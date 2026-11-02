2026-11-02 09:02 旅奇傳媒 TR Omnimedia
美國鐵路喜迎200週年里程碑 經典鐵道旅行推薦清單
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：2027年迎來美國鐵路發展200週年，Brand USA 推薦鐵道旅遊。
- 重點二：經典長途路線與新列車服務，展現美國多元壯闊地景。
- 重點三：歷史鐵路、博物館與車站旅宿，共同延伸鐵道文化體驗。
【旅奇傳媒/編輯部報導】2027年適逢「美國鐵路發展200週年」，也為旅客開啟重新認識美國的全新方式。從穿越洛磯山脈、沿「66號公路」探索沿線風光，到搭乘懷舊列車走訪歷史地景，或入住由舊鐵路車廂改造而成的特色旅宿。美國國家旅遊局（簡稱 Brand USA）精選多元鐵道旅遊體驗，邀請旅客循著鐵軌深入城市、小鎮與自然景觀，感受橫跨兩百年的鐵路歷史與旅行魅力。
Brand USA 總裁暨執行長 Fred Dixon 表示：「鐵路是美國旅遊發展的重要基礎之一。歷經兩百年演進，鐵道旅行至今仍以其獨特的節奏與觀景方式，持續吸引全球旅客。適逢2027年『美國鐵路發展200週年』，我們期待旅客放慢腳步，透過車窗欣賞沿途多元的自然與人文景觀，循著鐵道深入認識美國各地的歷史、文化與風貌。」歷經兩個世紀，美國鐵道運輸持續發展與更新。新型列車與客運服務陸續投入經典長途路線，歷史鐵路、修復車站及鐵道主題旅宿，也為旅客提供更多元的鐵路文化體驗。
搭乘鐵路 飽覽美國多元壯闊地景
在美國西部，「峽谷精神號」（Canyon Spirit ）將壯麗景觀融入多日鐵道假期。列車僅於白天行駛，以沿線風光為旅程核心，讓旅客完整欣賞峽谷、群山與紅岩地貌。行程亦可延伸串聯丹佛、鹽湖城等主要城市，以及周邊國家公園與戶外景點，深入探索美國西部的自然風貌。
若希望一次橫跨更廣闊的美國版圖，則可選擇「美國國鐵」（Amtrak）的經典長途路線，其中「加州和風號」（California Zephyr）往返「芝加哥」與「舊金山」灣區，行經洛磯山脈與內華達山脈；「海岸星光號」（Coast Starlight）串聯「西雅圖」與「洛杉磯」，一路飽覽太平洋西北地區與加州沿線景致；「帝國建設者號」（Empire Builder）則往返「芝加哥」與太平洋西北地區，途中停靠冰河國家公園，行經廣袤平原與綿延山脈，展現美國遼闊多變的自然地景。
新型列車上路 鐵道旅行再進化
全新列車與擴增客運服務，正為旅客帶來更多探索美國的鐵道選擇。在太平洋西北地區，「美國國鐵」即將推出的「Airo」列車，預計為「Amtrak Cascades」（美鐵瀑布號）導入新一代列車設備。該路線串聯「西雅圖」、「波特蘭」等主要城市，旅客可由城市出發，進一步延伸至沿線森林、山脈、葡萄酒產區及海岸景點，規劃兼具都會與自然風光的鐵道旅程。
除了太平洋西北地區，美國南部的鐵道服務也持續拓展。美國國鐵「狂歡節服務」（Mardi Gras Service）重新串聯「紐奧良」與阿拉巴馬州「莫比爾」，為探索墨西哥灣沿岸增添更便利的交通方式。旅客可從紐奧良出發，感受爵士音樂、「克里奧爾」與「卡真」美食及歷史街區魅力，再搭乘列車向東延伸旅程，沿途走訪各具特色的海岸城鎮，深入體驗美國南方的文化與濱海風情。
循著百年軌跡 走訪「母親之路」沿線風景
談到經典美式公路旅行，「66號公路」始終是最具代表性的路線之一。這條橫跨「芝加哥」與「洛杉磯」的傳奇公路，今年迎來百週年，數十年來串聯沿線小鎮、沙漠地景與充滿美式風情的公路文化。除了自駕，旅客也能透過鐵路從不同視角感受「母親之路」魅力。
從芝加哥出發，可搭乘美國國鐵「西南酋長號」（Southwest Chief）一路向西，行經部分「66號公路」沿線社區，穿越美國西南部的沙漠、森林與城市景觀。來到新墨西哥州，可停留「阿布奎基」，感受當地建築、美食與文化，再續行前往亞利桑那州。其中，「旗桿市」是前往「大峽谷」的重要門戶，最終抵達「洛杉磯」。這趟旅程以鐵道串聯，將美國兩大經典旅行意象「公路」與「鐵路」融入同一段旅程，讓旅客一次感受不同地貌、城市與文化風景。
乘歷史列車 穿越美國經典鐵道風景
美國多條具代表性的鐵道旅程，至今仍行駛於承載歷史記憶的路線之上。全美各地持續保存早期機車、鐵道與車站，並透過修復列車與觀光行程，讓旅客在移動之間重新認識鐵路曾如何串聯城鎮、產業與自然地景。
在科羅拉多州及其周邊山區，歷史鐵路與壯麗山景交織出極具代表性的西部風貌。「杜蘭戈與錫爾弗頓窄軌鐵路」（Durango & Silverton Narrow Gauge Railroad，簡稱 D & SNG）穿越聖胡安山脈，往返兩座歷史城鎮，沿途可見昔日礦區與崎嶇山勢；「坎布雷斯與托爾特克景觀鐵路」（Cumbres & Toltec Scenic Railroad，簡稱 C&TS）則橫跨科羅拉多州與新墨西哥州州界，深入高山與偏遠地景，並推出結合地質導覽、現場音樂、晚餐及啤酒品飲等主題蒸汽列車體驗，展現歷史鐵道在當代旅遊中的多元魅力。
賓州的「斯特拉斯堡鐵路」（Strasburg Rail Road）行駛於全美最具歷史的鐵路區域之一；西維吉尼亞州的「卡斯景觀鐵路」（Cass Scenic Railroad）則沿著昔日伐木業使用的軌道，載著旅客深入阿帕拉契山脈。紐約州「手指湖區鐵道體驗」（Finger Lakes Rail Experience）則全年推出觀光列車、夕陽行程、秋季賞楓及節慶主題列車，讓鐵道體驗融入不同季節與旅遊情境。
這些歷史鐵路不僅保存老列車與經典路線，也串聯起山城、鄉間與文化景觀，帶領旅客走進較少出現在傳統旅遊動線中的美國風景，進一步感受鐵路在不同地區留下的歷史脈絡與在地故事。
走進百年車站與博物館 探索美國鐵道發展軌跡
若想進一步了解鐵路如何形塑美國城市、產業與交通發展，遍布全美的鐵路博物館與歷史車站，正是認識這段歷史的重要入口。
馬里蘭州「巴爾的摩」因「巴爾的摩與俄亥俄鐵路」（B&O Railroad）在美國鐵路史上占有關鍵地位，也成為探索鐵路200週年的重要起點。當地「國家鐵路歷史與創新博物館」（National Museum of Railroad History & Innovation）（前身為 B&O 鐵路博物館）典藏全美具代表性的鐵路文物與歷史設備。並將於2027年推出一系列200週年展覽與活動，包括預計於1月開幕的創新館。
鄰近的賓夕法尼亞州「斯特拉斯堡」，「賓夕法尼亞鐵路博物館」（Railroad Museum of Pennsylvania）也預計於2027年初啟用全新無障礙圓形機車庫，讓訪客近距離欣賞六輛歷史蒸汽機車。
除了博物館，全美多座歷史車站也在保留原有建築特色的同時，轉化為融合交通、文化與生活機能的城市地標。
「丹佛聯合車站」集交通、餐飲、購物與旅宿於一身，站內「克勞福德飯店」（The Crawford Hotel）更設有以昔日臥鋪列車為靈感的 Pullman 風格客房。內布拉斯加州「奧馬哈」的「達勒姆博物館」（Durham Museum）則位於1931年落成的裝飾藝術風格聯合車站內，旅客可登上修復完成的1940年代客車，並在至今仍營運的復古汽水吧品嚐麥芽奶昔。
其他城市，也持續賦予老車站新的文化角色。「堪薩斯城聯合車站」與「辛辛那提聯合總站」透過藝術展覽、電影放映、模型火車展、歷史講座與各式文化活動，延續車站與城市生活的連結；「洛杉磯聯合車站」至今仍是南加州重要建築地標，並提供導覽行程，帶領旅客從建築設計、歷史脈絡與公共藝術等面向，重新認識這座經典車站。
入住鐵道旅宿 延伸美國鐵路文化體驗
除了搭乘列車，旅客也可透過鐵道主題住宿，感受美國鐵路文化。全美多處歷史車站、鐵路建築與退役車廂經修復後轉化為特色旅宿，在保留原有元素的同時，結合現代住宿機能。
在田納西州「查塔努加」（Chattanooga）知名飯店「馬車酒店小木屋」（Hotel Chalet at The Choo Choo）位於舊總站園區內，旅客可入住修復後的 Pullman 車廂，感受城市過往客運鐵路的發展軌跡。鄰近的「田納西河谷鐵路博物館」（Tennessee Valley Railroad Museum）則透過展覽與修復列車行程，進一步呈現當地與美國鐵路發展的連結。
多座老車站，也在大型飯店集團進駐後展現新貌。
「鹽湖城」的「鹽湖城聯合太平洋鐵路車站」（Salt Lake City Union Pacific Depot）已改造為「亞瑟亞當斯傲途格精選酒店」（Asher Adams, Autograph Collection），設有13間歷史套房。「明尼亞波利斯」的「明尼阿波利斯火車站萬麗飯店」（Renaissance Minneapolis Hotel, The Depot） 則在建築外觀、活動空間、酒吧與餐廳中保留原有特色，延續車站與城市之間的歷史連結。
在愛達荷州「迪里」（Deary），「Idaho Train Stays」將1909年歷史車廂、守車與客車改造成住宿空間，結合北愛達荷州自然景致，呈現帶有懷舊氛圍的美西鄉間風貌。新墨西哥州也提供多元的鐵道住宿選擇，位於「聖塔菲」（Santa Fe）的「Antigua Inn」將修復守車改造成設有露台與 Kiva 壁爐的特色客房。鄰近「拉米」（Lamy）的「The Hamilton」則提供1920年代 Pullman 車廂住宿，緊鄰拉米車站。
旅客亦可從「拉米」或「聖塔菲」，搭乘「空中鐵路」（Sky Railway）。這條始於1880年的鐵路，在《冰與火之歌：權力遊戲》作者 George R.R. Martin 等人參與重振後，推出觀星、懸疑主題、現場爵士及瑪格麗特調酒品飲等特色列車行程。
喜愛戶外氛圍的旅客與團體，則可於溫暖季節前往內布拉斯加州「奧馬哈」附近的「雙河州立遊憩區」（Two Rivers State Recreation Area），入住10節經修復的「聯合太平洋鐵路」（Union Pacific）退役守車。車內設有完整廚房，將鐵道懷舊元素與露營體驗巧妙結合。
全美共迎鐵路200週年 推出限定展覽與紀念活動
2027年全美多座博物館、車站、古蹟與鐵路社區，將透過特別展覽、紀念列車與週年活動，共同迎接「美國鐵路發展200週年」。
全美多座博物館、歷史車站、古蹟鐵路與鐵路社區，將共同響應這項重要里程碑。其中，馬里蘭州亦將串聯全州鐵道主題博物館與景觀列車，帶領旅客從不同面向認識當地鐵路文化。除了全新規劃的週年活動，各地也延續長年傳統。
南卡羅來納州「布蘭奇維爾」（Branchville）自1969年起舉辦的「鐵路日慶典」（Raylrode Daze Festivul），便以地方鐵路歷史為核心。這座距離「查爾斯頓」以西約90分鐘車程的小鎮，擁有全美最古老的鐵路交會點之一，並設有「布蘭奇維爾鐵路博物館」（Branchville Railroad Shrine and Museum），持續保存並分享當地鐵路發展故事。
走過兩百年，美國鐵路早已不只是交通運輸的一環，更串聯城市發展、自然景觀與地方文化。隨著美國鐵路邁入第三個世紀，旅客可透過鐵道行程與紀念活動，以不同視角探索美國各地風貌。
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精華 FAQ
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主軸是以鐵道重新認識美國，透過長途列車、歷史鐵路、百年車站、博物館與主題旅宿參與紀念。旅客可依路線與地區規劃行程，感受橫跨兩百年的交通與文化脈絡。
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包括峽谷精神號、加州和風號、海岸星光號、帝國建設者號與西南酋長號等。這些路線分別穿越峽谷、山脈、平原、海岸與66號公路沿線，適合體驗美國壯闊地景。
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文章也推薦歷史鐵路觀光、鐵路博物館導覽，以及由舊車站或退役車廂改造的旅宿。像是丹佛聯合車站、巴爾的摩鐵路博物館、Sky Railway與多地車廂住宿，都很有特色。