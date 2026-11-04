2026-11-04 18:31 水靜葳環遊世界366天
2026最新！台灣好行優惠：台東【縱谷鹿野線】＋【遇見溫森好】套票買2天玩3天！詳細攻略、景點、美食、美人湯、國旅優惠
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：台灣好行縱谷鹿野線推出雙路線升級套票。
- 重點二：可搭郵輪式公車串聯溫泉、森林與縱谷景點。
- 重點三：憑票根與住宿蓋章可享買2日玩3天優惠。
不用自己開車，也能深度走訪花東縱谷絕美療癒的田園與溫泉森林！2026年國旅優惠別錯過唷！觀光署國旅補助與台東縣政府推出優惠，2026台灣好行【縱谷鹿野線】全新推出雙路線升級套票，主打「郵輪式公車」慢遊體驗，串聯【遇見溫森好】或【就是愛池稻】這兩條路線，搭配50+家在地特約店家折扣（涵蓋青澤、寶桑豆花、各大溫泉飯店、池上自行車租借等），只要在合作民宿多住1晚並蓋章，第3天還能免費搭車返回台東市，輕鬆實現「買2日玩3天」的划算行程！對於不開車去旅行的朋友，【火車＋台灣好行公車】是最輕鬆、高CP值的聰明半自由行玩法，看好火車和台灣好行時間表，這就來規劃超Chill的台東縱谷之旅吧！
TEXT＋PHOTO＝水靜葳環遊世界366天
交通部觀光署國旅補助自9月1日起開跑，台東縣政府結合台灣好行【縱谷鹿野線】全新推出的二日券，旅客可依喜好選擇「縱谷鹿野線＋就是愛池稻」或「縱谷鹿野線＋遇見溫森好」，一次串聯台東市、鹿野、知本、關山及池上等熱門景點，只要由參與活動民宿在二日券蓋章，第三天即可享免費搭車，讓國旅補助不但省住宿費，還能延伸幸福，走一趟深度慢遊台東之旅。
2026年國旅補助優惠用起來！搭配【縱谷鹿野線二日券】，第一天從台東出發，搭乘郵輪式公車【縱谷鹿野線】，在隨車解說導遊帶領下走訪卑南遺址公園、原生應用植物園及鹿野高台，欣賞花東縱谷自然景觀與人文風情。別忘了善加利用沿線的店家優惠，嘗美食、品好茶、住飯店、玩體驗、選伴手禮，多達50+合作優惠廠商，又再省一筆唷！
看影片更精采啦!!!（卡緊來看看^^）
https://youtu.be/5NkxEbMvWcA?si=IKrCXhuNjBdBkvhE
第二天可選擇「遇見溫森好」前往知本，漫步知本森林公園、體驗知本溫泉及探訪卡大地布原住民部落；或選擇「就是愛池稻」一路向北前往池上、關山，騎單車穿梭田野，走訪米國學校、在地特色店家，盡情擁抱花東縱谷樂趣多。
國旅好康再加碼！2026台灣好行【縱谷鹿野線】雙路線升級套票，搭配優惠民宿多住一晚，二日券還能享有延伸優惠唷！由參加優惠的民宿於二日券上蓋章，第三天即可憑券免費搭車返回台東市，讓二日券變大了！「一券玩三天」、「買2日玩3天」！來到台東，最適合慢步調、悠閒慢旅，把台東的山林、田野、溫泉、文化、美食一次玩透透，玩更多！省更多！
台灣好行【縱谷鹿野線】全新套票亮點與玩法
亮點1.郵輪式公車（專人導覽）
縱谷鹿野線轉型為郵輪式公車（每天 2 班：上午08:00、下午13:40），車上配有專業解說員全程陪同、導覽，景點到站後原車等候、接駁，免去查詢班次接駁的困擾，大包小包的戰利品也都可以放在車上唷！
亮點2.1券玩3天（住宿加碼優惠）
憑二日券入住合作優惠民宿，由民宿於票券蓋章後，第三天即可免費搭車返回台東市區，買到賺到！搭配國旅觀光、住宿優惠，實在是太划算，這優惠太甜了。
亮點3.吃喝玩樂享折扣
食宿遊購行全包！結合台東市區、知本溫泉區、關山池上及鹿野在地超過 50 家優質商家（如青澤、寶桑豆花、各大溫泉飯店與特色民宿等），出示台灣好行【縱谷鹿野線】套票票根即可享用。
2026台灣好行【縱谷鹿野線】全新套票票價一覽
套票名稱適用路線組合全票價格優惠票價格縱谷鹿野線一日券縱谷鹿野線郵輪式公車$180$100縱谷鹿野線+遇見溫森好鹿野縱谷+知本溫泉森林（二日券）$270$190縱谷鹿野線+就是愛池稻鹿野縱谷+關山池上單車慢城（二日券）$450$370
【台灣好行縱谷鹿野線】購票/訂位：
可在縱谷鹿野線訂票系統購票訂票https://www.ttdiway.com或洽詢客服人員(089)333-023訂位。
【台灣好行縱谷鹿野線！全新套票】
www.ttdiway.com/tw/lineTicket.php
台灣好行24小時免付費旅遊諮詢熱線：0800-011765；東台灣客運電話:(089) 333-023。
【台灣好行 縱谷鹿野線時間表】
縱谷鹿野線火車轉乘資訊
（上午班次）
縱谷鹿野線火車轉乘資訊（下午班次）
★從北部可搭周六的自強號（3000）452班次，05：20抵達台東
★從南部可搭自強號（3000）411班次，07：40抵達台東
南部前往台東班車時間不分平日、假日，早晚都有，可視個人喜好輕鬆安排。從北部來的話，還可以悠閒地吃個早餐。
以平日來說，北部搭火車到台東，抵達台東的時間已是中午過後，第一天可先玩【遇見溫森好】路線，舒泡知本美人湯，第二天再走【縱谷鹿野線】。
台東【縱谷鹿野線】＋【遇見溫森好】精華雙路線行程規劃
這套組合一次打包了「花東縱谷人文自然」與「知本溫泉森林浴」，非常適合想要放慢步調、洗滌身心的旅客，秋冬漫步山林、舒泡溫泉，來一場超療癒的慢活台東！
第1天抵達台東，在台東轉運站逛逛鐵花村、嘗美食，搭乘15:20台灣好行8129【遇見溫森好】公車，16:02抵達知本溫泉站，這可是我心心念念的溫泉療癒假期啊！一日三泡起跳！
第2天上午走訪知本森林遊樂區、卡地布部落，中午抵達台東轉運站，享用午餐後於13:40搭乘【縱谷鹿野線】，目前轉型為郵輪式公車（每天 2 班：上午08:00、下午13:40），大型遊覽車新穎、座位寬敞舒適，可放行李、自行車等，還是寵物友善唷！最後一站鹿野遊客中心行程結束後，返回台東市區，18:03抵達台東火車站，回家囉！
Day1 行程規劃
15:20 台東轉運站出發（搭乘台灣好行8129【遇見溫森好】公車）
16:02 抵達知本溫泉站，入住富野溫泉休閒會館
Day2 行程規劃
08：12 知本溫泉出發（建議提早10分鐘在公車站等候）
08：20 內溫泉站下車
08：20～10：20 知本森林遊樂區
10：30 內溫泉站上車（建議提早10分鐘在公車站等候）
10：48 知本國小下車（建議下載 iBus App，掌握即時公車動態）
10：52-11：30 卡地布部落
11：48 知本國小站上車
12：20 抵達台東轉運站
12：20-13：30 午餐
13：40 起站：台東轉運站出發
14：05-14：45（停留40分鐘） 卑南遺址公園
15：02-16：02（停留60分鐘） 原生應用植物園
16：23-16：53（停留30分鐘） 鹿野高台
16：57-17：32（停留35分鐘） 鹿野遊客中心
18：03 返回台東火車站
18：35 往北火車／18:33 往南火車
這就來看看【縱谷鹿野線】＋【遇見溫森好】台東一日遊雙路線，白天森林浴、晚上溫泉浴的經典雙重享受的詳細圖文分享吧！
Day1
12：32 從北部搭火車抵達台東／12：15 從南部搭火車抵達台東
12：40-15：10前往台東轉運站，遊逛【鐵花新聚落】
台東「鐵花村」轉型為「鐵花新聚落」與「臺東舊站特區」，結合台鐵舊倉庫、原住民音樂與慢活美學。由台鐵貨倉舊宿舍與百年舊火車站蛻變而成的藝文園區，保留了歷史鐵道軌跡與舊月台。園區內具代表性的交錯木構建築，圍繞老樹而生，可順著坡道走到樹梢俯瞰風景。「鐵花新聚落」是原民音樂大本營，被稱為台東最具「台東味」的音樂聖殿，匯集許多原住民音樂人、獨立樂團與街頭藝人演出。街道兩旁掛滿由當地孩童手繪創作的繽紛小燈籠與熱氣球燈飾，入夜後點燈營造出浪漫氛圍。近年常結合光廊隧道、大片草地燈海與太空人、宇宙主題燈光秀。
除了藝文活動，也可逛市集、品嘗在地美食，微光市集 / 假日慢市集集結在地小農特產、原創手作小物、服飾配件，以及烤餅、手搖飲、雞蛋糕與調酒等特色攤商。波浪屋（TTstyle原創館）是由貨櫃與波浪屋頂構成的熱門地標，進駐許多原住民手作選物店、異國料理、日式咖啡與風味餐飲（如馬告鹹豬肉、馬告雞腿排）。
15:20 台東轉運站出發（搭乘台灣好行8129【遇見溫森好】公車）
16:02 抵達知本溫泉站，入住富野溫泉休閒會館
知本溫泉區是全台著名的溫泉勝地，泉質屬於無色無味、潤澤肌膚的弱鹼性碳酸氫鈉泉，又稱「美人湯」。
一泡有感美人湯
抵達知本溫泉站，下車後，過馬路就是「富野溫泉休閒會館」，結合休閒渡假、養生與娛樂功能，是知本一帶極具代表性的溫泉休閒飯店。近20年前，我的知本溫泉初體驗就是在「富野溫泉休閒會館」！當時的一泡有感超咕溜美肌、舒緩疲憊的快感，令我印象深刻至今，這次特別重點安排入住，好好度過一個森林美泉療癒假期！
遠離喧囂峽谷森林
「富野溫泉休閒會館」位於台東知本內溫泉區，緊鄰知本溪與知本國家森林遊樂區，是一座結合自然山林與養生泉質的度假勝地。坐落於群山環繞的峽谷之間，會館以「自然人文交融」為設計核心，為旅人提供遠離喧囂、舒緩身心的理想落腳處。
溫泉特色與多元設施
知本溫泉屬弱鹼性碳酸氫鈉泉，泉質無色無味，浸泡後肌膚滑嫩，素有「美人湯」的美譽。會館精心規劃多樣化的泡湯選擇：
★露天SPA湯池與蒸氣室：
露天SPA湯池與蒸氣室位於飯店B1地下室，提供房客免費使用。適合全家大小穿著泳裝同樂，放鬆緊繃肌理。提供一般水療、按摩水柱池、氣泡SPA池、冷熱池、泡腳池以及兒童戲水／泡湯池等水療設施。蒸氣室提供房客泡湯時交替使用。
使用須知：進入大眾露天SPA區必須自備並全程穿戴泳衣與泳帽。飯店會提供免費毛巾。
★獨立美人湯屋：
空間寬敞舒適的獨立美人湯屋提供注重隱私的旅人專屬的靜謐泡湯空間。富野設有5間獨立隱密的湯屋，分別命名為風湯、花湯、雪湯、月湯、美人湯，附有獨立淋浴區、泡湯區與休息更衣空間，並提供熱水器和泡茶器具、茶包。
開放時間：上午07:3011:00、下午15:00-23:00
湯屋價位（限2人使用）：風湯：1,200元/小時、花湯/雪湯/月湯/美人湯：1,000元/小時
★特色DIY煮蛋區：
戶外設有溫泉煮蛋池，旅客可親自體驗用地熱煮溫泉蛋的樂趣，別具風味。
此外，館內還備有兒童遊戲區、橋棋藝室、桌遊麻將，以及免費腳踏車租借及商務中心等多元設施，親子與多元休閒友善，滿足各類客群的需求。
富野客房體驗
會館擁有近百間精緻客房與套房，最大特色是每間客房內均設有獨立溫泉浴缸，且連浴室蓮蓬頭出水也是知本著名的「美人湯」（弱鹼性碳酸氫鈉泉），讓旅人不出房門也能享受私密泡湯樂趣。
主要房型有：精緻客房/精緻雙人客房：坪數約8.5坪，配置一大床（180x200公分）或雙床。家庭客房坪數約12坪，適合家庭或多人入住。日式房 / 景觀房：部分房型提供山景視野或日式榻榻米風設計，非常適合親子家庭或長輩同行入住。
房內標準設備有：採中央空調系統、大尺寸液晶電視、有線網際網路與免費 Wi-Fi、靜音熱吸收式冰箱、寢具備有乳膠枕、羽絨枕與羽絨被。
原鄉風味融入中西式料理
舒泡美人湯後，稍事休息，準備享用好口碑的精緻晚間套餐，嚴選台東當季、當地豐盛食材，將原鄉風味融入中西式料理，擺盤精美、餐點美味，提供不同人數的合菜與中式套餐組合（例如：2~3人、4~5人、6~7人等不同規格），每人$450 + 10% 服務費，物超所值！
結合知本地區的在地食材與特色烹調，像是：台東傳統阿拜（A-bai，原住民傳統美食）、洛神花手捲（融合創意與台東特產洛神花），常會搭配洛神花茶等在地飲品或當季微調菜色。餐廳供應融合在地時蔬與中西式特色的豐富自助早餐，部分專案或伴手禮也會結合台東在地知名的紅烏龍茶與紅藜等特產。
我們享用的是2-3人的中式套餐，洛神蔬菜手捲、白玉蒜泥小卷、台東味噌烤時魚、樹豆宮保醬雞丁、季節炒時蔬、綠島海藻魚丸湯、季節鮮果盤，含白飯、客製化養生飲品、咖啡、茶、冰淇淋。讓人在品嚐在地美食與特色菜的同時，也能透過玻璃窗欣賞山林綠意。
★洛神蔬菜手捲
採用台東在地特產的洛神花蜜餞、新鮮生菜絲、苜蓿芽、小黃瓜，捲入海苔片， 酸甜開胃、清脆爽口。洛神花的微酸與蜜餞的甜度，搭配爽脆的生菜，非常適合作為開胃前菜。
★白玉蒜泥小卷
嚴選台灣成功海域捕撈的鮮活小卷，只需清蒸，便可嘗到原汁原味的鮮甜Q彈，搭配炸至金黃的蒜酥，更增添香氣層次。
★台東味噌烤時魚
依季節挑選台東在地新鮮時魚，主廚以味噌、蠔油特調醬汁醃漬入味，烤炙出油脂香氣，收乾水分並讓味噌質地微微焦化、散發香氣。甘甜鹹香、肉質鮮嫩。味噌的豆香與鮮魚的油脂在烘烤後完美融合，表皮微焦，內裡魚肉依舊保持細緻與飽滿的鮮汁。
★樹豆宮保醬雞丁
以原住民傳統神聖食材樹豆（勇士豆）、鮮嫩雞腿肉丁、乾辣椒、花椒粒、花生、宮保醬汁（醬油、糖、醋），融合川菜與原民風，雞丁先過油滑熟，另起鍋爆香乾辣椒與花椒，雞肉滑嫩吸汁，乾辣椒帶出微辣微麻的辛香，而特別加入的樹豆則增添獨特的鬆軟口感與原鄉穀物香氣，麻辣鹹甜、層次豐富。
★綠島海藻魚丸湯
以天然海藻和手工虱目魚丸烹煮的綠島海藻魚丸湯，清鮮甘甜、帶有海洋氣息。海藻帶有獨特的微脆口感，魚丸則Q彈多汁，是一道完美的解膩湯品。
晚間套餐供餐時間：17:30- 20:30（最後點餐時間為20:00）
周邊漫遊與漫活假期
入住富野溫泉休閒會館，不僅能在溫泉中洗滌疲憊，更能順遊周邊的知本國家森林遊樂區大口呼吸森林芬多精，或騎乘單車穿梭於知本溪畔。無論是週末快閃還是深度慢旅，這裡都能帶來最純粹的渡假體驗。在知本溫泉住上兩晚不要趕，慢下來～才更有餘裕體會縱谷山林溫泉每年10月到隔年3月每週六下午3:30到天黑黑的知本溪溫泉市集活動，可以在露天溫泉泡泡腳、溫泉煮個蛋、溫泉物語文化導覽、溪畔散步吹吹風，品嘗在地風味，體驗在地手作，慢慢感受台東得天獨厚溫泉村的生活日常。（活動洽詢：榆棋0952-281-917，LINE同號）
遇見溫森好店家優惠
憑【遇見溫森好】票根當日現場房價9折優惠
DATA
地址：台東縣卑南鄉溫泉村龍泉路16號
電話：089-510-510
客房總數：99 間（含精緻客房、日式景觀房、家庭客房等）
入住與退房時間：15:00 後入住，11:00 前退房
Day2
08：12 知本溫泉出發（建議提早10分鐘在公車站等候）
早起舒泡溫泉，享用豐盛的自助餐後退房。在「富野溫泉休閒會館」對面的公車站牌等候台灣好行【遇見溫森好】公車。
08：20～10：20 知本森林遊樂區（內溫泉站下車）
知本森林遊樂區提供免費置物櫃，供遊客寄放行李。園區入口處的售票亭旁，以及遊客中心販賣部旁均有設置小型置物櫃。知本國家森林遊樂區最經典的玩法是結合「森林健行、百年榕樹驚奇、溫泉泡腳、木育手作」的一日悠閒行程，透過由淺入深的動線感受亞熱帶季風林的生態。
經典步行路線安排
約1.5小時：景觀步道與水流腳底按摩
從大門進入後，沿著平緩好走的景觀步道前行，途經「吾名台東區」、「原民之森區」與熱帶植物、藥用植物園區，最後可到水流腳底按摩區享受冰涼山水足浴。
【知本冷泉小故事】
知本溫泉源自於知本溪岸，素有「東台第一景」的美譽。此處的冷泉終年保持
在22C以下，屬於無色無味、清澈透明的碳酸泉。所冒出的小氣泡，讓泡湯的人彷彿泡在「無糖汽水」內，是獨特的感受，非常適合泡腳消暑氣、Chill一下唷！
約2小時：體力挑戰好漢坡步道與千根榕
想要熱血挑戰者可直上全長約827公尺、落差180公尺的好漢坡步道，沿途階梯陡峭，每百階設有鼓勵標語。登頂或由側線抵達近終點處的千根榕，同框氣根盤根錯節的百年白榕，鳥瞰知本內溫泉與遠眺太平洋。
約1.5小時：森林浴步道/七里香步道森呼吸
走進大葉桃花心木、樟樹與白雞油林立的森林浴步道（全長約1820公尺），或是走支線七里香步道下山，享受高濃度芬多精與鳥鳴。
園區必看亮點：
★千根榕與百年白榕：壯觀的氣生根自然造景，是園區最具代表性的自然奇觀。★野生動物相遇：散步時常有機會巧遇台灣獼猴、山羌或多樣鳥類。
DATA
地址：台東縣卑南鄉溫泉村龍泉路290號
營業時間：07:30–17:00
門票資訊：全票平時新台幣80元、假日新台幣100元；優待票 /半票新台幣50元
貼心提醒：夏季山區容易有午後雷陣雨，建議一早入園。部分步道（如榕蔭步道、觀林吊橋）因風災受損持續維護中，出發前可至林業及自然保育署台灣山林悠遊網查詢最新路況。
遇見溫森好優惠店家
憑遇見溫森好票根可購一般優待票80元，平假日皆適用（原價100元）
10：30 內溫泉站上車（建議提早10分鐘在公車站等候）
10：48 知本國小下車（建議下載 iBus App，掌握即時公車動態）
10：52-11：30 卡大地布部落
卡地布，又稱卡大地布部落（卑南語：Katratripulr，又稱知本部落）是卑南族傳統四大部落之一，位於台東市知本一帶。其名稱在卑南語中意為「團結」或「在一起」，代表族人凝聚、共同守護土地與文化的精神。該部落是卑南族「石生」傳說口碑的代表。
★巴拉冠（Balaguan，青年會所）：東台灣最大的男性青年會所，內部點燃24小時不滅的聖火，是傳承階級制度、訓練青少年的核心場所，嚴格禁止婦女與小孩進入。
★達古範（Dagufan，青少年聚會所）：專門提供12歲以下青少年學習、成長與建立互助價值觀的聚會空間。
★三大氏族祖靈屋：由Mavaliw（瑪法琉）、Pakaruku（巴卡魯固）與 Ruvaniaw（羅法尼耀）三大氏族組成，象徵部落的歷史根源與族群精神。
★ 自然生態保育：積極守護周邊的知本濕地，並規劃賞鳥區與賞鳥棚來維護生態。
★文化傳承與祭儀：完整保留傳統的小米收穫祭、狩獵與階級組織，展現強烈的文化主權與凝聚力。
11：48 知本國小站上車
12：20 抵達台東轉運站
12：20-13：30 午餐
可就近在轉運站旁的「鐵花新聚落」用餐，或是步行約6分鐘的「客來吃樂」用餐。台東市區老字號小吃「客來吃樂」是一間傳承三代的在地名店，鄰近鐵花村商圈、超過40年老店，從阿嬤年代延續至今，現已傳承至第三代接班。以親民的銅板價、份量實在，深受在地人與外地觀光客喜愛，用餐時間門口常有排隊人潮。經典的冷＋熱吃法，招牌主打餐點「大腸蚵仔麵線」＋「黑糖桂圓綠豆算 / 綠豆算刨冰」。
大腸蚵仔麵線
湯頭融合鮮蚵與柴魚的鮮味，蒜香味十足。用料講究，使用每日現買現煮的新鮮台東在地溫體豬大腸（滷得入味且軟嫩）、大顆鮮美的蚵仔，以及紅蘿蔔與筍絲增加口感層次。桌上也提供烏醋、蒜泥與辣椒供客人依喜好自行添加。
黑糖桂圓綠豆算 / 綠豆算刨冰
獨特甜品綠豆算（剝殼綠豆）在台東較少見，多流傳於屏東車城、恆春。冷熱皆宜，提供熱的綠豆算、清涼消暑的「黑糖桂圓綠豆蒜刨冰」或綠豆算冰棒，口感濃郁香甜不膩。
DATA
地址：台東市新生路218號（或220號，鐵花商圈附近）
電話：089-343096
營業時間：約 10:00–20:00（店休不固定，建議出發前至粉絲專頁確認）
13：40 起站：台東轉運站出發，搭乘【縱谷鹿野線】台東郵輪式公車
14：05-14：45（停留40分鐘） 卑南遺址公園
卑南遺址公園是台灣第一座考古遺址公園，占地約30公頃，兼具史前文化、原住民文化與自然景觀特色。
★臺灣首座考古遺址公園：現地保存國定卑南考古遺址，遊客有機會在園區內看見真實的考古發掘與保存作業。
★環太平洋與東南亞最大石板棺墓葬群：此處是臺灣最具完整史前聚落型態與資料的遺址，出土超過2000具石板棺及豐富的玉器、陶器與石器。
★經典地標「月形石柱」：高達5公尺以上（頂端因破損呈弦月狀）的國家一級古蹟，是目前遺址上唯一仍矗立於地面的大型板岩石柱，也是臺東縣的地標圖騰來源。
★史前與原住民建築重現：1:1比例史前家屋，重現3000年前史前卑南文化人的聚落生活樣貌。
★原住民文化區：園區內重現卑南族的少年會所與傳統家屋建築。
★多元休閒與觀景設施：展示廳深入介紹卑南遺址文物（如人獸形玉玦、素面紅陶、紡輪等）與史前歷史。
★瞭望臺與綠地：登上公園兩側瞭望臺可遠眺卑南大溪、利吉惡地與臺東市區，大片草坪也適合民眾散步與遊憩。
DATA
地址：臺東縣臺東市文化公園路200號（位於臺東車站後方，步行可達）
開放時間：週二至週日 09:00 - 17:01（週一休館；戶外園區開放時間依館方公告為準）
票價參考：參觀卑南遺址公園戶外園區與遊客中心免收門票，僅進入展示廳需購買門票。全票30元、優待票15元、臺東縣民10元、團體票20元（特定對象免費）
15：02-16：02（停留60分鐘） 原生應用植物園
台東原生探索植物園占地1500坪，擁有兩百多種臺東珍貴原生種藥用植物，園區依植物習性、實用性劃分為六大區：水生植物區、芳香植物區、百草茶植物區、保健藥草區、藥膳植物區、地被藥用性植物區，孕育超過200多種台東在地原生植物與珍貴藥草。如台東五寶：魚腥草、白鶴靈芝、雷公根、香椿、紅刺蔥。園區以生物科技發展藥用植物種原培育技術為主，整合休閒與飲食打造藥草植物產業，同時結合台東純淨天然的景觀，期望能讓來訪的遊客們均能感受身心靈上的滿足。
台東原生應用植物園提供多種以在地有機草本、藥用植物為特色的伴手禮，主要分為養生料理、外用舒緩及草本茶飲等系列。店家推薦熱門伴手禮像是：養生湯包/料理包，刺五加、首烏、天麻、花旗蔘、通天草、金線蓮、黑蒜頭、肉骨茶膳等。
牧場餐廳以提供健康養生的「氽燙鍋」著名，入口清爽的藥膳湯頭與獨家藥草醬料，綠園廳也提供養生御膳餐，都是健康滿點的選擇。這裡也很適合親子同遊，親子牧場有可愛的小羊及鴕鳥們，陪著孩子近距離地與牠們接觸、餵食，體驗牧場的休閒時光。
DATA
地址：台東縣卑南鄉明峰村試驗場8號
電話：089-570011（免付費客服：0800-385-858）
營業時間：週一至週四：08:30–17:30、週五至週日（含國定假日）08:30–19:30
門票資訊：全票200元、兒童票100元（部分對象如6歲以下兒童免費）。入園門票通常可全額折抵園區內伴手禮商品或餐廳消費（具體折抵規則請依現場公告為主）。
台灣好行【縱谷鹿野線】優惠商家
1.免費入園：搭乘台灣好行縱谷鹿野線（郵輪式公車）於原生應用植物園站下車，乘客可免費入園。
2.加贈門票：下車額外獲贈價值200元入場門票一張。
3.購物與餐飲折扣：園內所有保健產品與購物消費享95折優惠。
16：23-16：53（停留30分鐘）鹿野高台
鹿野高台位於台東縣鹿野鄉，海拔約350公尺，是花東縱谷著名的觀景與休閒勝地，主要特色如下：
★絕佳的天然視野與景觀俯瞰縱谷：
登上草坡最高處的高眺亭，可將整個高台地區、卑南溪谷底以及花東縱谷的田野風光盡收眼底。
★寬廣大草坡：
擁有大片翠綠草皮，平時適合散步、野餐、拍照或體驗滑草。
★知名空域活動場地 熱氣球嘉年華：
每年夏季（約6月至8月）舉辦「臺灣國際熱氣球嘉年華」與絢麗的光雕音樂會，是全台最具代表性的熱氣球活動地。
★飛行傘與滑翔翼：
地理位置介於中央山脈和海岸山脈交會處，具備良好氣流，是台灣東部著名的飛行傘與滑翔翼練習場及體驗基地。
★在地茶香與特色產業 福鹿茶與紅烏龍：
鹿野高台一帶氣候、土壤與地形非常適合種茶，以紅烏龍、福鹿茶與蜜香紅茶聞名，周邊許多茶園提供品茗與食農體驗。
16：57-17：32（停留35分鐘） 鹿野遊客中心
「鹿野遊客中心」是前往著名觀光勝地「鹿野高台」必經的首站與核心中繼點。前身為「高台茶葉展示中心」。來到這裡不只是旅遊觀光諮詢，上洗手間、小憩而已，最大亮點正是聞茶香而來。周邊茶行林立，吸引無數人來此品茗喝茶，選購好茶，尤以近年來名揚國際的台東紅烏龍。
台東紅烏龍誕生於2008年台東鹿野，是結合紅茶重發酵與烏龍茶重焙火工藝的新興特色茶。其茶湯呈明亮琥珀橙紅色，兼具紅茶的甜潤與烏龍茶的甘醇，帶有明顯的熟果香與蜜香，且冷泡熱泡皆宜。
「鹿野遊客中心」館內展示與推廣鹿野在地特色好茶，如：福鹿茶、紅烏龍等。遊客可在此免費或定點品茗，細品紅烏龍醇厚且帶有獨特果香、介於烏龍與紅茶之間的特殊口感。
原本計畫要在遊客中心隔壁吃紅烏龍牛肉麵的，結果週一前來竟沒開！導遊帶領大家前往鄰近的「春一枝鹿野76」吃冰棒！春一枝主打純天然水果無添加人工香精，讓人吃得安心又美味！這間採誠實商店運營，端坐蓊鬱森林間，邊看山景邊吃冰棒，還可以挑選幾張金句手拿牌，在此美拍打卡唷！
春一枝嚴選台東及台灣各地當季熟成水果，像是：釋迦、鳳梨、紅烏龍、芒果以及紅烏龍等，不添加人工色素與香精，吃得到真實果肉與天然風味。
18：35 賦歸 往北火車／18:33 往南火車18:33、19:30
【DATA旅遊資訊】
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優惠券使用說明
1.使用時請出示套票票根，單獨使用無效。
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3.優惠券有效期限即日起至每年6/30止，逾期作廢。本券不得與其他優惠併用。
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主打雙路線升級套票，可搭配「遇見溫森好」或「就是愛池稻」，透過郵輪式公車慢遊台東縱谷、知本與池上等地，還能享住宿延伸優惠。
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旅客購買二日券後，入住參與活動的合作民宿並由業者蓋章，第三天即可免費搭車返回台東市區，讓行程從2天延伸成3天。
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可依路線走訪知本森林遊樂區、知本溫泉、卡大地布部落、卑南遺址公園、原生應用植物園、鹿野高台與鹿野遊客中心，兼具自然、人文與美食。
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