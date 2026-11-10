2026-11-10 10:02 旅奇傳媒 TR Omnimedia
美國國家旅遊局力推薦精彩節慶盛典 盤點冬天必訪各地精彩活動
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：美國旅遊局盤點冬季節慶，涵蓋感恩節到跨年活動。
- 重點二：梅西感恩節遊行與納奇托什燈節等活動迎來百年里程碑。
- 重點三：各地以燈飾、市集、演出與特色倒數打造多元冬遊體驗。
【旅奇傳媒/編輯部報導】美國知名歌手瑪麗亞凱莉名言：「萬聖節過後就是我大展身手的感恩節以及聖誕節了！」然後她就開心地到處表演名曲《All I want for Christmas is you》，歡樂佳節將至，全美各地從繁華城市到特色小鎮，紛紛換上節慶新裝，迎接一年中最令人期待的假期時光。
從迎來100週年的「梅西感恩節大遊行」（Macy's Thanksgiving Day Parade）、璀璨燈飾與節慶展演，到各具地方特色的跨年倒數活動，旅客可透過多元方式感受感恩節、光明節、聖誕節、寬扎節與新年的節慶氛圍。
美國國家旅遊局總裁暨執行長 Fred Dixon 表示：「佳節最能展現美國多元而鮮明的魅力。全美各地皆以獨特方式歡慶節日，從擁有百年歷史的經典遊行、璀璨燈海，到深具地方特色的文化傳統，各自展現不同風貌。無論旅客嚮往白雪覆蓋的小鎮慶典、熱鬧的海濱派對，或別具特色的跨年倒數，每逢佳節正是感受美國節慶魅力的絕佳時機。」
2026年節慶新亮點 經典活動迎來重要里程碑
2026年多項深受旅客喜愛的節慶活動，將迎來重要週年與全新內容。「梅西感恩節大遊行」歡慶100週年，除回顧百年經典時刻，也將加入嶄新亮點，其中備受矚目的全新角色之一，便是迪士尼推出的「米奇魔法師」造型氣球。
路易斯安那州「納奇托什」（Natchitoches，發音近似「NACK-a-tish」）則將迎來「納奇托什聖誕燈光節」（Natchitoches Christmas Festival of Lights）100週年。這項全美歷史悠久的節慶傳統之一，每年自11月起以超過30萬盞燈飾點亮城市，璀璨燈海倒映於「甘蔗河湖」（Cane River Lake），營造濃厚的佳節氛圍。
除了百年里程碑，今年各地也將推出全新節慶體驗。
密蘇里州「布蘭森」的「銀元城」（Silver Dollar City）主題樂園的年度活動「An Old Time Christmas」將加入全新「Stars, Lights & Christmas Nights Parade」，除了節慶花車與角色演出，遊客也能參與互動環節，讓整場遊行更具沉浸感。
另一方面，「Holiday in the Park」將重返「紐澤西六旗大冒險樂園」（Six Flags Great Adventure）與「喬治亞六旗樂園」（Six Flags Over Georgia），並以三大沉浸式主題園區、燈飾、節慶音樂與親子活動全面升級冬季樂園體驗。
維吉尼亞州「威廉斯堡」的「布希花園」（Busch Gardens） 《Christmas Town LIVE! A Holiday Special》則以1960年代節慶電視特別節目為靈感，透過經典頌歌與歡樂組曲，重現濃厚的復古佳節氛圍。
歲末年終之際，跨年與新年活動同樣值得期待。
「芝加哥」午夜倒數，將首度透過 ABC《Dick Clark’s New Year’s Rockin’ Eve》現場直播，也是節目開播50年來首次納入美國中部時區的跨年倒數。
緊接著於2027/01/01，「費城」市中心「寬街」（Broad Street）將迎來「費城啞劇藝人大遊行」（Philadelphia Mummers Parade）125週年，喜劇演員、小丑、華麗裝扮的角色與弦樂隊將齊聚街頭，以繽紛演出延續這項歷史悠久的地方傳統。
經典感恩節慶典 揭開年末佳節序幕
感恩節為美國年末佳節揭開序幕，各地也以歷史悠久的遊行與節慶傳統迎接假期。其中，紐約市「梅西感恩節大遊行」以巨型氣球、行進樂隊與華麗花車聞名，2026年適逢活動100週年，將透過一系列特別內容回顧百年經典時刻，為這項代表性節慶再添亮點。
美國東岸，也延續各具特色的感恩節傳統。麻州「普利茅斯」的「美國故鄉感恩節大遊行」（America’s Hometown Thanksgiving Celebration & Parade）自「普利茅斯岩」（Plymouth Rock）出發，以歷史場景與角色串聯自17世紀至今的美國故事。
「費城」則以全美歷史最悠久的感恩節遊行「6abc Dunkin’ Thanksgiving Day Parade」迎接佳節，舞者、行進樂隊與繽紛花車將沿著「班傑明・富蘭克林大道」熱鬧登場。
「底特律」的「美國感恩節大遊行」（America's Thanksgiving Parade）同樣於2026年迎來100週年，巨型氣球、特色花車與表演隊伍將再度齊聚「伍德沃德大道」；芝加哥與休士頓也將以年度遊行延續節慶氣氛。
除了大型遊行，「華盛頓特區」還保留一項別具美國特色的感恩節傳統。每年在白宮舉行總統赦免儀式前，國家感恩節火雞會先入住歷史悠久的威拉德洲際酒店，在前往白宮前稍作休息並接受媒體採訪；酒店亦舉辦年度感恩節早午餐，讓旅客近距離感受這項獨特節慶文化。
而對許多美國家庭而言，美式足球同樣是感恩節不可或缺的一環。2026年 NFL 感恩節週末賽程將擴大為三天五場賽事，從「洛杉磯」、「底特律」與德州「阿靈頓」，一路延伸至紐約州「水牛城」及「匹茲堡」，讓旅客在節慶期間也能親身感受美國濃厚的體育文化與現場熱力。
走進節慶城鎮 感受夢幻冬日佳節魅力
從東岸到西岸，美國各地城市與小鎮紛紛換上節慶裝扮，以燈飾、市集與傳統活動迎接冬日時節。
密蘇里州「堪薩斯市」的「Hallmark Christmas Experience」將以快閃市集、溜冰場與燈光步道點亮皇冠中心；另一端的「鄉村俱樂部廣場」（Country Club Plaza）則於感恩節舉辦年度點燈儀式，數千盞燈光映照西班牙風格建築，成為城市最具代表性的節慶景象之一。
向西來到懷俄明州「夏安」（Cheyenne），城市將化身「North West Pole」，以西部風格重新詮釋聖誕傳統。旅客可沿著「 Santa Stops」與聖誕老人及馬匹相遇，搭乘燈飾電車欣賞夜景，並逛訪節慶市集。
華盛頓州「萊文沃思」則以「Christmas Town」聞名，超過50萬盞燈飾點亮「燈光村」，搭配寫信給聖誕老人、節慶活動與合影體驗，營造宛如童話般的冬日氛圍。
德州「格雷普韋恩」（Grapevine）素有「德州聖誕之都」美譽，40多天內舉辦超過1,400場節慶活動，從「Peace Plaza」溜冰、「Historic Palace Arts Center」聖誕電影，到燈光遊行，讓整座城市沉浸在連續不斷的佳節氣氛中。
賓夕法尼亞州「伯利恆」（Bethlehem）則以「美國聖誕城」聞名，旅客可搭乘馬車遊覽歷史街區，到「Santa’s Haus」與聖誕老人合影，並參加節慶調酒巡禮、聖誕樹點燈及歷史主題展覽。
位於「納許維爾」（Nashville）
近郊的田納西州「富蘭克林」（Franklin），也將在佳節期間換上經典小鎮風貌。街燈纏繞花環、廣場矗立大型聖誕樹，紅磚街道兩旁商店則以節慶裝飾迎接旅客。年度重點活動第41屆「狄更斯的聖誕節」（Dickens of a Christmas）將以免費兩日慶典形式登場，復古裝扮角色、頌歌演出與玻璃琴表演齊聚街頭，重現充滿懷舊氛圍的聖誕時光。
璀璨燈海與季節限定景點 點亮佳節時光
佳節期間，美國各地以燈飾、冰雕與傳統燭光妝點冬日風景。「芝加哥」的「Wintrust 壯麗大道燈光節」（Wintrust Magnificent Mile Lights Festival）11/21登場，夜間遊行沿途超過200棵樹由逾百萬盞燈點亮，為城市街景揭開節慶序幕。
從城市街頭轉入地下世界，肯塔基州「路易維爾」（Louisville）的「路易斯維爾巨洞」（Louisville Mega Cavern）帶來別具特色的賞燈體驗。旅客可駕車深入洞穴，欣賞全球唯一全程位於地下的節慶燈光秀「Lights Under Louisville」；想更深入感受氛圍，也可搭乘敞篷車參加導覽。
田納西州「查塔努加」（Chattanooga）附近的「岩石城」（Rock City），則以「魔法燈光花園」打造由數百萬盞燈交織而成的冬日夜景，旅客可穿越吊橋與岩石步道，在節慶音樂陪伴下漫遊山間。
室內節慶體驗同樣精彩！2026年規模擴大至八家度假村的 Gaylord Hotels’ 「ICE!™」將以大型冰雕重現經典節慶主題，今年新增《哈利波特》、《小鬼當家》與《提姆・波頓之聖誕夜驚魂》，並首度進駐加州「丘拉維斯塔」的 Gaylord Pacific Resort、亞利桑那「鳳凰城」的 JW Marriott Phoenix Desert Ridge Resort，也將重返德州「聖安東尼奧」與全美多家 Gaylord Hotels。
喜愛戶外漫步的旅客，可前往加州「聖塔內茲谷植物園聖誕燈光節」（Santa Ynez Valley Botanic Garden Holiday Lights Festival），在數百萬盞燈光妝點的花園中散步，現場另有飄雪、聖誕頌歌與聖誕老人合影等活動。
相比之下，新墨西哥州則以「Farolitos」與「Luminarias」紙燈籠展現更具地方特色的佳節風情；旅客可於平安夜參加「聖塔菲」（Santa Fe）「Canyon Road Farolito Walk」、「阿布奎基（Albuquerque）「Old Town Luminaria Tour」，或前往「塞爾登堡歷史遺址」（Fort Selden Historic Site）欣賞「燭火之夜」（Noche de Las Luminarias）。
若想以更具儀式感的方式為燈光之旅收尾，維吉尼亞州的 Christmas Illuminations at Mount Vernon 將節慶燈飾、波多馬克河煙火與 18 世紀冬季軍營體驗結合，讓旅客在歷史場景與冬夜光影中感受別具一格的美式佳節氛圍。
聖誕市集與冬季慶典 尋找佳節好禮
看過璀璨燈海後，不妨走進節慶市集，從手工藝、美食與地方文化感受另一種冬日風情。
由德國移民建立的阿拉巴馬州「卡爾曼」（Cullman），每年透過「卡爾曼德式聖誕市集」延續歐洲傳統，旅客可品嘗德國料理、選購手工藝品，並搭乘高108英呎、全美最大的「聖誕金字塔」（Weihnachtspyramide）與摩天輪（Giant Wheel），俯瞰整座節慶會場。
西雅圖「國家北歐博物館」（National Nordic Museum）舉辦的第49屆「Julefest」，則為巴拉德街區注入濃厚北歐氣息，從節慶攤位、傳統美食到現場音樂，展現不同於德式市集的文化風格。
若想一次感受多元歐洲傳統，愛荷華州各地也推出多座特色市集，包括「佩拉」（Pella）的「佩拉荷蘭聖誕市集」（Kerstmarkt Pella）、「德梅因」（Des Moines）的「德梅因聖誕市集」（Christkindlmarket Des Moines），以及「迪科拉」（Decorah）的斯堪地那維亞工藝與民俗活動。
2026年更有全新市集登場！「聖塔莫尼卡碼頭」將推出瑞士冬日村，以太平洋為背景，結合瑞士美食、手工藝品與節慶表演，為加州海岸增添不同以往的冬日氣息。
亞利桑那州「普雷斯科特」（Prescott）的「Prescott’s Christmas Market & Christkindlmarket」則以德式市集、Bier Garden 美食與啤酒，以及法院周邊馬車體驗，展現小鎮獨有的節慶魅力。
想感受更悠久的節慶傳統，可前往賓夕法尼亞州「米夫林堡」（Mifflinburg）的「米夫林堡聖誕市集」（Mifflinburg Christkindl Market）。作為全美歷史最悠久的戶外德式聖誕市集，Market Street 沿線匯集手工藝品與傳統德國料理，包括經典心形 Lebkuchen 薑餅，延續濃厚的歐洲佳節氛圍。
此外，「芝加哥」、「辛辛那提」與「亞特蘭大」等城市也有多座聖誕市集可納入行程，包括「芝加哥聖誕市集」（ Christkindlmarket Chicago）、「辛辛那提聖誕市集」（Cincinnati Christkindlmarkt）、「日耳曼尼亞協會聖誕市集」（Germania Society Christkindlmarkt）及「亞特蘭大聖誕市集」（Atlanta Christkindl Market），讓旅客可依旅程安排，探索各地不同風格的冬季市集。
多元節慶交織 感受光明節、寬扎節與島嶼傳統
美國年末佳節不只屬於聖誕節，各地也以不同文化傳統迎接節慶時光。華盛頓特區「橢圓形草坪」（The Ellipse）每年舉行「國家光明節燭台點燈儀式」，為「光明節」揭開序幕。
來到紐約，「馬鈴薯煎餅節」（Latke Festival） 則以傳統馬鈴薯煎餅為主角，帶來多款創意口味，旅客也可前往「布魯克林」參觀全球最大的光明節燭台，感受夜間點燈的節慶氛圍。
寬扎節期間，密西根州「底特律」的「Campus Martius Park」將舉行「Downtown Detroit Kinara Lighting」，點亮高達30英呎、號稱全球最大的太陽能「Kinara」燭台。
維吉尼亞州「里奇蒙」（Richmond）的「首都城寬扎節」（Capital City Kwanzaa Festival）則結合現場演出、點燈儀式、Ujamaa 市集、工作坊與兒童活動，透過多元內容分享寬扎節文化與精神。
若想將佳節旅程延續至翌年1月，波多黎各的「聖塞巴斯提安」（San Sebastián）街頭嘉年華與「三王節慶典」（Fiesta de los Reyes Magos），將以音樂、遊行與系列活動延續節慶熱度，展現當地鮮明而熱情的文化傳統。
特色節慶體驗 感受佳節多元風貌
除了燈飾、市集與傳統慶典，全美各地也透過季節限定演出、主題旅宿與特色活動，為佳節增添更多值得期待的旅行體驗。
紐約「無線電城音樂廳」（Radio City Music Hall）的「聖誕奇觀秀」（Christmas Spectacular Starring the Radio City Rockettes）以節奏鮮明的招牌舞碼揭開節慶序幕；轉往哈林區，「哈林假期福音音樂會」（Harlem Holiday Gospel Celebration）則以福音詩班演唱經典佳節歌曲，展現截然不同的節慶氛圍。
迎來70週年的加州迪士尼樂園，也將透過多元節慶活動歡慶佳節，從「奇奇與蒂蒂裝飾品尋寶之路」（Chip & Dale’s Ornament Trail）、睡美人城堡冬日造景，到「聖誕奇觀遊行」（A Christmas Fantasy Parade），將熟悉的迪士尼角色與冬日元素融入園區體驗。
若想感受更具地方特色的節慶傳統，肯塔基州「猛獁洞國家公園」（Mammoth Cave National Park）一年一度的「Cave Sing」，則邀請音樂團體與遊客在洞穴中齊唱聖誕頌歌，延續自 1883 年流傳至今的洞穴聖誕傳統。
全美多家飯店也以主題裝置與限定活動，打造節慶場景。
紐奧良的「The Roosevelt New Orleans」以真人比例薑餅屋、Teddy Bear Tea、節慶調酒與聖誕早午餐營造濃厚佳節氣氛；「Hilton Americas-Houston」則由糕點主廚 Mahesh Weerasinghe 與團隊以1,800磅巧克力打造大型藝術裝置，並成為休士頓年度「City Lights Downtown Holiday Magic」慶典中的「糖果王國」站點。
北卡羅來納州「阿什維爾」的「Omni Grove Park Inn」的「National Gingerbread House Competition」自1992年舉辦至今，每年展出數十件得獎薑餅屋作品；波士頓的「Hilton Boston Park Plaza」則以「Candy Cane Lane」將挑高大廳化身繽紛糖果世界，搭配限定調酒與整季活動，延伸旅宿中的節慶體驗。
鐵道旅行，同樣是美國佳節中深受喜愛的傳統。經典電影《北極特快車》自2004年上映後，逐漸發展為全美多地的冬季主題列車體驗，旅客可穿上睡衣、手捧熱可可，搭乘佈置成電影場景的列車展開節慶旅程。
熱門路線包括北卡羅來納州「布萊森市」（Bryson City）的「大煙山觀光鐵路」（Great Smoky Mountains Railroad，簡稱 GSMR）、亞利桑那州「威廉斯」（Williams）的「大峽谷鐵路」 （Grand Canyon Railway）及密蘇里州「布蘭森」（Branson）的「布蘭森觀光鐵路」 （Branson Scenic Railway）。
此外，加州「菲什營」（Fish Camp）的「優勝美地山糖松鐵路」（Yosemite Mountain Sugar Pine Railroad，簡稱 YMSPRR）將連續第二年推出「聖誕假日魔法火車」（Holiday Magic Train）。
賓夕法尼亞州「洛克希爾爐」（Rockhill Furnace）的「East Broad Top Railroad’s Christmas in Coal Country」則以歷史窄軌列車穿梭賓州中部山丘，展現不同風格的冬季鐵道魅力。
各地遊行與戶外活動，也展現鮮明地方特色。加州「蓋瑟維爾（Geyserville）的「發光牽引機遊行」（Lighted Tractor Parade）將由掛滿燈飾的拖拉機、消防車與皮卡車穿越街頭。「新港灘」（Newport Beach）第118屆「聖誕燈船遊行」（ Christmas Boat Parade）則集結超過200艘裝飾華麗的船隻巡航港灣。
東岸的維吉尼亞州「亞歷山卓」（Alexandria），以第55屆「蘇格蘭聖誕遊行」（Scottish Christmas Walk Parade）延續城市的蘇格蘭文化傳承，格紋服飾與風笛隊伍將穿越舊城街道，亦是「最盛大節日週末」（Alexandria’s Biggest Holiday Weekend）的重點活動之一。
若想將節慶旅程延伸至自然場景，奧勒岡州「威拉米特國家森林」（Willamette National Forest）年度「威拉米特山谷聖誕吊飾尋寶活動」（Willamette Valley Ornament Hunt）會將在地製作的木質聖誕飾品藏於指定森林步道沿線，讓旅客在健行途中尋找專屬紀念品。
想感受暖冬佳節，歐胡島「奧瑞格海灘珊瑚礁飯店」（OUTRIGGER Waikīkī Beach Resort）則延續二十多年的島嶼傳統，讓聖誕老人乘著獨木舟抵達威基基海灘，搭配草裙舞、節慶表演與親子活動，為美國多元的佳節體驗增添濃厚夏威夷風情。
全美跨年盛會 迎接2027年
送別舊歲、迎接新年，全美各地以大型倒數、煙火與充滿地方特色的創意儀式迎接2027年。最具代表性的莫過於紐約「時代廣場」跨年，旅客可與上百萬名群眾一同倒數，見證重達12,350磅的跨年水晶球自「One Times Square」緩緩降下，迎接新年的第一刻。
喜愛音樂與大型現場活動的旅客，可前往田納西州參加「納什維爾跨年盛典」（Nashville's Big Bash），欣賞當代鄉村音樂歌手輪番登台，並在「百年紀念國會大廈廣場州立公園」（Bicentennial Capitol Mall State Park）以煙火迎接新年。
「拉斯維加斯」則以「2026 全美狂歡趴」（America’s Party 2026）帶來更壯觀的聲光場面，多家大道沿線度假村將同步自屋頂施放煙火，市中心與「弗蒙街」（Fremont Street）周邊也將推出跨年活動，讓整座城市沉浸在節慶氣氛中。
除了「時代廣場」經典水晶球，全美不少城市也以別具地方特色的象徵物，打造獨一無二的跨年儀式。
阿拉巴馬州「莫比爾」（Mobile）市中心的「MoonPie Over Mobile」以巨型「月餅」（MoonPie）倒數；北卡羅來納州「洛利」（Raleigh）則以高10英呎、重1,250磅的銅製橡實作為「First Night Raleigh」的代表性儀式。
亞利桑那州也有兩項深受喜愛的跨年傳統：「旗桿鎮」（Flagstaff）在「Weatherford Hotel」 的「偉大松果降落」（The Great Pinecone Drop），以及「普雷斯科特」（Prescott）的「威士忌街」（Whiskey Row）巨型發光靴子倒數，皆將於不同時段與旅客一同迎接新年。
其他城市也以創意方式增添跨年趣味。賓州「伯利恆」的「PEEPSFEST®」將以巨型發光「PEEPS®」小雞提前倒數，打造家庭親子友善的跨年活動。
佛州「薩拉索塔」（Sarasota）市中心則以「鳳梨降落倒數」（Pineapple Drop）為街區派對揭開高潮，為全美多元而充滿地方特色的跨年傳統畫下熱鬧句點。
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精華 FAQ
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文章聚焦感恩節、聖誕節、光明節、寬扎節與跨年活動，並串聯遊行、燈飾、市集、演出與主題列車等玩法，呈現全美冬季旅遊的完整節慶版圖。
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包括梅西感恩節大遊行100週年、納奇托什聖誕燈光節100週年，以及底特律感恩節大遊行100週年；同時也有新遊行、新冰雕主題與更多沉浸式節慶體驗登場。
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可選擇紐約時代廣場水晶球倒數、納什維爾大型音樂跨年、拉斯維加斯煙火秀，或阿拉巴馬月餅、北卡橡實、亞利桑那松果與靴子等地方特色倒數儀式。