一口都吃得到食材挑選的用心！一口咬下鮮甜的肉汁搭配麵皮，完全不乾柴，這款人人都愛！

炙燒起司肉包＄38元

這款的配料是使用起司加上豬肉餡，起司控絕對會瘋掉～鮮甜多汁的肉餡中融入炙燒香氣的濃郁起司，熱熱吃還會微微牽絲，奶香肉香一口滿足！

因為有起司，所以稍微有點鹹口，不過這時候來杯溫豆漿哪有什麼問題！

脆甜高麗菜包＄30元

這款實在是太超過啦～～～滿滿的配料除了有脆甜得高麗菜、紅蘿蔔和夠味的香菇之外，居然還有腐竹耶！會不會太奢持！

在口感上卻不會因為配料而搶戲，麵皮的Q彈和配料通通都融合的恰恰好！

清爽解膩又不失麵香，超涮嘴！ 

白芝麻蔥香卷＄28元

蔥香卷的內層放了許多的香蔥和芝麻，外層居然一點也不馬乎，熱騰騰出爐時的香氣真的太迷人啦！撕開時蔥香直撲鼻腔，鹹香有嚼勁，越嚼越能品嚐到純粹的麵粉香與蔥油香。下午茶來一顆，簡直太幸福～

鹹的口味就告一段落囉～接下來輪到甜得口味登場！！！

靜岡抹茶紅豆卷＄35元（週六限定口味）

這款使用的配料是靜岡抹茶粉、白豆泥加上不少的密紅豆，嚴選靜岡抹茶是甜口得那種，一層層的抹在麵皮上，層層捲入綿密細緻的香甜紅豆餡，越嚼越能品嘗到抹茶在麵皮中散發出的香氣，很日式的經典搭配，甜而不膩！

香甜蔓越莓乳酪卷＄35元

這款配料使用的是天然水果粉加上蔓越莓和乳酪丁，酸甜適中的蔓越莓乾遇上香濃滑順的乳酪，酸甜乳香在口中融合著，下午茶來一顆，實在是幸福不過啦！

濃芋職人饅頭＄30元

看看這個剖面，是不是非常有誠意呀！

裡面的配料有芋頭絲加上芋泥，真材實料看得到也吃得到！Q彈麵皮裡融合了濃郁芋泥，每一口還咬得到細緻的芋頭絲，口味清爽無負擔，直接收服芋頭控的心～

綜合小饅頭袋＄38元

這就是小朋友超級愛的綜合小饅頭啦～

迷你尺寸對小朋友來說超友善，一下子就吃完一顆，完全不用擔心掉屑屑！依樣使用天然食材加上老麵麵皮，口感鬆軟，也不含多餘添加物。早上蒸一小盤搭配牛奶，或是出門當安撫小點心，小朋友一眨眼就能吃光光！

除了以上介紹的幾種口味，還有非常多種口味等著大家去解鎖呦！

這家就位於高雄鳳山區的冠維包子（鳳山創始店）

這就是為什麼他們家的麵皮這麼厲害的原因啦～除了師傅每天用心的製作之外，他們使用了跟「鼎泰豐」同款的嘉禾牌麵粉來製作麵皮，堅持使用最好的，讓顧客能夠吃得開心又幸福！

現桿現包的包子真的是非常療癒人心～

熱騰騰的金香菇蛋黃肉包出爐啦！！

看看這個要準備炙燒的起司融化在肉包上，就快要受不了了！

店內除了有販售包子、饅頭，也有賣飲品喔！

當然！也有提供冷凍宅配的服務，可以加Line預約呦！！

📍高雄市鳳山區·冠維包子（鳳山創始店）

⏰06:40-15:00（週一公休）

🏡高雄市鳳山區國泰里凱旋路253號

💰現金

☎️07 765 8282

✨可加Line預約冷凍宅配呦！

✨ 每週六限定：靜岡抹茶紅豆卷

#高雄美食#高雄點心#冠維包子#鳳山美食#能吃就是福x吃高雄

精華 FAQ

  • 店家強調每天現桿現包，並以老麵麵糰製作麵皮，口感Q彈不乾柴；同時採用與鼎泰豐同款的嘉禾牌麵粉，讓麵香與嚼勁更突出。

  • 鹹口味有金香菇蛋黃肉包、炙燒起司肉包、脆甜高麗菜包與白芝麻蔥香卷；甜口味則有蔓越莓乳酪卷、週六限定抹茶紅豆卷和濃芋職人饅頭。

  • 冠維包子位於高雄市鳳山區國泰里凱旋路253號，營業時間為06:40-15:00，週一公休；店內販售包子、饅頭與飲品，也提供加Line預約冷凍宅配。

eat4life_foodie

eat4life_foodie

🥂合作邀約 歡迎私訊我們呦！🥂 #能吃就是福x ___（縣市名稱） 「i am good at eat><」 跟著我們一起到處吃吃喝喝吧🍴🍴🍴 https://www.instagram.com/tainanfood_eat4life/

#饅頭 #起司 #點心 #高麗菜 #下午茶 #手工饅頭 #美食探店

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2026-11-10 16:02 網路溫度計DailyView
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文章重點整理：

  • 重點一：手搖飲市場成熟，品牌紛紛改名與轉型求新。
  • 重點二：UG樂己以25,835筆聲量奪冠，討論熱度最高。
  • 重點三：可不可、鶴茶樓等老牌透過換裝重塑年輕形象。

茶飲界的白熱化戰場？

台灣人到底有多熱愛手搖飲？走在街頭不難發現，短短一條路上往往就有好幾家飲料店比鄰而立，從連鎖品牌到特色茶飲應有盡有，選擇相當多元。不過，隨著手搖飲市場日趨成熟，品牌之間的競爭也更加激烈。如何在眾多業者中脫穎而出，持續維持市場吸引力，成茶飲業者現階段最重要的課題。近年來，不少知名手搖品牌也開始跳脫過往的經營框架，透過改名、推副牌、開概念店等方式，重新翻轉過往形象，試圖拉近與新世代消費者的距離。

《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，調查出十個手搖飲年輕化的品牌。陪伴不少人走過青春的休閒小站，以全新品牌「Easyway」強勢回歸；可不可則重新梳理品牌定位，於今年正式更名為「熟成茶行」；鶴茶樓也全面改版飲品菜單與門市設計，透過二代店展現不同以往的視覺風貌。這些陪伴消費者多年的茶飲品牌，究竟如何透過經營轉型與形象革新，重新抓住市場目光？以下將帶你一探2026年各大手搖飲的話題趨勢。

No.10 Chatime 烏內

網路聲量：185筆

知名手搖飲品牌「Chatime 日出茶太」近年積極嘗試品牌創新，除了既有的茶飲產品，也進一步透過全新概念店拓展市場版圖。2025年5月，日出茶太在台中一中商圈推出新手搖品牌「Chatime 烏內」，打造更貼近年輕世代喜好的茶飲新樣貌。這家概念店的最大亮點，便是以烏龍茶系列為主打，從空間到飲品皆強化香氣概念。除了飲品重新定位外，門市也採用帶有Y2K風格的銀色未來感設計，搭配流線型布局，營造與母品牌截然不同的視覺氛圍。

不少到店朝聖的網友也幾乎給予好評，紛紛表示「話說他們的杯身很有質感，內部裝潢也很吸睛」、「飲料真的很好喝，目前只有一間真的太可惜了，希望台北也能拓店」、「裝潢風格跟以前的茶太很不一樣，茶的品項簡單明瞭」。

No.9 鶴茶樓

網路聲量：457筆

創立於2020年的鶴茶樓，多年來以紅茶調製為主打，憑藉有趣諧音梗與特色茶飲累積不少死忠支持者。今年適逢品牌創立6週年，鶴茶樓也迎來經營上的重要轉變，品牌宣布全台門市全面升級為二代店，並從原本的紅茶專賣定位，轉型為「烏龍茶專賣茶室」，這不只是產品主軸重新調整，連品牌視覺也一併翻新，展現不同以往的經營方向。

在空間設計上，鶴茶樓告別過去的復古木質調，改以溫潤的鼠尾草綠與奶油白作為主色調，搭配全新品牌LOGO，營造簡約且帶有質感的現代茶室風格；產品方面，二代店以「紅、黑、白鶴」三款特色烏龍茶為核心，並同步推出彈嫩紮實的全新配料「功夫烏龍茶丸」，增加喝手搖的豐富口感。

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體調查，本次調查區間的聲量高峰落在2026年10月17日，當天二代店正式亮相，鶴茶樓更一口氣祭出許多優惠與贈品，吸引不少網紅與部落客接力開箱，帶動網路聲量高峰。

No.8 CAMÉLIA 山茶花

網路聲量：838筆

近年來有不少手搖飲朝向高端路線發展，試圖挑戰手搖飲價格天花板，由大苑子所推出全新概念品牌「CAMÉLIA 山茶花」便是其中之一。品牌首店進駐台中漢神洲際購物廣場，主打精品飲品體驗，單杯價格120元起，從產品定位到出餐方式，都與一般街邊手搖店有所區隔。

在空間設計上，CAMÉLIA 山茶花以大理石紋吧檯搭配金色山茶花浮雕，並運用鮮花與綠植造景點綴，讓人有一秒置身精品香氛店的錯覺。此外，品牌還導入全台首創的「汲飲式」系統，再加上超夢幻的煙霧開香儀式，吸引不少網紅、部落客搶拍開箱。網友表示「這個價格我還是吃便當好了」、「儀式感滿滿的店，偶爾喝可以」、「非常有氣氛的飲料店，點招牌還有開香儀式」。

No.7 TWG Tea

網路聲量：1,052筆

來自新加坡的頂級茶葉品牌TWG Tea，向來以精緻的品牌美學、豐富多元的茶品聞名，甚至還被網友譽為「茶葉界的LV」。自2022年推出外帶茗茶概念以來，TWG Tea陸續在全球11處指標性地點設立品茗據點，並於2025年進軍台北，在新光三越信義新天地A8開設全台首間「精品與外帶茗茶概念店」，將奢華茶飲帶入台灣百貨商場，為消費者帶來不同於傳統手搖飲的品茗選擇。

走進店內，明亮的紅色與琥珀色構成主要視覺基調，搭配黃銅、鏡面材質、雕塑感燈具及古董家具，營造優雅奢華的空間氛圍；外帶杯則以品牌標誌性的鍍金茶壺為設計靈感，通體金色杯身搭配專屬提袋、糖棒與玻璃吸管，從細節展現精品茶飲的獨特質感。值得一提的是，品牌杯身採用可生物降解材質，能回收或進行居家堆肥，完美將永續理念融入包裝設計。

No.6 吉合製茶 Jiho Teaworks

網路聲量：1,532筆

2025年12月底，全新手搖品牌「吉合製茶」首店插旗台中，其由全台最⼤咖啡烘焙廠「源友企業」傾力打造，也是知名咖啡品牌CAFE!N的姊妹品牌。吉合製茶不走浮誇飲品路線，而是主打經典茶味與拼配邏輯，提供六款各具特色的基茶，包括古法紅烏龍「豐吉」、二窨茉莉綠茶「薰吉」、錫蘭紅茶「太吉」、輕焙四季春「春吉」、重焙火烏龍「火吉」，以及無咖啡因且帶穀香的蕎麥茶「禾吉」等。

在門市規劃上，吉合製茶也跳脫傳統手搖飲店的形式，將首間旗艦店打造成三層樓獨棟空間，並由水色設計操刀，以復古紅磚、木質元素及老茶罐意象為靈感，將傳統茶廠的懷舊氛圍融入現代空間設計，整體看似復古卻不失時尚。有別於一般飲料店以外帶為主的模式，吉合製茶還特別在二樓規劃內用座位區，讓顧客能坐下來慢慢品茶、休息，改寫手搖飲求快的消費體驗。

No.5 不可思議茶BAR

網路聲量：1,631筆

超商茶飲也能像手搖店一樣自由選擇甜度、冰塊？看準消費者對客製化手搖的需求，7-ELEVEN近年積極升級茶飲服務，於去年六月正式推出「不可思議茶BAR」，試圖打破大眾對超商茶飲的既定印象。過去統一雖然也有推出CITY TEA現萃茶，但在飲品種類與調整彈性上，仍與專業手搖店有段差距。為了解決痛點，新品牌不可思議茶BAR特地導入專利單杯萃茶機、糖度機、製冰機及封膜機等四大自動化設備，將超商茶飲升級為更接近手搖店的消費體驗。

在產品布局上，不可思議茶BAR也跳脫傳統純茶的品項框架，一口氣推出超過30款飲品，涵蓋奶霜系、咀嚼系及茶拿鐵等話題性茶飲，進一步拉近與年輕消費族群的距離。除了品項的擴充，7-ELEVEN遍布全台的門市據點更是重要優勢，其密集度極高的特性，讓消費者隨時隨地都能就近買到媲美專賣店的現調手搖。結合多元品項、客製化服務與通路便利性，不可思議茶BAR成功為手搖開拓新的消費場景，也因此拿下本次榜單第五名。

No.4 KEBUKE 可不可熟成茶行

網路聲量：1,684筆

創立於2008年的可不可熟成紅茶，最初從台中向上市場旁起家，憑藉熟成紅茶、春芽綠茶等經典茶飲，逐步建立品牌辨識度。除了產品本身，品牌也很早便將視覺風格納入經營策略，以英式復古為設計主軸，從店面裝潢到包裝設計，無不融入老派茶商洋行的氛圍。不過，當品牌發展逐漸成熟，如何跳脫既有定位、開拓新的成長空間，也成為下一階段的經營課題。2026年3月，可不可正式將品牌名稱更名為「可不可熟成茶行」，過去因「熟成紅茶」的舊名容易讓消費者將品牌定位與紅茶劃上等號，為了打破這個刻板印象，便改以「茶行」取代，將經營範圍延伸至更廣泛的茶品領域，也讓未來新品開發有更大的發揮空間。對於此次的品牌更名，網友也在社群上表示「跟路易莎一樣吧，可能是二代店或想走精品茶之類的」、「他們改名字了，因為不只賣紅茶了」、「希望跟著不要漲價就好」。

No.3 Easyway

網路聲量：1,860筆

創立於1992年的「休閒小站」，堪稱是台灣手搖飲店始祖之一，也是許多七、八年級生共同的青春記憶。不過，隨著市場競爭日益激烈，品牌自2010年起逐漸淡出市場。今年夏天，休閒小站以全新品牌名稱「Easyway」強勢回歸，首間門市就選在台北市永春商圈。此次的復出自然少不了多款懷舊系復刻飲品，包括陪伴無數人度過學生歲月的復刻珍奶，另外也同步推出當年話題度爆表的啤兒綠茶，不只讓老顧客有機會重溫熟悉的味道，也要再度搶攻年輕族群的目光。

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體調查，本次調查區間的聲量高點落在2026年7月16日，品牌以全新面貌回歸的消息提前在社群曝光，勾起不少網友的童年回憶，留言區掀起大量討論潮，網友表示「七年級的報到，小時候覺得休小珍奶真的好好喝」、「味道帶回來了，價格沒帶回來」、「25元奶精珍奶才是我的回憶」。

No.2 天仁釀茶所

網路聲量：2,048筆

創立於1953年的天仁茗茶，長年深耕台灣茶市場，從茶葉選品到製茶工藝，皆累積深厚的茶文化底蘊。不過，面對手搖飲市場快速變化，以及年輕族群對茶飲消費習慣的改變，老字號也需要尋找新的成長方向。2025年，天仁茗茶將旗下的「喫茶趣ToGo」全面升級，推出全新手搖飲概念品牌「天仁釀茶所」，不只是更換品牌名稱與視覺形象，也重新調整市場定位。其主打年輕、休閒、生活化的外帶新茶飲，並特別導入智能製茶機以確保品質穩定。值得一提的是，不同於「喫茶趣ToGo」的據點多設於百貨商場內，天仁釀茶所則是將目光向外延伸到街邊店，讓品牌能更貼近融入手搖控的日常生活。

No.1 UG樂己

網路聲量：25,835筆

「UG樂己」是由知名手搖飲「歇腳亭」母公司聯發國際餐飲所創立，品牌從台北東區首店出發，隨後快速拓展至全台多個商圈，並陸續進軍海外市場。為了與市場做出區隔，品牌大膽導入AI智能茶飲機，將比例、甜度與冰量控制交由設備自動完成，號稱最快7秒就能製作一杯飲品。從製茶流程到門市營運，UG樂己正試圖透過科技提升出杯效率與產品標準化，走出有別於傳統手搖店的發展路線。

在2026手搖飲年輕化排行中，UG樂己以25,835筆網路聲量拿下冠軍，也是榜單中唯一討論度突破萬筆的品牌，極盛時期從北到南、從桃園到花蓮都有人問或許願。不過，高聲量的背後也伴隨不少爭議與質疑。透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體調查，本次調查區間的聲量高點落在2025年12月21日，該品牌在風格、口味上，皆與中國大陸知名連鎖茶飲「霸王茶姬」高度相似，因此經常被不少網友拿來比較，引發大量的討論熱潮，網友直言「看起來就是對岸的東西，套一個綠皮換名字」、「幾年前在大陸喝過，味道也差不多」。新口味或店員服務也能引起討論：「UG抹茶新品又茉又抹的，抹茶控可以衝了」、「UG店員推薦的飲料很好喝」，「我去買杯特調桂花牛奶，店員竟然給我扮早春晴朗的男主，情緒價值給超滿」。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2025年11月2日至2026年11月1日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理2000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

〖網路溫度計DailyView調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫〗

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精華 FAQ

  • 文章聚焦於台灣手搖飲品牌的年輕化轉型，包含改名、推出概念店、調整產品定位與門市設計等作法，藉此觀察各品牌如何在競爭激烈的市場中重塑形象。

  • 榜首是UG樂己，網路聲量達25,835筆，遠高於其他品牌。文章指出它透過AI智能茶飲機與標準化出杯流程引發大量話題，也因風格類似對岸品牌而掀起爭議。

  • 各品牌手法很多元，例如可不可改名為可不可熟成茶行、鶴茶樓全面升級二代店、Easyway以懷舊回歸引發話題，還有UG樂己、TWG Tea與CAMÉLIA山茶花強調科技、精品與儀式感。

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全台最大數據分析平台《網路溫度計DailyView》，致力以數據探究社會現象，並率先以「網路聲量」一詞來解譯人們的行為。 透過最即時且具公信力的每日調查、熱門話題、口碑聲量排行及洞察報告，掌握企業品牌、政治、科技生活、娛樂等產業的最新趨勢。

#品牌 #手搖飲 #台灣人

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2026-11-09 21:49 Belinda的玩美甜蜜窩

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：湯布院花卉村是九州由布院的免門票迷你主題園區。
  • 重點二：園區以英國科茨沃爾德鄉村與童話風格打造街景。
  • 重點三：村內有魔女宅急便周邊與可愛動物互動，適合打卡。

#風雨中的童話村

#九州療癒魔法小鎮

日本九州溫泉勝地由布院

除湯之坪街道、金鱗湖外

也別錯過山腳下的浪漫景點~

湯布院花卉村Yufuin Floral Village❤

湯布院花卉村的石板路

林立著繽紛的低矮石屋

為魔法鎮披上神秘面紗

免門票入園的迷你主題公園

仿電影《哈利波特》的場景

英國科茨沃爾德鄉村為藍圖

將歐洲風情完美融入由布院自然美景

走入花卉村

彷彿來到宮崎駿動畫維度

還融合著英國童話世界

滿牆綠色藤蔓、鵝黃色低矮石屋

隨季節綻放的繽紛花卉

這裡特別規劃環狀動線

園區雖小巧~

但每個角落都精心設計

處處都是街拍打卡點呢

不僅有《魔女宅急便》

琪琪的麵包店、彼得兔、嚕嚕米周邊

還能親手餵食小羊、松鼠等可愛動物

在壯麗由布岳的襯托下

各角落隨手拍都像幅畫

可惜這天雨太大~有點解嗨呀!!

#湯布院花卉村 #Yufuin Floral Village #九州景點

精華 FAQ

  • 它位於日本九州的由布院，靠近湯之坪街道與金鱗湖一帶。園區以低矮石屋、石板路和花卉營造童話感，因此被形容為療癒又充滿魔法氛圍的小鎮。

  • 園區靈感來自英國科茨沃爾德鄉村與電影、動畫的童話世界，像哈利波特、魔女宅急便等。再結合由布院自然景色，形成歐風與日式山景融合的特色。

  • 除了欣賞花牆、石屋與街景，園內還有琪琪麵包店、彼得兔、嚕嚕米等周邊，以及餵食小羊、松鼠等可愛動物的活動，適合親子與喜歡療癒系景點的人。

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#九州 #日本 #哈利波特 #打卡景點

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