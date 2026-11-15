2026日本爆紅商品TOP30公佈 奈良監獄博物館入選

AI重點 文章重點整理： 重點一： 手搖飲市場成熟，品牌紛紛改名與轉型求新。

手搖飲市場成熟，品牌紛紛改名與轉型求新。 重點二： UG樂己以25,835筆聲量奪冠，討論熱度最高。

UG樂己以25,835筆聲量奪冠，討論熱度最高。 重點三：可不可、鶴茶樓等老牌透過換裝重塑年輕形象。

茶飲界的白熱化戰場？

台灣人到底有多熱愛手搖飲？走在街頭不難發現，短短一條路上往往就有好幾家飲料店比鄰而立，從連鎖品牌到特色茶飲應有盡有，選擇相當多元。不過，隨著手搖飲市場日趨成熟，品牌之間的競爭也更加激烈。如何在眾多業者中脫穎而出，持續維持市場吸引力，成茶飲業者現階段最重要的課題。近年來，不少知名手搖品牌也開始跳脫過往的經營框架，透過改名、推副牌、開概念店等方式，重新翻轉過往形象，試圖拉近與新世代消費者的距離。

《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，調查出十個手搖飲年輕化的品牌。陪伴不少人走過青春的休閒小站，以全新品牌「Easyway」強勢回歸；可不可則重新梳理品牌定位，於今年正式更名為「熟成茶行」；鶴茶樓也全面改版飲品菜單與門市設計，透過二代店展現不同以往的視覺風貌。這些陪伴消費者多年的茶飲品牌，究竟如何透過經營轉型與形象革新，重新抓住市場目光？以下將帶你一探2026年各大手搖飲的話題趨勢。

No.10 Chatime 烏內

網路聲量：185筆

知名手搖飲品牌「Chatime 日出茶太」近年積極嘗試品牌創新，除了既有的茶飲產品，也進一步透過全新概念店拓展市場版圖。2025年5月，日出茶太在台中一中商圈推出新手搖品牌「Chatime 烏內」，打造更貼近年輕世代喜好的茶飲新樣貌。這家概念店的最大亮點，便是以烏龍茶系列為主打，從空間到飲品皆強化香氣概念。除了飲品重新定位外，門市也採用帶有Y2K風格的銀色未來感設計，搭配流線型布局，營造與母品牌截然不同的視覺氛圍。



不少到店朝聖的網友也幾乎給予好評，紛紛表示「話說他們的杯身很有質感，內部裝潢也很吸睛」、「飲料真的很好喝，目前只有一間真的太可惜了，希望台北也能拓店」、「裝潢風格跟以前的茶太很不一樣，茶的品項簡單明瞭」。

No.9 鶴茶樓

網路聲量：457筆

創立於2020年的鶴茶樓，多年來以紅茶調製為主打，憑藉有趣諧音梗與特色茶飲累積不少死忠支持者。今年適逢品牌創立6週年，鶴茶樓也迎來經營上的重要轉變，品牌宣布全台門市全面升級為二代店，並從原本的紅茶專賣定位，轉型為「烏龍茶專賣茶室」，這不只是產品主軸重新調整，連品牌視覺也一併翻新，展現不同以往的經營方向。

在空間設計上，鶴茶樓告別過去的復古木質調，改以溫潤的鼠尾草綠與奶油白作為主色調，搭配全新品牌LOGO，營造簡約且帶有質感的現代茶室風格；產品方面，二代店以「紅、黑、白鶴」三款特色烏龍茶為核心，並同步推出彈嫩紮實的全新配料「功夫烏龍茶丸」，增加喝手搖的豐富口感。

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體調查，本次調查區間的聲量高峰落在2026年10月17日，當天二代店正式亮相，鶴茶樓更一口氣祭出許多優惠與贈品，吸引不少網紅與部落客接力開箱，帶動網路聲量高峰。

No.8 CAMÉLIA 山茶花

網路聲量：838筆

近年來有不少手搖飲朝向高端路線發展，試圖挑戰手搖飲價格天花板，由大苑子所推出全新概念品牌「CAMÉLIA 山茶花」便是其中之一。品牌首店進駐台中漢神洲際購物廣場，主打精品飲品體驗，單杯價格120元起，從產品定位到出餐方式，都與一般街邊手搖店有所區隔。



在空間設計上，CAMÉLIA 山茶花以大理石紋吧檯搭配金色山茶花浮雕，並運用鮮花與綠植造景點綴，讓人有一秒置身精品香氛店的錯覺。此外，品牌還導入全台首創的「汲飲式」系統，再加上超夢幻的煙霧開香儀式，吸引不少網紅、部落客搶拍開箱。網友表示「這個價格我還是吃便當好了」、「儀式感滿滿的店，偶爾喝可以」、「非常有氣氛的飲料店，點招牌還有開香儀式」。

No.7 TWG Tea

網路聲量：1,052筆

來自新加坡的頂級茶葉品牌TWG Tea，向來以精緻的品牌美學、豐富多元的茶品聞名，甚至還被網友譽為「茶葉界的LV」。自2022年推出外帶茗茶概念以來，TWG Tea陸續在全球11處指標性地點設立品茗據點，並於2025年進軍台北，在新光三越信義新天地A8開設全台首間「精品與外帶茗茶概念店」，將奢華茶飲帶入台灣百貨商場，為消費者帶來不同於傳統手搖飲的品茗選擇。



走進店內，明亮的紅色與琥珀色構成主要視覺基調，搭配黃銅、鏡面材質、雕塑感燈具及古董家具，營造優雅奢華的空間氛圍；外帶杯則以品牌標誌性的鍍金茶壺為設計靈感，通體金色杯身搭配專屬提袋、糖棒與玻璃吸管，從細節展現精品茶飲的獨特質感。值得一提的是，品牌杯身採用可生物降解材質，能回收或進行居家堆肥，完美將永續理念融入包裝設計。

No.6 吉合製茶 Jiho Teaworks

網路聲量：1,532筆

2025年12月底，全新手搖品牌「吉合製茶」首店插旗台中，其由全台最⼤咖啡烘焙廠「源友企業」傾力打造，也是知名咖啡品牌CAFE!N的姊妹品牌。吉合製茶不走浮誇飲品路線，而是主打經典茶味與拼配邏輯，提供六款各具特色的基茶，包括古法紅烏龍「豐吉」、二窨茉莉綠茶「薰吉」、錫蘭紅茶「太吉」、輕焙四季春「春吉」、重焙火烏龍「火吉」，以及無咖啡因且帶穀香的蕎麥茶「禾吉」等。



在門市規劃上，吉合製茶也跳脫傳統手搖飲店的形式，將首間旗艦店打造成三層樓獨棟空間，並由水色設計操刀，以復古紅磚、木質元素及老茶罐意象為靈感，將傳統茶廠的懷舊氛圍融入現代空間設計，整體看似復古卻不失時尚。有別於一般飲料店以外帶為主的模式，吉合製茶還特別在二樓規劃內用座位區，讓顧客能坐下來慢慢品茶、休息，改寫手搖飲求快的消費體驗。

No.5 不可思議茶BAR

網路聲量：1,631筆

超商茶飲也能像手搖店一樣自由選擇甜度、冰塊？看準消費者對客製化手搖的需求，7-ELEVEN近年積極升級茶飲服務，於去年六月正式推出「不可思議茶BAR」，試圖打破大眾對超商茶飲的既定印象。過去統一雖然也有推出CITY TEA現萃茶，但在飲品種類與調整彈性上，仍與專業手搖店有段差距。為了解決痛點，新品牌不可思議茶BAR特地導入專利單杯萃茶機、糖度機、製冰機及封膜機等四大自動化設備，將超商茶飲升級為更接近手搖店的消費體驗。

在產品布局上，不可思議茶BAR也跳脫傳統純茶的品項框架，一口氣推出超過30款飲品，涵蓋奶霜系、咀嚼系及茶拿鐵等話題性茶飲，進一步拉近與年輕消費族群的距離。除了品項的擴充，7-ELEVEN遍布全台的門市據點更是重要優勢，其密集度極高的特性，讓消費者隨時隨地都能就近買到媲美專賣店的現調手搖。結合多元品項、客製化服務與通路便利性，不可思議茶BAR成功為手搖開拓新的消費場景，也因此拿下本次榜單第五名。

No.4 KEBUKE 可不可熟成茶行

網路聲量：1,684筆

創立於2008年的可不可熟成紅茶，最初從台中向上市場旁起家，憑藉熟成紅茶、春芽綠茶等經典茶飲，逐步建立品牌辨識度。除了產品本身，品牌也很早便將視覺風格納入經營策略，以英式復古為設計主軸，從店面裝潢到包裝設計，無不融入老派茶商洋行的氛圍。不過，當品牌發展逐漸成熟，如何跳脫既有定位、開拓新的成長空間，也成為下一階段的經營課題。2026年3月，可不可正式將品牌名稱更名為「可不可熟成茶行」，過去因「熟成紅茶」的舊名容易讓消費者將品牌定位與紅茶劃上等號，為了打破這個刻板印象，便改以「茶行」取代，將經營範圍延伸至更廣泛的茶品領域，也讓未來新品開發有更大的發揮空間。對於此次的品牌更名，網友也在社群上表示「跟路易莎一樣吧，可能是二代店或想走精品茶之類的」、「他們改名字了，因為不只賣紅茶了」、「希望跟著不要漲價就好」。

No.3 Easyway

網路聲量：1,860筆

創立於1992年的「休閒小站」，堪稱是台灣手搖飲店始祖之一，也是許多七、八年級生共同的青春記憶。不過，隨著市場競爭日益激烈，品牌自2010年起逐漸淡出市場。今年夏天，休閒小站以全新品牌名稱「Easyway」強勢回歸，首間門市就選在台北市永春商圈。此次的復出自然少不了多款懷舊系復刻飲品，包括陪伴無數人度過學生歲月的復刻珍奶，另外也同步推出當年話題度爆表的啤兒綠茶，不只讓老顧客有機會重溫熟悉的味道，也要再度搶攻年輕族群的目光。

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體調查，本次調查區間的聲量高點落在2026年7月16日，品牌以全新面貌回歸的消息提前在社群曝光，勾起不少網友的童年回憶，留言區掀起大量討論潮，網友表示「七年級的報到，小時候覺得休小珍奶真的好好喝」、「味道帶回來了，價格沒帶回來」、「25元奶精珍奶才是我的回憶」。

No.2 天仁釀茶所

網路聲量：2,048筆

創立於1953年的天仁茗茶，長年深耕台灣茶市場，從茶葉選品到製茶工藝，皆累積深厚的茶文化底蘊。不過，面對手搖飲市場快速變化，以及年輕族群對茶飲消費習慣的改變，老字號也需要尋找新的成長方向。2025年，天仁茗茶將旗下的「喫茶趣ToGo」全面升級，推出全新手搖飲概念品牌「天仁釀茶所」，不只是更換品牌名稱與視覺形象，也重新調整市場定位。其主打年輕、休閒、生活化的外帶新茶飲，並特別導入智能製茶機以確保品質穩定。值得一提的是，不同於「喫茶趣ToGo」的據點多設於百貨商場內，天仁釀茶所則是將目光向外延伸到街邊店，讓品牌能更貼近融入手搖控的日常生活。

No.1 UG樂己

網路聲量：25,835筆

「UG樂己」是由知名手搖飲「歇腳亭」母公司聯發國際餐飲所創立，品牌從台北東區首店出發，隨後快速拓展至全台多個商圈，並陸續進軍海外市場。為了與市場做出區隔，品牌大膽導入AI智能茶飲機，將比例、甜度與冰量控制交由設備自動完成，號稱最快7秒就能製作一杯飲品。從製茶流程到門市營運，UG樂己正試圖透過科技提升出杯效率與產品標準化，走出有別於傳統手搖店的發展路線。

在2026手搖飲年輕化排行中，UG樂己以25,835筆網路聲量拿下冠軍，也是榜單中唯一討論度突破萬筆的品牌，極盛時期從北到南、從桃園到花蓮都有人問或許願。不過，高聲量的背後也伴隨不少爭議與質疑。透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體調查，本次調查區間的聲量高點落在2025年12月21日，該品牌在風格、口味上，皆與中國大陸知名連鎖茶飲「霸王茶姬」高度相似，因此經常被不少網友拿來比較，引發大量的討論熱潮，網友直言「看起來就是對岸的東西，套一個綠皮換名字」、「幾年前在大陸喝過，味道也差不多」。新口味或店員服務也能引起討論：「UG抹茶新品又茉又抹的，抹茶控可以衝了」、「UG店員推薦的飲料很好喝」，「我去買杯特調桂花牛奶，店員竟然給我扮早春晴朗的男主，情緒價值給超滿」。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2025年11月2日至2026年11月1日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理2000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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