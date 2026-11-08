🆕 麥當勞新品報報 ⊹ 酪梨醬滿福系列 🥑 熟悉的味道中，多了一份新鮮感

2026-11-08 23:30 VVN 小安
圖／文： VVN
圖／文： VVN

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：麥當勞推出早餐新品酪梨醬滿福系列。
  • 重點二：系列包含酪梨醬無敵豬肉滿福堡加蛋與滿福堡。
  • 重點三：酪梨醬帶來綿密口感，增添熟悉早餐新鮮感。

🆕 麥當勞酪梨醬滿福系列 🥑 ˖₊˚

早餐新品竟然加入滿滿酪梨醬啦 (๑°ㅁ°๑)💚

🥑酪梨醬無敵豬肉滿福堡加蛋

🥑酪梨醬滿福堡

一打開就看到超有存在感的酪梨醬🤣炸開來的那種(拍照感覺很好笑

酪梨醬的綿密口感，搭配鹹香的內餡

讓熟悉的滿福堡多了一點新鮮感 ♡

p.s. 奶昔大哥雲朵包也同步開賣！

﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏

🍔 麥當勞 McDonald’s

🥑 酪梨醬滿福系列


精華 FAQ

  • 麥當勞推出的是酪梨醬滿福系列，屬於早餐新品，主打在經典滿福堡中加入酪梨醬，讓口味更有新鮮感與話題性。

  • 內文提到兩款主要品項，分別是酪梨醬無敵豬肉滿福堡加蛋，以及酪梨醬滿福堡，都是以酪梨醬搭配滿福堡基底。

  • 最大特色是酪梨醬的綿密口感與醒目的份量，讓早餐更有新鮮感；另外，奶昔大哥雲朵包也同步開賣，增加選擇。

VVN 小安

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#酪梨 #早餐 #新品 #麥當勞

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10月免費展覽推薦！《彼時・此刻》AI互動體驗＋DIY花束，《看見改變》徐若瑄勇敢秀20年疤痕

10月免費展覽推薦！《彼時・此刻》AI互動體驗＋DIY花束，《看見改變》徐若瑄勇敢秀20年疤痕

2026-10-14 18:09 女子漾／編輯王廷羽
10月免費展覽推薦！《彼時・此刻》AI互動體驗＋DIY花束，《看見改變》徐若瑄勇敢秀20年疤痕。圖片來源：奈思診所、羅慧夫顱顏基金會提供
10月免費展覽推薦！《彼時・此刻》AI互動體驗＋DIY花束，《看見改變》徐若瑄勇敢秀20年疤痕。圖片來源：奈思診所、羅慧夫顱顏基金會提供

10月展覽又有新選擇！這次推薦的兩場免費展覽，都以「美」與「自我接納」為主題，還有不少值得體驗的亮點。奈思診所《彼時・此刻》結合AI互動、變形鏡迷宮、免費拍貼及心理測驗DIY花束，讓逛展變得更有趣；羅慧夫顱顏基金會《看見改變》則邀請徐若瑄勇敢展露隱藏20多年的疤痕，透過攝影作品重新思考美的定義。兩場展覽皆可免費參觀，趁著10月安排一場療癒的藝術小旅行吧！

編輯推薦

文章目錄

10月免費展覽推薦1.

《彼時・此刻》AI互動、免費拍貼還能DIY花束

醫美品牌NAISS CLINIC奈思診所迎接品牌週年，攜手劇場影像藝術家王奕盛，推出首屆品牌體驗展《彼時・此刻》，於10月15日至20日在台北中山區藝文空間PPP登場。展覽以容貌焦慮、自我認同為主題，透過AI藝術、互動裝置與沉浸式體驗，邀請大家跳脫社群濾鏡與外界審美標準，重新發現自己的獨特之美。

圖片來源：編輯王廷羽拍攝
圖片來源：編輯王廷羽拍攝

《彼時・此刻》亮點1.變形鏡迷宮，重新認識鏡子裡的自己

第一展區「彼時之影」打造一座充滿視覺錯覺的鏡子迷宮，以多面不規則弧形鏡交錯排列，隨著觀看角度不同，鏡中的自己可能被拉長、壓縮，甚至出現扭曲效果。鏡面上還藏著一連串關於自我認同的提問，讓參觀者一邊探索、一邊思考，平常照鏡子時在意的那些小缺點，是否真的有想像中重要？

展區「彼時之影」，透過多面不規則弧面變形鏡交錯排列形成宛如迷宮般的路徑。圖片來源：奈思診所提供
展區「彼時之影」，透過多面不規則弧面變形鏡交錯排列形成宛如迷宮般的路徑。圖片來源：奈思診所提供

《彼時・此刻》亮點2.AI互動變臉，拼出大家心中的完美臉孔

第二展區「彼時之夢」結合AI互動技術，讓參觀者拍下自己的臉，再挑選認為最符合美麗標準的五官，疊加到前一位參與者留下的面容上。隨著越來越多人加入，一張集合眾人審美的「理想臉孔」也逐漸成形。究竟大家眼中的完美長相是什麼模樣？當不同人的五官拼湊在一起，最後生成的臉孔可能讓人驚艷，也可能變得陌生，藉此反思社群時代對完美外貌的追求。

圖片來源：編輯王廷羽拍攝
圖片來源：編輯王廷羽拍攝

展區「彼時之夢」， 透過 AI 互動生成實驗，轉化現代人的容貌焦慮。圖片來源：奈思診所提供
展區「彼時之夢」， 透過 AI 互動生成實驗，轉化現代人的容貌焦慮。圖片來源：奈思診所提供

《彼時・此刻》亮點3.巨幅肌膚投影，原來身體紋理也能這麼美

第三展區「此刻之痕」則將人體肌膚、皺摺與細微紋理放大成巨幅投影，讓原本容易被視為瑕疵的身體痕跡，化身宛如山脈、河流般的壯麗景觀。走進展區，就像置身一座由身體紋理組成的奇幻世界，也讓人重新思考，那些曾經想遮掩的細節，其實都是獨一無二的生命印記。

圖片來源：編輯王廷羽拍攝
圖片來源：編輯王廷羽拍攝

《彼時・此刻》亮點4.心理測驗DIY花束，還有免費拍貼體驗

逛完沉浸式展區，最後還能來到「此刻之我」，透過掃描QR Code完成心理測驗，找出代表自己當下狀態的專屬色彩，再依照測驗結果挑選花朵、自由搭配，親手包裝成一束獨一無二的花束，繫上緞帶後帶回家。展覽還有免費拍貼體驗，讓參觀者留下專屬紀念。從AI互動、鏡子迷宮到DIY花束，不只適合與閨密一起逛，也很適合安排一場療癒的獨處時光。

圖片來源：編輯王廷羽拍攝
圖片來源：編輯王廷羽拍攝

《彼時・此刻》免費展覽資訊

展覽日期：2026年10月15日（四）～10月20日（二）
開放時間：平日14:00～20:00、假日13:00～20:00
展覽地點：PPP（台北市中山區中山北路二段26巷2號1樓）
免費領票連結：《彼時・此刻》官方領票入口

10月免費展覽推薦2.《看見改變》徐若瑄勇敢秀20年疤痕

羅慧夫顱顏基金會第二屆《看見改變》攝影展，邀請徐若瑄與七位顱顏青年共同入鏡，透過真實影像與生命故事，打破外貌刻板印象。展覽即日起至10月30日，於台北、高雄及嘉義三地免費展出，也能在線上欣賞作品。

《看見改變》亮點1.徐若瑄首度秀疤痕，20多年不敢穿背心

徐若瑄透露，自己因拇趾外翻手術、剖腹產及蟹足腫體質，身上留下多道疤痕，其中兩道蟹足腫疤痕更讓她20多年來不敢穿背心。直到看見顱顏青年勇敢追夢的故事，她才決定在拍攝前夕換上背心，首度大方展露疤痕，更感性表示：「現在我覺得這個疤痕是上天給我的刺青，是獨一無二的印記，很帥氣也很美。」

《看見改變》亮點2.七位顱顏青年入鏡，打破外貌偏見

展覽聚焦七位來自不同領域的顱顏青年，包括執業律師、健美國手、世界製圖冠軍及教育工作者，透過他們的成長故事，傳遞外貌差異不會決定一個人的能力與價值。徐若瑄也分享：「外表只是封面，內頁的故事更值得去翻閱。」希望大家用理解與尊重的眼光，看見每個人的獨特之美。

《看見改變》攝影展覽｜愛心大使Vivian徐若瑄因為顱顏患者選擇勇敢，展露背部8公分長疤痕。圖片來源：羅慧夫顱顏基金會提供
《看見改變》攝影展覽｜愛心大使Vivian徐若瑄因為顱顏患者選擇勇敢，展露背部8公分長疤痕。圖片來源：羅慧夫顱顏基金會提供

《看見改變》亮點3.時尚攝影結合生命故事，三地免費展出

攝影展邀請新銳攝影師Johnny Lu掌鏡、時尚達人Shock統籌造型，並由金點設計獎評審田修銓打造視覺設計，以時尚影像呈現顱顏青年的自信與生命韌性。展覽同步於台北、高雄及嘉義展出，讓民眾有機會近距離欣賞這些充滿力量的作品。

《看見改變》攝影展覽｜愛心大使Vivian徐若瑄，凝視蛻變。圖片來源：羅慧夫顱顏基金會提供
《看見改變》攝影展覽｜愛心大使Vivian徐若瑄，凝視蛻變。圖片來源：羅慧夫顱顏基金會提供

《看見改變》免費攝影展資訊

展覽日期：即日起至2026年10月30日（五）
台北展區：台北捷運中山藝文廊
高雄展區：高雄火車站大廳
嘉義展區：嘉義火車站大門口
免費線上展覽：《看見改變》線上展覽

精華 FAQ

  • 《彼時・此刻》以容貌焦慮與自我認同為核心，透過AI互動、鏡子迷宮與肌膚投影，邀請觀眾跳脫外界審美標準，重新看見自己獨特的美。

  • 展覽亮點包括變形鏡迷宮、AI變臉互動、巨幅肌膚投影，以及心理測驗DIY花束和免費拍貼，讓參觀者能邊玩邊思考自我認同。

  • 因為徐若瑄首度公開20多年來不敢露出的疤痕，並與7位顱顏青年共同入鏡，以真實影像和生命故事打破外貌偏見，展現每個人的獨特價值。

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#展覽 #徐若瑄 #DIY #免費展覽 #羅慧夫顱顏基金會

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颱風假宣布了！班機取消竟不一定賠？資深保險員揭旅行不便險3大理賠陷阱

颱風假宣布了！班機取消竟不一定賠？資深保險員揭旅行不便險3大理賠陷阱

2026-10-22 20:02 理財規劃顧問黃嘉琪
強颱薔琵步步逼近，氣象署已發布海上陸上颱風警報。聯合報系資料照
強颱薔琵步步逼近，氣象署已發布海上陸上颱風警報。聯合報系資料照

颱風影響持續，多個縣市陸續宣布停班停課，也讓準備出國的民眾擔心班機是否受到影響。明明買了旅行不便險，為什麼班機取消卻不一定能獲得理賠？資深保險員黃嘉琪指出，2026年旅行不便險新制上路後，班機延誤、旅程取消及旅程更改都有不同的理賠條件，並非航班取消就一定有錢拿。她也整理出國前、人在海外兩大情況，提醒旅客注意保單條款、投保時間及理賠文件，以免遇到颱風才發現保障不如預期。

編輯推薦

旅遊、出國示意圖。圖片來源：Canva
旅遊、出國示意圖。圖片來源：Canva

以下為資深保險員黃嘉琪的分享全文：

2026新版旅行不便險：颱風來了，班機取消、延誤就一定有得賠？很多人都誤會了！

這篇有點長，但如果你暑假準備出國，花幾分鐘看完，很可能就能少走很多冤枉路。颱風影響持續。這兩天，公司的產險和公司工會群組裡，大家討論最多的，就是旅行不便險。

有人問：「班機取消，可以理賠嗎？」「班機延誤超過四小時，是不是就有得賠？」「乾脆不去了，可以申請旅程取消嗎？」其實，很多人都有投保旅行不便險，但真正遇到颱風、航班異動時，第一個反應還是：「到底有沒有賠？」

很多人以為，只要班機取消，旅行不便險就一定會賠。但真正影響能不能理賠的，往往不是「班機取消」這件事，而是取消的原因，以及符合哪一項保障。同樣都是班機取消，不同原因、不同情況，結果可能完全不一樣。我們直接分成兩種情況，大家就比較容易理解。

一、人在台灣，還沒飛出去

班機延誤：超過4小時才符合條件

新版條款規定，班機延誤，或因班機取消改搭其他航班所造成的延誤，必須超過四小時，才符合班機延誤保險的理賠條件。

另外，同一保險期間內，班機延誤保障最多給付二次。

班機取消：不代表一定可以理賠

航空公司取消航班，不代表一定可以理賠。如果航空公司後續安排改搭其他航班，仍要看最後實際延誤多久，以及是否符合保單約定。

所以，不是看到「班機取消」四個字，就一定可以申請理賠。

旅程取消：沒出國不代表就能申請理賠

簡單來說，就是「還沒出發，就因保單約定的事故，被迫取消整個旅程」。這也是這幾天最多人感到疑惑的地方。很多人會想：「班機取消了，我決定不去了，旅程取消應該可以賠吧？」

其實，旅程取消不是指「沒有出國」就可以申請理賠。新版條款規定，從旅程開始前20日起到出發前，如果因保單約定的事故必須取消全部旅程，保險公司才會依條款理賠無法退回的預付費用，例如團費、機票、住宿或票券等。

例如，下列情況就屬於保單約定的承保事故：

1. 被保險人、配偶或三親等內親屬死亡或病危。

2. 被保險人須於國內擔任訴訟證人。

3. 預定搭乘的公共交通工具受僱人或機場地勤、運務人員罷工，導致班次取消或延誤達24小時以上。

4. 預定前往地點發生暴動或民眾騷擾。

5. 台灣住居所因火災、洪水、地震、颱風等天災受損，且損失超過新臺幣25萬元。

因此，重點不是班機有沒有取消，而是取消旅程的原因，是否符合保單約定的承保事故。

旅遊、出國示意圖。圖片來源：Canva
旅遊、出國示意圖。圖片來源：Canva

二、人已經在國外，準備回台灣

如果人已經在國外，又剛好遇到颱風影響回程，就可能涉及下面兩項保障。

回程班機延誤：符合保單條件才有機會理賠

如果符合保單約定，例如延誤超過四小時，就有機會申請班機延誤保障。

旅程更改：額外增加的交通、住宿費用才是重點

簡單來說，就是「已經出發了，但行程被迫改變」。如果在海外旅行期間，因保單約定的事故，必須更改原定旅程，保險公司會依條款理賠因此額外增加的必要交通或住宿費用。

例如：

1. 因颱風導致航班異動，被迫增加住宿或改搭其他交通工具。

2. 因旅行文件遺失、遭竊或遭搶奪，必須重新安排交通或住宿。

3. 因目的地發生天災、暴動等保單約定事故，不得不調整原本行程。

這裡有一個重點：旅程更改保障的是額外增加的交通或住宿費用，不是原本預計要支付的旅費。而且會依保單約定，扣除航空公司、旅行社或其他單位已退還或補償的金額後，再計算可理賠金額。如果無法提出原預定交通或住宿費用證明或退款證明，依條款約定，每日交通及住宿費用合計最高以新臺幣2,000元為限。

不要只注意賠不賠，也要留意保險期間

颱風期間，班機可能延誤、取消，甚至改到隔天、後天才起飛。除了確認是否符合理賠條件，也別忘了留意自己的保險期間。遇到航班異動時，建議盡早與保險公司或保險業務員確認目前的保障內容。

遇到航班異動時，不妨先確認：

1. 保險期間是否足夠？

2. 新的起飛時間是否仍在保障範圍內？

3. 是否符合保單約定的理賠條件？

旅遊、出國示意圖。圖片來源：Canva
旅遊、出國示意圖。圖片來源：Canva

2026旅行不便險新制上路！4大理賠重點要注意

1. 旅行不便險不要等颱風來了才想到

新版條款已明定，投保時如果中央氣象署已發布海上颱風警報，就屬於不保事項。旅行不便險的規劃時間，比很多人想像中更重要。

2. 不要只看航班有沒有取消，要看符合哪一項保障

班機延誤、班機取消、旅程取消、旅程更改，四者的保障內容及理賠條件都不同。

3. 定額給付型、實支實付型，保障內容不一樣

新版旅行不便險，部分保障提供定額給付型與實支實付型兩種商品可供選擇。自2026年4月1日起，產險公會修訂旅行不便險參考條款後，各家產險公司針對部分保障，推出定額給付型及實支實付型商品，讓民眾依需求選擇。

不過要特別注意，旅程取消及旅程更改兩項保障，仍固定採實支實付；而班機延誤、行李延誤、行李損失及旅行文件損失，則可能因商品不同，而有定額給付型或實支實付型的差異。投保前，記得先確認自己購買的是哪一種商品。若是實支實付型商品，記得保留新增住宿、交通等費用的相關收據及證明文件，以利後續申請理賠。

4. 航班取消、延誤證明及相關收據一定要保留

相關文件一定要保留。像是航空公司的航班取消通知、延誤證明、登機資訊，以及新增住宿、交通費用的收據等，都可能是後續申請理賠的重要文件。

颱風期間出國，安全永遠是第一優先

颱風期間，安全永遠是第一優先。請依照航空公司的通知調整行程，不要為了趕行程而冒險。如果不確定自己的保障內容，建議先翻一下保單，或直接詢問自己的保險業務員。真正遇到狀況時，就不用一邊查條款，一邊擔心自己到底符不符合保障條件。

保險從來不是希望用到，而是在真的遇到狀況時，能少一點慌張，多一份安心。颱風終究會過去，但平安才是最重要的。希望每一位準備出國、正在國外的朋友，都能平安出門，也平安回家。

#颱風假 #旅行不便險

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不給糖就搗蛋！全台十大萬聖節人氣活動出爐！

不給糖就搗蛋！全台十大萬聖節人氣活動出爐！

2026-10-15 07:35 網路溫度計DailyView
漢神巨蛋購物廣場提供、《網路溫度計DailyView》
漢神巨蛋購物廣場提供、《網路溫度計DailyView》

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：六福村墓碑鎮10週年回歸，奪下全台萬聖節聲量第1名。
  • 重點二：桃園萬聖城與SKM Park等活動以造景與遊行吸睛。
  • 重點三：天母、海安商圈到衛武營，各地萬聖派對主打討糖變裝。

2026萬聖節去哪玩？每年10月底，全台各地都會換上「搞鬼模式」，街頭出現滿滿變裝人潮，主題樂園、城市活動與特色派對也陸續登場，讓大小朋友都有機會沉浸在濃濃的萬聖節氣氛裡，無論想挑戰膽量或帶小朋友出遊，都有不少選擇。2026年萬聖節適逢週六，想趁著週末好好玩一波，可得先把活動清單存起來！

今年有哪些萬聖節活動值得朝聖？《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，盤點全台十大萬聖節活動，不論是想帶孩子開心討糖、約朋友一起變裝，還是挑戰刺激的驚悚體驗，都能找到適合自己的萬聖節玩法唷！

No.10 漢神巨蛋｜酷黑萬聖魔法嘉年華

翻攝FB／漢神巨蛋購物廣場

翻攝FB／漢神巨蛋購物廣場

高雄漢神巨蛋於萬聖節當日舉辦「酷黑萬聖魔法嘉年華」活動，不僅邀請綾藝彩繪老師劉玳綾免費為大小朋友畫上限定妝容，更打造隨機舞蹈舞台，讓喜歡K-POP的人一起變裝狂歡。最後也別忘記穿上黑色、紫色、橘色或含萬聖元素的衣服，跟著大家參與討糖遊行，還有限定造型氣球、魔術師與小丑表演等著小搗蛋鬼們來玩樂。

此外，在Threads上分享萬聖妝容體驗照並於漢神巨蛋消費，或是參與萬聖隨舞派對、萬聖搗蛋大遊行，即可獲得抽獎機會。今年場館搭配酷洛米主題造景，也引發網友熱烈討論：「2026萬聖節酷洛米登場，小朋友先瘋掉了」、「幸福的節日又來啦！」「我已經準備好了」。

No.9 心中山線形公園｜反派童話派對

《網路溫度計DailyView》

《網路溫度計DailyView》

心中山線形公園今年以「反派童話派對」為主題，推出甜點輕食、特色餐飲、衣服飾品、香氛蠟燭、選物玩具及寵物商品等市集特色攤位，部分週次還有占卜攤位，鬼怪工作人員也會不定時現身送糖果，讓每個人度過驚喜又難忘的萬聖節。

有網友透露活動現場是「一個充滿樂趣、活力四射的地方」，也有網友建議可以順遊捷運中山站周邊、赤峰街小店，「萬聖節帶孩子來走走，免費又不用開車」。

逛街也有好康可以拿！活動期間每日16時起，台北捷運Go App會員前往市集服務台，出示當日台北車站、中山站或雙連站出站紀錄，即可免費領取「捷運點」20點，每位會員每日限領1次，每日限量200份、送完為止。

No.8 華泰名品城｜南瓜谷魔法村

《網路溫度計DailyView》

《網路溫度計DailyView》

華泰名品城「南瓜谷魔法村」也正式開村！從高鐵桃園站、機場捷運高鐵桃園站經連通空橋抵達華泰一期廣場，映入眼簾就能看見南瓜飛車、醉酒南瓜、秋收摩天輪、奇趣營火派對等萬聖限定裝置，不論是想要鑽進醉酒南瓜擺拍，還是坐在稻草捆取景，都能感受濃濃萬聖氣息。不少網友在Google評論區表示：「萬聖節造景還不錯」、「不論是白天的童趣豐收感，或是入夜點燈後的魔幻派對氣息，隨手一拍都是質感美照！」

除了拍照打卡、逛街購物以外，10月24日至26日下午4時至5時，只要追蹤華泰官方社群就能免費領取限量南瓜萬聖糖果；10月31日萬聖節當日還可以帶著家中12歲以下小寶貝參加「萬聖節親子變裝爭霸賽」，換上最有創意的萬聖造型，跟著南瓜谷其他村民一較高下，報名成功即贈500元購物金、冠軍最高可獲得5,000元購物金。

No.7 海安商圈｜海安萬聖節：來自地府的萬聖派對

每年台南海安萬聖節總是吸引許多在地人與觀光客走訪，今年海安商圈以「來自地府的萬聖派對」為主題，舉行為期兩天的遊行活動，10月24日從河樂廣場出發，行經康樂街、民生路、海安路及中正路；25日則行經康樂街、尊王路、海安路及正興街，邀請大家盛裝打扮共襄盛舉，報名成功即贈送限定硅藻土杯墊、萬聖糖果袋及來自地府的抵用券（適用於海安商圈會員店家與虎翔市集），同時還有機會贏得獎盃與獎金。

不僅如此，今年活動更有台式電影車、廟口布袋戲隆重登場，網路也開放預購刺繡襪、黑令旗T恤、發財符T恤等周邊商品。雖然活動尚未開始，卻已在社群媒體上引發網友討論：「我現在已經想好萬聖節海安路要扮什麼會不會太早？」「我想在10/24海安路萬聖節封街活動完，跟朋友變裝完去唱個J-POP或K-POP」。

No.6 麗寶樂園｜萬聖節活動

想要感受萬聖節的節慶氛圍，絕對不能錯過麗寶樂園一連串的精彩活動！上午在世界劇場可以欣賞萬聖節特別版《繽紛序幕：糖果王的幸福之旅》，盡情享受雜耍、歌舞劇與魔術表演；下午在POPA歡樂王國至魔法森林則有《怪怪糖果研究所-萬聖搗蛋大遊行》，有機會還能從糖果怪物身上拿到好吃的糖果。

若是剛好入住麗寶福容大飯店，則能免費體驗「尋找南瓜兌換獎品」活動，以及手偶、束口袋與搞怪棉花糖等萬聖節限定手作DIY。趁著萬聖節來到麗寶樂園，白天看表演、跟著糖果怪物一起搗蛋，晚上再入住飯店享受親子手作樂趣，留下滿滿歡樂回憶吧！

No.5 衛武營｜高雄萬聖節

一年一度的「高雄萬聖節」將於衛武營國家藝術文化中心登場！回顧去（2025）年活動，現場打造360度全台最大南瓜光影秀，搭配市集活動、精彩表演與熱鬧遊行，吸引大批民眾前來參與，也讓網友對今年的活動內容充滿期待，紛紛好奇主辦單位又會帶來哪些驚喜。

雖然官方目前僅公佈活動日期與地點，但「2026高雄萬聖節」的網路聲量已衝上排行榜第五名，顯見活動尚未正式開始，就已引起不少網友關注。不只有住在附近的居民直言「去年被停車的盛況嚇爆」，更有人迫不及待表示今年也要到場參加，「雖然人超級多，但我還是覺得一年一次享受一下人擠人的氣氛好像也不錯哈哈」，還有網友表示，「不知道今年有沒有滿滿大南瓜？」「期待今年又會有什麼花樣的擺飾」。

No.4 台北天母｜天母搞什麼鬼18

邁入第18屆的「天母搞什麼鬼」將於10月23至25日熱鬧登場！活動率先由「百鬼夜行」揭開序幕，邀請大人小孩換上搞怪裝扮，上街討糖、收集貼紙，感受天母獨有的萬聖節氣氛。10月24日則將在天母運動公園舉辦主題園遊會，集結特色市集、音樂演出及多元互動體驗，還有日本人氣角色「塔麻歌子」、「超人力霸王狄奧」與「假面騎士MY-TH」現身同樂，讓粉絲近距離合影。

親子族群也別錯過！活動串聯天母商圈約250家特約店家，推出「不給糖就搗蛋」討糖活動，沿途還能探索各式萬聖節主題攤位、參加趣味遊戲，部分地點更準備限量南瓜桶，讓小朋友裝滿節日驚喜。網友也表示：「天母每年的裝扮遊行盛會，太精彩了」、「每年都有南瓜桶很棒，我孩子都參加到長大了」。

No.3 桃園藝文廣場｜桃園萬聖城

全台最萌萬聖節來了！2026桃園萬聖城首度攜手全球人氣IP Peanuts™角色史努比（Snoopy），推出7款結合拉拉山、大溪老街、永安漁港、桃園國際機場等在地景點的限定視覺，並融入南瓜、幽靈等萬聖節元素，打造充滿奇幻氛圍的「Peanuts玩具屋」。現場規劃主舞台、入口意象、鬼屋及9座特色藝術裝置，還有萬聖節限定動畫秀與周邊賣店，讓大小朋友都能盡情拍照、挖掘驚喜。

桃園萬聖城將於10月24日開城，當天以開城演唱會揭開序幕，活動期間還有變裝大賽、親子教育劇場、MOMO親子台哥哥姐姐、DJ電音派對及史努比見面會等精彩節目。每天晚上6時起，限定動畫秀每半小時展演5分鐘，讓史努比換上萬聖節造型亮相。無論是親子出遊、粉絲朝聖，還是相約好友拍照打卡，都能感受熱鬧又可愛的節慶魅力！網友得知消息後也開心表示：「天啊啊啊啊，好可愛！」「一向對萬聖城沒什麼興趣的我，這次被史努比燒到了！那個南瓜造型也太可愛，忍不住要衝一波了」。

No.2 SKM Park Outlets｜南瓜鎮之狐妖娶親

SKM Park Outlets高雄草衙今年推出為期近2個月的「南瓜鎮之狐妖娶親」活動，打造濃濃日式妖怪氛圍！現場設置「狐妖幻境」、「夜行南瓜町」、「妖影之門」、「妖界候車亭」及「百鬼迎親號」五大必拍據點，讓遊客彷彿走進奇幻的妖狐世界。萬聖節當天還有重頭戲「百鬼大遊行」，邀請民眾穿上萬聖節、和風或狐妖主題裝扮，一起加入熱鬧的迎親隊伍。若來不及報名遊行也別擔心，還有萬聖故事活動、彩繪專屬面具體驗，10月22日至11月1日打卡萬聖節主題造景即贈限量好禮。

想和狐妖近距離互動的人，也別錯過「百鬼合影會」，有機會與狐妖們同框拍照，留下難忘的萬聖節紀念。有網友提醒：「今年只有在廣場表演，狐妖娶親的隊伍從人群中穿過去走進表演區域，所以想拍到表演，最好傍晚6點就去廣場卡位」。

No.1 六福村｜墓碑鎮10週年：決戰時刻

今年萬聖節，六福村《墓碑鎮10週年：決戰時刻》正式回歸！9月12日至11月22日，美國大西部主題區將化身詭譎恐怖的「墓碑鎮」，沉睡十年的封印逐漸鬆動，鬼娃芮妮將加入日間遊行，夜晚更有高達5米的巨型惡靈「鹿魔」現身街頭，帶來令人屏息的驚悚體驗。除了日夜兩場遊行，園區還推出沉浸式「惡靈餐廳」，包含骷髏王盛宴、亡靈屍骨特餐及膽顫魂飛特餐，讓遊客深入墓碑鎮的亡靈故事；喜歡可愛風格的人，今年還有同步登場的「Snoopy萬聖祭」，準備以南瓜園、巨型Snoopy裝置與特色巴士，為暗黑氛圍增添療癒亮點。

想挑戰膽量或帶小朋友一起討糖，六福村也安排了豐富玩法！活動期間每週五及假日下午3時30分，除了能跟著吉祥物「哈比」大聲喊出「不給糖就搗蛋」，還能參加變裝活動，化身英雄、魔女或獵人，加入墓碑鎮的冒險行列。活動期間另推出萬聖主題變裝票599元、13:00後午後票699元等優惠，只要符合全身70%變裝等條件，就能盡情享受節慶氣氛。

無論想體驗驚悚遊行、挑戰沉浸式餐廳，還是與史努比拍照打卡，都能在六福村一次感受恐怖與可愛交織的萬聖節魅力。網友實際走訪後分享：「今年六福村墓碑鎮10週年，表演很精彩，一定要留到晚上」、「這邊除了很多角落都有史努比可以拍以外，還有史努比商店可以逛」。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2026年9月6日至2026年10月5日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理2000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

〖網路溫度計DailyView調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫〗

《網路溫度計DailyView》

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精華 FAQ

  • 文章以輿情聲量盤點2026年全台10大萬聖節人氣活動，整理各地活動日期、地點與特色，從樂園驚悚遊行到商圈討糖、親子變裝與拍照造景，提供民眾週末出遊參考。

  • 六福村推出墓碑鎮10週年：決戰時刻，結合日夜遊行、惡靈餐廳與變裝優惠，還有Snoopy萬聖祭同場加持，兼具驚悚、可愛與優惠話題，因此討論聲量最高。

  • 像桃園萬聖城主打史努比限定造景，SKM Park有日式妖怪與百鬼大遊行，天母、海安商圈則強調商圈討糖與變裝遊行；衛武營、華泰名品城和麗寶樂園也都有適合親子同樂的節慶內容。

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#萬聖節 #主題樂園

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花東郵輪式公車【玉里池上線】試營運 花小錢輕鬆玩縱谷：玉富舊鐵橋、富里喵樂園、池上、羅山

花東郵輪式公車【玉里池上線】試營運 花小錢輕鬆玩縱谷：玉富舊鐵橋、富里喵樂園、池上、羅山

2026-10-16 15:56 水靜葳環遊世界366天
花東縱谷遊【台灣好行】玉里池上線試營運 2人成行1人免費！郵輪式巴士花小錢輕鬆玩！@水靜葳環遊世界366天 (1)
花東縱谷遊【台灣好行】玉里池上線試營運 2人成行1人免費！郵輪式巴士花小錢輕鬆玩！@水靜葳環遊世界366天 (1)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：花東縱谷郵輪式公車玉里池上線與玉里光復線試營運。
  • 重點二：10、11月假日提供2人成行1人免費的超值優惠。
  • 重點三：路線串聯玉富舊鐵橋、富里喵樂園、池上與羅山景點。


超划算！花東縱谷遊1人只要500元！250元！？

2026年10、11月，郵輪式公車從花蓮玉里啟航～

【玉里池上線】、【玉里光復線】雙線試營運！

如果迴響好，未來很有可能正式納入【台灣好行】新路線唷！

10月試營運推出超佛好康優惠「2人成行1人免費」=買1送1超激省

「郵輪式公車」隨車導遊＋專車接駁＝花小錢輕鬆玩！

慢遊花東縱谷好療癒！天秤座的我想懶到極致～

大推花東旅遊的Smart玩法！建議利用

坐火車＋【台灣好行】郵輪式巴士（平價方便、隨車導遊、定點接駁）

玩美實現：免開車，1個人說走就走！

帶爸媽、帶小孩、揪閨蜜，花小錢輕鬆出去玩！

TEXT＋PHOTO＝水靜葳環遊世界366天

 

郵輪式公車 花東新路線試營運：玉里池上線、玉里光復線

郵輪式巴士【台灣好行】你玩過哪幾條路線？

2026花東規劃了兩條絕美新路線，從玉里啟航囉！

將視試營運狀況，未來有可能正式納入、成為【台灣好行】路線唷！

10月、11月假日推出「玉里池上線」「玉里光復線」試營運，以花蓮玉里火車站為遊程起點，串聯玉里、富里、池上、大農大富平地森林園區及光復等地，推出「玉里啟航南北縱谷遊」主題行程。讓遊客花小錢，輕鬆探索花東縱谷南北段特色景點！

 

【玉里光復線】玩樂攻略開箱影片、圖文請見：

https://youtu.be/H8iCC8Gwb_U

https://travel366days.com/dihoway-guangfu-taiwna/

【玉里池上線】玩樂攻略開箱影片、圖文請見：

https://www.youtube.com/watch?v=s-ef0JS_v2w&t=8s

https://travel366days.com/dihoway-chishang-taiwan/

 

郵輪式公車 玉里雙線試營運「2人成行1人免費」

為慶祝「光輝10月」，【郵輪式公車】玉里雙線試營運期間推出超值優惠，兩人成行一人免費，原價全票每人500元，兩人同行只要500元！等於每人平均250元就可暢遊美麗的花東縱谷唷！原價500元已經很實惠了，這波優惠也太佛了吧！果然大家紛紛開搶！剛上台灣好行官網確認，10月買1送1才推出3天就搶購一空！11月全票500元、優惠票300元，數量有限所剩不多，就看誰手速快了！

目前「玉里池上線」只剩11/28有位子，「玉里光復線」也所剩無幾了！看來這兩條新開的試營運路線需求旺盛，人氣很旺捏！醬484很有機會日後成為正式路線！（希望如此啦！真的是很方便、很划算的便民規劃呀！）


台灣好行玉里池上線
台灣好行玉里池上線


那要選「玉里池上線」？還是「玉里光復線」呢？

小孩才做選擇，大人我兩個都要啦！

從玉里啟航，南北縱谷一次玩，搭郵輪式巴士輕鬆爽玩花東縱谷繽紛之旅，免開車、免花腦筋規劃行程，腦袋放空，花小錢悠閒吃喝玩樂就好啦！

 

什麼是「郵輪式巴士／公車」？

台灣好行郵輪式巴士
台灣好行郵輪式巴士

像我自己已經玩過好幾條【台灣好行】的旅遊觀光路線，【台灣好行】有兩種，郵輪式公車（有導遊／解說員）和一般景點接駁公車（無導遊）。

「郵輪式巴士」（又稱「郵輪式公車」）的最大特色是：有隨車導遊＋定點接駁。就是一種「會等人的接駁專車」。跟旅行團一樣，有隨車導遊在車上和景點導覽、解說，【台灣好行】超專業的導遊還會幫大家抓最佳角度、取景美拍唷！

遊客搭乘巴士抵達景點下車遊玩後，原車會在原地等候，不需隨身的物件也可安心放在車上，導遊和司機大大還會很貼心地叮嚀大家貴重物品記得隨身攜帶唷。你可以跟著導遊走，或是自己逛，每個景點的遊賞時間到了再一起前往下一個景點，省去轉車與看時刻表的麻煩，既有跟團的便利，又有自由行的隨興自在。

【台灣好行】有導遊的郵輪式巴士和無導遊的景點接駁公車，水靜葳都很常搭乘，但發現好多朋友還是不清楚，其實這種設計是為了滿足不同旅遊習慣的遊客，以下把兩種模式的特色和差異整理如下：

 1.郵輪式公車（有導遊／解說員）

台灣好行郵輪式巴士
台灣好行郵輪式巴士

【台灣好行】郵輪式公車類型類似「跟團旅行」，公車會像遊輪一樣，定時發車、一車到底。司機會在各景點定點等候，且車上或景點旁會配有專業的導遊或在地解說員，一路上為您介紹當地的歷史文化與風土民情。

特色：

★一車到底，景點停留時間固定，不用自己查公車時刻表，不怕沒座位。

★適合懶得規劃行程、想聽深度歷史講解、攜帶長輩或小孩出遊的旅客。

★多數路線需要提早預約劃位，不能隨到隨上。

 

2.一般景點接駁公車（無導遊）

一般景點接駁公車是台灣好行常見的傳統模式，是專為觀光景點設計的定時定點客運公車，也可購買一日券。

特色：

★車上沒有導遊解說，到站後遊客自由下車、自由安排時間，再依據時刻表自行搭乘下一班車前進。

★行程彈性非常高，想在一個景點發呆多久都可以，非常適合喜歡排自主行程的自由行旅客。

★票價通常較親民（或可用悠遊卡、一卡通直接刷卡上下車）。

★也可購買「台灣好行」一日券，在該路線區間不限次數、隨上隨下自由搭乘。

 

郵輪式公車／【台灣好行】適合怎樣族群？怎麼玩最輕鬆？

郵輪式公車／【台灣好行】超適合：不開車出遊，懶得規劃路線、行程，懶得做功課，只想輕鬆坐車欣賞風景，專人導覽解說，專車接駁的旅人。

 火車／高鐵＋郵輪式公車／【台灣好行】＝輕鬆慢遊！

自行搭乘火車，到集合車站後，搭郵輪式公車／【台灣好行】輕鬆啟程！

 

花東縱谷遊【台灣好行】玉里池上線試營運 2人成行1人免費！郵輪式巴士花小錢輕鬆玩！@水靜葳環遊世界366天 (70)
花東縱谷遊【台灣好行】玉里池上線試營運 2人成行1人免費！郵輪式巴士花小錢輕鬆玩！@水靜葳環遊世界366天 (70)

花東沿途風景超美！我最愛的就是坐火車慢賞沿路風景，超Chill！搭郵輪式公車／【台灣好行】就和跟團一樣，有專人導覽，車行鄉間小道景色優美，只需放鬆玩、下車美拍＋吃吃喝喝就好！

花東縱谷遊【台灣好行】玉里池上線試營運 2人成行1人免費！郵輪式巴士花小錢輕鬆玩！@水靜葳環遊世界366天 (6)
花東縱谷遊【台灣好行】玉里池上線試營運 2人成行1人免費！郵輪式巴士花小錢輕鬆玩！@水靜葳環遊世界366天 (6)

值得一提的是，郵輪式公車／【台灣好行】具有服務精神，價格主打一個超高CP值啦！以【台灣好行】郵輪式巴士的行程來說，我遇到的導遊不但專業還很貼心！像是週六、日的志工導遊好幾位都令人印象深刻！以此次我參加的郵輪式公車【玉里池上線】試營運首發團遇到的紀有亭隊長就是超級黃金導遊，博學多聞還很會美拍，為大家留下許多美照！因為他們很熟景點，還很熱心幫大家美拍，抓角度真是超強超PRO的啦！搭台灣好行花小錢玩國旅，實在有夠開心滿足！ 

 

郵輪式公車【玉里池上線】行程介紹、時間、亮點

花東縱谷遊【台灣好行】玉里池上線試營運 2人成行1人免費！郵輪式巴士花小錢輕鬆玩！@水靜葳環遊世界366天 (4)
花東縱谷遊【台灣好行】玉里池上線試營運 2人成行1人免費！郵輪式巴士花小錢輕鬆玩！@水靜葳環遊世界366天 (4)

【台灣好行】試營運的新路線「玉里池上線」於10月、11月每週六上午10:30由玉里火車站出發，出站後可見公車站牌，由專車、專人帶領遊客走訪「玉富舊鐵橋」、「富里稻草藝術景觀區」、「池上」及「羅山遊憩區」，一次欣賞超經典的花東縱谷田園風光，豪邁劈腿歐亞板塊和菲律賓板塊的獨特地質，在浪漫的金秋十分騎著電動單車，輕鬆快意漫遊池上，打卡金城武樹（奉茶樹）、伯朗大道、天堂路的絕美稻田景觀，讓心隨著稻浪翻舞飛揚！

  

試營運【台灣好行】玉里池上線 時間表

台灣好行玉里池上線時刻表
台灣好行玉里池上線時刻表

切記【台灣好行】是定時定點出發的，因此導遊都會再三提醒每一站的離站時間，請記得提早上車唷！否則時間一到～車車開跑了，被丟包就哭哭了！

我是從台北車站前往花蓮玉里

搭乘週六早上6:30火車，上午10:04（車程3小時34分鐘）抵達花蓮玉里站

10:30 玉里火車站出發（到站時間：10:25，離站時間：10:30）

10:35-11:15 玉富舊鐵橋（停留時間：40分鐘）

11:40-12:40 富里稻草藝術景觀區（停留時間：60分鐘）

13:05-14:30 池上（停留時間：85分鐘）

15:05-15:50 羅山遊憩區（停留時間：45分鐘）

16:00-16:20 羅山遊客中心（停留時間：15分鐘）

17:00      玉里火車站


 【玉里池上線】訂位

https://www.dihoway.com/tw/chishang.php

【玉里光復線】訂位

https://www.dihoway.com/tw/guangfu.php
【台灣好行】客服專線：02-23215955#9由專人服務

 

10:35-11:15 玉富舊鐵橋（停留時間：40分鐘）

世界唯二、亞洲唯一「通過板塊交界的大橋」

花東縱谷遊【台灣好行】玉里池上線試營運 2人成行1人免費！郵輪式巴士花小錢輕鬆玩！@水靜葳環遊世界366天 (7)
花東縱谷遊【台灣好行】玉里池上線試營運 2人成行1人免費！郵輪式巴士花小錢輕鬆玩！@水靜葳環遊世界366天 (7)


咱的導遊是志工導遊的隊長紀有亭，知識淵博還風趣熱心。我之前曾沿著風光明媚的玉富自行車道騎到玉富舊鐵橋，這次則是搭乘【台灣好行】從玉里火車站前進，迎著風，被兩旁綠油油的稻田所吸引，忍不住邊賞景、邊錄影拍照。到站下車後，導遊領著大家登橋，沿路開始介紹地理、風光、人文和自然生態，眼前的大樹，落在地上的種子，大家興致勃勃，不停跟紀隊長提問。

 

花東縱谷遊【台灣好行】玉里池上線試營運 2人成行1人免費！郵輪式巴士花小錢輕鬆玩！@水靜葳環遊世界366天 (2)
花東縱谷遊【台灣好行】玉里池上線試營運 2人成行1人免費！郵輪式巴士花小錢輕鬆玩！@水靜葳環遊世界366天 (2)


紀隊長說：「玉富舊鐵橋不只是一座老鐵橋，它是一座連結臺灣鐵道歷史與地球地質力量的橋；這是一條『會長高的自行車道』。是歐亞大陸板塊與菲律賓海板塊的交界帶，也是板塊持續碰撞、擠壓的地方。」

 

「會長高的自行車道？每年長多高呢？」

地質資料曾記錄海岸山脈一側平均每年約抬升1.7公分唷！玉富舊鐵橋已名揚中外，當天還見到不少外國遊客前來朝聖。玉富舊鐵橋最特別的就是因為板塊交界就從橋梁附近通過，是全世界唯二、亞洲唯一「通過板塊交界帶的鐵橋」。加上歷經池上斷層等地質構造影響，地表持續緩慢抬升。

 

花東縱谷遊【台灣好行】玉里池上線試營運 2人成行1人免費！郵輪式巴士花小錢輕鬆玩！@水靜葳環遊世界366天 (68)
花東縱谷遊【台灣好行】玉里池上線試營運 2人成行1人免費！郵輪式巴士花小錢輕鬆玩！@水靜葳環遊世界366天 (68)


歐亞大陸板塊就像從西側往東南方延伸，而菲律賓海板塊則持續向西北方向推擠。兩個板塊長期碰撞，使花東縱谷地區的地殼不斷變形、抬升，也形成臺灣非常活躍的地震與造山環境。而遊客最愛的便是腳踏兩大板塊，劈腿、縱橫於歐亞和菲律賓兩大板塊間，開懷拍照打卡。

 

花東縱谷遊【台灣好行】玉里池上線試營運 2人成行1人免費！郵輪式巴士花小錢輕鬆玩！@水靜葳環遊世界366天 (12)
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而遠方層巒疊翠雲深處的群山形成一幅絕美畫面！每座山都有屬於她們的名字，玉山、卓溪山、新康山……什麼山都有。最有名的叫新康山，她是台灣第一道曙光的地方。我的原住民朋友說，「我們一般的概念是太麻里嘛！那是因為在平地有人氣，才能開成第一道曙光演唱會，如果開在3千公尺的高山，可能只有5個人報名吧！」漫步在舊鐵道改建的車道上，雙腳踩在橫跨歐亞大陸板塊與菲律賓海板塊的秀姑巒大橋，去感覺地底下的板塊運動，彷彿能聽到大地母親蓋亞的心跳，很是神奇！

 

 

11:40-12:40 富里稻草藝術景觀區（停留時間：60分鐘）

逛農特產、吃富麗米便當、拍稻草藝術

花東縱谷遊【台灣好行】玉里池上線試營運 2人成行1人免費！郵輪式巴士花小錢輕鬆玩！@水靜葳環遊世界366天 (17)
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喵～這也太可愛！太萌啦！來到富里農會，最吸睛的當屬「富里稻草藝術景觀區」，2026年耍萌展出第七屆富里稻草藝術季主題為「富里喵樂園」！這1小時實在不夠啊！因為富里農會這一站有三大特點（遊玩重點）：享用在地富麗米製作的特色便當、「富里喵樂園」耍萌美拍、「富里鄉農會羅山農特產品展售中心」採買富里三寶等伴手禮。

 

花東縱谷遊【台灣好行】玉里池上線試營運 2人成行1人免費！郵輪式巴士花小錢輕鬆玩！@水靜葳環遊世界366天 (15)
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逛農特產、吃富麗米便當、拍稻草藝術，一站體驗富里的農村魅力！啊～牛仔好忙！因為排隊點餐最花時間，大家要好好把握。先衝2樓富里鄉農會的田媽媽便當，遊客可以一邊享用餐點，一邊欣賞花東縱谷恬靜的田園風光，品味富里農村美食。田媽媽便當由「富麗禾風餐廳」每日以新鮮食材現做，主打「三低一高」低油、低鹽、低糖與高纖的富里農村家常風味。

 

花東縱谷遊【台灣好行】玉里池上線試營運 2人成行1人免費！郵輪式巴士花小錢輕鬆玩！@水靜葳環遊世界366天 (16)
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來到好米之鄉富里當然要大啖嚴選好米，田媽媽便當使用富里在地栽種、聞名遐邇的「高雄139號」富麗米，吃得到米飯香Q、剔透彈牙好滋味。搭配在地自製配菜，選用富里當季新鮮蔬菜，店裡的滷蛋、香腸、豆乾、酸菜、醬瓜、炸肉、麵圈等配菜多為田媽媽們每日新鮮現做，吃得到食材原味。提供7種口味、葷素皆有，價錢為95元到140元，物美價廉，性價比高。除了招牌滷豬肉，入味軟嫩、肥瘦適中得滷爌肉和炸至外酥內嫩的泰式椒麻雞都是人氣推薦。結果我花了40幾分鐘排隊、吃飯，因為吃貨水靜葳我的點椒麻雞是現點現炸，需等候10分鐘，若想精簡時間，可點滷豬肉或滷爌肉唷！

 

花東縱谷遊【台灣好行】玉里池上線試營運 2人成行1人免費！郵輪式巴士花小錢輕鬆玩！@水靜葳環遊世界366天 (31)
花東縱谷遊【台灣好行】玉里池上線試營運 2人成行1人免費！郵輪式巴士花小錢輕鬆玩！@水靜葳環遊世界366天 (31)


今年的【富里喵樂園】展期至年底12月24日，創作理念是以可愛的貓咪形象為核心，希望透過貓咪療癒天災帶來的不安與傷害，傳遞溫暖並陪伴大家繼續生活。靈感來自農村日常中「貓咪守護糧倉」的歷史記憶。

 

花東縱谷遊【台灣好行】玉里池上線試營運 2人成行1人免費！郵輪式巴士花小錢輕鬆玩！@水靜葳環遊世界366天 (35)
花東縱谷遊【台灣好行】玉里池上線試營運 2人成行1人免費！郵輪式巴士花小錢輕鬆玩！@水靜葳環遊世界366天 (35)


超萌「喵系」主題作品：集結在地藝術家、青年創作者與農村職人，展出超過20個以貓咪為主角的巨大稻草、竹編及草繩藝術品，包括由漫畫家敖幼祥團隊設計的漂流米貓造型作品。

 

花東縱谷遊【台灣好行】玉里池上線試營運 2人成行1人免費！郵輪式巴士花小錢輕鬆玩！@水靜葳環遊世界366天 (36)
花東縱谷遊【台灣好行】玉里池上線試營運 2人成行1人免費！郵輪式巴士花小錢輕鬆玩！@水靜葳環遊世界366天 (36)


現場設有「貓咪稻草迷宮」提供大小朋友互動遊玩。除了今年的貓咪主題外，現場仍可看到經典鎮區之寶～高人氣的巨大銀背猩猩等經典地景藝術。

 

花東縱谷遊【台灣好行】玉里池上線試營運 2人成行1人免費！郵輪式巴士花小錢輕鬆玩！@水靜葳環遊世界366天 (29)
花東縱谷遊【台灣好行】玉里池上線試營運 2人成行1人免費！郵輪式巴士花小錢輕鬆玩！@水靜葳環遊世界366天 (29)


稻草藝術不只好看、好拍照打卡，「稻草不是廢棄物！」眼前看到的一座座大型藝術品，背後是農業循環、傳統工藝保存以及居民共同參與地方發展。我們可以一起參與「里山精神與循環經濟」，秉持與大自然和諧共存的理念，將農作廢棄的稻草與幾近失傳的在地竹編工藝結合，推廣農村生物與環保永續。美好的創作過程結合藝術家、大專院校、地方村落、學校及農民共同參與，讓農業生產、傳統竹編工藝與現代觀光產生新的連結。

 

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位於花東縱谷的富里鄉農會羅山農特產品展售中心，結合了在地農產、特色美食與藝術景觀的熱門休憩站。展售中心超好買的！可以一站購足花東人氣特產唷！主打多樣豐富的富里在地農特產品與伴手禮，尤其是「富里三寶」富里米、金針、椴木香菇

 

 

13:05-14:30 池上（停留時間：85分鐘）

電動單車優游金城武樹、伯朗大道、天堂路

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池上的美好，值得一訪再訪！之前和閨密特別選在金黃稻浪期（每年5月下旬～6月、10月底～11月初）拜訪池上，值此池上最美時刻，稻穗轉為飽滿的金黃色，微風吹拂形成金黃稻浪，是攝影、美拍的旅遊黃金期。

 

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台東池上最美的風景是金城武樹（導遊說現在改成「奉茶樹」了，因為廣告合約已到期）、伯朗大道、天堂路與大坡池構成的500公頃無電線桿，開闊綿延的稻田與山嵐景致。每年10月底還會舉辦著名的「池上秋收稻穗藝術節」。雖說金黃稻浪極美！但綠油油的秧苗期（每年3月～4月、7月～8月）也不遜色，嫩綠的秧苗與綠油油的稻海，可感受到滿滿的生命力與療癒感。

「池上米鄉」位於臺東縣最北端，坐落於中央山脈與海岸山脈之間的花東縱谷，絕佳的地理位置和絕美的景色，怎不令人怦然！「池上」地名本身和當地自然環境有關，池上東側的大坡池是天然濕地，早期居民聚居於大坡池周邊，日治時期設治時，因聚落位於大坡池之上，而逐漸形成「池上」之名。

 

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導遊紀隊長先帶大家來到「弘義單車」租借車車，這裡有1人腳踏車、2人電動車棚車、4人電動車棚車（有倒退系統）、6人電動車棚車和造型蛋蛋車，從150元～1500元不等，建議租電動的卡省時、省力！老闆積極配合伯朗大道觀光產業發展協會，堅持絕不任意漲價、削價。值得一提的是，「弘義單車」的老闆還為遊客準備了透心涼的冰綠豆湯，煮得也太好喝！備受大家讚賞！騎完車後來上一碗冰冰的綠豆湯，好享受！

85分鐘稍縱即逝，紀導在「弘義單車」先以地圖說明池上遊的規劃路線：金城武樹（奉茶樹）、伯朗大道、天堂路、大水車，然後返回租車處吃綠豆湯。台東池上爆紅的原因可從兩大經典廣告說起，伯朗咖啡和長榮航空。

 

金城武樹（奉茶樹）

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不管啦！我就要喊它「金城武樹」！大家印象深刻的是長榮航空「I SEE YOU」（推向巔峰）逛告，2013年邀請國際巨星金城武拍攝形象廣告，片中金城武在池上伯朗大道上騎單車，並在路旁一棵茄苳樹下乘涼喝茶。這支廣告引爆了觀光熱潮，不僅讓該地成為台東最熱門的景點，那棵樹也被大眾暱稱為「金城武樹」。

 

伯朗大道

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「伯朗大道」起源自1997年金車伯朗咖啡在池上的一條田間小路（實名為錦新三號道路）拍攝「豐收篇」等系列廣告。因兩旁有一望無際的稻田且完全沒有電線桿，美景隨廣告放送而大受歡迎，這條路也因此被命名為「伯朗大道」。

 

天堂路

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而天堂路則是無數攝影愛好者心目中的美拍勝地！也是「好攝之徒」水靜葳我的最愛！沒有之一！台東池上天堂路是一條位於萬安村龍仔尾聚落與伯朗大道相接的S型田間小徑（萬新道路）。主要亮點正在它S型的蜿蜒小徑，與筆直寬廣的伯朗大道不同，天堂路呈現優雅的S型曲線，一路向遠方延伸，彷彿通往天際。

加上池上這裡沒有電線桿干擾的純淨景觀，道路兩旁盡是無邊無際的翠綠或金黃稻田，完全沒有電線桿破壞畫面，視野極為開闊。遠處可見高聳入雲的南橫山群與花東縱谷大景，自然氣息濃厚。

 

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這裡也是美拍熱點，位於天堂鞦韆萬安社區天堂路路口處，設有由藝術家撒部‧噶照創作的月牙造型鞦韆，坐在上面可邊盪鞦韆邊欣賞整片稻浪及延伸到山邊、天邊的無垠遼闊視野，飄飄然的感覺，感覺身心靈都隨之輕舞飛揚。

 

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騎乘自行車快意穿梭田野，沉浸式感受稻田、山脈與聚落共同構成的農村景觀，池上的大坡池、環鄉自行車道及池上飯包等文化，從大坡池與水源形成，到聚落形成、稻作發展，打出「池上米鄉」知名度，延伸到療癒系地景之美的農村景觀與觀光，交織出漂亮的地方農業發展脈絡。

 

 

15:05-15:50 羅山遊憩區（停留時間：45分鐘）

泥火山、瀑布、大魚池、浮圳、竹林步道

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羅山遊憩區位於花蓮縣富里鄉、海岸山脈西側，是全臺灣第一個有機示範農村，結合地質、生態、農業與農村生活，區內包括羅山瀑布、羅山泥火山、羅山大魚池、浮圳及其他自然生態景觀，尤以泥火山、羅山瀑布具有代表性。

 

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羅山泥火山是相當特殊的地質景觀，地下氣體與含泥地下水沿著地層裂隙冒出地表，形成泥漿及氣泡不斷湧出的現象。在此可見先民的智慧，如何將自然資源融入居民日常生活，而自然又是如何影響人們的生活。當地居民過去更將泥火山稱為「鹽坪」，曾利用冒出的天然氣作為燃料，也會採集帶有鹹味、富含礦物質的泥火山水作為凝固劑，製作具有地方特色的泥火山豆腐。

 

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附近的羅山瀑布由海岸山脈而下，位於螺仔溪上游，由海岸山脈斷層地形所形成，高約 120 公尺，分為上下兩層，形成醒目的山壁瀑布景觀。

 

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羅山大魚池早年為農業灌溉而築成的天然與人工交織之湖泊與溼地。羅山竹跡（里山竹林散步道）是由大面積桂竹林疏伐整理而成的幽靜散步道。

 

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富里羅山大魚池可見漂鳥197縱谷大地藝術季2026新作：臺灣禹禹藝術工作室《流變的棲居》。以鐵件、木、竹等複合媒材，呈現一種「輕盈的重量」，採用半懸空的構築狀態，打破地景恆定不動的印象。屋頂以竹片層層堆疊而成，宛如一座靜立於山谷間的迷你教堂或庇所；下方則以各種動物足形柱體來支撐結構。設計理念是將縱谷、平原與生物群落視為一個整體的流動系統，象徵地質演進與山脈河流的動態過程。結構間吊掛的風鈴能捕捉自然氣流，隱喻流域對地表的切割與搬運。有趣的是下面的有Ｎ雙動物腳腳～有貓、狗等動物足跡造型，為地貌演變增添日常的溫度，傳達地形與萬物共生、短暫停頓後達成和諧的狀態。

 

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這座有機農村還可見特殊的生態和植物，像是罕見的濱海植物，因泥火山噴發的泥漿帶有鹹味且透水性不佳，環境類似海邊泥沼，因此孕育出多種通常生長在海邊的特有濱海植物，在山區出現十分罕見。鬯（音：ㄔㄤˋ）蕨：鳳尾蕨科保育類稀有蕨類，適應鹼性與特殊的泥火山土壤環境。另外還有彭佳嶼飄拂草、冬青菊、鋪地黍、三蕊溝繁縷等植物。林間不時可見松鼠、黑冠麻鷺及多種鳥類等野生動物的蹤跡唷！

羅山在地體驗有傳統炒米香、以泥火山天然滷水製作的泥火山豆腐及手作DIY等體驗活動。在羅山遊客中心旁也可以吃到泥火山豆腐唷！可惜當天公休，無緣一嚐啊！大約10多年前來過富里羅山村，那次有吃到泥火山豆腐，印象中口感紮實綿密，類似百頁豆腐，豆香濃醇爽口。

 

 

16:00-16:20 羅山遊客中心（停留時間：15分鐘）

旅遊諮詢、集章趣、補水、上洗手間

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旅程終點來到羅山遊客中心補水、上洗手間，進一步索取旅遊資料和觀光諮詢，還有很多人喜歡的集章趣，小憩一番，就準備打道回府前往玉里車站囉！

 

 

【花東縱谷郵輪式公車DATA】

【玉里池上線】訂位

https://www.dihoway.com/tw/chishang.php

【玉里光復線】訂位

https://www.dihoway.com/tw/guangfu.php
【台灣好行】客服專線：02-23215955#9由專人服務
 
 

 

 

 

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精華 FAQ

  • 內文重點介紹花東縱谷的2條試營運新路線，分別是「玉里池上線」與「玉里光復線」，都以花蓮玉里火車站為起點，規劃假日觀光行程。

  • 玉里池上線會造訪玉富舊鐵橋、富里稻草藝術景觀區、池上與羅山遊憩區等地，可賞板塊交界地景、拍喵樂園、騎單車遊池上稻田，也能看泥火山與瀑布。

  • 郵輪式公車有隨車導遊、定點接駁與固定停留時間，適合懶得規劃行程的人；一般接駁車則沒有導遊，遊客可依時刻表自由上下車，彈性較高。

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環遊世界的終生旅人！樂於分享美好事物的美食旅遊作家、部落客。

#郵輪 #閨蜜 #花東縱谷 #台東旅遊 #台灣好行 #花蓮旅遊 #打卡景點

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❤台北❤夯吧~盡享幸福肉滋味【IKIGAI燒肉】自己吃也OK

2026-10-26 20:08 Belinda的玩美甜蜜窩

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：IKIGAI燒肉主打一人一爐的個人燒肉模式。
  • 重點二：品牌隸屬全家餐飲，強調高級卻平價的精緻燒肉。
  • 重點三：套餐含沙拉飲料白飯湯，且白飯與湯可續加。

#個人燒肉再一家

IKIGAI燒肉

全家餐飲旗下連鎖品牌

強調一人一爐專屬座位

自己也能豪邁的嗑肉~!!

品牌名稱IKIGAI源自日文

意指生存意義與每日生活的點滴樂趣

同時也撞台語諧音#一起尬意((一起喜歡))

主打高級卻平價的精緻燒肉

無論是日本山形A5和牛或美國Prime等級牛肉

通通千元有找

餐點以個人套餐為主

均附沙拉、飲料、白飯、湯

真的想吃燒肉隨時都可以

點了A5和牛盛和套餐❤

極致大理石油花~入口即化

烤肉過程因豐盛油脂滴落

導致火超旺~相信這發爐現象

象徵年底運勢旺到不行呀!!

牛肉盛和套餐❤

集合多款經典部位

肉質鮮嫩多汁~整個超滿足

豚鳥盛和套餐❤

嚴選優質豬肉與嫩雞

不吃牛的美味選擇囉

套餐白飯、湯均可續加

鹽巴、燒肉醬、蒜片、油蔥、泡菜

每日現做上述五種獨家佐料~

讓燒肉更美味、多樣化且有層次

完美呈現一起尬意的燒肉精髓囉

#IKIGAI燒肉 #個人燒肉 #連鎖燒肉 #獨享美味

精華 FAQ

  • 它主打個人燒肉概念，每位客人都有專屬爐具與座位，適合一個人也能自在享受烤肉，不必揪團就能大口吃肉。

  • 品牌強調高級卻平價，提供日本山形A5和牛、美國Prime牛肉等選擇，且多數千元有找，讓消費者以較親民價格吃到精緻燒肉。

  • 套餐多以個人組合呈現，附沙拉、飲料、白飯和湯，且白飯與湯可續加；另外還有鹽巴、燒肉醬、蒜片、油蔥、泡菜等佐料增加風味層次。

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#台北 #燒肉 #台語 #美食探店

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