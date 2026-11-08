2026最新國旅優惠加碼！台灣好行台東【縱谷鹿野線】＋【就是愛池稻】套票買2天玩3天！鹿野高台、池上天堂路、伯朗大道、關山、米國學

AI重點 文章重點整理： 重點一： 台灣好行縱谷鹿野線推出雙路線升級套票。

台灣好行縱谷鹿野線推出雙路線升級套票。 重點二： 搭配合作民宿蓋章可實現買2日玩3天優惠。

搭配合作民宿蓋章可實現買2日玩3天優惠。 重點三：行程串聯關山、池上與多家在地特約店家折扣。

慢遊花東縱谷好療癒！天秤座的我想懶到極致～大推玩花東聰明玩法！坐火車＋【台灣好行】＝玩美實現：免開車，1個人說走就走！花小錢輕鬆出去玩！2026年最新！台灣好行【縱谷鹿野線】全新套票省很大！不用自己開車，也能深度走訪花東縱谷絕美療癒的田園與溫泉森林！2026年國旅優惠別錯過唷！觀光署國旅補助與台東縣政府推出優惠，2026台灣好行【縱谷鹿野線】全新推出雙路線升級套票，主打「郵輪式公車」慢遊體驗，串聯【就是愛池稻】或【遇見溫森好】這兩條路線，搭配50+家在地特約店家折扣（涵蓋青澤、寶桑豆花、各大溫泉飯店、池上自行車租借等），只要在合作民宿多住1晚並蓋章，第3天還能免費搭車返回台東市，輕鬆實現「買2日玩3天」的精省行程！對於不想開車去旅行的朋友，【火車＋台灣好行公車】是最輕鬆、高CP值的聰明半自由行玩法，看好火車和台灣好行時間表，這就來規劃超Chill的台東縱谷之旅吧！

TEXT＋PHOTO＝水靜葳環遊世界366天

你是哪一派，【溫森好】還是【愛池稻】？

吃貨旅遊作家水靜葳我，上一篇介紹了台灣好行【縱谷鹿野線】＋【遇見溫森好】的詳細玩法＆攻略（圖文＋影片如下～請點選！）

https://travel366days.com/taitumg-bus-taiwan/

https://youtu.be/5NkxEbMvWcA?si=HCGlgd_-P7lMlzz7

本篇則聚焦【就是愛池稻】詳細行程規劃、介紹唷！

時序進入年末，2026年的國旅優惠補助快快規劃吧！交通部觀光署國旅補助自9月1日起開跑，台東縣政府結合台灣好行【縱谷鹿野線】全新推出的二日券，旅客可依喜好選擇「縱谷鹿野線＋就是愛池稻」或「縱谷鹿野線＋遇見溫森好」，一次串聯台東市、鹿野、知本、關山及池上等熱門景點，只要由參與活動民宿在二日券蓋章，第三天即可享免費搭車，讓國旅補助不但省住宿費，還能延伸幸福，走一趟深度慢遊台東之旅。

https://youtu.be/i3VlxHKFdio?si=9kK5T_j7JbUvXZ8U

可視個人需求來規劃行程，充分利用【縱谷鹿野線二日券】的優惠，先玩【縱谷鹿野線】或是【就是愛池稻】，比如第一天從台東出發，搭乘郵輪式公車【縱谷鹿野線】，在隨車解說導遊帶領下走訪卑南遺址公園、原生應用植物園及鹿野高台，欣賞花東縱谷自然景觀與人文風情。別忘了善加利用沿線的店家優惠，嘗美食、品好茶、住飯店、玩體驗、選伴手禮，多達50+合作優惠廠商，又再省一筆唷！

第二天可選擇「就是愛池稻」（非郵輪式公車）一路向北前往池上、關山，騎單車穿梭田野，走訪池上金色稻浪的天堂路、金城武樹、伯朗大道和大坡池；關山除了騎單車遊花東縱谷稻田阡陌美景，還可拜訪百年老屋和米國學校聽故事、品嘗特色美食，走訪在地特色店家，盡情擁抱花東縱谷之美。

國旅好康再加碼！2026台灣好行【縱谷鹿野線】雙路線升級套票，搭配優惠民宿多住一晚，二日券還能享有延伸優惠唷！由參加優惠的民宿於二日券上蓋章，第三天即可憑券免費搭車返回台東市，讓二日券變大了！「一券玩三天」、「買2日玩3天」！來到台東，最適合慢步調、悠閒慢旅，把台東的山林、田野、溫泉、文化、美食一次玩透透，玩更多！省更多！

台灣好行【縱谷鹿野線】全新套票亮點與玩法

亮點1.郵輪式公車（專人導覽）

縱谷鹿野線轉型為郵輪式公車（每天 2 班：上午08:00、下午13:40），車上配有專業解說員全程陪同、導覽，景點到站後原車等候、接駁，免去查詢班次接駁的困擾，大包小包的戰利品也都可以放在車上唷！

亮點2. 1 券玩3天（住宿加碼優惠）

憑二日券入住合作優惠民宿，由民宿於票券蓋章後，第三天即可免費搭車返回台東市區，買到賺到！搭配國旅觀光、住宿優惠，實在是太划算，這優惠太甜了。

亮點3.吃喝玩樂享折扣

食宿遊購行全包！結合台東市區、知本溫泉區、關山池上及鹿野在地超過 50 家優質商家（如青澤、寶桑豆花、各大溫泉飯店與特色民宿等），出示台灣好行【縱谷鹿野線】套票票根即可享用。

2026台灣好行【縱谷鹿野線】全新套票票價一覽

套票名稱適用路線組合全票價格優惠票價格縱谷鹿野線一日券縱谷鹿野線郵輪式公車$180$100縱谷鹿野線+遇見溫森好鹿野縱谷+知本溫泉森林（二日券）$270$190縱谷鹿野線+就是愛池稻鹿野縱谷+關山池上單車慢城（二日券）$450$370

【台灣好行縱谷鹿野線】購票/訂位管道：

可在縱谷鹿野線訂票系統購票訂票https://www.ttdiway.com或洽詢客服人員(089)333-023訂位。

【台灣好行縱谷鹿野線！全新套票】

www.ttdiway.com/tw/lineTicket.php

台灣好行24小時免付費旅遊諮詢熱線：0800-011765；東台灣客運電話:(089) 333-023。

【台灣好行 縱谷鹿野線時間表】

縱谷鹿野線火車轉乘資訊（下午班次）

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縱谷鹿野線火車轉乘資訊（下午班次）[/caption]

「縱谷鹿野線＋就是愛池稻」行程規劃

善用【台灣好行縱谷鹿野線！全新套票】，可一次玩「縱谷鹿野線＋就是愛池稻」，規劃二日遊或三日遊唷！建議行程規劃如下：

第一天坐火車去台東走【縱谷鹿野線】（郵輪式公車）

★從北部可搭周六的自強號（3000）452班次，05：20抵達台東

★從南部可搭自強號（3000）411班次，07：40抵達台東

南部前往台東班車時間不分平日、假日，早晚都有，可視個人喜好輕鬆安排。從北部出發的話，還可以悠閒地吃個早餐。

以平日來說，北部搭火車到台東，抵達台東的時間已是中午過後，火車班次有：自強（3000）410抵達台東12:32／自強（3000）472抵達台東13:06。可搭乘下午的【縱谷鹿野線】郵輪式公車（每天 2 班：上午08:00、下午13:40由台東轉運站出發，行經台東火車站等站點，可自由選擇從哪站上車）。

第二天再走【就是愛池稻】前進關山、池上（非郵輪式公車）

https://travel366days.com/taitumg-bus-taiwan/

【台灣好行 就是愛池稻時間表】

東台灣客運8161、8163、8165、8166往關山、池上、利稻

台灣好行【就是愛池稻】時刻表

台灣好行【就是愛池稻】路線、行程亮點

07：50 台東轉運站搭乘【就是愛池稻】8166公車前往關山

08：55 關山車站租借Ubike

09：00～11：00 關山老街巡禮或關山環鎮自行車道

11：05～12：30 關山米國學校

12：37 從米國學校搭乘【就是愛池稻】8161公車前往池上

12：56～18：00 池上站租借電動車

18：15 搭乘【就是愛池稻】8166前往關山住一晚或搭車回家

07：50 台東轉運站搭乘【就是愛池稻】8166公車前往關山

請參考【台灣好行 就是愛池稻時間表】

東台灣客運8161、8163、8165、8166往關山、池上、利稻

可下載「iBus公路客運」App，以便隨時掌握最新公路客運動態、時間。因花東地區的公車時間與時間表多少會有落差，且班次較少，建議連線App最新公車動態，以免錯過班車。

08：55 關山車站租借Ubike

2026最新！台灣好行台東【縱谷鹿野線】＋【就是愛池稻】套票買2天玩3天！鹿野高台、池上天堂路、伯朗大道、關山、米國學校@水靜葳環遊世界366天 (29)

關山車站前和米國學校皆設有Ubike，是暢遊關山小鎮最佳利器。

09：00～11：00 關山老街巡禮或關山環鎮自行車道

首度造訪關山的朋友一定會造訪【關山環鎮自行車道】，這條自行車道是全台首座自行車專用道，沒有汽機車爭道，全程與一般公路分流，提供安全、寧靜的騎乘環境，恣意徜徉於美麗純淨的花東縱谷間。全長約12公里，環繞關山鎮外圍一圈，慢騎拍照約需1.5～2小時，恣意欣賞春季嫩綠色秧苗充滿生命力；夏季（5月下旬至6月）片片翠綠稻田；秋、冬（10月下旬至12月）金黃色稻浪與收割後的油菜花海，輪番上陣的四季田野好風光！

【關山環鎮自行車道】分為「親水段」與「親山段」兩路線，「親水段」由關山親水公園出發，沿著關山大排、崁頂溪及紅石溪畔前行。沿途有清流水圳、檳榔樹小徑、臺灣櫸木林，還會經過布農族聚落。「親山段」隨著地勢漸高轉為緩坡（包含著名的「好漢坡」），最高點設有花東縱谷國家風景區管理處興建的縱關日月亭，可在此稍作休息、遠眺俯瞰整個關山小鎮與花東縱谷全景。過亭後有桃花心木林夾道。

騎乘結束或中途可順遊關山米國學校體驗碾米與品嚐在地米食，造訪東部最大的媽祖廟關山天后宮，或是品嚐著名的關山便當、關山臭豆腐與愛玉、豆花。

很多朋友是二訪、三訪關山，不妨來場【關山鎮老屋巡禮】穿越一下吧！

關山舊火車站 古老優雅的百年舊驛

關山舊火車站 古老優雅的百年舊驛@水靜葳環遊世界366天

一眼愛上！好美的優雅地車站！台東關山舊火車站（又稱「里壠驛」）是東部鐵路沿線極具代表性的日式木造歷史建築，建於日據時期（西元1919年），正面中央為兩段式傾斜的曼薩爾式屋頂，是19世紀時期拿破崙三世最常用於法國公共建設的屋頂樣式，為東部鐵路幹線僅存的日治時代「和洋折衷式」老車站。

關山舊火車站 古老優雅的百年舊驛@水靜葳環遊世界366天2

獨特的日式與歐風融合建築

★外觀結構：建築造型左右對稱，具備抬高基座、木構木編牆、日式屋架與外牆魚鱗板等傳統日式特徵。

★日本北方農家樣式：為東部幹線僅存比照日本北方農家樣式建造的木造車站。

★西洋風貌點綴：正面中央擁有突出的五角形（近半圓形）屋頂與入口門廊，融合了19世紀西洋建築（類似法國拿破崙三世或荷蘭式復折式屋頂風格）與半圓形小氣窗，是東線鐵路少見揉合歐風的日治時期車站。

歷史與文化意義

★建站背景：始建於大正8年（1919年，由台東製糖株式會社設立），原名「里壠驛」。「里壠」（Lilong）為阿美族語，意指當地「紅蟲」很多；後於1937年更名為關山站。於2002年公告登錄為台東縣歷史建築。

★見證東部移民史：伴隨東部幹線通車，此地曾促使大量客家人移居東部，以及阿美族德高班寮社大規模東遷，是見證花東縱谷近代開發與族群遷徙的重要歷史地標。

興源行 60年老屋變身溫馨民宿

台東關山舊火車站前的「興源行民宿」是一間由近60年歷史的老屋與前身為百貨公司的老建築改建而成的特色旅宿。

台東關山舊火車站前的「興源行民宿」

地理位置與交通

★極佳便利性：位於關山舊火車站前方，從火車站下車步行約2分鐘即可抵達。

★慢活氛圍：周邊充滿小鎮與稻香氣息，非常適合搭乘大眾運輸的自由行旅客。

台東關山舊火車站前的「興源行民宿」2

保留了50、60年代的復古建築元素，包括斑駁的紅磚牆、醒目的綠牆與紅色窗花。屋內可見日式木造結構、雕花櫺窗、木質調擺設、舊鐵花窗以及復古涼爽的磨石子地板，充滿復古懷舊氛圍。

台東關山舊火車站前的「興源行民宿」女主人

★熱情女主人：健談好客、熱情友善的民宿老闆是一對姊妹花，會在地圖上親自註記導覽與推薦關山及周邊的私房行程。這裡也是兩人從小居住的老家，充滿點點滴滴的回憶，和無數街頭巷尾的趣聞故事。

★在地導覽與支援：提供旅遊建議、協助對接花東旅遊補助窗口，並設有共用休息室可以沏茶聊天。

地址：956臺東縣關山鎮中福里中山路16號（近關山舊火車站、關山火車站）

電話：0921-578158 / 0921-578123

官網：https://ittbnb.com/xinyuanhang/

入住與退房時間：入住時間為 15:00 後，退房時間為 11:00 前

房型選擇：提供標準雙人房、標準四人房、豪華家庭房等。

基本設施：免費 WiFi、免費停車場、平面電視與空調。

餐飲服務：提供美味精緻早餐（用餐時間 08:00–09:30；暑假期間 7/1~8/31 不提供早餐）。

痴愛玉 超有創意的美味愛玉

台東關山「痴愛玉」

台東關山「痴愛玉」是當地極具特色的天然愛玉專賣店，結合了家族30年的有機種植、日式老屋空間與創新愛玉料理。主人愛玉姐是位熱情友善的文青，以天馬行空的想法和極致美學，研發出各種口味的愛玉，擺盤也是超美的！忍不住手機、相機先食！為了推廣食農教育，不但提供動手搓愛玉的食農教育體驗，還別出心裁地推出預約制、客製化的「愛玉宴」，多的是你想不到創意愛玉鮮吃法。

台東關山「痴愛玉」

源自天然與父女傳承的原料

★30年野生與有機栽種：父親在關山月眉山區（海拔約800～1800公尺）守護、照顧上千株野放愛玉藤（品種為「五節芒種」）長達30年。

★無毒認證：堅持自產、無農藥與化學肥料，獲得MOA有機驗證及Halal清真認證。

痴愛玉特色空間與氛圍

台東關山「痴愛玉」懷舊氛圍

★日式老屋：位於台東縣關山鎮中山路105號（關山分局前），由70年歷史的前農委會/警局舊宿舍與日式老屋改造，充滿靜謐文青感。

★創意手洗愛玉與多元風味

台東關山「痴愛玉」美味愛玉

不同於一般市面僅有檸檬愛玉，愛玉姐開發出多種顛覆想像的特色愛玉品項：

天使之心（牛奶洗愛玉）：用初鹿鮮奶代替水來手洗愛玉，口感極為Q彈、神似奶酪。

多變特調口味：結合在地食材與特色飲品，推出玫瑰拿鐵愛玉、鹿野紅烏龍/紅茶愛玉、黑糖檸檬愛玉、小米酒愛玉，甚至是鹹食風味的「愛玉粿」與咖啡、米漿等跨界料理唷！

【痴愛玉DATA】

地址：台東縣關山鎮中山路105號

營業時間：12:00-16:00（每週日、一休，建議出發前確認粉專或先致電）

痴愛玉FB

嘉賓旅社 關山最老的旅社

嘉賓旅社 關山最老的旅社

位於關山鎮舊火車站前的「嘉賓旅社」是當地歷史最悠久、深具代表性的木造老旅社，也是昔日鎮上生意最好最大的旅社。旅社共有36間房間，2樓的房間全部都是檜木做的，至今仍保留了當時房間的格局。

嘉賓旅社地理位置與歷史

建於日據時期昭和15年（1940年），位於舊關山火車站（里壠驛）正前方。當時是關山生意最好、規模最大（共36間房）的旅社，專門接待往來做生意或工作的外地旅客。

多元融合的建築風格

2026最新！台灣好行台東【縱谷鹿野線】＋【就是愛池稻】套票買2天玩3天！鹿野高台、池上天堂路、伯朗大道、關山、米國學校@水靜葳環遊世界366天 (21)

外觀設有醒目的太子樓（通風透光設計），結合了日式建築外型、西式結構以及台式裝飾元素。由在地台灣人吳嘉隆設計與建造，大量運用關山當地的優質林業檜木作為梁柱與內部裝潢。1樓可見古老櫃檯和超古典的老保險箱，院中還保有防空洞。2樓房間幾乎全由檜木打造，並保留了古老的木製門閂與整面藥斗牆等歷史痕跡。

時代見證與轉型

歷經「華香食堂」、「嘉賓飯店」到「嘉賓旅社」三個時期，見證了關山因鐵道繁盛而興起、隨後變遷的歲月，近年經由地方與學界（如台科大建築系）合作保存與活化，成為體驗花東縱谷慢活文化與老屋巡禮的重要景點。

福生堂 關山最老的藥局發明五分珠

福生堂 關山最老的藥局發明五分珠

還記得名噪一時的「五分珠」嗎？位於台東縣關山鎮的「福生堂藥房」前身為日據時期創立的易生堂藥房，是當地極具歷史意義的老字號藥局，見證了關山老街的繁華歲月。

福生堂 關山最老的藥局發明五分珠

福生堂自民國9年開設迄今近百年，歷經三代，是小鎮當時唯一的藥局，也因後山的醫藥難求，才有「五分珠」的問世，為鎮上人們的病痛帶來紓解，雖然「五分珠」已在2016年停產，但走進福生堂，近百年木造建築、整片藥斗牆，濃濃的中藥味依然不變。國民止痛散劑「五分珠」的原產地就在全台人口最少的鎮——關山鎮（不到8千人），「五分珠」曾紅極一時並外銷日本，過去曾是家家戶戶的常備萬靈丹，以廣告口號：「頭痛，五分珠，嘴齒痛，五分珠」深植人心。

如今這棟百年老屋建築仍矗立於關山中山路，懷舊老建築歷經歲月洗禮，完整保留了早期木造結構、古樸老招牌和古老木製藥櫃，是走訪關山老屋巡禮、感受鐵道與街區歷史的重要地標。

里壠官邸 關山最老的官邸

里壠官邸之建築物為單棟單層日式木造建築，屋頂為類似歇山頂的「入母屋造」，牆身為雨淋板造。前院入口門柱採用的洗石子樣式計有咖啡、淺黃及 青灰色等三種顏色組合，室內空間格局可以完整呈現原有官邸建築空間使用的生活機能，且由木構地板、屋架及編竹夾泥牆所構成。建造時期約為日治時代年間，使用材料應為日本進口之柳杉木和台灣扁柏，顯示其嚴謹性和要求，建造完成後即為官員官邸使用。

火車站長宿舍 關山最老的宿舍

座落於關山舊火車站的西北側，創建時間可回溯至日治（西元 1919 年，台灣總督府建成完工那年），由台灣總督府鐵道部興建，見證了最初關山的鐵道時代。 整棟建築以檜木為建材，屋身以磚砌抬高，牆體是竹編夾泥牆白灰粉刷，外側以雨淋板披覆，屋頂為四披水形式，北側立面的凸窗設計當時罕有。

關山推薦店家

（建議先打電話或看粉專確認營業時間，以免發生提早賣光收攤或臨時休息等狀況）

下車站點分類店名電話關山住宿興源行089-814596關山美食痴愛玉0936-257478關山美食合眾國小089-812070關山伴手禮火盛製餅舖089-811173關山國小住宿茶田關舍089-815098

0912103373

關山國小美食關山臭豆腐089-812148關山國小美食關山肉圓089-811396關山國小美食源昌關山便當089-811246關山國小美食蜀川味0988-700827關山國小伴手禮泰祥封仔餅089-811709

11：05～12：30 關山米國學校

台東關山米國學校外觀

可搭乘台灣好行前往「米國學校」，或是騎Ubike前往，僅約5分鐘即抵。米國學校亦設有Ubike站點唷！超開心，剛好遇見享譽全台的「米國學校」校長、台東縣關山鎮農會主任彭衍芳，彭校長於1985年返鄉，時年30，至今投入地方深耕超過30年，是推動關山鎮休閒農業、食農教育與地方創生的核心靈魂人物。

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「米國學校」校長、台東縣關山鎮農會主任彭衍芳[/caption]

從舊碾米工廠、穀倉變身「米國學校」

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台東關山米國學校咖啡館[/caption]

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台東關山米國學校福利社[/caption]

2005年起，彭衍芳一手擘劃，將關山鎮農會原本閒置的舊碾米工廠與穀倉，成功轉型為「米國學校」（關山鎮農會休閒旅遊中心）。他強調「從泥巴到嘴巴」的理念，設計了製米體驗、米食DIY、多元文化廚藝教室等活動，讓這裡成為台灣重要的食農教育前進基地，更曾榮獲國家環境教育獎特優肯定。他運用跨域實驗的精神，成功帶領關山農會與在地農民走出了一條兼具觀光、教育與永續的創生之路。

關山米好吃 來自太陽公公遲到早退

台東關山鎮農會超市

彭校長說，關山小鎮位於北回歸線以南，中央山脈和海岸山脈之間，太陽公公早晨要越過海岸山脈才照得進來，下午又因中央山脈而提早下班，每天遲到、早退，讓關山的日照比別的地方少兩小時。日夜溫差大，造成花東縱谷稻米的熟成期，普遍較西部米多出12~25天，更長的栽種時間孕育出「在欉黃」白米的甜度和香氣，關山米米粒大、白肚少、口感Q彈，加上當地叫「豐泉里」，泉水豐沛、適合種稻，台梗2號、台梗9號、高雄139、高雄147，都能在這片好山好水得到滋養，造就出米型飽滿、香Q好吃的關山米。能夠連續十年榮獲農試所「特優」評價，客觀顯示關山米之佳。

台東關山米國學校古早味大碗公飯@水靜葳環遊世界366天

彭衍芳說：「推出古早味大碗公飯從來就不是為了要靠它賺錢，我們更想藉由豐盛的這一碗，讓大家知道關山米有多好吃，喜歡關山米的口感和味道，願意走到旁邊的農會超市，買一包關山米回家，不管是台梗9號2號還是高雄147或139，關山都很強，可以說這個大碗公飯，是為了服務關山米而來。」

稻田彩繪與農業創新

關山美拍打卡「稻田彩繪」藝術

近年來，每年11中～12月底，湧入無數遊客前來關山美拍打卡「稻田彩繪」藝術！彭校長透過文化與藝術包裝農業，將農田變成觀光亮點，像是引爆話題的「神喵報稻」。農村觀光常見花海，但成本高、周期短。彭校長分享這幾年來關山鎮農會的實作成果，他們轉向彩繪稻田，與藝術家合作，將插秧的田轉化為美學媒介，一來延展活動期間，二來也讓「農」這件事變得可視、可感。「彩繪稻田可維持兩個月，還是農民自己種的稻、插的秧。」這種做法不是排斥觀光，而是讓觀光回歸農務主體，讓美與本業同在。

多功能的「看、玩、吃、帶」體驗

【米國學校】規劃多元豐富的DIY體驗活動，像是：搓愛玉、蜂蠟蠟燭、蜂王乳、豆腐乳、米食糕點、食材尋寶趣、古早味大碗公飯、易煮米-製米體驗、環保製米、真空香米製米、大米小米打獵趣等體驗。

★看米（製米過程）：設有體驗教室與水稻文物館，展示傳統農具及早年生活用品（免費參觀），並可了解稻米從稻穀到白飯的處理流程。

★玩米（DIY與農事體驗）：提供製米體驗（如環保製米，將自己碾好的米裝進布袋帶回家）、米食DIY與下田採收等活動（需提前預約）。

★吃米（古早味大碗公飯）：由田媽媽餐廳（由玉米倉庫改造）在中午時段供應。使用關山在地良質米，搭配依時令與小農提供的新鮮蔬菜與肉品（如控肉、排骨、滷雞腿），主打「零食物里程」的美味。

★帶著米回家：設有農產品展售中心與農民直銷站，販售優質的關山米、米製零食、米製甜點及在地小農特產。

農遊體驗詳細內容、報名請見【關山鎮農會】官網

https://www.ksfa.org.tw/album.php?lang=tw&tb=1

從米乖乖、臭豆腐脆餅到小農格子店鋪

他也與在地青農、跨界團隊合作，推出部落導覽、Long Stay計畫，甚至與知名品牌合作開發「米乖乖」等創新零食，活化沒落的米食文化。有趣的是，最近在網路爆紅的「關山臭豆腐脆餅」也是出自他的巧思！還一度因為「不夠臭」，被他退貨、重做呢！

台東關山米國學校從米乖乖、臭豆腐脆餅到小農格子店鋪

農特產展售中心好好逛，好好買！不只如此，彭校長還特設一處【小農格子店鋪】，他如數家珍地介紹著，一個格子是一個農民的產品，訴說一個農民及農產品的故事。這是米國學校幫當地農夫搭建的銷售平台，同時協助小農開發特色產品。這些小農商品樣樣有特色，天啊！我通通都想買回家耶！

台東關山米國學校共享宅

「想住哪，就住哪，全世界都是家。」是無數人的想望！花東縱谷之美舉世聞名，不少外國人造訪在此，甚至落地生根，同時也是最受國人歡迎的度假熱點，2025年起45歲以上人口占全國人數一半，面對這股市場趨勢，彭校長提出一個「共享宅」概念：讓中高齡族群不需要擁有房產，就能在不同城市彈性居住。從擁有權轉向使用權，降低壓力，也提升生活選擇權。對許多人生進入下半場的人來說，這不只是商業創新，更是一種自由的哲學。

【米國學校-關山鎮農會休閒旅遊中心DATA】

電話：089-814903

地址：台東縣關山鎮昌林24-1號

開放時間：08:00-17:00

LINE@關山鎮農會休閒旅遊中心

官網：https://www.ksfa.org.tw/

米國學校FB

服務設施：展示館/販賣部/停車場/公廁/公車站/解說簡報/共享住宅

12：37 從米國學校搭乘【就是愛池稻】8161公車前往池上

建議下載「iBus公路客運」App，以便隨時掌握最新公路客運動態、時間。

12：56～18：00 池上

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抵達池上站！先租借電動車，亦有腳踏車，但電動車超輕鬆，累了還可坐在車上吹風、賞景、發呆，超Chill！從台灣好行池上公車站牌往回走25公尺（中山路332號）即抵「池上騎點租車遊客服務中心」，憑【愛池稻票券】租車可享9折優惠，再送鹿野紅烏龍冷泡茶唷！

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台東縣池上鄉的自行車道旅遊主線道，走的是平緩田園稻浪路線，地勢起伏較小、路況平緩，適合一般大眾、家庭及輕鬆慢遊。

池上路線規劃與景點：

台東池上路線規劃與景點地圖

池上車站出發 → 大坡池（環湖步道與濕地景觀） → 伯朗大道（筆直無電線桿的稻田路） → 天堂路（S形田園小路與天堂路鞦韆） → 金城武樹（現已改名「奉茶樹」） → 浮圳與大觀亭（水圳與水車景觀） → 池上車站吃池上便當

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「池上米鄉」位於台東縣最北端，坐落於中央山脈與海岸山脈之間的花東縱谷，絕佳的地理位置和絕美的景色，令人怦然！「池上」地名本身和當地自然環境有關，池上東側的大坡池是天然濕地，早期居民聚居於大坡池周邊，日治時期設治時，因聚落位於大坡池之上，而逐漸形成「池上」之名。

台東池上爆紅的原因可從兩大經典廣告說起，伯朗咖啡和長榮航空。台東池上最美的風景是伯朗大道、金城武樹（導遊說現在改成「奉茶樹」了，因為廣告合約已到期）、天堂路與大坡池構成的500公頃無電線桿，開闊綿延的稻田與山嵐景致。每年10月底還會舉辦著名的「池上秋收稻穗藝術節」。

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池上的美好，值得一訪再訪！之前和閨密特別選在金黃稻浪期（每年5月下旬～6月、10月底～11月初）拜訪池上，值此池上最美時刻，稻穗轉為飽滿的金黃色，微風吹拂形成金黃稻浪，是攝影、美拍的旅遊黃金期。雖說金黃稻浪極美！但綠油油的秧苗期（每年3月～4月、7月～8月）也不遜色，嫩綠的秧苗與綠油油的稻海，可感受到滿滿的生命力與療癒感。

大坡池 環湖步道、濕地景觀、裝置藝術

台東池上大坡池

大坡池位於台9線旁，是花東縱谷著名的天然湖泊與國家級濕地。清晨水面平靜時，中央山脈與海岸山脈的倒影清晰可見，景色如詩如畫。坐擁豐富的濕地生態，是多種水鳥、雁鴨及動植物的棲息天堂。夏季可以欣賞滿池粉嫩的荷花與水生植物。

大坡池設有環湖步道與自行車道，環湖步道全長約2.7～3公里，悠閒散步約需1小時，騎單車或電動車約15至30分鐘。分為內外環，外環為平整柏油路，適合騎自行車、推嬰兒車或步行，沿途有鳳凰木、樟樹、落羽松遮蔭。內環為木棧道，可近距離觀察濕地生態。可透過自行車道串聯至伯朗大道等知名景點。在大坡池可享水上活動與特色體驗，像是竹筏、獨木舟、雙人水上腳踏車及SUP（立槳）等水上遊憩活動。

台東池上大坡池縱谷大地藝術季-漂鳥197推出了多件著名的地景與裝置藝術《阿嬤的叮囑》

近年結合縱谷大地藝術季-漂鳥197推出了多件著名的地景與裝置藝術，像是《阿嬤的叮囑》：由南投布農族藝術家全得富於2023年創作的立體裝置藝術（材質為鐵件與漂流木），以布農族洪水傳說與蟾蜍禁忌為發想，傳遞人類與自然共存平衡的重要性。

伯朗大道 筆直無電線桿的稻田路

伯朗大道

「伯朗大道」起源自1997年金車伯朗咖啡在池上的一條田間小路（實名為錦新三號道路）拍攝「豐收篇」等系列廣告。因兩旁有一望無際的稻田且完全沒有電線桿，美景隨廣告放送而大受歡迎，這條路也因此被命名為「伯朗大道」。

天堂路 S形田園小路與天堂路鞦韆

台東池上天堂路

天堂路是無數攝影愛好者心目中的美拍勝地！也是「好攝之徒」水靜葳我的最愛！沒有之一！台東池上天堂路是一條位於萬安村龍仔尾聚落與伯朗大道相接的S型田間小徑（萬新道路）。主要亮點正在它S型的蜿蜒小徑，與筆直寬廣的伯朗大道不同，天堂路呈現優雅的S型曲線，一路向遠方延伸，彷彿通往天際。

台東池上天堂路

加上池上這裡沒有電線桿干擾的純淨景觀，道路兩旁盡是無邊無際的翠綠或金黃稻田，完全沒有電線桿破壞畫面，視野極為開闊。遠處可見高聳入雲的南橫山群與花東縱谷大景，自然氣息濃厚。這裡也是美拍熱點，位於天堂鞦韆萬安社區天堂路路口處，設有由藝術家撒部‧噶照創作的月牙造型鞦韆，坐在上面可邊盪鞦韆邊欣賞整片稻浪及延伸到山邊、天邊的無垠遼闊視野，飄飄然的感覺，感覺身心靈都隨之輕舞飛揚。

金城武樹 現已改名「奉茶樹」

金城武樹 現已改名「奉茶樹」

不管啦！我就要喊它「金城武樹」！大家印象深刻的是長榮航空「I SEE YOU」（推向巔峰）逛告，2013年邀請國際巨星金城武拍攝形象廣告，片中金城武在池上伯朗大道上騎單車，並在路旁一棵茄苳樹下乘涼喝茶。這支廣告引爆了觀光熱潮，不僅讓該地成為台東最熱門的景點，那棵樹也被大眾暱稱為「金城武樹」。

浮圳與大觀亭 水圳與水車景觀

浮圳與大觀亭 水圳與水車景觀

「浮圳」與「大觀亭」是花東縱谷與池上農村非常具有代表性的歷史與景觀地標。台東縣歷史建築浮圳為日據時期建造的人工引水圳道，早期池上平原部分區域地勢較高、不易灌溉，先民因而建造了這條高架於地面之上（約6公尺高）的水道，將大坡池的水引流至高處田地，藉此擴大水田耕作面積。

建於百年浮圳之上的大觀亭，是一座木造涼亭與步道建築，周邊緊鄰池上環圳自行車道。因座落於池上平原中央、地勢開闊，站在涼亭上可以360度俯瞰數百公頃一望無際的稻田美景。不遠處還串聯了伯朗大道、天堂路、大坡池以及錦園洗衣亭等知名景點，是遊客騎自行車漫遊池上時絕佳的休憩與賞景點。

騎乘自行車快意穿梭田野，沉浸式感受稻田、山脈與聚落共同構成的農村景觀，池上的大坡池、環鄉自行車道及池上飯包等文化，從大坡池與水源形成，到聚落形成、稻作發展，打出「池上米鄉」知名度，延伸到療癒系地景之美的農村景觀與觀光，交織出漂亮的地方農業發展脈絡。

池上車站吃池上便當

台東池上便當「總統飯包」的【大地飯包】@水靜葳環遊世界366天

池上便當最有名的是？全美行池上鐵路月台便當、悟饕池上飯包、家鄉正宗池上飯包，還有被稱作「總統飯包」的【大地飯包】。這次要介紹無數吃貨推薦的「大地飯店」的【大地飯包】。

台東池上便當「總統飯包」的【大地飯包】排骨便當@水靜葳環遊世界366天

因早年池上住宿選擇較少，許多歷任總統曾造訪下榻於此，因此大地飯包在當地也有人暱稱為「總統飯包」。招牌飯包100元，我愛吃的排骨飯包120元，還有控肉、雞腿、魚排和素食飯包唷！超大人氣主菜有現炸排骨飯與雞腿飯，肉排大塊外酥內嫩、厚實不乾柴，雞腿外皮酥脆多汁。嚴選使用契作優質池上米，米飯Q彈飽滿、粒粒分明，散發淡雅香氣。以經典木片便當盒裝，配菜包含高麗菜、豆干、滷蛋、香腸及薑片等小菜。店內提供免費續用的熱湯與深受老饕喜愛的辣菜脯。若時間充裕可在店內享用，也有許多人買了到火車上享用。

18：15 搭乘【就是愛池稻】8166前往關山住一晚或搭車回家

驅車暢遊池上後，到「池上騎點租車遊客服務中心」還車，搭乘【就是愛池稻】8166回關山住一晚，或是直接過馬路即抵池上火車站，搭車返家。

【台灣好行】什麼是「郵輪式巴士」？

像我自己已經玩過好幾條【台灣好行】的旅遊觀光路線，【台灣好行】有兩種，郵輪式公車（有導遊／解說員）和一般景點接駁公車（無導遊）。

「郵輪式巴士」（又稱「郵輪式公車」）的最大特色是：有隨車導遊＋定點接駁。就是一種「會等人的接駁專車」。跟旅行團一樣，有隨車導遊在車上和景點導覽、解說，【台灣好行】超專業的導遊還會幫大家抓最佳角度、取景美拍唷！

遊客搭乘巴士抵達景點下車遊玩後，原車會在原地等候，不需隨身的物件也可安心放在車上，導遊和司機大大還會很貼心地叮嚀大家貴重物品記得隨身攜帶唷。你可以跟著導遊走，或是自己逛，每個景點的遊賞時間到了再一起前往下一個景點，省去轉車與看時刻表的麻煩，既有跟團的便利，又有自由行的隨興自在。

【台灣好行】有導遊的郵輪式巴士和無導遊的景點接駁公車，郵輪式公車類似「跟團旅行」，公車會像遊輪一樣，定時發車、一車到底。司機會在各景點定點等候，且車上或景點旁會配有專業的導遊或在地解說員，一路上為您介紹當地的歷史文化與風土民情。

特色：

★一車到底，景點停留時間固定，不用自己查公車時刻表，不怕沒座位。

★適合懶得規劃行程、想聽深度歷史講解、攜帶長輩或小孩出遊的旅客。

★多數路線需要提早預約劃位，不能隨到隨上。

【台灣好行】適合怎樣族群？怎麼玩最輕鬆？

【台灣好行】超適合：不開車出遊，懶得規劃路線、行程，懶得做功課，只想輕鬆坐車欣賞風景，專人導覽解說，專車接駁的旅人。

火車／高鐵＋【台灣好行】＝輕鬆慢遊！

自行搭乘火車，到集合車站後，搭【台灣好行】輕鬆啟程！

花東沿途風景超美！我最愛的就是坐火車慢賞沿路風景，超Chill！搭【台灣好行】就和跟團一樣，有專人導覽，只需負責下車美拍＋吃吃喝喝就好！

值得一提的是，【台灣好行】具有服務精神，價格主打一個超高CP值啦！以【台灣好行】郵輪式巴士的行程來說，我遇到的導遊不但專業還很貼心！搭台灣好行花小錢玩國旅，實在有夠開心滿足！

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